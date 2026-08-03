Slack vs. monday.com: 팀에 더 잘 맞는 도구는?

핵심 요점 Slack은 대화, 앱, 워크플로를 하나로 연결하고 모든 내용을 검색할 수 있는 업무용 운영 시스템입니다. Monday.com은 모든 프로젝트에 명확하고 추적 가능한 계획을 제공하는 업무 관리 플랫폼이죠.

Monday.com은 프로젝트 관리자에게 구조화된 보드, 선행 작업, 리소스 보기 기능을 제공합니다. Slack은 모두가 같은 방향으로 나아갈 수 있도록 실시간 및 비동기 대화로 그 실행 과정을 이어주죠.

많은 팀이 두 도구를 함께 운용하는데, 보통은 monday.com으로 로드맵을 관리하고, Slack으로 프로젝트를 진행시키는 데 필요한 토론, 의사 결정, 지식을 처리하는 방식으로 활용합니다.

Slack과 monday.com은 각각 커뮤니케이션 관리와 프로젝트 관리라는 서로 다른 역할을 담당합니다. Slack은 커뮤니케이션 관리에 특화되어 있으며, 사람, 대화, 도구, 지식을 하나의 중앙 워크스페이스에서 연결합니다. Monday.com은 프로젝트, 작업, 일정, 워크플로를 구조화된 보드로 정리해 프로젝트 관리를 지원합니다.

두 플랫폼은 주요 역할이 다르지만 일부 겹치는 부분도 있습니다. Monday.com에는 댓글과 문서 기능이 있고, Slack에는 리스트와 워크플로가 있죠. 많은 팀이 두 도구를 모두 살펴보곤 합니다. 각 플랫폼이 어떤 면에서 가장 탁월한지 파악하면, 귀사의 기술 스택에서 어디에 가장 잘 맞는지 보이기 시작할 것입니다.

Slack vs. monday.com 한눈에 비교하기

Slack은 업무용 운영 시스템으로, 팀의 모든 업무가 이루어지는 단일 허브입니다. 채널, 스레드, 2,600개 이상의 앱 통합을 중심으로 구성되어 있어서, CRM 시스템, 프로젝트 추적기, 디자인 도구의 업데이트가 팀이 대화하고 파일 공유를 하는 바로 그 공간에 나타납니다. 팀 협업 소프트웨어로서, 부서 전반에 걸쳐 커뮤니케이션과 지식에 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다.

Monday.com은 보드, 작업, 일정을 중심으로 구축된 업무 관리 및 프로젝트 계획 플랫폼입니다. 프로젝트 관리자는 체계적인 방식으로 납기를 계획하고, 담당자를 지정하고, 진행 상황을 추적할 수 있죠. 프로젝트는 팀이 킥오프부터 완료까지 함께 따라갈 수 있는, 담당자·상태·마감일이 있는 항목들의 집합이 됩니다.

두 플랫폼을 나란히 비교해 보겠습니다.

Slack monday.com 최적 활용 사례 업무 중심으로 사람, 대화, 도구를 연결 체계적인 프로젝트와 작업을 계획하고 추적 커뮤니케이션 체계적인 채널과 스레드, 그리고 즉각적인 음성·화상 통화를 위한 허들 작업 및 보드에 연결된 업데이트, 댓글, 멘션 프로젝트 관리 지속적인 토론을 통해 프로젝트 중심으로 업무를 조율 보드, 작업, 일정, 선행 작업, 업무 역량 현황 확인 작업 추적 연계된 툴 내의 리스트, 워크플로, 추적 기능 항목별 담당자, 상태, 마감일을 갖춘 핵심 기능 검색 메시지, 파일, 연결된 앱을 아우르는 엔터프라이즈 검색 보드, 항목, 문서, 프로젝트 기록 전체 검색 자동화 및 AI AI 요약, 한눈에 정리, Slackbot을 갖춘 노코드 워크플로 빌더 코드가 필요 없는 자동화, AI 어시스턴트, 프로젝트 에이전트 통합 채널 전반에 연동되는 2,600개 이상의 앱 양방향 동기화를 지원하는 850개 이상의 통합 및 앱 지식 관리 대화, 파일, 결정 사항을 보관 및 검색 프로젝트 문서, 기록, 연결된 문서 보안 저장 및 전송 중 암호화, EKM, SOC 2, ISO 27001, HIPAA 저장 및 전송 중 암호화, SOC 2, ISO 27001, HIPAA 요금 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 사용자당 월정액으로 제공 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 사용 권한당 월정액으로 제공

