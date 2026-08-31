Puntos clave Slack conecta la comunicación con IA, el conocimiento organizacional con búsqueda, la automatización de flujos de trabajo y miles de integraciones de aplicaciones, lo que lo convierte en una opción flexible para todo tipo de equipos.

Stackfield combina la mensajería con funciones estructuradas de gestión de proyectos, como los tableros de kanban, los diagramas de Gantt, las dependencias, los hitos y el seguimiento del tiempo, con énfasis en la protección de datos.

La elección correcta depende de cómo trabaja tu equipo: Slack prioriza la comunicación conectada y los flujos de trabajo extensibles, mientras que Stackfield reúne la comunicación y la gestión de proyectos en una sola plataforma.

Slack y Stackfield ayudan a los equipos a comunicarse y coordinar el trabajo, pero lo organizan de manera diferente. Slack prioriza la colaboración y el trabajo conectado al reunir conversaciones, personas, aplicaciones y el conocimiento de la organización en un solo lugar centralizado. Stackfield ofrece mensajería de equipo y herramientas de gestión de proyectos integradas en un ecosistema autónomo.

Esta diferencia es importante para decidir cómo tu equipo puede trabajar de la manera más efectiva en el día a día. Slack funciona como un centro que puede integrar datos y crear flujos de trabajo con las distintas herramientas empresariales que usa tu organización, mientras que Stackfield opera como una plataforma todo en uno. Slack incorpora IA, integraciones y búsqueda empresarial al flujo del trabajo, lo que brinda a los equipos más formas de encontrar información y avanzar con el trabajo.

A continuación, detallamos lo que debes saber acerca de las diferencias entre Slack y Stackfield, y cómo elegir cuál es la mejor opción para ti.

Slack vs. Stackfield: comparación rápida

Slack es un sistema operativo de trabajo que conecta conversaciones, proyectos, conocimiento organizacional, aplicaciones, flujos de trabajo e IA.

Stackfield es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que combina la comunicación con herramientas integradas para tareas, proyectos, seguimiento del tiempo, documentos, pizarras e informes. Stackfield también pone un fuerte énfasis en la protección de datos, incluidos el cifrado de extremo a extremo y el alojamiento en Alemania.

A continuación, verás una comparación de las plataformas:

Slack Stackfield Ideal para Equipos que quieren un centro único para comunicación, conocimiento compartido, IA y las aplicaciones empresariales que ya usan Equipos que quieren comunicación y gestión de proyectos estructurada en una sola plataforma centrada en la privacidad Comunicación en equipo Canales, hilos, mensajería, juntas, clips y Slack Connect para trabajar con organizaciones externas Chat de equipo, discusiones en hilos, comentarios, encuestas y conferencias de audio y video Gestión de proyectos Las listas y los canvas ayudan a los equipos a hacer un seguimiento de las tareas, documentar planes y administrar el trabajo junto a las conversaciones Gestión de tareas y proyectos integrada con vistas de kanban y de listas, diagramas de Gantt, hitos, dependencias, carteras, informes y seguimiento del tiempo Capacidades de IA IA de Slack, Slackbot, búsqueda con IA, resúmenes, síntesis, notas de juntas, generación de flujos de trabajo y Agentforce Complemento de IA opcional para reescribir texto, revisar la gramática y realizar traducciones Integraciones Más de 2600 integraciones de aplicaciones, con herramientas y datos conectados directamente a Slack El acceso a la API está disponible, pero Stackfield se enfoca principalmente en ofrecer funciones nativas de colaboración y gestión de proyectos Automatización de flujos de trabajo El Generador de flujos de trabajo admite automatizaciones sin código, formularios y flujos de trabajo que pueden conectar múltiples aplicaciones Flujos de trabajo integrados, plantillas de proyectos, tareas recurrentes y automatización de la gestión de tareas Seguridad Las funciones de seguridad y administración empresarial incluyen inicio de sesión único (SSO), prevención de pérdida de datos (DLP), administración de claves Enterprise, los controles de cumplimiento y Slack Connect Cifrado de extremo a extremo del lado del cliente, alojamiento de datos en Alemania, permisos granulares, autenticación de dos factores, restricciones de IP, SSO y certificación ISO 27001 Precio Plan gratuito disponible; planes de precios por niveles a partir de menos de 10 USD por usuario, por mes, con facturación mensual; Enterprise+ tiene precios personalizados Precios por niveles desde menos de 10 EUR por usuario, por mes, con facturación anual; complemento de IA por una tarifa adicional por usuario, por mes, con facturación anual

E n qué se destaca Slack

Slack está diseñado para equipos que quieren que la comunicación se conecte fácilmente con el resto de su trabajo. Los canales ofrecen un espacio compartido para las conversaciones y la colaboración en equipo, mientras que las integraciones, la IA, la búsqueda empresarial y la automatización conectan esas conversaciones con la información y las herramientas de toda la empresa.

