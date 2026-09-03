Points clés Slack et LINE WORKS sont des outils de communication professionnelle conçus pour améliorer la collaboration et la gestion des tâches.

Slack est mieux adapté aux grandes entreprises qui ont besoin d’un plus large éventail de fonctionnalités et d’options d’intégration.

LINE WORKS est idéal pour les équipes privilégiant les usages mobiles, qui ont besoin d’une solution de communication légère et tout-en-un.

Slack et LINE WORKS sont tous deux conçus pour améliorer la communication professionnelle et aider les utilisateurs à gérer des projets, partager des ressources et accomplir bien d’autres tâches. Cependant, chacun est mieux adapté à certains types d’environnements et d’entreprises.

L’objectif principal de Slack est de faciliter la connexion totale au sein de l’entreprise. Il s’appuie sur l’IA, l’automatisation et une vaste bibliothèque d’intégrations pour enrichir ses capacités de communication et renforcer la collaboration entre applications et services.

LINE WORKS est particulièrement adapté aux environnements de travail qui privilégient le mobile. Il apporte des outils de collaboration de niveau professionnel à l’écosystème Line, une grande plateforme de messagerie et de réseau social très populaire au Japon et dans d’autres marchés d’Asie de l’Est.

Pour déterminer lequel convient le mieux à votre entreprise, vous devez analyser la façon dont votre équipe opère, vos objectifs en matière de communication et le flux de votre travail.

Slack vs LINE WORKS : comparatif rapide

Slack est un système d’exploitation professionnel qui permet aux utilisateurs de connecter toutes les facettes de leurs activités afin de maximiser la productivité et de réduire les malentendus. Il offre une architecture de messagerie intuitive, la gestion des connaissances, l’automatisation des flux de travail ainsi que la gestion des tâches, et propose de nombreuses intégrations et outils d’IA pour améliorer la productivité.

En tant qu’extension de l’écosystème Line, LINE WORKS booste l’efficacité de chaque équipe qui souhaite rester connectée en déplacement grâce à des fonctionnalités mobiles flexibles. Les utilisateurs déjà habitués à Line dans leur vie personnelle apprécieront l’interface familière et la facilité de transition entre leurs applications professionnelles et personnelles. Les fonctionnalités de messagerie et de productivité sont complètes, tout en restant légères et intuitives.

Slack LINE WORKS Idéal pour Collaboration connectée et assistée par l’IA dans de multiples domaines de l’entreprise Communication autonome et mobile sur une plateforme familière et intuitive Communication d’équipe Architecture structurée de canaux et de fils de discussion pour une communication organisée Salons de discussion et tableaux d’affichage grand public pour une communication rapide et efficace Fonctionnalités d’IA De nombreuses fonctionnalités d’IA alimentées par un contexte enrichi issu de votre écosystème de connaissances ; la plus remarquable est Slackbot, un agent IA qui prend en compte le contexte du travail Des assistants IA qui embarquent plusieurs fonctionnalités administratives, telles que la prise de notes de réunion et l’assistance chatbot Intégrations Intégrations disponibles pour plus de 2 600 applications S’intègre à plusieurs applications professionnelles et nativement à l’écosystème Line dans son ensemble Automatisation des flux de travail Propose un outil de création de flux de travail automatisé et sans code qui facilite les processus à plusieurs étapes Offre aux utilisateurs des fonctionnalités d’attribution de tâches, des rappels programmés et d’autres outils de gestion de flux de travail essentiels Sécurité Applique les meilleures pratiques de sécurité du secteur pour une gestion rigoureuse des identités et des appareils, la protection des données et la gouvernance de l’information Respecte plusieurs bonnes pratiques de sécurité reconnues dans le secteur, notamment une gestion stricte des identités et des appareils, ainsi qu’une sécurité physique robuste dans un centre de données propriétaire Tarifs Les fonctionnalités de base sont disponibles gratuitement, et les forfaits professionnels débutent à 7,25 $ par personne et par mois Les fonctionnalités de base sont disponibles gratuitement, et les forfaits professionnels débutent à 400 ¥ (soit environ 2,50 $) par personne et par mois

