Puntos clave Slack y LINE WORKS son herramientas de comunicación en el trabajo que se usan para mejorar la colaboración y la gestión de tareas.

Slack es mejor para organizaciones más grandes que necesitan una mayor variedad de funciones y más opciones de integración.

LINE WORKS es ideal para equipos que priorizan la experiencia móvil y necesitan una solución de comunicación ligera y todo en uno.

Slack y LINE WORKS están diseñadas para mejorar la comunicación en el trabajo y ayudar a los usuarios a gestionar proyectos, compartir recursos y realizar un gran abanico de tareas. Sin embargo, hay diferencias en los tipos de ecosistemas y organizaciones para los que cada alternativa es más adecuada.

El enfoque principal de Slack es facilitar una empresa totalmente conectada. Usa inteligencia artificial, automatización y una extensa biblioteca de integraciones para ampliar sus capacidades de comunicación y potenciar la colaboración entre aplicaciones y departamentos.

LINE WORKS es la mejor opción en entornos de trabajo en los que se prioriza la experiencia móvil. Incorpora herramientas de colaboración de nivel empresarial al ecosistema más amplio de Line, una gran plataforma de mensajería y redes sociales popular en Japón y otros mercados del este de Asia.

Determinar cuál es la mejor opción para tu organización depende de cómo trabaja tu equipo, tus objetivos de comunicación y el flujo de tus proyectos.

Slack vs. LINE WORKS: comparación rápida

Slack es un sistema operativo de trabajo que ayuda a los usuarios a conectar todos los aspectos de su trabajo para maximizar la productividad y reducir los errores de comunicación. Ofrece una arquitectura de mensajería intuitiva, gestión del conocimiento, automatización de flujos de trabajo y gestión de tareas, además de contar con diversas integraciones y herramientas de IA para mejorar la productividad.

Como parte del ecosistema de Line, LINE WORKS impulsa la eficiencia de cualquier equipo que priorice mantenerse conectado desde cualquier lugar, gracias a sus flexibles capacidades móviles. Los usuarios que ya usan Line en otros ámbitos de su vida valorarán la interfaz familiar y la posibilidad de hacer una transición sencilla entre sus aplicaciones de trabajo y personales. Las funciones de mensajería y productividad son completas, pero sin perder la ligereza ni la intuitividad.

Slack LINE WORKS Ideal para Colaboración conectada y asistida por IA en múltiples áreas de la empresa Comunicación autónoma y que prioriza la experiencia móvil en una plataforma familiar e intuitiva Comunicación en equipo Arquitectura estructurada de canales e hilos que mantiene la comunicación organizada Salas de chat y tableros de anuncios con un estilo similar al de las aplicaciones de consumo, que facilitan una comunicación rápida y eficiente Capacidades de IA Múltiples funcionalidades de IA impulsadas por el contexto enriquecido de tu ecosistema de conocimiento; la más destacada es Slackbot, un agente de IA que tiene en cuenta el contexto Asistentes de IA que apoyan diversas funciones administrativas, como la toma de notas en reuniones y la asistencia mediante chatbot Integraciones Integraciones disponibles para más de 2600 aplicaciones Se integra con varias aplicaciones empresariales y de forma nativa con el extenso ecosistema de Line Automatización de flujos de trabajo Ofrece un generador de automatización de flujos de trabajo sin código que facilita los procesos de varios pasos Brinda a los usuarios funciones de asignación de tareas, recordatorios programados y otras herramientas básicas relacionadas con el flujo de trabajo Seguridad Aplica las prácticas recomendadas de seguridad habituales del sector para una gestión estricta de identidades y dispositivos, protección de datos y gobernanza de la información Sigue varias de las prácticas recomendadas de seguridad habituales del sector, como la gestión estricta de identidades y dispositivos y una sólida seguridad física en un centro de datos propio Precio La funcionalidad básica es gratuita y los planes profesionales comienzan desde $7,25 por persona al mes La funcionalidad básica es gratuita y los planes profesionales comienzan desde ¥400 (aproximadamente $2,50) por persona al mes

E n qué se destaca Slack

Slack sobresale en la tarea de unir conversaciones, herramientas y actualizaciones en toda una organización, con lo que ayuda a los equipos a mantenerse alineados a medida que el trabajo avanza día a día dentro de los equipos y entre ellos.

Estas son algunas de las principales funciones:

Una arquitectura de comunicación estructurada que optimiza la colaboración en equipo entre múltiples departamentos o proyectos

Funciones de gestión del conocimiento con las que es fácil guardar y compartir información

Búsqueda con IA, automatización y flujos de trabajo conectados

Una amplia biblioteca de integraciones que reúne una mayor cantidad de aplicaciones en un solo lugar

Colaboración basada en canales entre equipos, departamentos y ubicaciones

En qué se destaca LINE WORKS

LINE WORKS se destaca por mantener a los equipos comunicados desde cualquier lugar gracias a sus capacidades móviles y con un estilo similar al de las aplicaciones de consumo, que incluyen:

Comunicaciones simplificadas que hacen que la colaboración sea rápida e intuitiva

Herramientas ligeras para compartir conocimiento con opciones de publicación flexibles

Asistentes de IA que se encargan de las tareas administrativas

Integraciones con el ecosistema de Line, muy convenientes en los países donde el uso de Line es predominante, como Japón y Taiwán

Herramientas optimizadas de gestión de calendarios y tareas que mantienen los proyectos en marcha

Slack vs. LINE WORKS: comunicación en equipo

Slack ofrece una comunicación estructurada que se organiza en canales, que pueden ser públicos para toda la organización o estar disponibles solo para grupos específicos (como equipos de proyecto o departamentos). Los usuarios también pueden enviar mensajes directos y crear respuestas en hilos dentro de una conversación en un canal.

