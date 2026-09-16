Principais destaques O Slack reúne conversas de trabalho, ferramentas de negócios, IA e o conhecimento da organização em um só lugar. O Chatwork tem um foco maior em comunicação e coordenação de tarefas.

Os canais, as conversas em threads e a pesquisa empresarial do Slack ajudam as equipes a organizar e encontrar informações conforme o trabalho cresce. O Chatwork mantém a atribuição e o gerenciamento de tarefas diretamente nos chats da equipe.

Ambas as plataformas oferecem IA, integrações, comunicação por vídeo e ferramentas de colaboração. A melhor escolha para a sua equipe depende da complexidade dos fluxos de trabalho, das necessidades de comunicação e do uso de apps de negócios conectados.

O Slack e o Chatwork resolvem desafios de colaboração semelhantes, mas foram desenvolvidos com base em duas filosofias distintas de comunicação em equipe. A plataforma do Chatwork é estruturada em torno de mensagens, gerenciamento prático de tarefas e compartilhamento de arquivos. O Slack oferece uma plataforma de comunicação mais ampla, com canais de mensagens dedicados, acompanhamento de tarefas, recursos de IA, integrações com ferramentas externas e fluxos de trabalho automatizados.

A escolha da plataforma certa para a sua equipe depende de fatores como a complexidade dos fluxos de trabalho, o tamanho da equipe e as necessidades de colaboração e integração.

Slack vs. Chatwork: comparação rápida

O Slack é um sistema operacional de trabalho que reúne conversas, ferramentas, informações e fluxos de trabalho em um espaço colaborativo. As conversas da equipe podem ser organizadas em canais, e os colegas também podem se comunicar por mensagens diretas ou videoconferência, pesquisar em toda a plataforma, integrar ferramentas de projetos de terceiros e criar fluxos de trabalho automatizados para simplificar processos. Com seu amplo ecossistema, o Slack é ideal para organizações que desejam unir a comunicação entre diferentes equipes e processos.

O Chatwork oferece mensagens corporativas organizadas junto com ferramentas de gerenciamento de tarefas, videoconferência e compartilhamento de arquivos. A plataforma permite mensagens diretas e chats em grupo — além de reuniões individuais e em grupo por vídeo — sem sair do Chatwork. As conversas são pesquisáveis, e os gestores podem atribuir tarefas aos membros da equipe diretamente da janela de chat. A abordagem objetiva do Chatwork para a colaboração em equipe pode torná-lo uma boa opção para organizações que precisam de uma ferramenta simples para comunicação e gerenciamento de tarefas.

Slack Chatwork Ideal para Organizações que precisam conectar a comunicação no trabalho com ferramentas de negócios, IA e fluxos de trabalho Organizações que preferem uma plataforma focada em comunicação no trabalho e coordenação de tarefas Comunicação Canais, mensagens diretas, conversas, Círculos e comunicação por áudio/vídeo Mensagens diretas, chats em grupo e reuniões de vídeo individuais e em grupo Gerenciamento de tarefas Listas do Slack, fluxos de trabalho relacionados a tarefas e integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos Atribuição e gerenciamento de tarefas integrados diretamente nos chats Recursos de IA Pesquisa, resumos e agentes com IA Recursos com IA para transcrição, resumo e criação/revisão de conteúdo Integrações Integra-se a uma ampla gama de mais de 2.600 apps de terceiros e ferramentas de negócios Integra-se a ferramentas e serviços de negócios selecionados Automação do fluxo de trabalho O Criador de fluxo de trabalho e a automação conectam conversas com processos e ferramentas de negócios Recursos integrados de tarefas e notificações para coordenação de processos Segurança Criptografia em repouso e em trânsito; gerenciamento de identidade e dispositivos; Enterprise Key Management; registros de auditoria; prevenção contra perda de dados; políticas de retenção, retenção legal e eDiscovery; certificações SOC 2 e diversas certificações ISO; suporte aos requisitos HIPAA, FINRA e FedRAMP Criptografia, gerenciamento de usuários e arquivos, e certificações ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701 Preços Plano gratuito disponível; preços escalonados a partir de US$ 8,75 por usuário por mês Plano gratuito; preços escalonados com o plano Business a partir de US$ 7 por usuário/mês no plano anual

O que se destaca no Slack

O Slack oferece às equipes um espaço central onde comunicações empresariais, ferramentas e fluxos de trabalho se reúnem em um só lugar. Os canais mantêm as discussões organizadas por assunto, equipe ou projeto, enquanto milhares de integrações de apps ajudam a trazer dados e tarefas essenciais para o Slack, para você não precisar ficar alternando entre apps.

A IA do Slack adiciona mais uma camada de eficiência com notas de reunião automáticas, resumos instantâneos de conversas e pesquisa empresarial. E com o Slackbot cuidando das tarefas do dia a dia e dos lembretes, as equipes contam com um workspace que parece mais inteligente e fácil de usar. No geral, o Slack cria um ambiente unificado onde as organizações podem gerenciar a comunicação e a colaboração sem dispersar o trabalho em várias plataformas.

