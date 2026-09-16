重點摘要 Slack 與 LINE WORKS 都是職場溝通工具，可用來提升協作與任務管理效率。

Slack 更適合需要多樣化功能與更多整合選項的大型組織。

如果團隊偏好使用行動裝置，需要輕量一站式溝通解決方案，則 LINE WORKS 最合適。

Slack 與 LINE WORKS 都是專為改善職場溝通而設計，協助使用者管理專案、分享資源及包辦各種任務。不過，這兩款工具適合的生態系統和組織類型不太一樣。

Slack 的核心目標是打造全面互聯的企業環境。它透過 AI、自動化技術及豐富的整合庫，從既有的溝通功能再升級，並能跨應用程式與部門，讓協作更順暢。

LINE WORKS 最適合以行動裝置為主的工作環境。它將企業級協作工具，直接帶入更廣泛的 LINE 生態系統——這款大型通訊與社群平台，在日本及其他東亞市場都相當受到歡迎。

要判斷哪一款工具最適合你的組織，關鍵在於瞭解團隊工作方式、溝通目標以及專案流程。

Slack vs. LINE WORKS 快速比較

Slack 是一套工作作業系統，協助使用者串聯工作的大小事，可盡可能提升生產力並減少溝通誤會。它支援直覺式訊息架構、知識管理、工作流程自動化及任務管理，並提供多種整合選項與 AI 工具，有助於提升工作效率。

作為 LINE 生態系統的延伸產品，LINE WORKS 對於重視隨時隨地保持交流、偏好靈活行動功能的團隊來說，絕對是效率加分神器。如果使用者平常就習慣在日常生活中使用 LINE，一定會很喜歡它熟悉的介面，以及在公事與私人應用程式之間輕鬆切換的便利性。這項工具的訊息與生產力功能皆非常全面，同時保有輕量與直覺好用的特性。

Slack LINE WORKS 最適合 需要跨企業內部多個領域進行串聯並結合 AI 技術協作的團隊 希望不用另外安裝工具，直接在熟悉且直接好用的平台上，就能享有行動優先溝通體驗的團隊 團隊溝通 採用結構化的頻道與對話串架構，讓溝通井然有序 大家熟悉的聊天室與公告欄，支援快速高效的溝通 AI 功能 提供多個 AI 功能，這些 AI 參考取自知識生態系統的豐富情境資訊；其中最具代表性的是 Slackbot 這款具有情境感知能力的 AI 智慧代理 提供可支援多項行政作業的 AI 助理，例如會議記錄與聊天機器人服務 整合 可與超過 2,600 款應用程式進行整合 可與多款商業應用程式整合，並原生整合廣泛的 LINE 生態系統 工作流程自動化 提供免程式碼的工作流程自動化建構工具，可協助執行多步驟流程 為使用者提供任務指派功能、排程提醒及其他基本工作流程工具 安全性 採用業界標準安全最佳做法，對身分識別與裝置管理、資料保護及資訊治理實施嚴格控管 遵循多項業界標準安全最佳做法，包括嚴格的身分識別與裝置管理，以及自有資料中心的完善實體安全防護 定價 免費提供基本功能， 專業方案 則每人每月 US$7.25 起 免費提供基本功能，專業方案則每人每月 ¥400 (約 US$2.50) 起

