ChatGPT app for Slack を発表

Salesforce と OpenAI は、米国で開催された開発者向けイベント TrailblazerDX にて、ChatGPT app for Slack を発表しました。OpenAI が Slack プラットフォーム上に構築したこのアプリは、ChatGPT の AI 技術を統合し、会話の要約、調査ツール、文章作成支援を Slack 上で可能にし、企業の生産性向上を支援します。

Salesforce の調査（英語）によると、IT リーダーの大多数が「生成 AI は、顧客へのサービス向上、データの活用、効率的な運用に役立つ可能性がある」と回答しています。さらに、81 % の回答者は「生成 AI は、パブリックとプライベートのデータソースを組み合わせるべきだ」と考えていることがわかりました。

今回発表になった新しいアプリは、Slack 上のナレッジと ChatGPT のインテリジェンスを組み合わせて、企業の業務効率化に必要な情報を提供します。

本アプリは、現在ベータ版で利用可能となっています。OpenAI の大規模言語モデルによる会話インターフェースを採用し、情報の把握に必要な会話の要約、あらゆるトピックについて検索できるリサーチツールの活用、メッセージの素早い作成を可能にします。

新しいアプリの機能は以下になります。

チャンネルやスレッドでの会話内容をすばやく把握 ：AI を活用した会話の要約機能により、ユーザーは迅速に状況を把握することができます。

必要な情報を即座に入手 ：AI を搭載した調査ツールにより、ユーザーは過去のベストプラクティスや新規顧客開拓に関する情報を Slack 上で入手し、専門知識の吸収をスピードアップすることができます。

顧客や社内向けのメッセージを瞬時に作成 ：AI を活用した文章作成支援機能により、ユーザーはメッセージの返信、ステータスの更新、議事録の作成に費やす時間を短縮し、他の業務に時間を充てることができます。

本アプリは Slack のプラットフォーム上に構築され、Slack アプリのエコシステムで利用できる 2,600 以上のアプリと同様に、Slack と連携して利用できるようになる予定です。これにより、企業は Slack 上のデータに対するサードパーティのアクセスを制御し、安全に管理できるようになります。アプリのアクセス可能なデータが、ChatGPT の言語モデルのトレーニングに使用されることはありません。

「これまで Slack のお客様であった OpenAI が、Slack の素晴らしいパートナーになることを嬉しく思います。ChatGPT app for Slack では、OpenAI が持つ最先端の大規模言語モデルのパワーを Slack の会話インターフェースに深く統合しています。これほど自然な組み合わせはないでしょう。これにより、企業はチャンネルに投稿されたアーカイブの集合知を活用するという、新しい能力を得ることができます。OpenAI との連携を通じて生成 AI を Slack に直接取り入れ、あらゆる企業の生産性向上に貢献できることを嬉しく思います」 Slack Chief Product Officer Noah Desai Weiss

OpenAI は、生産性向上を支援するプラットフォームとして Slack を採用し、従業員の生産性向上、顧客とのつながり、ビジネスの成長を進めてきました。長年にわたる Slack のユーザーとして、同社はこれまで 500 万以上のメッセージを送信し、顧客と直接つながるために 170 以上におよぶ Slack コネクトのチャンネルを開設しています。また、70 以上の連携アプリを活用しているほか、日々の業務で Slack ハドルミーティングを利用し、社内外のコミュニケーションを図っています。

OpenAI は、Slack プラットフォームのさまざまな SDK、フレームワーク、開発ツールを活用して、安全性と拡張性を備えた ChatGPT app for Slack を構築しました。また、同社はこのアプリを、営業、サービス、エンジニアリング部門で試験導入し、顧客とのやり取りに活用してきました。Slack コネクトと Slack ハドルミーティングは、顧客とのコミュニケーションにおける OpenAI の運用モデルに不可欠です。

「Slack コネクトを非常に好んで利用しています。私たちはアーリーアダプターとして早い段階から Slack コネクトを利用しており、Slack ハドルミーティングと並んで顧客コミュニケーションの生命線となっています。職場でのコミュニケーションにおいて最も魅力的な進化だと思います。Slack に当社のテクノロジーを投入することで、お客様とのつながりを深め、喜んでいただける能力が格段に向上しました。Slack のない生活はもう想像できません」 OpenAI Head of GTM Zack Kass

世界初となる CRM 向け生成 AI「Einstein GPT」