L es points forts de Slack

Slack excelle dans l’art de centraliser les conversations, les outils et les informations au sein d’une entreprise, permettant ainsi aux équipes de rester alignées au fil des avancées quotidiennes, que ce soit au sein d’une même équipe ou de façon transversale.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités :

Une architecture de communication structurée qui simplifie la collaboration en équipe entre plusieurs services ou projets

Des fonctionnalités de gestion des connaissances qui facilitent l’enregistrement et le partage d’informations

Une recherche optimisée par l’IA, de l’automatisation et des flux de travail connectés

Une bibliothèque d’intégrations étendue qui regroupe un plus grand nombre d’applications que vous utilisez sous un même toit

Une collaboration par canaux entre équipes, services et sites

Les points forts de LINE WORKS

LINE WORKS excelle à maintenir la communication des équipes lorsqu’elles sont en déplacement grâce à des fonctionnalités mobiles dignes des applications grand public, notamment :

Des communications simplifiées pour une collaboration rapide et intuitive

Des outils de partage de connaissances légers avec des options de publication flexibles

Des assistants IA qui prennent en charge les tâches administratives

Des intégrations avec l’écosystème Line, particulièrement pratiques dans les pays où Line est dominant, comme le Japon et Taïwan

Des outils rationalisés de gestion de calendrier et de tâches pour maintenir les projets sur la bonne voie

Slack vs LINE WORKS : communication d’équipe

Slack propose des communications structurées organisées autour de canaux, qui peuvent être publics pour l’ensemble de l’entreprise ou accessibles uniquement à des groupes spécifiques (comme des équipes de projet ou des services). Les utilisateurs peuvent également envoyer des messages directs et créer des fils de discussion dans une conversation au sein d’un canal.

Parmi les autres fonctionnalités de communication de Slack, on trouve les Appels d’équipe pour les appels audio et vidéo, les Clips pour enregistrer et partager des messages audio ou vidéo, ainsi que Slack Connect pour les communications externes sécurisées.

Les outils de communication de LINE WORKS fonctionnent de manière similaire à de nombreuses applications de messagerie grand public, facilitant aussi bien les messages directs que les discussions de groupe à grande échelle. Il propose également aux équipes des tableaux d’affichage sur lesquels elles peuvent publier des contenus multimédia destinés à l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise ou à des groupes d’utilisateurs spécifiques.

LINE WORKS permet des appels vidéo jusqu’à 200 personnes avec un forfait business (quatre avec un forfait gratuit) et permet aux utilisateurs d’envoyer des messages sécurisés à tout partenaire externe disposant également d’un compte Line.

La structure organisée des canaux et fils de discussion de Slack aide les utilisateurs à éviter la surcharge de messages tout en faisant évoluer les communications entre les équipes, les services et les autres parties prenantes des projets. Les outils de communication de LINE WORKS conviennent aux entreprises dont les besoins en matière de communication ne sont ni complexes ni très spécifiques.

Slack vs LINE WORKS : fonctionnalités IA

Slack a réalisé des investissements significatifs dans ses fonctionnalités IA ces dernières années. En plus de l’assistance administrative basée sur l’IA, comme les rappels de tâches et les résumés de réunions, Slack AI peut effectuer des recherches en entreprise très avancées. La fonctionnalité exploite toutes les informations contextuelles connectées à votre écosystème Slack, de votre base de connaissances à vos conversations d’équipe, pour fournir des réponses plus précises aux questions des utilisateurs.

