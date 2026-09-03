핵심 요점 Slack과 LINE WORKS는 협업과 작업 관리를 강화하는 업무 커뮤니케이션 도구입니다.

다양한 기능과 더 많은 통합 옵션이 필요한 대규모 조직에는 Slack이 더 적합합니다.

가벼운 올인원 형태의 커뮤니케이션 솔루션이 필요한 모바일 중심 팀에는 LINE WORKS가 최적입니다.

Slack과 LINE WORKS는 모두 업무 커뮤니케이션을 개선하고 사용자가 프로젝트를 관리하고, 자료를 공유하고, 다양한 작업을 처리할 수 있도록 설계되어 있습니다. 다만 각 플랫폼이 가장 잘 맞는 생태계와 조직의 유형에는 차이가 있습니다.

Slack의 주요 목표는 완전히 연결된 기업 환경을 구축하는 것입니다. AI, 자동화, 방대한 통합 라이브러리를 활용해 커뮤니케이션 기능을 확장하고, 앱과 부서 전반에 걸친 협업을 강화합니다.

LINE WORKS는 모바일 중심 업무 환경에 가장 적합합니다. 일본과 기타 동아시아 시장에서 널리 사용되는 대형 메시지 및 소셜 플랫폼인 Line 생태계에 기업 수준의 협업 도구를 제공하죠.

어떤 플랫폼이 여러분의 조직에 더 잘 맞는지는 팀의 업무 방식, 커뮤니케이션 목표, 그리고 프로젝트 흐름에 따라 달라집니다.

Slack vs. LINE WORKS 한눈에 비교하기

Slack은 업무용 운영 시스템으로, 생산성을 극대화하고 잘못된 커뮤니케이션을 줄이기 위해 업무의 모든 측면을 연계할 수 있게 도와줍니다. 직관적인 메시지 구조, 지식 관리, 워크플로 자동화, 작업 관리를 지원하며, 생산성을 높이는 다양한 통합 기능과 AI 도구도 갖추고 있습니다.

Line 생태계에서 파생된 LINE WORKS는 유연한 모바일 기능을 바탕으로 이동 중에도 연결을 유지하는 것을 중요하게 여기는 팀의 업무 효율을 높여줍니다. 평소 생활 속에서 Line을 사용해 온 사용자라면 익숙한 인터페이스 덕분에 업무용 앱과 개인용 앱 사이를 편리하게 오갈 수 있습니다. 메시지 및 생산성 기능은 가볍고 직관적으로 유지되면서도 충분히 포괄적입니다.

Slack LINE WORKS 추천 대상 기업의 여러 영역에 걸쳐 AI를 활용한 연결된 협업 환경 친숙하고 직관적인 플랫폼에서 모바일 중심으로 독립적인 커뮤니케이션 경험 팀 커뮤니케이션 체계적인 채널 및 스레드 구조로 커뮤니케이션을 깔끔하게 정리 친숙한 메신저 스타일의 대화방과 게시판으로 빠르고 효율적인 커뮤니케이션 지원 AI 기능 지식 생태계에서 풍부한 맥락을 끌어오는 다양한 AI 기능. 그 중 가장 주목할 만한 기능은 콘텍스트 인식 AI 에이전트인 Slackbot. 회의 노트 작성, 챗봇 지원 등 다양한 관리 기능을 지원하는 AI 어시스턴트 제공 통합 2,600개 이상의 앱과 통합 다양한 비즈니스 앱과 통합되며, 방대한 Line 생태계와도 기본 통합 지원 워크플로 자동화 다단계 프로세스를 지원하는 노코드 워크플로 자동화 빌더 제공 작업 할당 기능, 예약된 리마인더, 그 외 기본 워크플로 도구 제공 보안 엄격한 신원 및 기기 관리, 데이터 보호, 정보 거버넌스를 위해 업계 표준 보안 모범 사례 적용 엄격한 신원 및 기기 관리, 자체 데이터 센터의 강력한 물리적 보안 등 여러 업계 표준 보안 모범 사례 준수 요금 기본 기능은 무료로 사용할 수 있으며, 프로페셔널 플랜 은 1인당 월 $7.25부터 시작 기본 기능은 무료로 사용할 수 있으며, 프로페셔널 플랜은 1인당 월 ¥400(약 $2.50)부터 시작