Otras funciones de comunicación en Slack incluyen juntas para llamadas de audio y video, clips para grabar y compartir mensajes de audio o video, y Slack Connect para una comunicación externa segura.

Las herramientas de comunicación de LINE WORKS funcionan de manera similar a muchas aplicaciones de mensajería de consumo y facilitan desde mensajes directos hasta chats grupales a gran escala. LINE WORKS también ofrece a los equipos tableros de anuncios donde pueden crear publicaciones multimedia relevantes para todos los miembros de una empresa o para grupos específicos de usuarios.

LINE WORKS admite videollamadas de hasta 200 personas en un plan empresarial (cuatro en el plan gratuito) y permite a los usuarios enviar mensajes de forma segura a cualquier socio externo que también tenga una cuenta de Line.

La naturaleza organizada de los canales e hilos de Slack ayuda a los usuarios a evitar el exceso de distracciones en los chats y a extender las comunicaciones entre equipos, departamentos y otras personas involucradas en los proyectos. Las herramientas de comunicación de LINE WORKS son adecuadas para organizaciones que no tienen necesidades de comunicación complejas o muy específicas.

Slack vs. LINE WORKS: capacidades de IA

Slack ha realizado importantes inversiones en sus funciones de IA en los últimos años. Además del soporte administrativo impulsado por IA, como recordatorios de tareas y resúmenes de reuniones, la IA de Slack puede realizar búsquedas empresariales altamente avanzadas. La IA aprovecha toda la información contextual conectada a tu ecosistema de Slack, desde tu base de conocimiento hasta los chats de tu equipo, para proporcionar respuestas más precisas a las preguntas de los usuarios.

Slack también ofrece Slackbot, un asistente de IA personal que puede ayudar a los usuarios a trabajar de manera más eficiente. Puedes pedirle a Slackbot que te ayude a prepararte para reuniones, crear resúmenes y estrategias, detectar información clave sobre tu trabajo y mucho más. Slackbot trabaja junto con las aplicaciones y los agentes conectados a tu ecosistema de Slack para obtener el contexto necesario y así proporcionar respuestas y ejecutar tareas.

El bot de LINE WORKS incorpora principalmente la IA al trabajo cotidiano a través de tareas administrativas, como tomar notas de reuniones y asignar actividades. Cuenta con herramientas para programar bots personalizados, con plantillas para una implementación rápida. Estos bots personalizados ayudan a los usuarios a recuperar información, organizar agendas y mucho más.

Si bien ambas soluciones incorporan IA, Slack es una herramienta que da mayor prioridad a la IA en comparación, con múltiples casos de uso para distintos tipos de asistentes y agentes de IA. LINE WORKS es la mejor opción si solo necesitas apoyo con tareas administrativas.

Slack vs. LINE WORKS: integraciones y herramientas conectadas

La biblioteca de integraciones de Slack incluye más de 2600 aplicaciones, lo que la convierte en una herramienta flexible que puede incorporarse a casi cualquier entorno tecnológico existente. Algunos ejemplos de integraciones populares son Google, Salesforce, Workspace y Jira.

LINE WORKS tiene una biblioteca de integraciones mucho más pequeña, pero ofrece varias integraciones empresariales, como Box y Salesforce. Vale la pena destacar que, al ser una aplicación desarrollada para los mercados asiáticos, muchas de las aplicaciones con las que se integra también se encuentran principalmente en esos mercados.

En lugar de centrarse en las integraciones, LINE WORKS prioriza ser una aplicación todo en uno. Incluye una plataforma de correo electrónico integrada, calendario, correo y tablero de mensajes. Una pequeña empresa emergente podría cobrar impulso utilizando únicamente LINE WORKS para todas sus necesidades de colaboración y comunicación.

LINE WORKS también se integra de forma nativa con Line, una plataforma de redes sociales de uso extendido en Taiwán y Japón. Esto permite a los usuarios incorporar fácilmente contactos, calendarios y conversaciones existentes a su cuenta de LINE WORKS.

Para casos de uso específicos, como empresas más pequeñas o empresas con sede en la región de Asia oriental, LINE WORKS agiliza la conectividad entre múltiples formas de comunicación y colaboración. Sin embargo, Slack cuenta con una amplia variedad de aplicaciones a las que puede conectarse, lo que la convierte en la mejor opción para organizaciones más grandes o equipos que ya trabajan con muchas otras aplicaciones y quieren mantener esa coherencia.

