Points clés Slack regroupe les conversations professionnelles, les outils métier, l’IA et les connaissances de l’entreprise au même endroit. Chatwork se concentre davantage sur la communication et la coordination des tâches.

Les canaux, les fils de discussion et la recherche d’entreprise de Slack aident les équipes à organiser et à retrouver l’information à mesure que le travail se développe. Chatwork intègre directement l’attribution et la gestion des tâches au sein des discussions d’équipe.

Les deux plateformes proposent de l’IA, des intégrations, la communication vidéo et des outils de collaboration. Le meilleur choix pour votre équipe dépend de la complexité de vos flux de travail, de vos besoins en communication et de votre utilisation des applications métier connectées.

Slack et Chatwork répondent à des problématiques de collaboration similaires, mais reposent sur deux philosophies distinctes de communication en équipe. La plateforme Chatwork s’articule autour de la messagerie, d’une gestion des tâches pratique et du partage de fichiers. Slack offre une plateforme de communication plus étendue, comprenant des canaux de messagerie dédiés, le suivi des tâches, des fonctionnalités d’IA, des intégrations avec des outils externes et des flux de travail automatisés.

Le choix de la plateforme adaptée à votre équipe dépend de facteurs tels que la complexité des flux de travail, la taille de l’équipe, ainsi que les besoins en collaboration et en intégrations.

Slack vs Chatwork : comparatif rapide

Slack est un système d’exploitation du travail qui réunit les conversations, les outils, les informations et les flux de travail au sein d’un hub collaboratif unique. Les conversations d’équipe peuvent être organisées en canaux, et les collaborateurs peuvent également communiquer via des messages directs ou la vidéoconférence, effectuer des recherches sur l’ensemble de la plateforme, intégrer des outils de gestion de projet tiers et créer des flux de travail automatisés pour optimiser leurs processus. Grâce à son large écosystème, Slack est idéal pour les entreprises qui souhaitent unifier la communication entre différentes équipes et différents processus.

Chatwork propose une messagerie professionnelle structurée, associée à des outils de gestion des tâches, la vidéoconférence et le partage de fichiers. La plateforme permet la messagerie directe et les discussions de groupe – ainsi que les réunions vidéo individuelles et collectives – sans quitter Chatwork. Les conversations sont consultables via la recherche, et les responsables peuvent assigner des tâches aux membres de l’équipe directement depuis la fenêtre de discussion. L’approche ciblée de Chatwork en matière de collaboration d’équipe peut en faire un choix judicieux pour les entreprises qui recherchent un outil simple pour la communication et la gestion des tâches.

Slack Chatwork Idéal pour Les entreprises qui souhaitent relier leur communication professionnelle à des outils métier, à l’IA et à des flux de travail Les entreprises qui privilégient une plateforme dédiée à la communication interne et à la coordination des tâches Communication Canaux, messages directs, fils de discussion, appels d’équipe et communication audio/vidéo Messages directs, discussions de groupe, réunions vidéo individuelles et en groupe Gestion des tâches Listes Slack, flux de travail liés aux tâches et intégrations avec des outils de gestion de projet Attribution et gestion des tâches intégrées directement dans les conversations Fonctionnalités d’IA Recherche, résumés et agents propulsés par l’IA Fonctionnalités basées sur l’IA pour la transcription, la synthèse et la rédaction/révision Intégrations S’intègre à un large éventail de plus de 2 600 applications tierces et outils professionnels S’intègre à une sélection d’outils et de services professionnels Automatisation des flux de travail Le Générateur de flux de travail et l’automatisation relient les conversations aux processus et outils métier Fonctionnalités intégrées de tâches et de notifications pour la coordination des processus Sécurité Chiffrement au repos et en transit ; gestion des identités et des appareils ; Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) ; journaux d’audit ; Prévention de la perte des données ; règles de conservation, conservations légales et eDiscovery ; certifications SOC 2 et plusieurs certifications ISO ; prise en charge des exigences HIPAA, FINRA et FedRAMP Chiffrement, gestion des utilisateurs et des fichiers, et certifications ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27701 Tarifs Forfait gratuit disponible ; tarification progressive avec un forfait à partir de 8,75 $ par utilisateur et par mois Forfait gratuit ; tarification progressive avec un forfait Business à partir de 7 $ par utilisateur et par mois avec facturation annuelle

Les points forts de Slack

Slack offre aux équipes un hub central où les communications professionnelles, les outils et les flux de travail se réunissent en un seul endroit. Les canaux permettent d’organiser les discussions par thème, équipe ou projet, tandis que des milliers d’intégrations d’applications permettent d’accéder aux données et tâches essentielles directement dans Slack, sans avoir à passer d’une application à l’autre.

Slack AI apporte une couche supplémentaire d’efficacité grâce aux notes de réunion automatisées, aux résumés instantanés de conversations et à la Recherche en entreprise. Et avec Slackbot qui gère les tâches quotidiennes et les rappels, les équipes disposent d’un espace de travail à la fois plus intelligent et plus facile à utiliser. Dans l’ensemble, Slack crée un environnement unifié où les entreprises peuvent gérer la communication et la collaboration sans disperser leur travail sur de multiples plateformes.

