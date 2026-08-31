Points clés Slack centralise les conversations, les applications et les connaissances de l’entreprise dans un hub unique et consultable, tandis que ClickUp organise le travail en projets structurés, en tâches et en plannings.

Les entreprises qui privilégient la communication tirent le meilleur parti de Slack, tandis que les équipes axées sur les projets préfèrent souvent la planification, les dépendances et la gestion des tâches de ClickUp.

Slack et ClickUp se connectent l’un à l’autre, de sorte que les équipes n’ont pas à choisir. Une configuration courante associe Slack pour la communication et ClickUp pour l’exécution, avec des mises à jour qui circulent entre les deux.

Slack et ClickUp promettent tous deux un travail d’équipe plus productif, et chacun y parvient à sa manière. Slack est un système d’exploitation professionnel centré sur la conversation – les canaux, les fils de discussion et les appels d’équipe rapides où les décisions se prennent réellement. Si le travail de votre équipe avance au rythme des échanges, Slack vous semblera naturel.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet conçue pour la structure, où les diagrammes de Gantt, les tableaux de bord et les hiérarchies de tâches servent les équipes qui pilotent leur travail en suivant un planning. Slack et ClickUp répondent à des défis différents dans l’entreprise, mais ils figurent souvent sur les mêmes listes restreintes car tous deux contribuent à rendre le travail plus efficace ; ils y parviennent simplement de manière différente.

Voici ce que vous devez savoir sur leurs différences et comment choisir la solution la mieux adaptée à votre équipe.

Slack vs ClickUp : vue d’ensemble

Slack et ClickUp abordent le travail en équipe à partir d’éléments opposés. Slack part de la conversation et y rattache le travail. ClickUp part du travail et y intègre la conversation.

Slack fournit à chaque projet, équipe et thème son propre canal, afin que les discussions restent organisées et visibles plutôt que perdues dans les e-mails. Les applications connectées envoient les mises à jour là où les personnes échangent déjà, et tout ce qui est partagé devient un élément d’un enregistrement consultable de l’entreprise. Parmi les différents outils de collaboration en équipe, son approche est simple : bien capturer la conversation, pour que la coordination suive, naturellement.

ClickUp se positionne comme une application tout-en-un, combinant tâches, documents, tableaux blancs, chat et intelligence artificielle au sein d’une seule plateforme. Cette polyvalence est le principal attrait pour les équipes qui souhaitent un outil unique pour gérer l’ensemble du cycle de vie d’un projet.

Fonctionnalité Slack ClickUp Meilleur cas d’usage Un outil axé sur la communication qui se connecte aux autres applications que vous utilisez déjà Planification de projets structurée et suivi des tâches Communication et messagerie Canaux, fils de discussion, appels d’équipe et clips ClickUp Chat et commentaires liés aux tâches Gestion de projet Listes, canevas et flux de travail automatisés dans les canaux Diagrammes de Gantt, dépendances, charges de travail et plus de 15 vues Recherche Recherche par IA dans les conversations, les fichiers et les applications connectées Recherche connectée dans les tâches, les documents et les outils liés Fonctionnalités d’IA Inclus dans les forfaits payants, des résumés à Slackbot ClickUp Brain, disponible en tant que module complémentaire Intégrations Plus de 2 600 applications dans Slack Marketplace Plus de 1 000 intégrations, avec documents intégrés et suivi du temps Sécurité Certifications de conformité, chiffrement par défaut, gestion des clés et prévention de la perte de données Certifications SOC 2 et ISO avec des permissions granulaires Tarifs Forfait Gratuit et forfaits payants à tarification par utilisateur Forfait Free Forever avec une tarification IA distincte

Les points forts de Slack

Les points forts de Slack sont axés sur les personnes et les informations qu’elles partagent. Chaque fonctionnalité enrichit ce qu’une conversation peut accomplir.

La communication d’équipe. Les canaux, les fils de discussion et les messages directs offrent un espace dédié à chaque projet et thème.