Slack의 강점

Slack은 다양한 도구, 시간대, 부서에 걸쳐 있는 팀에 최적화된 솔루션입니다. 대화, 파일, 앱을 한곳에 모아 필요한 콘텍스트를 찾아 헤매는 시간을 줄여줍니다. 핵심 강점은 커뮤니케이션과 연결에 있죠.

채널 기반 커뮤니케이션. 채널은 팀, 프로젝트, 주제별로 모든 대화를 정리하고, 스레드를 통해 세부 논의가 메인 흐름을 방해하지 않도록 해줍니다. 또한 Slack 채널 을 활용해 Slack Connect로 외부 파트너도 같은 공간에 초대할 수 있습니다.

부서 간 협업과 팀 조정. 업무와 논의가 한곳에 모여 있어서, 마케팅·엔지니어링·운영 팀이 흩어진 이메일 스레드 대신 공유 채널에서 함께 조율할 수 있습니다.

검색 가능한 조직 지식. 엔터프라이즈 검색으로 메시지, 공유 파일, 연결된 도구를 한번에 탐색할 수 있고, Slackbot이 요청 시 관련 기록에서 답변을 찾아줍니다. 몇 달 전에 내린 결정도 잊히지 않고 언제든 다시 찾을 수 있죠.

워크플로 자동화. 팀은 코딩 없이도 반복적인 업무를 자동화 단계로 전환할 수 있습니다. 워크플로 자동화 를 활용해 요청을 수집하거나 승인을 라우팅해 보세요.

monday.com의 강점

monday.com은 프로젝트 매니저의 핵심 업무인 계획 수립, 업무 배정, 진행 상황 추적에 특화되어 있습니다. Slack이 대화를 중심으로 돌아간다면, monday.com은 모든 것을 계획에 연결하고 각 작업의 상태를 한눈에 파악할 수 있게 해주죠.

프로젝트 계획. 팀이 작업, 담당자, 일정, 선행 작업을 설계할 수 있고, monday.com은 간단한 프롬프트만으로 그 구조의 상당 부분을 자동으로 만들어 시작 속도를 높여줍니다.

작업 관리. 각 항목에 담당자, 상태, 마감일이 지정되어 있어 책임 소재가 명확하고 업무를 놓치는 일을 방지해 줍니다.

확인하기 쉬운 일정. 주요 단계 및 일정 보기를 통해 작업 순서와 마감일을 확인할 수 있어, 매니저가 출시 지연으로 이어질 병목 지점을 미리 발견할 수 있습니다.

워크플로 추적. 보드에 각 작업의 현재 상태가 반영되어, 팀 전체가 완료된 작업, 진행 중인 작업, 막혀 있는 작업을 한눈에 파악할 수 있습니다.

리소스 관리. 워크로드 보기를 통해 팀 내 업무 배분의 균형을 맞출 수 있어, 매니저가 누가 과부하 상태인지, 누가 여유가 있는지 파악할 수 있습니다.

Slack vs. monday.com: 인터페이스와 사용성

두 플랫폼 모두 각자의 목적에 맞게 인터페이스가 구성되어 있습니다. 한쪽은 소통, 다른 쪽은 프로젝트 구조가 중심이죠. 어느 쪽을 사용하든 그 차이가 바로 느껴집니다. Slack을 열면 채널과 대화가 펼쳐지고, monday.com을 열면 보드와 프로젝트 보기가 나타나죠.

