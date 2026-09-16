キーポイント Slack は、職場の会話、ビジネスツール、AI、組織のナレッジを 1 か所に集約します。Chatwork は、よりコミュニケーションとタスク管理に特化しています。

Slack はチャンネルやスレッドでの会話、エンタープライズ検索により、業務が拡大してもチームで情報を整理・検索しやすくなっています。Chatwork ではタスクの割り当てと管理をチームチャット内で直接行えます。

両プラットフォームとも、AI、インテグレーション、ビデオ通話、コラボレーションのツールを提供しています。チームにとってどちらがより適した選択肢かは、業務フローの複雑さ、コミュニケーションのニーズ、連携するビジネスアプリへの依存度によって変わってきます。

Slack と Chatwork はどちらもコラボレーションの課題を解決しますが、チームのコミュニケーション方法に関して、それぞれ異なる設計思想に基づいて構築されています。Chatwork はメッセージのやり取り、手軽なタスク管理、ファイル共有を中心に設計されたプラットフォームです。Slack はより広範なコミュニケーションプラットフォームを提供し、専用のメッセージチャンネル、タスク追跡、AI 機能、外部ツールとの連携、ワークフロー自動化などの機能を備えています。

チームに最適なプラットフォームを選ぶには、業務フローの複雑さ、チームの規模、コラボレーションやインテグレーションのニーズといった要素を考慮することが重要です。

Slack と Chatwork：違いをひと目で確認

Slack は、会話、ツール、情報、ワークフローを 1 つのコラボレーションハブに集約した、Work OS（仕事の基本システム）です。チームの会話はチャンネルで整理され、ダイレクトメッセージやビデオ通話でのコミュニケーション、プラットフォーム全体の検索、サードパーティのプロジェクトツールとの連携、プロセスを効率化する自動化ワークフローの作成も可能。その広範なエコシステムにより、Slack はさまざまなチームやプロセス間のコミュニケーションを一元化したい組織に最適です。

Chatwork は、整理された職場用メッセージング環境を提供し、タスク管理ツール、ビデオ会議、ファイル共有の機能を備えます。プラットフォームを離れることなく、ダイレクトメッセージやグループチャット、個人およびグループでのビデオミーティングを行えます。会話は検索可能で、管理者はチャット画面からチームメンバーにタスクを割り当てることができます。Chatwork のシンプルなチームコラボレーションへのアプローチは、コミュニケーションとタスク管理のためのシンプルなツールを求める組織にとって有力な選択肢となり得ます。

Slack Chatwork おもな対象 職場のコミュニケーションをビジネスツール、AI、ワークフローと連携させたい組織 職場のコミュニケーションとタスク管理に特化したプラットフォームを求める組織 コミュニケーション チャンネル、ダイレクトメッセージ、スレッド、ハドルミーティング、音声 / ビデオ通話 ダイレクトメッセージ、グループチャット、個人およびグループでのビデオ会議 タスク管理 Slack リスト、タスク関連ワークフロー、プロジェクト管理ツールとの連携 チャット内でのタスク割り当てと管理機能 AI 機能 AI を活用した検索、要約、エージェント 文字起こし、要約、下書き / レビューに対応した AI 搭載機能 インテグレーション 2,600 以上のサードパーティアプリやビジネスツールとの広範なインテグレーション 厳選されたビジネスツールやサービスとのインテグレーション ワークフロー自動化 ワークフロービルダーによる自動化で、会話とビジネスプロセスやツールを接続 プロセス連携のためのタスク管理・通知機能 セキュリティ 保存時および転送時の暗号化、ID・デバイス管理、Enterprise Key Management、監査ログ、データ損失防止、保存ポリシー、訴訟ホールド、eDiscovery、SOC 2 および各種 ISO 認証、HIPAA・FINRA・FedRAMP 要件への対応 暗号化、ユーザー・ファイル管理、ISO 27001・ISO 27017・ISO 27701 認証 料金プラン フリープランあり。1 ユーザーあたり月額 $8.75 からの段階的な 料金プラン フリープランあり。ビジネスプランは 1 ユーザーあたり月額 $7（年払いの場合）からの段階的な料金プラン

Slack ならではの強み

Slack はビジネスコミュニケーション、ツール、ワークフローを 1 か所にまとめる、チームの中心的なハブです。チャンネルによってトピック、チーム、プロジェクトごとにディスカッションを整理でき、数千種類のアプリに対応するインテグレーションにより、重要なデータやタスクを Slack に集約できるため、ユーザーは複数のアプリを行き来する必要がありません。

さらに Slack AI が、ミーティングメモの自動化、即時の会話要約、エンタープライズ検索を担い、さらなる効率化を実現。また、Slackbot が日常的なタスクやリマインダーを処理することで、チームはよりスマートで使いやすいワークスペースを手にすることができます。Slack により、複数のプラットフォームに作業を分散させることなく、コミュニケーションとコラボレーションを一元管理できる統合された環境を実現できます。