Slack 의 강점

Slack은 조직 전반의 대화, 도구, 업데이트를 하나로 연결하는 데 탁월합니다. 팀 내외에서 업무가 진행되는 동안 팀이 일목요연하게 소통할 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

여러 부서와 프로젝트 전반에 걸쳐 팀 협업 을 간소화하는 체계적인 커뮤니케이션 구조

정보를 쉽게 저장하고 공유할 수 있는 지식 관리 기능

AI 기반 검색, 자동화, 연결된 워크플로

다양한 앱을 한곳에서 관리할 수 있는 방대한 통합 라이브러리

팀, 부서, 지역을 아우르는 채널 기반 협업

LINE WORKS의 강점

LINE WORKS는 소비자용 앱 수준의 모바일 기능으로 이동 중에도 팀 간 원활한 소통을 지원합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

빠르고 직관적인 협업을 위한 간편한 커뮤니케이션

유연한 포스팅 옵션을 갖춘 가볍고 편리한 지식 공유 도구

관리 업무를 대신 처리해 주는 AI 어시스턴트

일본, 대만 등 Line이 널리 사용되는 국가에서 특히 편리한 Line 생태계와의 통합

프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있도록 도와주는 간편한 캘린더 및 작업 관리 도구

Slack vs. LINE WORKS: 팀 커뮤니케이션

Slack은 채널을 중심으로 구성된 체계적인 커뮤니케이션을 제공합니다. 채널은 조직 전체에 공개되거나 특정 그룹(예: 프로젝트 팀 또는 부서)에만 공개될 수 있습니다. 사용자는 다이렉트 메시지를 보내거나 채널 내 대화에서 스레드로 댓글을 달 수도 있죠.

Slack의 다른 커뮤니케이션 기능으로는 허들(음성 및 화상 통화), 클립(음성 또는 동영상 메시지 녹화 및 공유), 그리고 Slack Connect(안전한 외부 커뮤니케이션)이 있습니다.

LINE WORKS의 커뮤니케이션 도구는 일반 소비자용 메시징 앱과 유사하게 작동하며, 다이렉트 메시지부터 대규모 그룹 채팅까지 다양한 소통을 지원합니다. 또한 회사 전체 또는 특정 사용자 그룹을 대상으로 멀티미디어 포스트를 작성할 수 있는 게시판 기능도 제공합니다.

LINE WORKS는 비즈니스 플랜에서 최대 200명(무료 플랜에서는 4명)과 화상 통화를 할 수 있으며, Line 계정을 보유한 외부 파트너와도 안전하게 메시지를 주고받을 수 있습니다.

Slack의 채널과 스레드로 구성된 체계적인 구조는 불필요한 채팅 알림을 줄이면서 팀, 부서, 그리고 프로젝트에 참여하는 모든 구성원과의 커뮤니케이션을 효율적으로 확장할 수 있도록 도와줍니다. LINE WORKS의 커뮤니케이션 도구는 복잡하거나 고도로 특화된 커뮤니케이션 요구 사항이 없는 조직에 잘 맞습니다.

Slack vs. LINE WORKS: AI 기능

Slack은 최근 몇 년간 AI 기능에 대한 투자를 크게 늘려왔습니다. 작업 리마인더, 회의 요약 등 AI 기반 관리 지원 외에도, Slack AI는 고도화된 엔터프라이즈 검색 기능을 제공합니다. 지식 베이스부터 팀 채팅까지 Slack 생태계에 연결된 모든 콘텍스트 정보를 활용해 사용자의 질문에 더욱 정확한 답변을 제공하죠.

Slack은 또한 퍼스널 AI 어시스턴트인 Slackbot도 제공합니다. Slackbot을 통해 회의 준비, 브리프 및 전략 작성, 업무 관련 핵심 정보 파악 등 다양한 작업을 더 효율적으로 처리할 수 있습니다. Slackbot은 Slack 생태계에 연결된 앱 및 에이전트와 함께 작동하며, 필요한 맥락 정보를 파악해 답변을 제공하고 작업을 실행합니다.