Slack의 워크스페이스는 채널, 스레드, 다이렉트 메시지를 중심으로 구성되어 있고, 접근 권한이 있는 모든 정보를 찾을 수 있는 검색창도 있습니다. 오래된 의사 결정이나 공유 파일을 찾으려면 그것이 나온 대화를 다시 거슬러 올라가면 됩니다. 모든 경험이 소통 중심으로 설계되어 있고, 필요한 세부 정보는 해당 내용이 오간 대화 안에 담겨 있습니다.

Monday.com은 프로젝트 중심 접근 방식을 취합니다. 보드, 대시보드, 다양한 프로젝트 보기를 통해 업무의 전체 구조가 중요한 위치에 배치되고, 행에는 작업이, 열에는 담당자·상태·날짜가 표시되죠. 팀은 대화가 아닌 프로젝트와 보드를 기준으로 탐색하기 때문에, 누가 무엇을 언제까지 맡고 있는지 명확한 시각적 지도가 필요한 업무에 잘 맞습니다.

Slack vs. monday.com: 커뮤니케이션과 협업

팀 커뮤니케이션에서 Slack은 대화 자체를 중심으로 설계돼 있습니다. Monday.com은 이와 반대로, 논의를 관련 작업에 연결하죠. 팀이 소통하고 함께 일하는 방식에서 두 도구가 어떻게 다른지 비교해 보겠습니다.

실시간 커뮤니케이션. Slack은 채널, 다이렉트 메시지, 즉각적인 음성·영상 통화를 위한 허들을 통해 실시간 대화를 지원합니다. 팀 커뮤니케이션 도구 로서 빠르게 오가는 논의를 한 곳에 모아주죠. Monday.com은 작업 내 업데이트와 댓글을 중심으로 실시간 활동이 이루어집니다.

비동기 협업. 스레드가 있는 채널 덕분에 팀은 시간대가 달라도 대화의 흐름을 놓치지 않고 일할 수 있습니다. 이는 비동기식 커뮤니케이션 모범 사례 의 핵심이기도 하죠. Monday.com은 작업 상태와 댓글이 다음에 확인하는 사람이 볼 때까지 남아있기 때문에 비동기 업무 방식을 지원합니다.

팀 토론. Slack은 채널 안에 전용 공간을 마련하는 반면, monday.com은 특정 항목이나 보드를 중심으로 논의가 이루어집니다.

이해관계자 조정. Slack에서는 공유 채널과 비즈니스 메시징 을 통해 이해관계자들이 최신 상황을 파악할 수 있고, monday.com은 프로젝트 플랜의 현재 상태를 직접 보여줍니다.

지식 공유. Slack은 채널, 파일, 캔버스 를 팀 전체가 활용할 수 있는 검색 가능한 기록으로 저장합니다. Monday.com은 팀이 실시간으로 함께 편집할 수 있는 보드와 연결된 문서에서 지식을 포착합니다.

Slack vs. monday.com: 프로젝트 관리

프로젝트 관리는 monday.com이 앞서는 영역입니다. 보드, 작업, 일정, 그리고 납기를 맞추는 데 필요한 프로젝트 가시성을 관리자에게 제공합니다. Slack은 커뮤니케이션 측면에서 동일한 프로젝트를 지원하며, 실행 과정과 함께 논의와 의사 결정의 흐름을 이어줍니다. 두 도구를 함께 쓰면 플랜과 그것을 추진하는 대화 모두를 확인할 수 있습니다.

Monday.com은 팀이 계획하고 추적할 수 있는 안정적인 시스템을 제공합니다. 보드는 프로젝트를 담당자와 마감일이 있는 작업으로 나누고, 일정은 각 요소가 어떻게 맞물리는지 보여주며, 대시보드는 현황을 한눈에 요약해 리더들이 일일이 챙기지 않아도 진행 상황을 파악할 수 있게 해주죠. 움직이는 요소가 많고 명확한 종속 관계가 있는 업무에서는 모든 사람이 같은 계획을 바라보게 됩니다.