Slack propose également Slackbot, un assistant IA personnel qui aide les utilisateurs à travailler plus efficacement. Vous pouvez demander à Slackbot de vous aider à préparer des réunions, à élaborer des briefs et des stratégies, à mettre en évidence des informations clés sur votre travail, et bien plus encore. Il fonctionne en parallèle des applications et des agents connectés à votre écosystème Slack pour obtenir le contexte nécessaire afin de fournir des réponses et d’exécuter des tâches.

Le bot de LINE WORKS intègre principalement l’IA dans le travail quotidien via des tâches administratives, comme la prise de notes lors de réunions et l’attribution de tâches. Il propose des outils permettant de coder des bots personnalisés, avec des modèles pour un déploiement rapide. Ces bots personnalisés aident les utilisateurs à récupérer des informations, à organiser des plannings, et bien plus encore.

Bien que les deux solutions intègrent l’IA, Slack se distingue comme un outil davantage axé sur l’IA, avec de nombreux cas d’usage pour différents types d’assistants IA et d’agents. LINE WORKS est un meilleur choix si vous avez uniquement besoin d’une aide pour les tâches administratives.

Slack vs LINE WORKS : intégrations et outils connectés

La bibliothèque d’intégrations de Slack comprend plus de 2 600 applications, ce qui en fait un outil flexible pouvant s’intégrer à presque n’importe quel environnement technologique existant. Parmi les intégrations les plus populaires, on trouve notamment Google, Salesforce, Workspace et Jira.

LINE WORKS dispose d’une bibliothèque d’intégrations bien plus restreinte, mais propose plusieurs intégrations pour les entreprises, notamment Box et Salesforce. (Il est à noter que, s’agissant d’une application développée pour les marchés asiatiques, de nombreuses applications auxquelles elle s’intègre sont également principalement présentes sur ces marchés.)

Plutôt que de miser sur les intégrations, LINE WORKS privilégie une approche tout-en-un. L’application inclut une plateforme e-mail intégrée, un calendrier, une messagerie et un tableau de messages. Une jeune entreprise de petite taille peut ainsi démarrer son activité en utilisant uniquement LINE WORKS pour tous ses besoins de collaboration et de communication.

LINE WORKS s’intègre également nativement à Line, une plateforme sociale incontournable à Taïwan et au Japon. Cela permet aux utilisateurs d’importer facilement leurs contacts, calendriers et conversations existants dans leur compte LINE WORKS.

Pour des cas d’usage spécifiques, comme les petites entreprises ou celles basées en Asie de l’Est, LINE WORKS simplifie la connectivité entre plusieurs formes de communication et de collaboration. Cependant, Slack propose un large éventail d’applications auxquelles il peut se connecter, ce qui en fait un meilleur choix pour les grandes entreprises ou les équipes qui utilisent déjà de nombreuses autres applications et souhaitent conserver cette cohérence.

Slack vs LINE WORKS : automatisation des flux de travail

Slack inclut des outils de flux de travail natifs permettant d’acheminer des tâches, d’envoyer des rappels, de gérer les personnes clés lors d’incidents, et bien plus encore. Les entreprises dotées de flux de travail complexes apprécient la possibilité d’intégrer leurs applications de gestion des flux de travail existantes à Slack. Pour les flux de travail standard, les utilisateurs peuvent recourir au Générateur de flux de travail sans code et basé sur l’IA.

Le Générateur de flux de travail de Slack vous permet d’utiliser le langage naturel pour indiquer à un outil d’IA ce qui doit faire partie de votre flux de travail et laisser l’IA le créer. Vous pouvez également planifier manuellement des actions spécifiques, définir des déclencheurs de tâches et connecter des sources de connaissances pour vous assurer que le flux de travail se déroule exactement comme vous le souhaitez.

LINE WORKS comprend des outils d’automatisation de flux de travail de base, tels que des rappels planifiés et des fonctionnalités d’attribution de tâches. Un outil intégré de gestion des tâches permet aux utilisateurs d’attribuer des tâches, de suivre les échéances, d’ajouter des fichiers et de consulter l’historique des tâches. La conception mobile-first de l’application facilite le suivi de ces flux de travail, même en déplacement.

