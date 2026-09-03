Conclusiones clave Slack y LINE WORKS son herramientas de comunicación para el entorno laboral que sirven para mejorar la colaboración y la gestión de tareas.

Slack es más adecuado para organizaciones grandes que necesitan una mayor variedad de funciones y más opciones de integración.

LINE WORKS es ideal para equipos que priorizan el uso en dispositivos móviles y necesitan una solución de comunicación ligera y todo en uno.

Slack y LINE WORKS están diseñados para mejorar la comunicación en el entorno laboral y ayudar a los usuarios a gestionar proyectos, compartir recursos y realizar una gran variedad de tareas. Sin embargo, hay diferencias en los tipos de ecosistemas y organizaciones para los que cada uno es más adecuado.

El objetivo principal de Slack es facilitar una empresa totalmente conectada. Para ello, recurre a la IA, la automatización y una amplia biblioteca de integraciones con el fin de ampliar sus capacidades de comunicación y mejorar la colaboración entre aplicaciones y departamentos.

LINE WORKS está pensado para entornos de trabajo donde el móvil es lo primero. Incorpora herramientas de colaboración a nivel empresarial al ecosistema más amplio de Line, una gran plataforma de mensajería y redes sociales muy popular en Japón y otros mercados del este asiático.

Saber cuál es la mejor opción para tu organización depende de cómo trabaja tu equipo, de tus objetivos de comunicación y de cómo gestionas los proyectos.

Slack y LINE WORKS: comparativa rápida

Slack es un sistema operativo de trabajo que ayuda a los usuarios a conectar todos los aspectos de su trabajo para maximizar la productividad y reducir los malentendidos. Ofrece una arquitectura de mensajería intuitiva, gestión del conocimiento, automatización de flujos de trabajo y gestión de tareas, además de una gran variedad de integraciones y herramientas de IA para potenciar la productividad.

Como extensión del ecosistema de Line, LINE WORKS supone un impulso para la eficiencia de cualquier equipo que priorice mantenerse conectado desde cualquier lugar gracias a sus flexibles capacidades móviles. Los usuarios habituados a usar Line en otros ámbitos de su vida apreciarán la interfaz familiar y la facilidad para pasar de sus aplicaciones de trabajo a las personales. Las funciones de mensajería y productividad son completas sin dejar de ser ligeras e intuitivas.

Slack LINE WORKS Ideal para Colaboración conectada y con soporte de IA en múltiples áreas de la empresa Comunicación autónoma y con enfoque móvil en una plataforma familiar e intuitiva Comunicación en equipo Arquitectura estructurada de canales e hilos de la conversación que mantiene la comunicación organizada Salas de chat y tablones de anuncios que facilitan una comunicación rápida y eficiente Funciones de IA Múltiples funcionalidades de IA impulsadas por el rico contexto extraído de tu ecosistema de conocimiento; la más destacada es Slackbot, un agente de IA con conciencia del contexto Asistentes de IA que ofrecen soporte para diversas funciones administrativas, como la toma de notas en reuniones y la asistencia mediante bot de chat Integraciones Integraciones disponibles para más de 2600 aplicaciones Se integra con varias aplicaciones empresariales y de forma nativa con el extenso ecosistema de Line Automatización de flujos de trabajo Ofrece un creador de automatización de flujos de trabajo sin código que facilita los procesos complejos Proporciona a los usuarios funciones de asignación de tareas, recordatorios programados y otras herramientas básicas de flujo de trabajo Seguridad Aplica las prácticas recomendadas de seguridad del sector para una gestión rigurosa de identidades y dispositivos, protección de datos y gobernanza de la información Sigue varias de las prácticas recomendadas de seguridad del sector, entre ellas una estricta gestión de identidades y dispositivos y una sólida seguridad física en un centro de datos propio Precios La funcionalidad básica está disponible de forma gratuita, y los planes profesionales tienen un precio desde alrededor de 7 EUR por persona al mes La funcionalidad básica está disponible de forma gratuita, y los planes profesionales tienen un precio desde alrededor de 2 EUR por persona al mes

A spectos destacados de Slack

Slack destaca por unir conversaciones, herramientas y actualizaciones en toda la organización, lo que ayuda a los equipos a mantenerse alineados a medida que el trabajo avanza día a día dentro de cada equipo y entre distintos equipos.

