Conclusiones clave Slack reúne las conversaciones del trabajo, las herramientas empresariales, la IA y el conocimiento de la organización en un solo lugar. Chatwork se centra más en la comunicación y la coordinación de tareas.

Los canales, los hilos de la conversación y la búsqueda empresarial de Slack ayudan a los equipos a organizar y encontrar información a medida que el trabajo crece. Chatwork mantiene la asignación y gestión de tareas directamente dentro de los chats del equipo.

Ambas plataformas ofrecen IA, integraciones, comunicación por vídeo y herramientas de colaboración. La mejor opción para tu equipo depende de la complejidad del flujo de trabajo, las necesidades de comunicación y el uso de aplicaciones empresariales conectadas.

Slack y Chatwork resuelven retos de colaboración similares, pero están diseñados en torno a dos filosofías distintas sobre cómo se comunican los equipos. La plataforma de Chatwork gira en torno a la mensajería, la gestión práctica de tareas y el intercambio de archivos. Slack ofrece una plataforma de comunicaciones más amplia que incluye canales de mensajería dedicados, seguimiento de tareas, funciones de IA, integraciones con herramientas externas y flujos de trabajo automatizados.

Elegir la plataforma adecuada para tu equipo depende de factores como la complejidad del flujo de trabajo, el tamaño del equipo y las necesidades de colaboración e integración.

Slack y Chatwork: comparativa rápida

Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne conversaciones, herramientas, información y flujos de trabajo en un único centro de colaboración. Las conversaciones del equipo se pueden organizar en canales, y los compañeros también pueden comunicarse mediante mensajes directos o videollamadas, buscar en toda la plataforma, integrar herramientas de proyectos de terceros y crear flujos de trabajo automatizados para agilizar los procesos. Gracias a su amplio ecosistema, Slack es ideal para las organizaciones que quieren unificar la comunicación entre distintos equipos y procesos.

Chatwork ofrece mensajería organizada en el entorno laboral junto con herramientas de gestión de tareas, videoconferencias e intercambio de archivos. La plataforma permite los mensajes directos y los chats de grupo, así como las videollamadas individuales y en grupo, sin salir de Chatwork. Las conversaciones se pueden buscar y los responsables pueden asignar tareas a los miembros del equipo desde la ventana del chat. El enfoque centrado de Chatwork en la colaboración en equipo puede hacer que sea una buena opción para las organizaciones que necesitan una herramienta sencilla para la comunicación y la gestión de tareas.

Slack Chatwork Ideal para Organizaciones que necesitan conectar la comunicación en el trabajo con herramientas empresariales, IA y flujos de trabajo Organizaciones que prefieren una plataforma especializada para la comunicación en el trabajo y la coordinación de tareas Comunicación Canales, mensajes directos, hilos de conversaciones, juntas y comunicación por audio/vídeo Mensajes directos, chats en grupo y reuniones de vídeo individuales y en grupo Gestión de tareas Listas de Slack, flujos de trabajo relacionados con tareas e integraciones con herramientas de gestión de proyectos Asignación y gestión de tareas integradas en los chats Funciones de IA Búsqueda, resúmenes y agentes con tecnología de IA Funciones con tecnología de IA para transcripción, resumen y redacción/revisión Integraciones Se integra con una amplia variedad de más de 2600 aplicaciones de terceros y herramientas empresariales Se integra con herramientas y servicios empresariales seleccionados Automatización de flujos de trabajo El creador de flujos de trabajo y la automatización conectan las conversaciones con los procesos y herramientas empresariales Funciones integradas de tareas y notificaciones para la coordinación de procesos Seguridad Cifrado en reposo y en tránsito; gestión de identidades y dispositivos; administración de claves de cifrado (EKM); registros de auditoría; prevención de pérdida de datos; políticas de retención, retenciones legales y eDiscovery; certificaciones SOC 2 y múltiples certificaciones ISO; compatibilidad con los requisitos de HIPAA, FINRA y FedRAMP Cifrado, gestión de usuarios y archivos y certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701 Precios Plan gratuito disponible; precios escalonados desde 8,75 $ por usuario al mes Plan gratuito; precios escalonados con el plan Business desde 7 $ por usuario/mes con facturación anual

En qué destaca Slack

Slack ofrece a los equipos un centro de operaciones donde las comunicaciones empresariales, las herramientas y los flujos de trabajo se unen en un solo lugar. Los canales mantienen las conversaciones organizadas por tema, equipo o proyecto, mientras que miles de integraciones de aplicaciones ayudan a incorporar datos y tareas clave en Slack para que no tengas que saltar de una aplicación a otra.

La IA de Slack añade una capa adicional de eficiencia con notas de reuniones automatizadas, resúmenes instantáneos de conversaciones y búsqueda empresarial. Además, con Slackbot gestionando las tareas y los recordatorios del día a día, los equipos disponen de un espacio de trabajo que resulta más inteligente y fácil de usar. En conjunto, Slack crea un entorno unificado donde las organizaciones pueden gestionar la comunicación y la colaboración sin dispersar el trabajo en múltiples plataformas.