La collaboration connectée. Les personnes, les conversations, les fichiers et les applications se retrouvent dans un seul espace de travail, plutôt que d’être dispersés entre différents outils.

Les intégrations et l’automatisation. Les outils métiers se connectent aux canaux, et Slackbot ainsi que le Générateur de flux de travail prennent automatiquement en charge les tâches récurrentes.

Le partage de connaissances optimisé par l’IA. L’IA intégrée résume les discussions, répond aux questions et aide les équipes à rester alignées entre les réunions.

Les points forts de ClickUp

Les atouts de ClickUp concernent davantage la planification, les listes de tâches et le suivi. Il excelle partout où le travail bénéficie d’une structure formelle.

La gestion de projets et de tâches. Les équipes planifient, attribuent et suivent le travail du lancement jusqu’à la livraison dans un seul et même système.

La planification de projets. Les chronologies, objectifs, tableaux de bord et charges de travail sont regroupés pour les managers qui ont besoin d’une vue d’ensemble.

Les flux de travail personnalisables. Les vues, automatisations et statuts s’adaptent au mode de fonctionnement de chaque équipe.

La gestion du travail. Les tâches, la documentation et l’exécution sont centralisées dans un seul système, ce qui réduit le nombre d’outils utilisés au quotidien.

Slack vs ClickUp : la communication d’équipe

Dans Slack, les conversations se déroulent dans des canaux : des espaces ouverts dédiés à une équipe ou à un thème. Les fils de discussion permettent de garder les échanges secondaires bien organisés, les appels d’équipe transforment n’importe quel message en une session audio ou vidéo rapide en direct, et les clips permettent d’enregistrer des mises à jour courtes destinées aux collaborateurs localisés sur d’autres fuseaux horaires.

Cette polyvalence convient aussi bien aux discussions transversales spontanées qu’aux annonces générales d’entreprise, ce qui fait de Slack un logiciel de collaboration en temps réel au sens le plus plein du terme.

ClickUp ancre la communication directement dans le travail. ClickUp Chat relie les messages aux tâches et documents associés, les commentaires liés à une tâche génèrent un feedback sur l’élément de travail concerné, et les posts distinguent les mises à jour importantes du flux de discussion. Les conversations restent rattachées à des livrables précis, ce qui évite la dispersion du contexte.

En résumé : ClickUp est mieux adapté aux équipes dont les échanges portent principalement sur les mises à jour de tâches ; Slack offre plus de liberté à la conversation, permettant à l’idéation, à la collaboration et à la créativité de s’exprimer librement tout en restant connectées à votre travail quotidien.

Slack vs ClickUp : la gestion de projet

Dans Slack, la gestion de projet naît là où le travail se déroule : dans la conversation. Les listes permettent de consigner les éléments d’action, les responsables et les échéances dans le canal concerné, et les canevas centralisent les briefs et les notes de suivi aux côtés des échanges. L’automatisation des flux de travail via le Générateur de flux de travail permet d’acheminer les demandes, de publier des mises à jour et d’attribuer des suivis, sans aucun code. De nombreuses équipes constatent que cela couvre parfaitement ce que leurs précédents outils de gestion de projet effectuaient.

ClickUp propose des fonctionnalités de planification plus avancées. Les diagrammes de Gantt cartographient les dépendances et les chemins critiques. Les statuts personnalisés et les sous-tâches découpent un processus en étapes suivies, et les vues de charge de travail indiquent les disponibilités avant qu’une échéance ne soit manquée. Lorsqu’un projet nécessite une véritable structure détaillée du travail qui relie les plannings, les ressources et le reporting, la suite ClickUp est la solution adaptée.

Slack vs ClickUp : la recherche

La philosophie de chaque plateforme se manifeste notamment dans la recherche. Slack recherche ce que les personnes ont dit ; ClickUp recherche ce que les personnes ont créé.