Slack은 업무가 진행되는 동안 사람들이 소통할 수 있는 공간을 제공해 이러한 프로젝트를 더욱 강화합니다. 제품 출시는 전용 채널에서 진행할 수 있고, 팀은 그 안에서 업데이트를 공유하고 장애 요소를 해결하며 파트너를 참여시키죠. 마케팅 캠페인이라면 monday.com의 콘텐츠 캘린더와 Slack의 리뷰 채널을 함께 활용할 수 있습니다. 부서 간 협업 이니셔티브는 두 도구를 모두 활용하는데, 프로젝트 조율 및 관리는 추적된 계획만큼이나 빠른 커뮤니케이션에도 달려 있기 때문이죠.

Slack vs. monday.com: 워크플로 자동화

두 플랫폼 모두 팀의 반복적인 업무를 줄여주지만, 각각 다른 목표를 지향합니다. Slack의 워크플로 빌더는 커뮤니케이션과 프로세스를 간소화하고, monday.com은 보드 자체가 계속 원활하게 돌아가도록 합니다.

Slack은 대화를 중심으로 진행되는 업무를 자동화합니다. 워크플로 빌더를 사용하면 팀이 노코드 프로세스를 만들 수 있습니다. 자연어로 요청 수집이나 승인 라우팅 같은 단계를 설정할 수 있죠. 이 단계들은 대화가 이루어지는 곳에 존재하기 때문에, 승인과 알림이 사람들이 이미 보고 있는 채널에서 바로 이루어집니다.

Monday.com은 작업을 알아서 앞으로 진행시킵니다. 코딩이 필요 없는 자동화 기능이 작업 관리의 세세한 부분을 처리해 주죠. 날짜 리마인더 전송, 작업 자동 배정, 새 항목 생성, 변경 사항 발생 시 담당자에게 알림 발송 등이 가능합니다. 완료된 작업은 보드에서 업무가 진행됨에 따라 자동으로 다음 단계를 트리거할 수 있습니다.

운영 효율성. Slack은 승인과 인수인계를 늦추는 수동적인 확인 작업을 없애주고, monday.com은 계획을 손으로 일일이 업데이트하는 번거로움을 덜어줍니다.

Slack vs. monday.com: 검색 및 지식 관리

나중에 정보를 찾아야 할 때, Slack은 조직의 지식에 집중하고 monday.com은 프로젝트 기록을 다룹니다. 팀이 나눈 모든 대화를 검색하는 것과 프로젝트의 구조화된 히스토리에서 정보를 가져오는 것의 차이라고 할 수 있습니다. 두 도구 모두 과거 업무를 찾을 수 있게 해주지만, 저장하는 정보의 종류는 다릅니다.

Slack은 팀 내 모든 대화, 공유된 파일, 그 안의 의사 결정을 팀과 함께 성장하는 검색 가능한 기록으로 보관합니다. Slack의 AI 엔터프라이즈 검색은 대화, 공유 파일, 연결된 앱 전반에 걸쳐 검색합니다. 프로젝트에 새로 합류한 사람은 수개월치 콘텍스트를 빠르게 파악할 수 있고, 관리자는 과거의 의사 결정이 어디서 이루어졌는지 누구에게 물어볼 필요 없이 바로 찾을 수 있죠.

Slackbot은 Slack에 내장된 퍼스널 AI 에이전트로, 대화, 파일, 프로젝트의 콘텍스트를 바탕으로 질문에 답변해 줍니다. 이러한 조직적 저장 기능은 팀이 내부 커뮤니케이션 도구에 의존하는 이유 중 하나입니다. 실제로 어떤 결정이 어떻게 내려졌는지 보존해 주니까요.

Monday.com은 프로젝트 문서와 기록으로 지식을 보존합니다. 보드, 항목, 연결된 문서에 계획하고 실행한 내용의 이력이 담겨 있습니다. 검색 기능과 AI 생성 요약, AI 어시스턴트를 통해 팀은 프로젝트 콘텍스트를 쉽게 찾을 수 있습니다. 과거 이니셔티브의 상태, 담당자, 보드에 첨부된 메모 등을 확인하는 것도 가능합니다. 정보가 대화가 아닌 프로젝트 중심으로 정리되어 있어서, 체계적인 실행 기록이 필요한 팀에 잘 맞습니다.