En qué destaca Chatwork

Chatwork ofrece a los equipos un espacio enfocado para gestionar mensajes, tareas, compartir archivos y celebrar videollamadas, todo en una sola plataforma. Los empleados pueden conectarse de forma individual o en chats grupales, y en se puede buscar en todas las conversaciones, lo que facilita el seguimiento de decisiones o la consulta de conversaciones anteriores. Las tareas se pueden asignar directamente desde la ventana del chat, lo cual vincula las tareas a realizar al contexto en el que se crearon. Sus herramientas de IA ofrecen apoyo adicional resumiendo conversaciones, transcribiendo audio y ayudando a redactar o revisar documentos. Para las organizaciones que buscan una herramienta sencilla y todo en uno para la comunicación y la coordinación, Chatwork ofrece un entorno simple y estructurado que mantiene a los equipos en marcha.

Slack y Chatwork: Comunicación en equipo

Slack y Chatwork ofrecen herramientas para la comunicación directa y grupal, pero según la plataforma, esas conversaciones se organizan de manera diferente.

Con los canales, puedes organizar las conversaciones por tema, proyecto o equipo. Puedes estructurar aún más los debates respondiendo a hilos de conversaciones concretos o usando subtemas para encontrar fácilmente lo que buscas. Cuando necesitas hablar en tiempo real, puedes crear una junta para que tus compañeros se unan a una llamada de audio o vídeo directamente desde el canal o el mensaje directo. Slack también permite incorporar de forma segura a personas externas a tu organización mediante Slack Connect.

Chatwork utiliza chats grupales —llamados chats o salas— para organizar las conversaciones. Los equipos pueden hablar sobre los proyectos y asignar tareas dentro de una conversación grupal, o usar la mensajería directa para la comunicación individual. También tienes la flexibilidad de cambiar a videollamadas individuales o grupales sin salir de la plataforma.

Para los equipos que dependen de la colaboración transversal o trabajan en varios proyectos a la vez, la estructura por capas de Slack facilita mantener las conversaciones organizadas. Para quienes prefieren una interfaz más tradicional de sala de chat con asignación de tareas integrada, Chatwork puede ser una buena opción.

Slack y Chatwork: Gestión de tareas y proyectos

Chatwork mantiene la gestión de tareas estrechamente ligada a la conversación. Los usuarios pueden crear una tarea, asignarla y establecer un plazo directamente desde la ventana del chat, sin necesidad de cambiar de pestaña ni de aplicación. Esta estrecha conexión entre la mensajería y las tareas a realizar facilita que los equipos deleguen responsabilidades y hagan un seguimiento del progreso a medida que avanzan los debates.

Slack adopta un enfoque más amplio para coordinar el trabajo en los proyectos. Las listas de Slack ofrecen un espacio dedicado a organizar tareas, plazos y propietarios, mientras que canvas proporciona a los equipos un espacio de trabajo compartido donde recopilar detalles del proyecto e insertar archivos, imágenes y vídeos. Las integraciones con herramientas como Asana, Trello y Jira permiten que las actualizaciones de proyectos lleguen directamente a Slack, de modo que los equipos puedan tener una visión completa del proyecto. Para las organizaciones que gestionan proyectos complejos o varios sistemas internos, el ecosistema de Slack ayuda a conectar las conversaciones del día a día con los flujos de trabajo más amplios que impulsan el trabajo.

Slack y Chatwork: Funciones de IA

Aunque tanto Slack como Chatwork integran la IA en la comunicación en el trabajo, Slack la incorpora de forma mucho más profunda en la manera en que los equipos encuentran información y hacen avanzar los proyectos. La IA de Slack permite a los usuarios hacer preguntas que buscan en canales, archivos, mensajes e incluso aplicaciones integradas usando un lenguaje natural. Esto convierte el historial completo de conversaciones y documentación en un sistema de gestión del conocimiento en el que se puede buscar, manteniendo los permisos individuales y las restricciones de acceso. La IA de Slack puede generar resúmenes del canal, síntesis de reuniones y actualizaciones diarias, mientras que tu asistente de IA personal, Slackbot, te ayuda con tareas específicas como analizar documentos, redactar resúmenes de proyectos o prepararte para tus próximas reuniones.

Las funciones de IA de Chatwork están estrechamente vinculadas a su enfoque en la mensajería y la coordinación de tareas. Los usuarios pueden redactar documentos, recopilar información y resumir conversaciones sin salir de la plataforma, lo que mantiene la IA integrada de forma natural en la comunicación del día a día.

Ambas herramientas incorporan IA, pero la implementación de Slack llega más lejos en la gestión del conocimiento y la automatización de flujos de trabajo. Los equipos que necesitan búsquedas más avanzadas o una asistencia más compleja para sus tareas pueden encontrar en la IA de Slack y Slackbot la solución más adecuada. Las herramientas de IA de Chatwork pueden ser una buena opción para equipos más pequeños que buscan una asistencia sencilla dentro de la plataforma, sin la complejidad de una automatización empresarial más avanzada.