Slack transforme votre historique de messages en base de connaissances. Posez une question en langage naturel, et la recherche d’entreprise alimentée par l’IA extrait des réponses depuis les messages, les fichiers et les applications connectées, qu’il s’agisse de la décision enfouie dans le canal du trimestre dernier, du récap d’une réunion à laquelle vous n’avez pas assisté, ou du document partagé par un collègue dans un fil de discussion. Parce que les échanges passés restent accessibles, les conversations du quotidien deviennent un partage de connaissances sécurisé plutôt que du contexte perdu dans le fil des messages.

La recherche connectée de ClickUp cible les livrables eux-mêmes. Elle indexe les tâches, les documents et les fichiers dans l’espace de travail et les outils liés, ce qui la rend particulièrement adaptée à la localisation de livrables structurés tels qu’un brief de projet, un historique de tâches ou une ressource validée. C’est dans ces recherches ciblées que ClickUp donne le meilleur de lui-même.

Slack vs ClickUp : les fonctionnalités IA

Slack AI résume ce que vous avez manqué et retrouve ce dont vous avez besoin. Les récaps de canaux et les résumés de fils de discussion condensent les longues conversations en points essentiels, la recherche en langage naturel fournit des réponses directes issues de la base de connaissances de l’espace de travail, les appels d’équipe peuvent générer leurs propres notes, et les équipes peuvent créer des automatisations à partir d’une description en langage courant.

Slackbot vient compléter l’ensemble en tant qu’agent IA personnel qui connaît le contexte de votre équipe et s’adapte à votre style. Il peut répondre à des questions dans l’espace de travail, vous préparer pour vos réunions, gérer votre calendrier, analyser des documents et rédiger des briefs.

ClickUp Brain axe son IA sur l’exécution. Il esquisse des plans de projet, les décompose en tâches et sous-tâches assignées, génère automatiquement des mises à jour de statut, capture les réunions grâce à l’IA Notetaker et rédige du contenu dans les documents. Des agents IA plus récents peuvent également prendre en charge des travaux à plusieurs étapes en arrière-plan.

Slack et ClickUp figurent tous deux dans la liste des outils de productivité IA : Slack pour maintenir les équipes informées, ClickUp pour faire avancer les projets.

Slack vs ClickUp : les intégrations

Quels que soient les outils sur lesquels votre équipe s’appuie déjà – CRM, gestionnaires de projets ou solutions de stockage cloud – ils se connectent très probablement à Slack. Slack Marketplace répertorie plus de 2 600 applications, et ces intégrations Slack transmettent les mises à jour et les actions directement dans le canal où se déroulent les discussions concernées.

Le Générateur de flux de travail intègre ces outils tiers dans la conversation, permettant ainsi à un contrat gagné de déclencher automatiquement une tâche, une notification et un message de lancement, sans que personne n’ait besoin de changer d’onglet.

ClickUp mise sur la consolidation. La plateforme intègre de nombreux outils – documents, tableaux blancs et suivi du temps coexistent avec les tâches – et propose plus de 1 000 intégrations pour tout le reste.

Slack et ClickUp s’intègrent également l’un à l’autre. Saisissez /clickup dans Slack pour créer une tâche à partir d’un message, et les mises à jour des tâches ClickUp sont publiées en temps réel dans les canaux Slack, maintenant ainsi les deux outils parfaitement synchronisés.

Slack vs ClickUp : la sécurité

Slack et ClickUp disposent tous deux de programmes de sécurité éprouvés, avec les certifications standard de chaque côté. Slack va plus loin en matière de contrôles de protection des données pour les grandes entreprises, tandis que ClickUp associe ses certifications à des autorisations d’espace de travail très précises.

Slack chiffre les données clients au repos et en transit par défaut, avec en plus des contrôles requis par les entreprises soumises à des réglementations. La gestion des clés de chiffrement d’entreprise de Slack confie aux administrateurs leurs propres clés de chiffrement pour les messages et les fichiers, avec la possibilité de révoquer les accès de façon granulaire, et la prévention native de la perte des données signale les contenus sensibles.

