ChatGPT app for Slack を発表

Salesforce と OpenAI は、米国で開催された開発者向けイベント TrailblazerDX にて、ChatGPT app for Slack を発表しました。OpenAI が Slack プラットフォーム上に構築したこのアプリは、ChatGPT の AI 技術を統合し、会話の要約、調査ツール、文章作成支援を Slack 上で可能にし、企業の生産性向上を支援します。
Salesforce の調査（英語）によると、IT リーダーの大多数が「生成 AI は、顧客へのサービス向上、データの活用、効率的な運用に役立つ可能性がある」と回答しています。さらに、81 % の回答者は「生成 AI は、パブリックとプライベートのデータソースを組み合わせるべきだ」と考えていることがわかりました。
今回発表になった新しいアプリは、Slack 上のナレッジと ChatGPT のインテリジェンスを組み合わせて、企業の業務効率化に必要な情報を提供します。
本アプリは、現在ベータ版で利用可能となっています。OpenAI の大規模言語モデルによる会話インターフェースを採用し、情報の把握に必要な会話の要約、あらゆるトピックについて検索できるリサーチツールの活用、メッセージの素早い作成を可能にします。
新しいアプリの機能は以下になります。
- チャンネルやスレッドでの会話内容をすばやく把握：AI を活用した会話の要約機能により、ユーザーは迅速に状況を把握することができます。
- 必要な情報を即座に入手：AI を搭載した調査ツールにより、ユーザーは過去のベストプラクティスや新規顧客開拓に関する情報を Slack 上で入手し、専門知識の吸収をスピードアップすることができます。
- 顧客や社内向けのメッセージを瞬時に作成：AI を活用した文章作成支援機能により、ユーザーはメッセージの返信、ステータスの更新、議事録の作成に費やす時間を短縮し、他の業務に時間を充てることができます。
本アプリは Slack のプラットフォーム上に構築され、Slack アプリのエコシステムで利用できる 2,600 以上のアプリと同様に、Slack と連携して利用できるようになる予定です。これにより、企業は Slack 上のデータに対するサードパーティのアクセスを制御し、安全に管理できるようになります。アプリのアクセス可能なデータが、ChatGPT の言語モデルのトレーニングに使用されることはありません。
「これまで Slack のお客様であった OpenAI が、Slack の素晴らしいパートナーになることを嬉しく思います。ChatGPT app for Slack では、OpenAI が持つ最先端の大規模言語モデルのパワーを Slack の会話インターフェースに深く統合しています。これほど自然な組み合わせはないでしょう。これにより、企業はチャンネルに投稿されたアーカイブの集合知を活用するという、新しい能力を得ることができます。OpenAI との連携を通じて生成 AI を Slack に直接取り入れ、あらゆる企業の生産性向上に貢献できることを嬉しく思います」
OpenAI は、生産性向上を支援するプラットフォームとして Slack を採用し、従業員の生産性向上、顧客とのつながり、ビジネスの成長を進めてきました。長年にわたる Slack のユーザーとして、同社はこれまで 500 万以上のメッセージを送信し、顧客と直接つながるために 170 以上におよぶ Slack コネクトのチャンネルを開設しています。また、70 以上の連携アプリを活用しているほか、日々の業務で Slack ハドルミーティングを利用し、社内外のコミュニケーションを図っています。
OpenAI は、Slack プラットフォームのさまざまな SDK、フレームワーク、開発ツールを活用して、安全性と拡張性を備えた ChatGPT app for Slack を構築しました。また、同社はこのアプリを、営業、サービス、エンジニアリング部門で試験導入し、顧客とのやり取りに活用してきました。Slack コネクトと Slack ハドルミーティングは、顧客とのコミュニケーションにおける OpenAI の運用モデルに不可欠です。
「Slack コネクトを非常に好んで利用しています。私たちはアーリーアダプターとして早い段階から Slack コネクトを利用しており、Slack ハドルミーティングと並んで顧客コミュニケーションの生命線となっています。職場でのコミュニケーションにおいて最も魅力的な進化だと思います。Slack に当社のテクノロジーを投入することで、お客様とのつながりを深め、喜んでいただける能力が格段に向上しました。Slack のない生活はもう想像できません」
参考資料
- 本件に関するプレスリリース：https://www.salesforce.com/jp/company/news-press/press-releases/2023/03/230309/
- ChatGPT app for Slack ベータ版サインアップ：https://openai.com/waitlist/slack
