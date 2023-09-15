La cinque volte campionessa olimpica di nuoto Katie Ledecky ha pronunciato una frase che si applica bene alla pianificazione strategica: “Fissa degli obiettivi che, mentre li definisci, ti sembrino impossibili. Poi ogni giorno potrai lavorare per raggiungerli e tutto sarà possibile.”.

Una scarsa pianificazione strategica nel team può avere conseguenze decisive: dalla mancanza di direzione o dal basso livello di impegno nei team al mancato rispetto di scadenze e obiettivi.

Inoltre, un rapporto McKinsey ha rilevato che il 70% dei dirigenti non è d’accordo con i processi di pianificazione strategica e il 70% dei membri del consiglio di amministrazione non ha fiducia nei risultati. Questi dati confermano l’importanza di prendere le redini e di mettere in atto una pianificazione strategica che faccia davvero la differenza.

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Pianificazione strategica, di cosa si tratta?

La pianificazione strategica è un processo utilizzato dalle aziende per definire gli obiettivi a lungo termine e sviluppare una serie di attività volte a raggiungerli.

È definito come un processo perché prevede diverse fasi: dalla valutazione e comprensione della situazione attuale dell’impresa in questione, all’identificazione delle opportunità e delle sfide future, fino alla formulazione di piani d’azione.

Perché la pianificazione strategica è così importante

Sebbene esistano molti modi per migliorare la produttività di un’azienda, una solida pianificazione strategica può fare la differenza nei risultati che quest’ultima è in grado di ottenere.

A livello teorico, la pianificazione strategica definisce la visione e la missione dell’azienda, nonché i suoi obiettivi a lungo termine. In questo modo, fornisce una chiara direzione e un quadro di riferimento per tutte le decisioni organizzative.

Tuttavia, tale pianificazione va oltre le idee e la teoria. Se applicata correttamente, è una tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo modo, facilita il processo decisionale e fornisce una visione realistica della struttura e del suo potenziale.

3 consigli utili per incentivare la propria pianificazione strategica

Ecco alcuni consigli da tenere a mente se si desidera incentivare la pianificazione strategica della propria azienda:

Flessibilità: un must

Una pianificazione strategica efficace e di successo va oltre lo sviluppo di un piano basato su informazioni e dati storici: deve essere in grado di adattarsi ai cambiamenti, alle opportunità e alle sfide che si presentano inaspettatamente.

Eseguire test

Sebbene qualsiasi pianificazione implichi la formulazione di ipotesi sul futuro, è anche fondamentale insistere su test che possano dimostrare ciò che le aziende stanno ipotizzando. In questo modo i team hanno più fiducia nell’apportare cambiamenti che potrebbero, a priori, generare resistenza.

Rivoluzionare le modalità di comunicazione

Naturalmente, una comunicazione chiara e trasparente è indispensabile per qualsiasi cambiamento, e la pianificazione strategica non fa eccezione. A questo proposito, ci sono tre punti su cui le aziende possono lavorare in modo specifico.

Da un lato, si deve cercare di eliminare il linguaggio corporativo e vuoto, per adottare un vocabolario comprensibile che induca all’azione. Dall’altro, è importante garantire che le domande e le discussioni siano accolte da tutte le posizioni nella gerarchia organizzativa. Il feedback farà emergere difetti o imprecisioni nella pianificazione.

Infine, disporre di strumenti digitali che rivoluzionano il potenziale della comunicazione nelle aziende darà una svolta cruciale alla pianificazione strategica di qualsiasi impresa e ne garantirà il successo.

A tal proposito, strumenti di comunicazione come Slack contribuiscono a una buona pianificazione strategica, consentendo di gestire e organizzare tutti i dettagli dei progetti, dai primi passi agli indicatori chiave di prestazione (KPI). È una piattaforma che mette la comunicazione al centro, evitando così la rigidità delle riunioni e le inefficienze operative.

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