Chatwork ならではの強み

Chatwork は、メッセージング、タスク、ファイル共有、ビデオミーティングをひとつのプラットフォームに集約し、チームが集中して作業できる環境を提供します。1 対 1 またはグループでのチャットでコミュニケーションを取ることができ、すべての会話は検索可能なため、意思決定の経緯を確認したり、過去のやり取りを振り返ったりするのも簡単です。タスクはチャット画面内で直接割り当てられるため、アクション項目を会話の文脈と紐づけたまま管理できます。AI ツールによる、会話の要約、音声の文字起こし、文書の下書きやレビュー支援なども利用できます。コミュニケーションと業務の調整をシンプルにまとめたオールインワンツールを求める組織にとって、Chatwork はチームの動きを止めない、シンプルで整理された環境を提供します。

Slack と Chatwork の比較：チームコミュニケーション

Slack と Chatwork はどちらも 1 対 1 およびグループでのコミュニケーションのためのツールを提供しています。ただ、会話の整理方法はそれぞれ異なります。

Slack ではチャンネルを使って、トピック、プロジェクト、チームごとに会話を整理できます。特定のメッセージへの返信やサブトピックの活用により、さらに細かく議論を整理でき、必要な情報もすぐに見つかります。リアルタイムで話し合いたいときは、ハドルミーティングを開始すれば、チャンネルやダイレクトメッセージからそのまま音声・ビデオ通話に参加できます。また、Slack コネクトを使って、組織外のメンバーにも安全に会話に参加してもらえます。

Chatwork では、「チャット」または「ルーム」と呼ばれるグループチャットで会話を整理します。チームはグループの会話内でプロジェクトについて話し合い、タスクを割り当てることができます。1 対 1 のやり取りにはダイレクトメッセージを使用することも可能。プラットフォームを離れることなく、個人またはグループでのビデオ通話に切り替えることもできます。

複数のチームをまたいで協力し合う組織や、複数のプロジェクトを同時に抱えるチームにとっては、Slack の階層化された構造が会話の整理に役立ちます。一方、タスク割り当て機能を備えた、より従来型のチャットルームスタイルのインターフェースを好むチームには、Chatwork が選択肢となるでしょう。

Slack と Chatwork の比較：タスク・プロジェクト管理

Chatwork は、タスク管理を会話と密接に結びつけています。ユーザーはタブを切り替えたり、別のアプリに移動したりすることなく、チャット画面内でタスクの作成、担当者の割り当て、期限の設定をまとめて行えます。メッセージングとアクション項目の緊密な連携により、チームは議論が進むなかで、容易に担当を委任したり、進捗を確認したりできます。

Slack はプロジェクト業務の調整に、より幅広いアプローチを採用しています。 Slack のリストはタスク、期限、担当者を整理するための専用スペースを提供し、canvas はプロジェクトの詳細をまとめ、ファイル、画像、動画を埋め込める共有スペースとして機能します。Asana、Trello、Jira といったツールとのインテグレーションにより、プロジェクトの更新情報を Slack に直接流し込むことで、チームは全体像を把握しやすくなります。複雑なプロジェクトや複数の社内システムを抱える組織にとって、Slack のエコシステムは、日々の会話と広範な業務フローをつなぎ、仕事の推進をサポートします。

Slack と Chatwork の比較：AI 機能

Slack と Chatwork はどちらも AI を職場のコミュニケーションに融合させています。Slack はチームが情報を見つけ、仕事を前進させる方法に AI を深く組み込んでいます。Slack AI により、ユーザーは自然言語で質問することで、チャンネル、ファイル、メッセージ、連携済みのアプリを横断して情報を検索できます。これにより、会話やドキュメントのすべての履歴が、個々の権限やアクセス制限を維持したまま、検索可能なナレッジ管理システムに変わります。Slack AI はチャンネルの要約、ミーティングのまとめ、日々のアップデートを生成でき、パーソナル AI アシスタントの Slackbot が、ドキュメントの分析、プロジェクトブリーフの作成、今後のミーティングの準備といったタスクを支援します。

Chatwork の AI 機能は、メッセージングとタスク管理というコア機能に沿った設計になっています。ユーザーはプラットフォームを離れることなく、ドキュメントの作成、情報収集、会話の要約を行うことができ、AI が日々のコミュニケーションと密接に連携します。

どちらのツールも AI を活用していますが、Slack はナレッジ管理とワークフローの自動化により深く踏み込んでいます。より高度な検索インサイトや複雑なタスクサポートを必要とするチームには、Slack AI と Slackbot が適しています。Chatwork の AI ツールは、エンタープライズレベルの高度な自動化を求めず、プラットフォーム内でのシンプルなサポートを望む小規模チームに適しているでしょう。