Les outils de gestion des flux de travail de Slack vous permettent de gérer et de personnaliser presque n’importe quel flux de travail directement dans Slack. LINE WORKS offre toute la prise en charge de base de la gestion des tâches dont de nombreuses entreprises ont besoin, en particulier lorsque ces flux de travail sont simples.

Slack vs LINE WORKS : sécurité, administration et évolutivité

Les deux solutions accordent une grande importance à la sécurité. Slack a obtenu des certifications de sécurité et de conformité de plusieurs sources reconnues, notamment ISO/IEC et SOC. Cette sécurité s’étend à ses outils d’IA, qui restent confinés à l’infrastructure de Slack et respectent donc les mêmes normes de conformité que le reste de la solution.

Les administrateurs peuvent gérer les accès et chiffrer les informations grâce à la gestion des clés d’entreprise et à d’autres outils de gestion des identités. D’autres outils d’administration sont disponibles dans Slack Atlas, où les administrateurs peuvent gérer les profils de manière granulaire.

LINE WORKS respecte les pratiques standard du secteur en matière de sécurité et de conformité, et a également obtenu les certifications ISO/IEC et SOC. Toutes les communications sont également chiffrées, et les données sont stockées sur des serveurs dédiés exploités selon des protocoles de sécurité stricts.

Les administrateurs de LINE WORKS ont accès à des outils d’audit et de surveillance qui garantissent la conformité, ainsi qu’à des outils de gestion de la structure de l’entreprise et des profils individuels. La gestion des appareils mobiles ajoute une couche de sécurité supplémentaire à cette plateforme mobile-first.

Pour les deux solutions, les administrateurs ne devraient avoir aucune difficulté à gérer le déploiement et la sécurité. Cependant, les outils de sécurité et d’administration disponibles peuvent mieux correspondre à des contextes différents. La sécurité de LINE WORKS est conçue pour les salariés mobiles dont les besoins sont typiques des petites et moyennes entreprises, tandis que celle de Slack est adaptée à tous les profils, des utilisateurs individuels aux grandes entreprises complexes.

Slack vs LINE WORKS : quelle solution choisir pour votre équipe ?

Les deux solutions offrent une suite complète de fonctionnalités, une expérience utilisateur intuitive et un solide soutien à la productivité. Votre choix dépendra des caractéristiques propres à votre entreprise, notamment sa taille, sa complexité et sa localisation.

Choisissez Slack si :

Votre équipe s’appuie sur plusieurs autres applications métier, outils de travail et intégrations.

L’accès aux connaissances, la collaboration et l’automatisation basés sur l’IA sont essentiels aux flux de travail de votre équipe – notamment avec Slack AI qui fournit des résumés instantanés, des fonctionnalités de recherche et des insights.

Votre équipe collabore avec d’autres équipes, services et régions.

Vous souhaitez bénéficier de l’assistance IA intégrée de Slackbot pour les tâches quotidiennes, comme la recherche et l’organisation des informations, le résumé des conversations et la rédaction de textes dans votre style personnel.

Votre équipe a besoin d’automatiser des flux de travail complexes.

Votre équipe bénéficierait d’une approche plus structurée pour organiser ses communications.

Choisissez LINE WORKS si :

Votre entreprise privilégie une communication mobile-first.

Vos équipes sont basées au Japon et en Asie de l’Est et utilisent déjà ou préfèrent l’écosystème Line.

Vous êtes une petite entreprise qui cherche à gagner en efficacité grâce à une solution tout-en-un.

Vous estimez que votre entreprise n’est pas encore prête pour un grand nombre de fonctionnalités d’IA.

Vous avez besoin d’un ensemble léger et autonome d’outils de communication intégrés, plutôt que d’une plateforme de travail extensible.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres comparatifs :

FAQ : Slack vs LINE WORKS