O que se destaca no Chatwork

O Chatwork oferece às equipes um espaço focado para gerenciar mensagens, tarefas, compartilhamento de arquivos e reuniões de vídeo, tudo em uma única plataforma. Os funcionários podem se conectar individualmente ou em chats em grupo, e todas as conversas são pesquisáveis, facilitando o rastreamento de decisões ou a revisão de discussões anteriores. As tarefas podem ser atribuídas diretamente na janela do chat, mantendo os itens de ação vinculados ao contexto em que foram criados. As ferramentas de IA oferecem suporte adicional, resumindo conversas, transcrevendo áudio e ajudando a redigir ou revisar documentos. Para organizações que buscam uma ferramenta simples e completa para comunicação e coordenação, o Chatwork oferece um ambiente prático e estruturado que mantém as equipes em movimento.

Slack vs. Chatwork: comunicação em equipe

O Slack e o Chatwork oferecem ferramentas para comunicação direta e em grupo — mas dependendo da plataforma, essas conversas são organizadas de formas diferentes.

Usando canais, você pode organizar conversas por assunto, projeto ou equipe. Você pode estruturar ainda mais as discussões respondendo a conversas específicas ou usando subtópicos para encontrar facilmente o que procura. Quando precisar falar em tempo real, pode criar um Círculo para que colegas entrem em uma chamada de áudio ou de vídeo direto no canal ou na mensagem direta. O Slack também permite incluir pessoas de fora da sua organização de forma segura por meio do Slack Connect.

O Chatwork usa chats em grupo — chamados de chats ou salas — para organizar conversas. As equipes podem discutir projetos e atribuir tarefas em uma conversa de grupo, ou usar mensagens diretas para comunicação individual. Você também tem a flexibilidade de alternar para chamadas de vídeo individuais ou em grupo sem sair da plataforma.

Para equipes que dependem de colaboração cruzada ou trabalham em vários projetos ao mesmo tempo, a estrutura em camadas do Slack pode facilitar a organização das conversas. Para quem prefere uma interface mais tradicional, no estilo de sala de bate-papo, com atribuição de tarefas integrada, o Chatwork pode ser uma boa opção.

Slack vs. Chatwork: gerenciamento de tarefas e projetos

O Chatwork mantém o gerenciamento de tarefas próximo à conversa. Os usuários podem criar uma tarefa, atribuí-la e definir um prazo diretamente na janela do chat, sem precisar clicar em uma guia ou trocar de app. Essa conexão estreita entre mensagens e itens de ação facilita para as equipes delegarem responsabilidades e acompanharem o progresso à medida que as discussões avançam.

O Slack adota uma abordagem mais ampla para a coordenação de projetos. As listas do Slack oferecem um espaço dedicado para organizar tarefas, prazos e proprietários, enquanto o canvas oferece às equipes um workspace compartilhado para reunir detalhes do projeto e incorporar arquivos, imagens e vídeos. As integrações com ferramentas como Asana, Trello e Jira permitem que as atualizações de projetos cheguem diretamente ao Slack, para que as equipes tenham sempre uma visão completa. Para organizações que lidam com projetos complexos ou múltiplos sistemas internos, o ecossistema do Slack ajuda a conectar as conversas do dia a dia com os fluxos de trabalho mais amplos que impulsionam o trabalho.

Slack vs. Chatwork: recursos de IA

Embora tanto o Slack quanto o Chatwork combinem IA com comunicação no trabalho, o Slack integra a IA de forma mais profunda à maneira como as equipes encontram informações e avançam nos projetos. A IA do Slack permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural que pesquisam em canais, arquivos, mensagens e até apps integrados. Isso transforma todo o histórico de conversas e documentação em um sistema de gestão do conhecimento pesquisável, mantendo as permissões individuais e restrições de acesso. A IA do Slack pode gerar resumos de canais, destaques de reuniões e atualizações diárias, enquanto seu assistente de IA pessoal, o Slackbot, oferece suporte a necessidades específicas, como analisar documentos, redigir briefings de projetos ou se preparar para reuniões futuras.

Os recursos de IA do Chatwork estão estreitamente alinhados ao seu foco em mensagens e coordenação de tarefas. Os usuários podem redigir documentos, reunir informações e resumir conversas sem sair da plataforma, mantendo a IA diretamente conectada à comunicação do dia a dia.

Ambas as ferramentas incorporam IA, mas a implementação do Slack vai mais longe em termos de gestão do conhecimento e automação de fluxos de trabalho. Equipes que precisam de insights de pesquisa mais aprofundados ou suporte a tarefas mais complexas podem achar que a IA do Slack e o Slackbot são mais adequados para essas demandas. As ferramentas de IA do Chatwork podem ser uma boa opção para equipes menores que querem uma assistência simples dentro da plataforma, sem a complexidade de uma automação empresarial mais avançada.