Slack と Chatwork の比較：インテグレーションとツール連携

Chatwork は、Google ドライブ、Trello、GitHub、Dropbox など、一部の人気サードパーティアプリと連携できます。ユーザーはこれらのインテグレーションで Chatwork の機能を拡張しながら、タスク管理や会話といった日常業務をプラットフォーム内で管理できます。

Slack のインテグレーション は、プロジェクト管理、AI、ファイル共有などのツールを含む 2,600 以上のサードパーティアプリに対応しています。これにより、ユーザーはタブを切り替える手間がなくなり、組織は Slack を、更新情報、レコード、ワークフローが日々の会話と結びつく一元的なナレッジハブに変えることができます。Slack ではチャンネルのアクティビティ内にアプリのデータがインタラクティブなプレビューとして表示されるため、ユーザーは会話を離れることなく、レコードの編集、タスク完了のマーク、リクエストの承認などを行えます。

Chatwork と Slack はどちらもサードパーティアプリとのインテグレーションに対応していますが、Slack が多数のビジネスアプリケーションに対応した広範なエコシステムを提供しているのに対し、Chatwork はコミュニケーションとタスク管理に特化しています。

Slack と Chatwork の比較：セキュリティ

Chatwork と Slack はどちらも、エンタープライズグレードのセキュリティ機能として、暗号化、ユーザーとファイルの管理機能などを提供し、情報セキュリティに関する複数の ISO 認証を取得しています。

Slack はデータを保存時と転送時の両方で暗号化し、デバイス管理とアクセス制御のコントロールを備えています。また、監査ログ、保存ポリシー、データ損失防止、訴訟ホールド、eDiscovery のオプションも提供しています。Slack のエンタープライズのユーザーは、Enterprise Key Management（EKM）も利用できます。これは組織が独自の暗号化キーを使用できるデータ管理機能です。

Chatwork も通信とファイルを暗号化しており、ユーザーベースのアクセス管理やファイル管理オプションを提供しています。また、複数の ISO 認証を取得し、定期的なセキュリティ監査を実施して、セキュリティに関する問題を検出・修正しています。

Chatwork と Slack は、いずれも安全にビジネスで活用できます。どちらが適しているかは、セキュリティやデータガバナンスに関する組織の要件によって異なります。Chatwork は安全なビジネスコミュニケーションに必要なコアとなるコントロールを提供し、Slack は IT 管理者向けにデータ管理やセキュリティコンプライアンスのための幅広いツールを提供しています。

Slack と Chatwork：あなたのチームに適しているのはどっち？

どちらが適したプラットフォームかは、チームが重視する価値観や好む働き方によって異なります。Slack と Chatwork はどちらも、メッセージング、ファイル共有、タスク管理、コラボレーションを 1 か所に集約しますが、組織の業務と連携する方法は大きく異なります。以下を参考に、チームのニーズに合うものを検討しましょう。

以下の場合は Slack が適しています：

複数のアプリと連携したワークフローが業務で求められる場合。 Slack はより幅広いアプリインテグレーションのエコシステムを備えており、他のツールのデータやワークフローをプラットフォーム内に取り込むことができます。

AI を活用したナレッジ共有や大規模なコラボレーションを実現したい場合。 Slack AI と Slackbot により、会話やメッセージを検索する、ドキュメントやディスカッションを要約する、メッセージスレッド全体を読まずにすばやく情報を把握するといったことを実現できます。

会社の成長に伴う情報の氾濫を防ぐために、スレッド形式のディスカッションや整理されたチャンネルを求めるチーム。 Slack のチャンネルでは、チーム、プロジェクト、トピックごとにコミュニケーションを整理できます。スレッドはチャンネル内の会話を分類する便利な仕組みです。この階層的な整理のアプローチにより、会話のテーマが明確に保たれ、情報を見つけやすくなります。

以下の場合は Chatwork が適しています：

シンプルで導入しやすいコミュニケーションプラットフォームを求める組織。 Chatwork は、ダイレクト / グループメッセージ、ファイル共有、ビデオミーティング、主要なアプリインテグレーションを 1 つのプラットフォームに集約します。

会話と一体化したタスク割り当て機能を求めるチーム。 Chatwork ではチャットルームから直接タスクリストを作成・管理できます。この機能は、別の プロジェクト管理 システムを使わずにタスクを管理したいチームに役立ちます。

より広範なソフトウェアスタック全体でチームのコミュニケーションをつなぎたい組織には、最終的に Slack が有力な選択肢となります。一方、タスク調整機能を内蔵したシンプルなコミュニケーションプラットフォームを求めるチームには、Chatwork が適しているかもしれません。

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Slack と Chatwork：よくある質問