Slack 的強項

Slack 擅長整合整個組織的對話、工具與最新動態，協助成員在團隊內部與跨團隊的日常工作中保持步調一致。

以下是部分核心功能：

結構化溝通架構，有助於簡化 跨部門或專案 的 團隊協作

的 知識管理功能，讓儲存與分享資訊輕鬆又簡單

AI 搜尋、自動化與連結的工作流程

豐富的整合庫，可將更多應用程式整合到單一平台

打破地理限制，透過頻道跨團隊、部門協作

LINE WORKS 的強項

LINE WORKS 擅長透過大家熟悉的行動功能，讓團隊隨時隨地保持順暢溝通，這包括：

簡化的溝通方式，讓協作更快速直覺

輕量知識分享工具，提供靈活的張貼選項

有 AI 助理代為處理行政事務

與 LINE 生態系統整合，在 LINE 為主流通訊軟體的國家/地區 (例如日本和台灣) 使用非常便利

簡化的行事曆與任務管理工具，讓專案順利推進

Slack vs. LINE WORKS：團隊溝通

Slack 採用以頻道為核心的結構化溝通方式，可將頻道設為對整個組織公開，也可僅限特定群組 (例如專案團隊或部門) 使用。使用者還可以傳送私訊，並在頻道的對話中建立對話串回覆。

Slack 的其他溝通功能還包括微型會議 (用於語音和視訊通話)、剪輯 (用於錄製和分享語音或影片訊息)，以及 Slack Connect (用於安全的對外溝通)。

LINE WORKS 的溝通工具運作方式，與許多大眾慣用的通訊應用程式類似，能滿足從私訊到大型群組聊天等各種需求。它還為團隊提供公告欄，讓使用者能張貼與全公司或特定使用者群組相關的多媒體內容。

在視訊通話方面，LINE WORKS 商業方案支援最多 200 人參與 (免費方案則為 4 人)，使用者還能與同樣擁有 LINE 帳號的外部合作夥伴安全通訊。

Slack 頻道與對話串井然有序的特性，就算溝通擴展到跨團隊、部門及其他專案參與人員，使用者也不用擔心訊息洗版；LINE WORKS 的溝通工具則更適合溝通需求不複雜或較無特殊要求的組織。

Slack vs. LINE WORKS：AI 功能

Slack 近年大力投資 AI 功能。除了任務提醒和會議摘要等 AI 行政工作支援之外，Slack AI 還具備高度進階的企業搜尋能力，能夠整合連結至知識庫和團隊聊天記錄等 Slack 生態系統的所有情境資訊，精準解答使用者的問題。

Slack 還提供個人 AI 助理 Slackbot，協助使用者提升工作效率。你可以請 Slackbot 協助準備會議、建立簡報與策略、找到與工作相關的重要資訊等等。它能與連結至你 Slack 生態系統的各種應用程式和代理搭配運作，掌握必要的情境資訊來提供解答並執行任務。

LINE WORKS 的機器人則主要將 AI 用於日常行政工作，例如記錄會議筆記和指派任務。LINE WORKS 提供自訂機器人的程式開發工具，並附有範本以便快速部署。這些自訂機器人可協助使用者擷取資訊、安排行程等等。

雖然兩種解決方案都整合了 AI，但相較之下，Slack 更著重於 AI 功能，支援多種 AI 助理與代理的應用情境。若你只需要行政事務方面的支援，LINE WORKS 會是更好的選擇。

Slack vs. LINE WORKS：整合與連結工具

Slack 的整合庫收錄超過 2,600 款應用程式，彈性非常高，幾乎能完美融入任何現有的技術環境。舉例來說，常見的熱門整合包括 Google Workspace、Salesforce 及 Jira。

LINE WORKS 的整合庫規模小很多，但提供 Box 和 Salesforce 等多項企業級整合。值得一提的是，LINE WORKS 是專為亞洲市場開發的應用程式，因此整合的許多應用程式也以亞洲市場為主。

LINE WORKS 並非著重於整合功能，而是主打全功能合一的應用程式。它內建電子郵件平台、行事曆、郵件及留言板。新興小型企業只需使用 LINE WORKS，即可滿足所有協作與通訊需求，輕鬆起步。

LINE WORKS 也與 LINE 原生整合，LINE 是台灣和日本的主流社群平台，因此使用者可輕鬆將現有的聯絡人、行事曆及對話記錄匯入 LINE WORKS 帳號。

在特定使用情境下，例如規模較小的企業或位於東亞地區的公司，LINE WORKS 能夠整合多種通訊與協作方式，簡化不同管道之間的串聯。然而，Slack 可連結的應用程式種類繁多，對於規模較大的組織，或原本就使用多款應用程式並希望保持一致的團隊來說，Slack 會是更理想的選擇。

