Principais destaques O Slack e o LINE WORKS são ferramentas de comunicação corporativa usadas para aprimorar a colaboração e o gerenciamento de tarefas.

O Slack é mais indicado para organizações maiores que precisam de uma variedade maior de recursos e mais opções de integração.

O LINE WORKS é ideal para equipes que priorizam a comunicação por dispositivos móveis e precisam de uma solução leve e completa.

O Slack e o LINE WORKS foram desenvolvidos para melhorar a comunicação no ambiente de trabalho e ajudar os usuários a gerenciar projetos, compartilhar recursos e realizar diversas outras tarefas. Porém, há diferenças nos tipos de ecossistemas e organizações para os quais cada um é mais adequado.

O foco principal do Slack é permitir que uma empresa seja totalmente conectada. Ele usa IA, automação e uma extensa biblioteca de integrações para ampliar seus recursos de comunicação e aprimorar a colaboração entre apps e departamentos.

O LINE WORKS se destaca em ambientes de trabalho que priorizam a comunicação por dispositivos móveis. Ele traz ferramentas de colaboração corporativa para o ecossistema Line, uma grande plataforma de mensagens e redes sociais popular no Japão e em outros mercados do leste asiático.

Para descobrir qual deles é o mais indicado para a sua organização, é preciso considerar como a sua equipe trabalha, seus objetivos de comunicação e o fluxo dos seus projetos.

Slack ou LINE WORKS: comparação rápida

O Slack é um sistema operacional de trabalho que ajuda os usuários a conectar todos os aspectos do seu trabalho para maximizar a produtividade e reduzir problemas de comunicação. Ele oferece uma arquitetura de mensagens intuitiva, gerenciamento do conhecimento, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de tarefas, além de diversas integrações e ferramentas de IA para aumentar a produtividade.

Como parte do ecossistema Line, o LINE WORKS aumenta a eficiência de qualquer equipe que prioriza manter a conexão em movimento, com recursos móveis flexíveis. Os usuários já acostumados a usar o Line em outras áreas da vida vão apreciar a interface familiar e a facilidade de transitar entre os apps pessoais e profissionais. Os recursos de mensagens e produtividade são completos, sem abrir mão da leveza e da intuitividade.

Slack LINE WORKS Ideal para Colaboração conectada e com suporte de IA em múltiplas áreas da empresa Comunicação autossuficiente e que prioriza os dispositivos móveis em uma plataforma familiar e intuitiva Comunicação em equipe Arquitetura estruturada de canais e conversas que mantém a comunicação organizada Salas de bate-papo e quadros de avisos voltados ao consumidor que permitem uma comunicação rápida e eficiente Recursos de IA Múltiplos recursos de IA alimentados por um contexto vasto extraído do seu ecossistema de conhecimento; o destaque vai para o Slackbot, um agente de IA capaz de reconhecer contexto Assistentes de IA que oferecem suporte a diversas funcionalidades administrativas, como anotações de reuniões e assistência por chatbot Integrações Integração disponível para mais de 2.600 apps Integração com diversos apps de negócios e integração nativa com o extenso ecossistema Line Automação do fluxo de trabalho Oferece um criador de automação de fluxo de trabalho sem código que facilita processos com várias etapas Oferece aos usuários recursos de atribuição de tarefas, lembretes programados e outras ferramentas básicas de fluxo de trabalho Segurança Adota as práticas recomendadas de segurança do setor para uma rigorosa gestão de identidades e dispositivos, proteção de dados e governança das informações Segue diversas práticas recomendadas de segurança do setor, incluindo uma rigorosa gestão de identidades e dispositivos e uma segurança física robusta em um data center próprio Preços A funcionalidade básica está disponível gratuitamente, e os planos profissionais começam a partir de US$ 7,25 por pessoa por mês A funcionalidade básica está disponível gratuitamente, e os planos profissionais começam a partir de ¥ 400,00 (aproximadamente US$ 2,50) por pessoa por mês

O que o Slack tem de melhor

O Slack se destaca por reunir conversas, ferramentas e atualizações em toda a organização, ajudando as equipes a se manterem alinhadas conforme o trabalho avança diariamente entre as equipes.

Confira alguns dos principais recursos:

Uma arquitetura de comunicação estruturada que simplifica a colaboração entre equipes em vários departamentos ou projetos

Recursos de gestão do conhecimento que facilitam salvar e compartilhar informações

Pesquisa, automação e fluxos de trabalho conectados com tecnologia de IA

Uma extensa biblioteca de integrações que reúne mais dos seus apps em um só lugar

Colaboração baseada em canais entre equipes, departamentos e localidades

O que o LINE WORKS tem de melhor

O LINE WORKS se destaca por manter as equipes conectadas em qualquer lugar, com recursos móveis no estilo dos consumidores, incluindo:

Comunicações simplificadas que tornam a colaboração rápida e intuitiva

Ferramentas leves de compartilhamento de conhecimento com opções flexíveis para postagens

Assistentes de IA que assumem as tarefas administrativas

Integrações com o ecossistema Line, o que pode ser muito conveniente em países onde o Line é dominante, como o Japão e Taiwan

Ferramentas simplificadas de gestão de calendário e tarefas que mantêm os projetos no caminho certo

Slack ou LINE WORKS: comunicação em equipe

O Slack oferece comunicações estruturadas organizadas em torno de canais, que podem ser públicos para toda a organização ou podem estar disponíveis apenas para grupos específicos (como equipes de projeto ou departamentos). Os usuários também podem enviar mensagens diretas e criar respostas em conversas dentro de um canal.