Slack vs. Chatwork: integrações e ferramentas conectadas

O Chatwork se integra a um número limitado de apps populares de terceiros, incluindo Google Drive, Trello, GitHub e Dropbox. Os usuários podem ampliar as funcionalidades do Chatwork com essas integrações enquanto gerenciam atividades comuns de trabalho, como gestão de tarefas e conversas, dentro da plataforma.

As integrações do Slack abrangem mais de 2.600 apps de terceiros, incluindo ferramentas para gestão de projetos, IA, compartilhamento de arquivos e muito mais. Em vez de ficar alternando entre guias, as organizações podem transformar o Slack em um espaço central de conhecimento onde atualizações, registros e fluxos de trabalho ficam junto às conversas do dia a dia. O Slack exibe os dados dos apps como uma visualização interativa dentro da atividade de um canal, permitindo que os usuários editem linhas, marquem tarefas concluídas e aprovem solicitações sem sair da conversa.

Embora tanto o Chatwork quanto o Slack se integrem a apps de terceiros, o Slack oferece um ecossistema mais amplo em diversos apps de negócios, enquanto o Chatwork se concentra de forma mais restrita em comunicações e gestão de tarefas.

Slack vs. Chatwork: segurança

Tanto o Chatwork quanto o Slack oferecem recursos de segurança de nível empresarial, como criptografia e gestão de usuários e arquivos, e ambos possuem diversas certificações ISO de segurança da informação.

O Slack criptografa dados em repouso e em trânsito e inclui controles de gerenciamento de dispositivos e controle de acesso. A plataforma oferece opções para logs de auditoria, políticas de retenção, prevenção contra perda de dados, retenção legal e eDiscovery. Os clientes empresariais do Slack também têm acesso ao Enterprise Key Management (EKM), um recurso de controle de dados que permite às organizações usar suas próprias chaves de criptografia.

O Chatwork também criptografa comunicações e arquivos e oferece opções de acesso e gerenciamento de arquivos baseadas em usuário. A plataforma mantém diversas certificações ISO e realiza auditorias de segurança periódicas para detectar e corrigir problemas de segurança.

Tanto o Chatwork quanto o Slack podem atender às empresas com segurança. A escolha certa pode depender dos requisitos da sua organização em relação à segurança e à governança de dados. Enquanto o Chatwork oferece os controles essenciais para uma comunicação corporativa segura, o Slack oferece aos administradores de TI uma gama mais ampla de ferramentas para administração de dados e conformidade de segurança.

Slack vs. Chatwork: qual é melhor para a sua equipe?

A escolha da plataforma certa depende do que a sua equipe valoriza e de como você prefere trabalhar. O Slack e o Chatwork combinam mensagens, compartilhamento de arquivos, coordenação de tarefas e colaboração em um só lugar — mas cada um se conecta ao restante do trabalho da sua organização de formas bem diferentes. Veja como decidir qual deles se alinha melhor às necessidades da sua equipe.

Escolha o Slack se:

O seu trabalho depende de vários apps e fluxos de trabalho integrados. O Slack conta com um ecossistema muito mais amplo de integrações com apps, ajudando você a trazer dados e fluxos de trabalho de outras ferramentas para dentro da plataforma.

Você quer compartilhamento de conhecimento com IA e colaboração em escala. A IA do Slack e o Slackbot permitem que os usuários pesquisem conversas e mensagens, resumam documentos e discussões, e obtenham contexto rapidamente sem precisar ler conversas inteiras.

A sua equipe precisa de conversas em threads e canais organizados para evitar ruído no chat à medida que a empresa cresce. Os Canais do Slack permitem que você organize as comunicações por equipe, projeto ou assunto. As conversas funcionam como agrupamentos práticos para organizar as trocas dentro de um Canal. Essa abordagem organizacional em camadas ajuda a manter as conversas focadas e as informações mais fáceis de encontrar.

Escolha o Chatwork se:

A sua organização quer uma plataforma de comunicação focada e fácil de adotar. O Chatwork reúne em uma única plataforma mensagens diretas e em grupo, compartilhamento de arquivos, reuniões por vídeo e as principais integrações com apps.

Sua equipe precisa de atribuição de tarefas integrada às conversas. Crie e gerencie listas de tarefas diretamente nas salas de chat do Chatwork. Esse recurso é especialmente útil se sua equipe precisa gerenciar tarefas sem usar um sistema de gerenciamento de projetos separado.

No fim das contas, o Slack é uma opção mais robusta para organizações que desejam conectar a comunicação da equipe em todo o ecossistema de software. Para equipes que precisam de uma plataforma de comunicação simples com coordenação de tarefas integrada, o Chatwork pode ser a escolha certa.

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Perguntas frequentes: Slack vs. Chatwork