Slack vs. monday.com: 요금제

두 플랫폼 모두 무료 플랜과 유료 플랜을 제공하지만, 제공하는 기능은 다릅니다. Slack에 투자하는 건 회사의 커뮤니케이션 방식에 투자하는 것이고, monday.com에 투자하는 건 업무 관리 방식에 투자하는 거죠. Slack의 유료 플랜은 사용자당 월 $10 미만부터 약 $20까지 다양하며, monday.com은 플랜별 사용 권한당 요금제로 운영됩니다.

Slack monday.com 무료 — 소규모 팀을 위한 핵심 메시징, 채널, 제한된 기록 보관 무료 — 개인 및 소규모 팀을 위한 핵심 보드와 작업 관리 Pro — 더 긴 기록 보관, 더 많은 통합, 그룹 허들 지원 Basic — 더 많은 보드 기능과 간편한 프로젝트 보기 제공 Business+ — 고급 기능과 함께 AI 검색 및 워크플로 자동화 지원 Standard 또는 Pro — 일정 및 선행 작업 보기와 더 많은 자동화 Enterprise+ — 고급 제어, 규정 준수, 엔터프라이즈 검색 Enterprise — 관리자 제어, 보안, 고급 리포팅

팀의 업무 방식을 지원하는 플랜을 선택해야 투자 대비 최대의 효과를 누릴 수 있습니다.

Slack vs. monday.com: 각각 언제 선택해야 할까요?

올바른 선택은 팀의 핵심 과제가 소통인지, 아니면 체계적인 관리인지에 달려 있습니다. 아래 신호들이 어느 플랫폼에 더 맞는지 알려줄 것입니다. 물론 두 가지 모두 원하는 팀도 많답니다.

Slack을 선택해야 할 때

Slack은 소통과 공유된 콘텍스트가 가장 중요한 팀에 잘 맞습니다. 아래 내용이 여러분의 팀과 비슷하다면 Slack을 고려해 보세요.

더 나은 소통과 협업이 필요합니다. 정해진 계획을 추적하는 것보다 구성원과 부서 간의 빠르고 명확한 대화가 팀에 더 중요합니다.

검색 가능한 조직 지식이 필요합니다. 사람들의 프로젝트나 역할이 바뀌어도 콘텍스트가 사라지지 않도록 결정 사항, 파일, 대화를 언제든 찾을 수 있어야 합니다.

팀이 통합 기능과 워크플로를 활용합니다. 모든 앱을 한 곳에서 관리하고 싶고, Slack 통합 을 워크플로 자동화와 함께 사용하면 그 부담을 크게 줄일 수 있습니다.

부서 간 협업은 최우선 과제입니다. 회사 전체 팀이 같은 맥락에서 일할 수 있어야 하는데, 공유 채널을 활용하면 모두가 같은 방향으로 나아갈 수 있습니다.

monday.com을 선택해야 할 때

계획 추적이 우선일 때는 monday.com이 더 잘 맞습니다. 아래 시나리오가 바로 monday.com이 빛을 발하는 상황이죠.

체계적인 프로젝트 계획이 필요합니다. 업무를 작업, 담당자, 일정으로 나눠서 누구나 따라갈 수 있는 명확하고 시각적인 플랜이 필요한 경우입니다.

작업 추적이 핵심 요구사항입니다. 모든 산출물의 상태를 한눈에 파악하고, 담당자와 마감일을 항상 최신으로 유지해야 하는 경우죠.

일정, 선행 작업, 업무량을 관리합니다. 순서를 조율해야 하는 복잡한 프로젝트를 진행 중이고, 팀 전체의 업무 부담을 균형 있게 조율하는 게 중요한 경우죠.

프로젝트 가시성이 최우선입니다. 운영진이 일일이 업데이트를 요청하지 않아도 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있어야 하는 경우입니다.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Slack vs. monday.com 자주 묻는 질문