Les fonctionnalités de gouvernance couvrent les règles de conservation, les conservations légales et l’eDiscovery. Slack Connect étend ces mêmes protections aux échanges avec des partenaires externes, en transférant ces conversations hors des e-mails et dans des canaux partagés sécurisés.

ClickUp sécurise sa plateforme grâce aux certifications SOC 2 et ISO 27001, au chiffrement AES-256 des données au repos, et à la couverture ISO 42001 pour ses pratiques d’IA. Les administrateurs gèrent les accès courants via des autorisations basées sur les rôles, des contrôles des invités et des paramètres de confidentialité sur les tâches et dossiers. Les clients Enterprise peuvent également choisir la zone d’hébergement de leurs données.

Slack vs ClickUp : les tarifs

Slack et ClickUp proposent tous deux un forfait Gratuit, des niveaux payants par utilisateur et des options Enterprise personnalisées.

Le forfait Gratuit de Slack couvre les fonctionnalités de messagerie essentielles avec un historique limité. Les niveaux payants ajoutent un historique et des applications illimités, la collaboration externe pour les groupes, ainsi qu’une IA progressivement plus poussée, incluse sans surcoût.

Le forfait Free Forever de ClickUp est généreux dès le départ, avec des tâches et des membres illimités, et les niveaux payants débloquent le stockage, les vues et le volume d’automatisation. Son IA est disponible en tant que module complémentaire distinct par utilisateur, avec ses propres niveaux.

Plutôt que de comparer les tarifs affichés ligne par ligne, évaluez votre pile technologique. Certaines équipes ont besoin d’une plateforme, d’autres de l’autre, et beaucoup utilisent les deux ensemble grâce à leur intégration native.

Slack vs ClickUp : quelle est la meilleure solution selon les équipes ?

Aucune plateforme ne s’impose clairement : le meilleur choix dépend du rythme habituel de votre équipe. Si la collaboration en entreprise fondée sur l’échange est la base de vos journées, Slack lui offre un espace dédié en tant que système d’exploitation professionnel. Si c’est le planning de projet qui rythme votre travail, ClickUp lui propose un centre de commande plus complet.

Choisissez Slack si…

Les décisions sont prises dans les canaux et les appels d’équipe dès qu’elles surviennent, sans attendre la prochaine réunion de suivi.

Votre travail s’articule autour de plusieurs applications.

Les équipes ont besoin de conversations consultables et d’une base de connaissances partagée.

La collaboration s’étend à tous les services.

Choisissez ClickUp si…

La planification de projets est votre priorité absolue.

Votre équipe gère des tâches structurées et des délais.

La majorité du travail s’articule autour de projets plutôt que de conversations.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres comparatifs :

FAQ : Slack vs ClickUp

Slack peut-il remplacer ClickUp ? Oui, souvent pour les équipes axées sur la communication. Les listes, les canevas et les flux de travail dans Slack couvrent le suivi des tâches quotidiennes et la documentation. Les équipes qui gèrent des projets complexes avec de nombreuses dépendances peuvent encore avoir besoin d’un outil de planification dédié ; c’est pourquoi certaines entreprises utilisent les deux en parallèle plutôt que d’en choisir un seul. Slack et ClickUp peuvent-ils fonctionner ensemble ? Oui. Une intégration native permet de créer des tâches ClickUp à partir de messages Slack via une commande barre oblique, d’envoyer des notifications de progression dans les canaux Slack, et d’afficher un aperçu des détails d’une tâche lorsqu’un lien est partagé. De nombreuses équipes centralisent les échanges sur une plateforme et le suivi des livrables sur l’autre, les deux étant connectées dans les deux sens. Slack propose-t-il des fonctionnalités de gestion de projet ? Slack inclut des listes pour suivre les tâches et leurs responsables, des canevas pour les briefs et les notes partagées, des modèles pour les processus récurrents, ainsi que le Générateur de flux de travail pour l’automatisation sans code. Ces outils assurent la coordination quotidienne au sein des canaux, et les équipes gérant des portefeuilles complexes ajoutent souvent ClickUp ou un outil de planification similaire en complément.

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