Outros recursos de comunicação do Slack incluem os Círculos para chamadas de áudio e vídeo, os clipes para gravar e compartilhar mensagens de áudio ou vídeo, e o Slack Connect para comunicação externa segura.

As ferramentas de comunicação do LINE WORKS funcionam de forma semelhante a muitos apps de mensagens voltados ao consumidor, permitindo desde mensagens diretas até chats em grupo em grande escala. Ele também disponibiliza uma estrutura de quadros de avisos onde as equipes podem criar publicações multimídia relevantes para todos na empresa ou para grupos específicos de usuários.

O LINE WORKS permite chamadas de vídeo para até 200 pessoas no plano pago (e quatro no plano gratuito) e permite que os usuários troquem mensagens com segurança com qualquer parceiro externo que também tenha uma conta no Line.

A estrutura organizada dos canais e conversas do Slack ajuda os usuários a evitar excesso de mensagens, ao mesmo tempo em que escala as comunicações entre equipes, departamentos e outras pessoas envolvidas nos projetos. As ferramentas de comunicação do LINE WORKS são ideais para organizações sem necessidades de comunicação complexas ou muito específicas.

Slack ou LINE WORKS: recursos de IA

O Slack tem feito investimentos significativos em seus recursos de IA nos últimos anos. Além de prestar suporte administrativo com recursos de IA, como lembretes de tarefas e resumos de reuniões, a IA do Slack pode realizar pesquisas empresariais altamente avançadas. Ela acessa todas as informações contextuais conectadas ao seu ecossistema Slack, desde sua base de conhecimento até os chats da sua equipe, para fornecer respostas mais precisas às perguntas dos usuários.

O Slack também oferece o Slackbot, um assistente de IA pessoal que pode ajudar os usuários a trabalhar com mais eficiência. Você pode pedir ajuda ao Slackbot para se preparar para reuniões, criar briefings e estratégias, destacar informações importantes sobre o seu trabalho, e muito mais. Ele atua em conjunto com os apps e agentes conectados ao seu ecossistema Slack para obter o contexto necessário para fornecer respostas e executar tarefas.

O bot do LINE WORKS incorpora a IA principalmente no trabalho do dia a dia por meio de tarefas administrativas, como anotações de reuniões e atribuição de tarefas. Ele oferece ferramentas para programar bots personalizados, com modelos prontos para implantação rápida. Esses bots personalizados ajudam os usuários a recuperar informações, organizar calendários e muito mais.

Embora as duas soluções incorporem a inteligência artificial, ao comparar uma com a outra, nota-se que o Slack é uma ferramenta mais voltada para a IA, com vários casos de uso para diferentes tipos de assistentes e agentes de IA. O LINE WORKS é a melhor escolha se você só precisa de suporte em tarefas administrativas.

Slack ou LINE WORKS: integrações e ferramentas conectadas

A biblioteca de integrações do Slack conta com mais de 2.600 apps, o que a torna uma ferramenta flexível que pode ser incorporada a praticamente qualquer ambiente tecnológico existente. Alguns exemplos de integrações populares são o Google, Salesforce, Workspace e Jira.

O LINE WORKS tem uma biblioteca de integrações muito menor, mas oferece diversas integrações empresariais, incluindo Box e Salesforce. (Vale destacar que, por ser um app desenvolvido para mercados asiáticos, muitos dos apps com os quais ele se integra também são encontrados principalmente nesses mercados.)

Em vez de priorizar integrações, o LINE WORKS foca em ser um app completo. Ele inclui plataforma de e-mail, calendário, correio e mural de mensagens integrados. Uma pequena empresa em crescimento pode começar suas operações usando apenas o LINE WORKS para todas as suas necessidades de colaboração e comunicação.

O LINE WORKS também se integra nativamente ao Line, uma plataforma social dominante em Taiwan e no Japão. Isso torna mais fácil para os usuários trazerem contatos, calendários e conversas existentes para a sua conta do LINE WORKS.

Para casos de uso específicos, como empresas menores ou empresas localizadas na região do leste asiático, o LINE WORKS simplifica a conectividade entre diversas formas de comunicação e colaboração. No entanto, o Slack conta com uma grande variedade de apps aos quais ele pode se conectar, o que o torna a melhor escolha para organizações maiores ou equipes que já trabalham com muitos outros apps e querem manter essa consistência.