Slack vs. LINE WORKS：工作流程自動化

Slack 內建工作流程工具，可用於派送任務、傳送提醒、分類處理事件等等。如果組織的工作流程較為複雜，也能將現有的工作流程管理應用程式與 Slack 整合。至於標準工作流程，使用者可使用免程式碼的 AI 工作流程建立工具。

Slack 的工作流程建立工具支援日常用語對話，你可以直接告訴 AI 工具工作流程需要涵蓋哪些內容，AI 就會自動幫你建立。你也可以手動排程特定動作、指定任務觸發條件，以及連結知識來源，確保工作流程完全按照你的需求運作。

LINE WORKS 提供基本的工作流程自動化工具，包括排程提醒和任務指派功能，內建的任務管理工具可用於指派任務、追蹤截止日期、新增檔案及檢視任務記錄。這款應用程式採用行動優先設計，讓使用者即使在外出途中，也能輕鬆追蹤這些工作流程。

Slack 的工作流程管理工具讓你能直接在 Slack 中管理及自訂幾乎所有工作流程；LINE WORKS 則包辦許多公司所需的基本任務管理，特別適合工作流程較為直接簡單的情況。

Slack vs. LINE WORKS：安全性、管理功能與可擴充性

兩款解決方案都非常重視安全性。Slack 已獲得 ISO/IEC 及 SOC 等多個受信賴機構的安全性與合規性認證。這樣的安全防護也延伸到了 AI 工具上，所有運算均在 Slack 的基礎架構內進行，與平台其他功能遵循相同的合規標準。

管理員可透過企業金鑰管理及其他身分管理工具來管理存取權並將資訊加密。如需更多管理員工具，可前往 Slack Atlas，管理員可在這裡更精細地管理個人檔案。

LINE WORKS 遵循業界標準的安全與合規規範，同樣也取得了 ISO/IEC 及 SOC 認證。類似於 Slack，所有通訊也都經過加密，資料儲存在依據嚴格安全通訊協定運作的自有伺服器中。

LINE WORKS 管理員可使用稽核與監控工具來確保符合規範，並透過工具管理組織架構及個人檔案。再加上行動裝置管理功能，為這個行動優先的平台增添額外安全保障。

在管理部署與安全方面，兩款解決方案的管理員應該都不會遇到太大的困難。不過，兩者提供的安全與管理工具可能適合不同的使用情境。LINE WORKS 的安全設計，是專為經常外出跑業務的員工及一般中小型企業而設計，而 Slack 的安全設計則適合各種規模，從個人使用者到複雜企業皆宜。

Slack vs. LINE WORKS：哪一款更適合你的團隊？

兩種解決方案均提供全面的功能陣容、直覺式使用體驗，以及強大的生產力支援。選擇哪一個工具，將取決於貴組織自身的條件，包括組織規模、流程複雜程度及所在地區。

該選擇 Slack 的情況：

你的團隊仰賴許多其他商業應用程式、職場工具及整合功能。

團隊工作流程極度仰賴 AI 知識庫存取、協作與自動化，尤其是 Slack AI 提供的即時摘要、搜尋服務與深入見解。

你的團隊需要跨團隊、部門及地區協作。

你希望使用 Slackbot 內建的 AI 功能來處理日常任務，例如尋找和整理資訊、產生對話摘要，以及用你的語氣草擬文字內容。

你的團隊需要能自動化處理複雜的工作流程。

更有條理的溝通管理方式對你的團隊有幫助。

該選擇 LINE WORKS 的情況：

貴組織看重行動優先的溝通方式。

你的員工位於日本及東亞地區，原本就在使用或偏好使用 LINE 生態系統的服務。

組織規模較小，希望透過使用一體化解決方案來提升效率。

你認為組織現階段還沒準備好引進過多 AI 功能。

你需要的是一套不用另外安裝套件的輕量化內建溝通工具組合，而非可擴充的工作平台。

想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：

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