Estas son algunas de las funciones más destacadas:

Una arquitectura de comunicación estructurada que optimiza la colaboración en equipo entre varios departamentos o proyectos

Funciones de gestión del conocimiento que facilitan guardar y compartir información

Búsqueda con IA, automatización y flujos de trabajo conectados

Una amplia biblioteca de integraciones que reúne más de tus aplicaciones bajo un mismo techo

Colaboración basada en canales entre equipos, departamentos y ubicaciones

Aspectos destacados de LINE WORKS

LINE WORKS destaca a la hora de mantener a los equipos comunicados desde cualquier lugar gracias a sus funciones móviles de estilo consumidor, entre las que se incluyen:

Comunicaciones simplificadas que hacen que la colaboración sea rápida e intuitiva

Herramientas ligeras para compartir conocimiento con opciones de publicación flexibles

Asistentes de IA que se encargan de las tareas administrativas

Integraciones con el ecosistema de Line, lo que puede resultar muy conveniente en países donde Line es predominante, como Japón y Taiwán

Herramientas ágiles de gestión de calendarios y tareas para mantener los proyectos en marcha

Slack y LINE WORKS: comunicación en equipo

Slack ofrece comunicaciones estructuradas organizadas en torno a canales, que pueden ser abiertos para toda la organización o solo para grupos específicos (como equipos de proyecto o departamentos). Los usuarios también pueden enviar mensajes directos y crear hilos de conversación dentro de un canal.

Otras funciones de comunicación de Slack incluyen juntas para llamadas de audio y vídeo, clips para grabar y compartir mensajes de audio o vídeo, y Slack Connect para la comunicación externa segura.

Las herramientas de comunicación de LINE WORKS funcionan de forma similar a muchas aplicaciones de mensajería de consumo, facilitando desde mensajes directos hasta chats grupales a gran escala. También ofrece a los equipos tablones de anuncios donde pueden crear publicaciones multimedia dirigidas a toda la empresa o a grupos específicos de usuarios.

LINE WORKS permite videollamadas de hasta 200 personas en un plan de pago (cuatro en el plan gratuito) y permite a los usuarios enviar mensajes de forma segura a cualquier colaborador externo que también tenga una cuenta de Line.

La estructura organizada de los canales e hilos de conversación de Slack ayuda a los usuarios a evitar el ruido excesivo del chat, al tiempo que escala las comunicaciones entre equipos, departamentos y otras personas implicadas en los proyectos. Las herramientas de comunicación de LINE WORKS son una buena opción para organizaciones sin necesidades de comunicación complejas o muy específicas.

Slack y LINE WORKS: capacidades de IA

Slack ha realizado importantes inversiones en sus funciones de IA en los últimos años. Además del soporte administrativo basado en IA, como recordatorios de tareas y resúmenes de reuniones, la IA de Slack puede realizar búsquedas empresariales avanzadas. Aprovecha toda la información contextual conectada a tu ecosistema de Slack, desde tu base de conocimientos hasta los chats de tu equipo, para ofrecer respuestas más precisas a las preguntas de los usuarios.

Slack también ofrece Slackbot, un asistente de IA personal que puede ayudarte a trabajar de forma más eficiente. Puedes pedirle a Slackbot ayuda para preparar reuniones, elaborar informes y estrategias, encontrar información clave sobre tu trabajo y mucho más. Funciona junto con las aplicaciones y agentes conectados a tu ecosistema de Slack para obtener el contexto necesario, proporcionar respuestas y ejecutar tareas.

El bot de LINE WORKS incorpora principalmente la IA al trabajo diario a través de tareas administrativas, como tomar notas de reuniones y asignar tareas. Dispone de herramientas para programar bots personalizados, con plantillas para una implantación rápida. Estos bots personalizados ayudan a los usuarios a recuperar información, organizar agendas y mucho más.

Aunque ambas soluciones incorporan IA, Slack es una herramienta más centrada en la IA, con múltiples casos de uso para distintos tipos de asistentes de IA y agentes. LINE WORKS es una mejor opción si solo necesitas ayuda con tareas administrativas.

Slack y LINE WORKS: integraciones y herramientas conectadas

La biblioteca de integraciones de Slack incluye más de 2600 aplicaciones, lo que la convierte en una herramienta flexible que puede encajar en casi cualquier entorno tecnológico existente. Algunos ejemplos de integraciones populares son Google, Salesforce, Workspace y Jira.

LINE WORKS tiene una biblioteca de integraciones mucho más reducida, pero ofrece varias integraciones empresariales, como Box y Salesforce. (Cabe destacar que, al ser una aplicación desarrollada para mercados asiáticos, muchas de las aplicaciones con las que se integra también son principalmente de mercados asiáticos).

En lugar de centrarse en las integraciones, LINE WORKS prioriza ser una aplicación todo en uno. Incluye una plataforma de correo electrónico integrada, calendario, correo y tablero de mensajes. Una pequeña empresa emergente podría arrancar utilizando únicamente LINE WORKS para todas sus necesidades de colaboración y comunicación.

LINE WORKS también se integra de forma nativa con Line, una plataforma social dominante en Taiwán y Japón. Esto permite a los usuarios incorporar fácilmente sus contactos, calendarios y conversaciones existentes a su cuenta de LINE WORKS.

Para casos de uso específicos, como empresas más pequeñas o empresas ubicadas en el este de Asia, LINE WORKS agiliza la conectividad entre múltiples formas de comunicación y colaboración. Sin embargo, Slack cuenta con una amplia gama de aplicaciones a las que puede conectarse, lo que lo convierte en una mejor opción para organizaciones más grandes o equipos que ya trabajan con muchas otras aplicaciones y quieren mantener esa coherencia.