Slack ou LINE WORKS: automação de fluxo de trabalho

O Slack possui ferramentas de fluxo de trabalho nativas que direcionam tarefas, enviam lembretes, fazem triagem de incidentes e muito mais. Organizações com fluxos de trabalho complexos valorizam a possibilidade de integrar seus apps de gerenciamento de fluxo de trabalho existentes ao Slack. Para fluxos de trabalho padrão, os usuários podem usar o Criador de fluxo de trabalho, com tecnologia de IA e sem necessidade de código.

O Criador de fluxo de trabalho do Slack permite que você use linguagem natural para informar a uma ferramenta de IA o que precisa fazer parte do seu fluxo de trabalho e deixar que a IA crie para você. Também é possível agendar ações específicas manualmente, definir acionadores de tarefas e conectar fontes de conhecimento para garantir que o fluxo de trabalho funcione exatamente como você deseja.

O LINE WORKS inclui ferramentas básicas de automação de fluxo de trabalho, como lembretes programados e recursos de atribuição de tarefas. Uma ferramenta integrada de gerenciamento de tarefas permite que os usuários atribuam tarefas, acompanhem prazos, adicionem arquivos e vejam o histórico de tarefas. A sua estrutura voltada para dispositivos móveis facilita o acompanhamento desses fluxos de trabalho mesmo quando o usuário está em movimento.

As ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho do Slack permitem que você gerencie e personalize praticamente qualquer fluxo de trabalho diretamente no Slack. Já o LINE WORKS oferece todo o suporte básico de gerenciamento de tarefas que muitas empresas precisam, especialmente quando esses fluxos de trabalho são simples.

Slack ou LINE WORKS: segurança, administração e escalabilidade

As duas soluções levam a segurança muito a sério. O Slack recebeu certificações de segurança e conformidade de diversas fontes reconhecidas, incluindo ISO/IEC e SOC. Essa segurança se estende às suas ferramentas de IA, que permanecem dentro da infraestrutura do Slack e, portanto, atendem aos mesmos padrões de conformidade do restante da solução.

Os administradores podem gerenciar o acesso e criptografar informações por meio do Enterprise Key Management e de outras ferramentas de gerenciamento de identidade. Mais ferramentas para administradores estão disponíveis no Atlas do Slack, onde os administradores podem gerenciar perfis de forma granular.

O LINE WORKS segue as práticas de segurança e conformidade padrão do setor e também recebeu certificações ISO/IEC e SOC. Todas as comunicações são igualmente criptografadas, e os dados são armazenados em servidores próprios operados com rigorosos protocolos de segurança.

Os administradores do LINE WORKS têm acesso a ferramentas de auditoria e monitoramento que garantem a conformidade, além de ferramentas para gerenciar a estrutura organizacional e os perfis individuais. O gerenciamento de dispositivos móveis adiciona uma camada extra de segurança a essa plataforma que prioriza os dispositivos móveis.

Os administradores não devem ter dificuldades para gerenciar a implantação e a segurança em nenhuma das soluções. No entanto, as ferramentas de segurança e administração disponíveis podem se adequar melhor a contextos diferentes. A segurança do LINE WORKS foi desenvolvida para colaboradores que priorizam dispositivos móveis e têm necessidades típicas de pequenas e médias empresas, enquanto a segurança do Slack foi projetada para todos os cenários, desde usuários individuais até empresas de grande complexidade.

Slack ou LINE WORKS: qual é o melhor para o seu time?

As duas soluções oferecem um conjunto abrangente de recursos, uma experiência de usuário intuitiva e um grande suporte à produtividade. A escolha vai depender das características únicas da sua organização, incluindo tamanho, complexidade e localização.

Escolha o Slack se:

Sua equipe usa vários outros apps de negócios, ferramentas de trabalho e integrações.

O acesso ao conhecimento, a colaboração e a automação com o uso de IA são fundamentais para os fluxos de trabalho da sua equipe — especialmente com a IA do Slack fornecendo resumos instantâneos, pesquisas e insights.

Sua equipe colabora com outras equipes, departamentos e regiões.

Você quer contar com a assistência de IA integrada do Slackbot para tarefas do dia a dia, como encontrar e organizar informações, resumir conversas e redigir textos no seu estilo.

Sua equipe precisa de suporte para automatizar fluxos de trabalho complexos.

Sua equipe se beneficiaria de uma abordagem mais estruturada para organizar as comunicações.

Escolha o LINE WORKS se:

Sua organização prioriza a comunicação por meio de dispositivos móveis.

Sua equipe está localizada no Japão e na região do leste asiático e já usa ou prefere o ecossistema Line.

Você é uma organização menor que busca ganhar eficiência usando uma solução completa.

Você não acredita que sua organização esteja pronta para usar muitos recursos de IA.

Você precisa de um conjunto leve e independente de ferramentas de comunicação integradas, em vez de uma plataforma de trabalho extensível.

Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação baseadas na nuvem? Confira nossas outras páginas de comparação:

Perguntas frequentes: Slack ou LINE WORKS