LINE WORKS의 봇은 주로 회의록 작성 및 업무 배정 등 관리 작업을 통해 AI를 일상 업무에 통합합니다. 커스텀 봇 코딩을 위한 도구도 제공하며, 빠른 배포를 위한 템플릿도 갖추고 있습니다. 이러한 커스텀 봇은 사용자가 정보를 검색하고 일정을 관리하는 등 다양한 작업을 하도록 도와줍니다.

두 솔루션 모두 AI를 활용하지만, Slack은 비교적 AI에 더 특화된 도구로 다양한 유형의 AI 어시스턴트와 에이전트를 위한 여러 사용 사례를 제공합니다. 관리 작업 지원만 필요하다면 LINE WORKS가 더 나은 선택이죠.

Slack vs. LINE WORKS: 통합 및 연동 도구

Slack의 통합 라이브러리에는 2,600개 이상의 앱이 포함되어 있어, 거의 모든 기존 기술 환경에 유연하게 적용할 수 있는 도구입니다. 인기 있는 통합의 예로는 Google, Salesforce, Workspace, Jira 등이 있습니다.

LINE WORKS의 통합 라이브러리는 훨씬 작지만 Box와 Salesforce를 포함한 여러 엔터프라이즈 통합 앱을 제공합니다. (아시아 시장을 위해 개발된 앱인 만큼, 통합 가능한 앱 중 상당수도 주로 아시아 시장에서 사용되는 것들이죠.)

LINE WORKS는 통합보다 올인원 앱에 초점을 맞추고 있습니다. 이메일 플랫폼, 캘린더, 메일, 메시지 보드가 기본 제공됩니다. 새롭게 시작하는 소규모 비즈니스라면 협업과 커뮤니케이션에 필요한 모든 것을 LINE WORKS 하나로 해결할 수 있습니다.

LINE WORKS는 대만과 일본에서 지배적인 소셜 플랫폼인 Line과도 기본 통합을 제공합니다. 덕분에 기존 연락처, 캘린더, 대화 내용을 LINE WORKS 계정으로 쉽게 가져올 수 있습니다.

소규모 기업이나 동아시아 지역에 기반을 둔 기업처럼 특정 사용 사례에서는 LINE WORKS가 다양한 커뮤니케이션 및 협업 수단 간의 연결을 간소화해 줍니다. 하지만 Slack은 연동 가능한 앱의 폭이 넓어, 이미 다양한 앱을 활용 중이며 일관된 환경을 유지하고 싶은 대규모 조직이나 팀에 더 적합한 선택입니다.

Slack vs. LINE WORKS: 워크플로 자동화

Slack에는 작업을 라우팅하고, 리마인더를 보내고, 문제를 분류하는 등의 기능을 갖춘 기본 워크플로 도구가 포함되어 있습니다. 복잡한 워크플로를 운영하는 조직은 기존 워크플로 관리 앱을 Slack과 통합할 수 있습니다. 기본 워크플로의 경우, 노코드 AI 기반 워크플로 빌더를 활용할 수 있습니다.

Slack의 워크플로 빌더를 사용하면 AI 도구에 자연어로 워크플로에 필요한 내용을 전달하고 AI가 이를 직접 구성하도록 할 수 있습니다. 특정 작업을 수동으로 예약하거나 작업 트리거를 지정하고, 지식 소스를 연계하여 원하는 방식으로 워크플로가 실행되도록 설정할 수도 있죠.

LINE WORKS에는 예약 리마인더 및 작업 할당 기능과 같은 기본적인 워크플로 자동화 도구가 포함되어 있습니다. 내장형 작업 관리 도구를 통해 작업을 할당하고, 마감일을 추적하며, 파일을 추가하고, 작업 이력을 확인할 수 있습니다. 모바일 중심의 앱 특성 덕분에 이동 중에도 워크플로를 쉽게 확인할 수 있죠.