Slack vs. LINE WORKS: automatización de flujos de trabajo

Slack incluye herramientas de flujo de trabajo nativas que derivan tareas, envían recordatorios, realizan el triaje de incidencias y mucho más. Las organizaciones con flujos de trabajo complejos valoran poder integrar sus aplicaciones de gestión de flujos de trabajo existentes con Slack. Para los flujos de trabajo estándares, los usuarios pueden usar el Generador de flujos de trabajo, en el que no es preciso usar código y que cuenta con tecnología de IA.

Con el Generador de flujos de trabajo de Slack, puedes usar lenguaje natural para indicarle a una herramienta de IA qué elementos deben formar parte de tu flujo de trabajo y dejar que la IA lo construya. También puedes programar manualmente acciones específicas, definir desencadenantes de tareas y conectar fuentes de conocimiento para asegurarte de que el flujo de trabajo se desarrolle exactamente como lo deseas.

LINE WORKS incluye herramientas básicas de automatización de flujos de trabajo, como recordatorios programados y funciones de asignación de tareas. Una herramienta de gestión de tareas integrada permite a los usuarios asignar tareas, hacer seguimiento de fechas límite, agregar archivos y ver el historial de tareas. El enfoque que prioriza la experiencia móvil de la aplicación facilita el seguimiento de estos flujos de trabajo desde dondequiera que estés.

Las herramientas de gestión de flujos de trabajo de Slack te permiten administrar y personalizar casi cualquier flujo de trabajo directamente en Slack. LINE WORKS ofrece todo el soporte básico de gestión de tareas que muchas empresas necesitan, especialmente cuando esos flujos de trabajo son sencillos.

Slack vs. LINE WORKS: seguridad, administración y escalabilidad

Ambas soluciones toman la seguridad muy en serio. Slack ha obtenido certificaciones de seguridad y cumplimiento normativo de una serie de entidades de confianza, entre ellas ISO/IEC y SOC. Esta seguridad se extiende a sus herramientas de IA, que permanecen dentro de la infraestructura de Slack y, por lo tanto, se adhieren a los mismos estándares de cumplimiento que el resto de la solución.

Los administradores pueden gestionar el acceso y cifrar la información mediante Administración de claves Enterprise y otras herramientas de gestión de identidades. Encontrarás más herramientas para administradores en Atlas de Slack, donde los administradores pueden gestionar perfiles con un alto nivel de detalle.

LINE WORKS acata las prácticas estándares de seguridad y cumplimiento normativo del sector, y también ha obtenido certificaciones ISO/IEC y SOC. Todas las comunicaciones se cifran de la misma manera y los datos se almacenan en servidores propios gestionados con estrictos protocolos de seguridad.

Los administradores de LINE WORKS tienen acceso a herramientas de auditoría y monitoreo que garantizan el cumplimiento normativo, así como a herramientas para gestionar la estructura organizacional y los perfiles individuales. La gestión de dispositivos móviles agrega una capa adicional de seguridad para esta plataforma que prioriza la experiencia móvil.

En ambas soluciones, los administradores no deberían tener mayores inconvenientes para gestionar la implementación y la seguridad. Sin embargo, las herramientas de seguridad y administración disponibles pueden adaptarse mejor a diferentes contextos. La seguridad de LINE WORKS está diseñada para empleados móviles con necesidades típicas de pequeñas y medianas empresas, mientras que la seguridad de Slack está pensada para todo tipo de entornos, desde usuarios individuales hasta grandes empresas con estructuras complejas.

Slack vs. LINE WORKS: ¿cuál es la mejor opción para tu equipo?

Ambas soluciones ofrecen un conjunto completo de funciones, una experiencia de usuario intuitiva y un sólido soporte para la productividad. Tu elección dependerá de las características únicas de tu organización, incluyendo su tamaño, complejidad y ubicación.

Elige Slack si:

Tu equipo depende de varias otras aplicaciones de negocios, herramientas de trabajo e integraciones.

El acceso al conocimiento, la colaboración y la automatización impulsados por IA son esenciales para los flujos de trabajo de tu equipo, especialmente los resúmenes instantáneos, la búsqueda y la información clave que facilita la IA de Slack .

Tu equipo colabora con otros equipos, departamentos y regiones.

Quieres la asistencia de IA integrada de Slackbot para las tareas del día a día, como encontrar y organizar información, resumir conversaciones y redactar textos con tu propio estilo.

Tu equipo necesita soporte para automatizar flujos de trabajo complejos.

Tu equipo se beneficiaría de un enfoque más estructurado para organizar las comunicaciones.

Elige LINE WORKS si:

Tu organización prioriza la comunicación desde dispositivos móviles.

Tu fuerza laboral está en Japón y la región de Asia oriental, y ya usa o prefiere el ecosistema de Line.

Formas parte de una organización más pequeña que busca ganar eficiencia con una solución todo en uno.

Sientes que tu organización no está lista para tantas funciones de IA.

Necesitas un conjunto compacto y autónomo de herramientas de comunicación integradas, en lugar de una plataforma de trabajo extensible.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre Slack vs. LINE WORKS