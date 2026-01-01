Slack 日本語版が遂に登場

「世界中の全ての人に、Slack をもっと使いやすく」をテーマに、その第一弾として、今からちょうど2ヶ月前にフランス語・ドイツ語・スペイン語の３ヶ国語版をリリース。そして、この度遂に Slack 日本語版を日本語ユーザーのみなさんにお届けできることになりました！

英語版の Slack 製品は、すでに日本のたくさんの企業でご愛用いただいています。 自社のオンラインニュースのモニタリングに Slack を活用する日本経済新聞社や、部門間のよりスムーズなコミュニケーションに Slack チャンネルを活用しているクックパッド、さらに Slack を活用して企業の基本理念である情報の可視化を推進する DeNA まで、様々な企業が Slack 英語版を事業の運営に導入しています。

Slack 日本語版のリリースにより、日本だけでなく世界中のより多くのユーザーが自分の使いやすい言語で Slack を活用しながら、作業を進めることが可能になりました。

日本語版への切り替え方法

日本語へ切り替えたい場合は、Slack の画面左上にある「環境設定」を開き、「言語 & 地域」をクリックして日本語を選択します。モバイルアプリの場合、右サイドバーの「設定」メニューから言語設定を行います。

ワークスペースの管理者によって、オーガナイゼーション全体でのデフォルト言語を設定することも可能です。例えば日本の企業でご利用の場合など、Slackbot メッセージやワークスペースへの招待など、Slack でメンバー全員に表示される部分を日本語表示とし、それ以外の部分に関しては従業員各自がそれぞれ設定した言語で使用できるよう、設定することができます。

日本語ユーザーのための Slack

Slack 内に表示される UI テキストから、日本語での入力や操作まで、日本語ユーザーにとって「自然な」使用感を実現するため徹底的に追求しました。さらに、使用中に何か質問やトラブルがあれば、日本語に完全翻訳されたヘルプセンターと、日本語対応のカスタマーエクスペリエンスチームがいつでもサポートします。

日本語設定への切り替えで何かお困りですか? Twitter やfeedback@slack.com から Slack へお気軽にご連絡ください。 また、Slack モバイルアプリを日本語版へ切り替えるには、最新バージョン : Android app (2.47.1) または iOS app (3.32.1) が必要となります。[3]