Slack y LINE WORKS: automatización de flujos de trabajo

Slack incluye herramientas de flujo de trabajo nativas que enrutan tareas, envían recordatorios, realizan el triaje de incidencias y mucho más. Las organizaciones con flujos de trabajo complejos valoran poder integrar sus aplicaciones de gestión de flujos de trabajo existentes con Slack. Para los flujos de trabajo estándar, los usuarios pueden utilizar un creador de flujos de trabajo sin código y con tecnología de IA.

El creador de flujos de trabajo de Slack te permite usar lenguaje natural para indicarle a una herramienta de IA qué debe incluir tu flujo de trabajo y dejar que la IA lo construya. También puedes programar manualmente acciones específicas, definir activadores de tareas y conectar fuentes de conocimiento para asegurarte de que el flujo de trabajo funcione exactamente como quieres.

LINE WORKS incluye herramientas básicas de automatización de flujos de trabajo, como recordatorios programados y funciones de asignación de tareas. Una herramienta de gestión de tareas integrada permite a los usuarios asignar tareas, hacer seguimiento de plazos, añadir archivos y ver el historial de tareas. El enfoque centrado en dispositivos móviles de la aplicación facilita el seguimiento de estos flujos de trabajo incluso cuando estás en movimiento.

Las herramientas de gestión de flujos de trabajo de Slack te permiten gestionar y personalizar prácticamente cualquier flujo de trabajo directamente en Slack. LINE WORKS ofrece toda la gestión de tareas básica que muchas empresas necesitan, especialmente cuando esos flujos de trabajo son sencillos.

Slack y LINE WORKS: seguridad, administración y escalabilidad

Ambas soluciones se toman la seguridad muy en serio. Slack ha obtenido certificaciones de seguridad y cumplimiento normativo de diversas fuentes de confianza, entre ellas ISO/IEC y SOC. Esta seguridad se extiende a sus herramientas de IA, que permanecen dentro de la infraestructura de Slack y, por tanto, cumplen los mismos estándares de cumplimiento que el resto de la solución.

Los administradores pueden gestionar el acceso y cifrar la información mediante la administración de claves de cifrado y otras herramientas de gestión de identidades. Encontraréis más herramientas de administración en Atlas de Slack, donde los administradores pueden gestionar los perfiles con un alto nivel de detalle.

LINE WORKS cumple con las prácticas estándar del sector en materia de seguridad y cumplimiento normativo, y también ha obtenido las certificaciones ISO/IEC y SOC. Todas las comunicaciones están igualmente cifradas y los datos se almacenan en servidores propios gestionados conforme a estrictos protocolos de seguridad.

Los administradores de LINE WORKS tienen acceso a herramientas de auditoría y supervisión que garantizan el cumplimiento normativo, así como a herramientas para gestionar la estructura organizativa y los perfiles individuales. La gestión de dispositivos móviles añade una capa adicional de seguridad a esta plataforma centrada en dispositivos móviles.

En ambas soluciones, los administradores no deberían tener dificultades para gestionar la implantación y la seguridad. No obstante, las herramientas de seguridad y administración disponibles pueden adaptarse mejor a distintos contextos. La seguridad de LINE WORKS está diseñada para empleados en movilidad con las necesidades típicas de pequeñas y medianas empresas, mientras que la seguridad de Slack está diseñada para todo tipo de entornos, desde usuarios individuales hasta grandes empresas.

Slack y LINE WORKS: ¿cuál es la mejor opción para tu equipo?

Ambas soluciones ofrecen un conjunto completo de funciones, una experiencia de usuario intuitiva y un gran soporte para la productividad. La que elijas dependerá de las características únicas de tu organización, como su tamaño, complejidad y ubicación.

Elige Slack si:

Tu equipo depende de varias aplicaciones empresariales, herramientas de trabajo e integraciones.

El acceso al conocimiento, la colaboración y la automatización con IA son fundamentales para los flujos de trabajo de tu equipo, especialmente con IA de Slack para obtener resúmenes instantáneos, buscar información y obtener conclusiones.

Tu equipo colabora con otros equipos, departamentos y regiones.

Quieres la asistencia de IA integrada de Slackbot para las tareas del día a día, como buscar y organizar información, resumir conversaciones y redactar textos con tu propio estilo.

Tu equipo necesita soporte para automatizar flujos de trabajo complejos.

Tu equipo se beneficiaría de un enfoque más estructurado para organizar las comunicaciones.

Elige LINE WORKS si:

Tu organización prioriza la comunicación desde dispositivos móviles.

Tu plantilla está ubicada en Japón y la región de Asia Oriental y ya usa o prefiere el ecosistema de Line.

Sois una organización más pequeña que busca ganar eficiencia usando una solución todo en uno.

No crees que tu organización esté preparada para tantas funciones de IA.

Necesitas un conjunto autónomo y ligero de herramientas de comunicación integradas, en lugar de una plataforma de trabajo extensible.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre Slack y LINE WORKS