Slack의 워크플로 관리 도구를 사용하면 Slack 안에서 거의 모든 워크플로를 관리하고 맞춤 설정할 수 있습니다. LINE WORKS는 많은 기업이 필요로 하는 기본적인 작업 관리 기능을 제공하며, 특히 간단한 워크플로에 적합합니다.

Slack vs. LINE WORKS: 보안, 관리, 그리고 확장성

두 솔루션 모두 보안을 매우 중요하게 생각합니다. Slack은 ISO/IEC 및 SOC를 포함한 여러 신뢰할 수 있는 기관으로부터 보안 및 규정 준수 인증을 획득했습니다. 이 보안 기준은 AI 도구에도 동일하게 적용되며, AI 도구는 Slack 인프라 내에서만 운영되어 나머지 솔루션과 동일한 규정 준수 기준을 충족합니다.

관리자는 enterprise key management 및 기타 ID 관리 도구를 통해 액세스를 관리하고 정보를 암호화할 수 있습니다. 추가적인 관리자 도구는 Slack 아틀라스에서 확인할 수 있으며, 세부 수준으로 프로필을 관리할 수 있습니다.

LINE WORKS는 업계 표준 보안 및 규정 준수 관행을 따르며, ISO/IEC 및 SOC 인증도 획득했습니다. 모든 통신은 암호화되며, 데이터는 엄격한 보안 프로토콜에 따라 운영되는 자체 서버에 저장됩니다.

LINE WORKS 관리자는 규정 준수를 보장하는 감사 및 모니터링 도구는 물론, 조직 구조와 개별 프로필을 관리하는 도구도 사용할 수 있습니다. 모바일 기기 관리 기능은 모바일 중심 플랫폼에 보안을 한층 강화해 줍니다.

두 솔루션 모두 관리자가 배포 및 보안을 관리하는 데 큰 어려움이 없습니다. 다만, 사용 가능한 보안 및 관리 도구는 각기 다른 콘텍스트에 따라 더 잘 맞는 솔루션이 있을 수 있습니다. LINE WORKS의 보안은 일반적인 중소기업 규모의 모바일 직원을 위해 설계된 반면, Slack의 보안은 개인 사용자부터 복잡한 대기업까지 모든 환경을 지원하도록 구축되어 있습니다.

Slack vs. LINE WORKS: 우리 팀에 더 잘 맞는 플랫폼은?

두 솔루션 모두 다양한 기능, 직관적인 사용자 경험, 강력한 생산성 지원을 제공합니다. 어떤 솔루션을 선택할지는 조직의 규모, 복잡성, 위치 등 고유한 특성에 따라 달라집니다.

Slack을 선택하는 것이 좋은 경우:

팀이 여러 비즈니스 앱, 업무 도구, 통합 기능을 활용합니다.

AI 기반 지식 접근, 협업, 자동화가 팀의 워크플로에 매우 중요하며, Slack의 AI 가 즉각적인 요약, 검색, 인사이트를 제공합니다.

팀이 다른 팀, 부서, 지역과 함께 협업합니다.

정보 찾기 및 정리, 대화 요약, 나만의 문체로 초안 작성 등 일상적인 업무에 Slackbot의 내장형 AI 지원을 활용하길 원합니다.

팀에 복잡한 워크플로 자동화를 위한 지원이 필요합니다.

팀이 커뮤니케이션을 보다 체계적으로 구성하는 방식에서 혜택을 받습니다.

LINE WORKS를 선택하는 것이 좋은 경우:

조직이 모바일 중심의 커뮤니케이션을 중요하게 생각합니다.

소속 직원들이 일본 및 동아시아 지역에 있으며 이미 Line 생태계를 사용하고 있거나 선호합니다.

올인원 솔루션을 활용해 업무 효율을 높이고자 하는 소규모 조직입니다.

조직이 아직 다양한 AI 기능을 도입할 준비가 되지 않았다고 느낍니다.

확장 가능한 업무 플랫폼보다는 가볍고 독립적인 커뮤니케이션 도구 묶음이 필요합니다.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Slack vs. LINE WORKS 자주 묻는 질문