Slack y Chatwork: integraciones y herramientas conectadas

Chatwork se integra con un número limitado de aplicaciones de terceros populares, como Google Drive, Trello, GitHub y Dropbox. Los usuarios pueden ampliar las funciones de Chatwork con estas integraciones y gestionar actividades habituales de trabajo, como la gestión de tareas y las conversaciones, dentro de la plataforma.

Las integraciones de Slack abarcan más de 2600 aplicaciones de terceros, con herramientas para la gestión de proyectos, IA, compartir archivos y mucho más. En lugar de saltar de una pestaña a otra, las organizaciones pueden convertir Slack en un centro de conocimiento donde las actualizaciones, los registros y los flujos de trabajo conviven con las conversaciones del día a día. Slack muestra los datos de las aplicaciones como una vista previa interactiva dentro de la actividad de un canal, lo que permite a los usuarios editar registros, marcar tareas completadas y aprobar solicitudes sin salir de la conversación.

Aunque tanto Chatwork como Slack se integran con aplicaciones de terceros, Slack ofrece un ecosistema más amplio con muchas aplicaciones empresariales, mientras que Chatwork se centra principalmente en las comunicaciones y la gestión de tareas.

Slack y Chatwork: seguridad

Tanto Chatwork como Slack ofrecen funciones de seguridad de nivel empresarial como el cifrado y la gestión de usuarios y archivos, y ambos cuentan con múltiples certificaciones ISO en seguridad de la información.

Slack cifra los datos tanto en reposo como en tránsito, e incluye controles para la gestión de dispositivos y el control de acceso. La plataforma ofrece opciones de registros de auditoría, políticas de retención, prevención de pérdida de datos, retención legal y eDiscovery. Los clientes de nivel empresarial de Slack también tienen acceso a la administración de claves de cifrado (EKM), una función de control de datos que permite a las organizaciones utilizar sus propias claves de cifrado.

Chatwork también cifra las comunicaciones y los archivos, y ofrece opciones de acceso y gestión de archivos por usuario. La plataforma cuenta con varias certificaciones ISO y realiza auditorías de seguridad periódicas para detectar y corregir problemas de seguridad.

Tanto Chatwork como Slack pueden ser utilizados por las empresas de forma segura. La elección correcta puede depender de los requisitos de seguridad y gobernanza de datos de tu organización. Mientras que Chatwork ofrece los controles esenciales para una comunicación empresarial segura, Slack proporciona a los administradores de TI una gama más amplia de herramientas para la administración de datos y el cumplimiento normativo en materia de seguridad.

Slack y Chatwork: ¿Cuál es mejor para tu equipo?

Elegir la plataforma adecuada depende de lo que tu equipo valore y de cómo prefiráis trabajar. Tanto Slack como Chatwork combinan mensajería, uso compartido de archivos, coordinación de tareas y colaboración en un solo lugar, pero conectan al resto del trabajo de tu organización de maneras muy distintas. Aquí te explicamos cómo decidir cuál se adapta mejor a las necesidades de tu equipo.

Elige Slack si:

Tu trabajo depende de varias aplicaciones y flujos de trabajo conectados. Slack cuenta con un ecosistema mucho más amplio de integraciones con aplicaciones, lo que te permite incorporar datos y flujos de trabajo de otras herramientas a la plataforma.

Quieres compartir conocimiento y colaborar a gran escala con ayuda de la IA. LA IA de Slack y Slackbot permiten a los usuarios buscar conversaciones y mensajes, resumir documentos y debates, y obtener contexto rápidamente sin tener que leer hilos de conversaciones completos.

Tu equipo necesita hilos de conversaciones y canales organizados para evitar el ruido en el chat a medida que tu empresa crece. Los canales de Slack te permiten ordenar las comunicaciones por equipo, proyecto o tema. Los hilos de conversaciones ofrecen espacios prácticos donde organizar las conversaciones dentro de un canal. Este enfoque organizativo por capas ayuda a mantener las conversaciones centradas en el tema y facilita encontrar la información.

Elige Chatwork si:

Tu organización quiere una plataforma de comunicación sencilla y fácil de adoptar. Chatwork incluye mensajería directa y en grupo, uso compartido de archivos, videollamadas y las principales integraciones con aplicaciones, todo en una sola plataforma.

Tu equipo necesita la asignación de tareas integrada junto con las conversaciones. Crea y gestiona listas de tareas directamente desde las salas de chat de Chatwork. Esta función es especialmente útil si tu equipo necesita gestionar tareas sin utilizar un sistema de gestión de proyectos independiente.

En definitiva, Slack es una opción más sólida si tu organización quiere conectar la comunicación del equipo con el resto del ecosistema de software. Para los equipos que necesitan una plataforma de comunicación sencilla con coordinación de tareas integrada, Chatwork puede ser la solución ideal.

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Preguntas frecuentes sobre Slack y Chatwork