Les points forts de Chatwork

Chatwork offre aux équipes un espace dédié pour gérer la messagerie, les tâches, le partage de fichiers et les réunions vidéo au sein d’une seule et même plateforme. Les collaborateurs peuvent échanger en tête-à-tête ou en groupe, et toutes les conversations sont consultables, ce qui facilite le suivi des décisions ou la reprise de discussions passées. Les tâches peuvent être assignées directement depuis la fenêtre de discussion, ce qui permet de lier les actions à mener au contexte dans lequel elles ont été créées. Ses outils d’IA apportent une aide supplémentaire en résumant les conversations, en transcrivant les fichiers audio et en aidant à rédiger ou à relire des documents. Pour les entreprises qui souhaitent un outil de communication et de coordination simple et tout-en-un, Chatwork propose un environnement structuré qui permet aux équipes d’avancer efficacement.

Slack vs Chatwork : communication d’équipe

Slack et Chatwork proposent tous deux des outils de communication individuelle et en groupe, mais selon la plateforme, ces conversations sont organisées différemment.

Grâce aux canaux, vous pouvez trier les conversations par thème, projet ou équipe. Vous pouvez organiser les discussions plus finement encore en répondant à des fils de discussion spécifiques ou en utilisant des sous-thèmes pour retrouver facilement ce que vous cherchez. Lorsque vous avez besoin d’échanger en temps réel, vous pouvez lancer un Appel d’équipe pour que vos collègues rejoignent un appel audio ou vidéo directement depuis le canal ou le message direct. Slack permet également de faire collaborer en toute sécurité des personnes extérieures à votre entreprise grâce à Slack Connect.

Chatwork utilise des discussions de groupe – appelées chats ou salons – pour organiser les conversations. Les équipes peuvent discuter de projets et assigner des tâches au sein d’une conversation de groupe, ou utiliser la messagerie directe pour les échanges en tête-à-tête. Vous avez également la possibilité de passer à des appels vidéo individuels ou en groupe sans quitter la plateforme.

Pour les équipes qui travaillent de façon transversale ou sur plusieurs projets simultanément, la structure en couches de Slack facilite l’organisation des conversations. Pour ceux qui préfèrent une interface de discussion classique avec attribution de tâches intégrée, Chatwork peut être un excellent choix.

Slack vs Chatwork : gestion des tâches et des projets

Chatwork intègre la gestion des tâches au cœur même de la conversation. Les utilisateurs peuvent créer une tâche, l’assigner et définir une échéance directement dans la fenêtre de discussion, sans changer d’onglet ni d’application. Ce lien étroit entre messagerie et actions à mener facilite la délégation des responsabilités et le suivi de l’avancement au fil des échanges.

Slack adopte une approche plus globale de la coordination de projets. Les listes Slack offrent un espace dédié pour organiser les tâches, les échéances et les responsabilités, tandis que le canevas met à la disposition des équipes un espace de travail partagé pour centraliser les informations de projet et intégrer fichiers, images et vidéos. Grâce aux intégrations avec des outils tels qu’Asana, Trello et Jira, les mises à jour de projet peuvent remonter directement dans Slack, permettant aux équipes d’avoir une vision d’ensemble en un clin d’œil. Pour les entreprises qui jonglent avec des projets complexes ou de multiples systèmes internes, l’écosystème Slack relie les conversations du quotidien aux flux de travail plus larges qui font avancer les projets.

Slack vs Chatwork : fonctionnalités d’IA

Si Slack et Chatwork intègrent tous deux l’IA à la communication en entreprise, Slack tisse l’IA au cœur même de la façon dont les équipes trouvent des informations et font avancer leurs projets. Slack AI permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel pour effectuer des recherches dans les canaux, les fichiers, les messages et même les applications intégrées. Cela transforme l’ensemble des historiques de conversations et de la documentation en un système de gestion des connaissances consultable tout en maintenant les autorisations individuelles et les restrictions d’accès. Slack AI peut générer des résumés de canaux, des récaps de réunions et des mises à jour quotidiennes, tandis que votre assistant IA personnel Slackbot vous accompagne dans vos besoins spécifiques, comme l’analyse de documents, la rédaction de briefs de projet ou la préparation de vos prochaines réunions.

Les fonctionnalités d’IA de Chatwork s’articulent étroitement autour de sa vocation première : la messagerie et la coordination des tâches. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents, recueillir des informations et résumer des conversations sans quitter la plateforme, ce qui maintient l’IA intimement liée à la communication du quotidien.

Les deux outils intègrent l’IA, mais l’implémentation de Slack va plus loin dans la gestion des connaissances et l’automatisation des flux de travail. Les équipes ayant besoin d’une recherche plus approfondie ou d’une gestion de tâches plus complexe trouveront en Slack AI et Slackbot des solutions mieux adaptées à ces exigences. Les outils IA de Chatwork peuvent convenir aux petites équipes souhaitant une assistance simple et intégrée à la plateforme, sans la complexité d’une automatisation d’entreprise poussée.

