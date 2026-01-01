【組織的活用に向けた社内推進例】事例紹介セッション

このウェビナーの対象者 :

人・プロセス・効果、様々な壁を乗り越えるために

各社が行った実施ポイントとは

コロナ禍の影響を受け、リモートワーク推進や

新たなコミュニケーション方法を求める動きが加速しています。

そうした中で、安全に組織内外のコラボレーションを行うことができ、

業務を円滑に進めていくためのプラットフォームとして、

Slack を導入・検討している企業が増えています。

一方で、業務での Slack 活用に大きなメリットを感じながらも、

利用範囲の拡大や、セキュリティ強化のためのプランアップなどに対して、

どのように社内を説得すれば良いかという点が、

本格導入の課題となることも多く見受けられます。

本ウェビナーでは、Slack を広範囲で利用しているユーザー企業が、

いかに社内関係者を巻き込み、説得材料となるデータや資料を準備し、

合意形成に導いていったのか、具体的な事例を踏まえながら

そのヒントをご紹介します。

（このウェビナーは、2021年12月7日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 【対象者】 Slack を活用しており、メリットを感じている方

個や少数チームでの活用から、組織・企業全体での活用を検討している方

上長や経営陣への説得材料を見つけられず、他社での有意義な事例を探している方