Slack vs Chatwork : intégrations et outils connectés

Chatwork s’intègre à un nombre limité d’applications tierces populaires, notamment Google Drive, Trello, GitHub et Dropbox. Les utilisateurs peuvent étendre les capacités de Chatwork grâce à ces intégrations tout en gérant les activités courantes, comme la gestion des tâches et les conversations, directement dans la plateforme.

Les intégrations Slack couvrent plus de 2 600 applications tierces, dont des outils de gestion de projet, d’IA, de partage de fichiers et bien d’autres encore. Plutôt que de jongler entre les onglets, les entreprises peuvent faire de Slack un hub central de connaissances où les mises à jour, les enregistrements et les flux de travail coexistent avec les conversations du quotidien. Slack affiche les données des applications sous forme d’aperçu interactif au sein de l’activité d’un canal, permettant aux utilisateurs de modifier des enregistrements, de marquer des tâches comme terminées et d’approuver des demandes sans quitter la conversation.

Si Chatwork et Slack s’intègrent tous deux à des applications tierces, Slack offre un écosystème bien plus vaste couvrant de nombreuses applications métier, tandis que Chatwork se concentre davantage sur la communication et la gestion des tâches.

Slack vs Chatwork : sécurité

Chatwork et Slack proposent tous deux des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise telles que le chiffrement, la gestion des utilisateurs et des fichiers, et tous deux détiennent plusieurs certifications ISO en matière de sécurité de l’information.

Slack chiffre les données au repos et en transit, et inclut des contrôles pour la gestion des appareils et le contrôle des accès. La plateforme propose des options pour les journaux d’audit, les règles de conservation, la Prévention de la perte des données, les mises en attente légales et l’eDiscovery. Les clients entreprise de Slack bénéficient également de la Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), une fonctionnalité de contrôle des données permettant aux entreprises d’utiliser leurs propres clés de chiffrement.

Chatwork chiffre également les communications et les fichiers, et propose des options de gestion des accès et des fichiers basées sur les utilisateurs. La plateforme détient plusieurs certifications ISO et effectue des audits de sécurité périodiques pour détecter et corriger les problèmes de sécurité.

Chatwork et Slack peuvent tous deux répondre aux besoins de sécurité des entreprises. Le bon choix dépendra des exigences de votre entreprise en matière de sécurité et de gouvernance des données. Si Chatwork fournit les contrôles essentiels pour une communication professionnelle sécurisée, Slack offre aux administrateurs informatiques une gamme plus étendue d’outils pour l’administration des données et la conformité en matière de sécurité.

Slack vs Chatwork : quelle est la meilleure solution pour votre équipe ?

Le choix de la bonne plateforme dépend de ce que votre équipe valorise et de la façon dont vous préférez travailler. Slack et Chatwork combinent tous deux la messagerie, le partage de fichiers, la coordination des tâches et la collaboration en un seul endroit – mais ils s’intègrent au reste du travail de votre entreprise de manières très différentes. Voici comment déterminer lequel correspond le mieux aux besoins de votre équipe.

Choisissez Slack si :

Votre travail repose sur plusieurs applications et des flux de travail connectés. Slack dispose d’un écosystème d’intégrations d’applications bien plus vaste, vous permettant d’importer des données et des flux de travail depuis d’autres outils directement dans la plateforme.

Vous souhaitez un partage des connaissances et une collaboration à grande échelle grâce à l’IA. Slack AI et Slackbot permettent aux utilisateurs de rechercher des conversations et des messages, de résumer des documents et des discussions, et d’obtenir rapidement du contexte sans avoir à parcourir l’intégralité des fils de discussion.

Votre équipe a besoin de fils de discussion et de canaux organisés pour éviter la surcharge d’informations à mesure que votre entreprise se développe. Les canaux Slack vous permettent de trier les communications par équipe, projet ou thème. Les fils de discussion offrent des espaces dédiés pour organiser les échanges au sein d’un canal. Cette approche organisationnelle à plusieurs niveaux aide à maintenir des conversations ciblées et facilite la recherche d’informations.

Choisissez Chatwork si :

Votre entreprise souhaite une plateforme de communication simple et facile à adopter. Chatwork regroupe dans une seule plateforme la messagerie directe et de groupe, le partage de fichiers, les réunions vidéo et les principales intégrations d’applications.

Votre équipe a besoin d’une attribution de tâches intégrée, en parallèle des conversations. Créez et gérez des listes de tâches directement depuis les salons de discussion Chatwork. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si votre équipe doit gérer des tâches sans recourir à un système de gestion de projet distinct.

En définitive, Slack s’impose comme un choix plus solide si votre entreprise souhaite connecter la communication d’équipe à l’ensemble de sa pile logicielle. Pour les équipes qui recherchent une plateforme de communication simple avec une coordination des tâches intégrée, Chatwork peut répondre à ce besoin.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres comparatifs :

FAQ : Slack vs Chatwork