Slack se destaca en lo siguiente:

Comunicación en equipo en tiempo real. Los canales organizan las conversaciones en torno a proyectos, equipos y temas, mientras que los hilos , los mensajes directos y las juntas ofrecen al equipo distintas formas de comunicarse a medida que avanza el trabajo.

Integraciones y flujos de trabajo conectados. Slack se integra con miles de aplicaciones , lo que permite a los equipos incorporar otras herramientas e información de la organización en Slack y crear flujos de trabajo entre ellas.

Conocimiento y asistencia con tecnología de IA. La IA en Slack puede resumir conversaciones, ofrecer síntesis diarias, realizar búsquedas empresariales y tomar notas de las juntas. Slackbot también puede encontrar información en mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas a los que tenga acceso, analizar documentos y ayudar a crear contenido.

Colaboración multidisciplinaria a escala empresarial. Slack conecta conversaciones, aplicaciones, datos e IA entre equipos, a la vez que ofrece seguridad de nivel empresarial , cumplimiento normativo, administración y capacidades de búsqueda para grandes organizaciones.

En qué se destaca Stackfield

Stackfield está diseñado para equipos que quieren gestionar proyectos y comunicarse en un mismo entorno. Ofrece un enfoque sólido en la protección de datos sensibles y concentra todo en una sola plataforma, para que no tengas que perder tiempo conectando varias herramientas distintas.

Entre sus principales fortalezas, se incluyen las siguientes:

Colaboración segura. Stackfield usa cifrado de extremo a extremo del lado del cliente para contenido como mensajes, archivos y tareas. Sus servidores están ubicados en Alemania, y la empresa afirma que los datos permanecen dentro de la Unión Europea.

Gestión integrada de proyectos y tareas. Los equipos pueden gestionar el trabajo con tareas, tableros de kanban, diagramas de Gantt, dependencias, hitos, flujos de trabajo, carteras de proyectos, informes y seguimiento del tiempo.

Implementación y gobernanza centradas en la privacidad. Stackfield ofrece permisos granulares, autenticación de dos factores, SSO, restricciones de IP en planes selectos y una opción local para las organizaciones que deseen ejecutar Stackfield en sus propios servidores.

Comunicación y seguimiento de proyectos en una sola plataforma. El chat de equipo, las discusiones, las conferencias de audio y video, los archivos, las tareas, los flujos de trabajo y otras herramientas de proyectos están integrados en Stackfield, lo que reduce la necesidad de combinar herramientas separadas para estas funciones.

Slack vs. Stackfield: comunicación en equipo

Tanto Slack como Stackfield ofrecen a los equipos varias formas de comunicarse, desde mensajería e hilos de discusión hasta llamadas de audio y video. La diferencia está en dónde ocurren esas conversaciones y en cómo se conectan con el resto del trabajo.

En Slack, los canales crean espacios compartidos y dedicados para equipos, proyectos y temas. Los miembros del equipo pueden enviar mensajes, responder en hilos, compartir archivos e iniciar una junta para una conversación informal de audio o video sin salir de Slack. Los canales pueden reunir a personas de distintos departamentos, lo que brinda a los equipos multidisciplinarios un lugar en común para mantenerse al tanto del trabajo en curso.

Stackfield organiza la comunicación dentro de sus salas de datos cifradas. Cada sala puede contener chats de equipo junto con tareas, archivos, discusiones y otra información de proyectos. El chat de equipo permite comunicaciones rápidas, mientras que las conversaciones más extensas pueden trasladarse a discusiones en hilos para mantener las decisiones organizadas y fáciles de encontrar. Stackfield también ofrece conferencias de audio y video integradas, así como la opción de uso compartido de la pantalla.

Slack prioriza una comunicación abierta y flexible entre equipos y flujos de trabajo. Stackfield, en cambio, vincula la comunicación de forma más estrecha con los proyectos y las salas donde se gestiona el trabajo relacionado.

Slack vs. Stackfield: gestión de proyectos y tareas

En cuanto a las funciones de planificación de proyectos, Slack mantiene la coordinación cerca de las conversaciones donde el trabajo ya está en marcha, mientras que Stackfield ofrece a los equipos herramientas para planificar proyectos con mayor estructura.

Las listas de Slack permiten a los equipos capturar, asignar, priorizar y hacer un seguimiento de las tareas, incluyendo personas responsables, fechas límite y estado. Un mensaje puede convertirse directamente en una tarea, y los equipos pueden discutir elementos individuales de listas en hilos dedicados. Los canvas complementan las listas al ofrecer a los equipos un espacio para documentar planes de proyectos, cronologías, recursos, notas de reuniones y otro contexto relevante. Los equipos incluso pueden insertar una lista dentro de un canvas, de forma similar a incluir un rastreador de proyectos dentro de un informe de proyecto.

En Stackfield, los equipos pueden organizar tareas en vistas de lista y kanban, o usar diagramas de Gantt para planificar el trabajo en el tiempo. El módulo de cronología admite hitos y dependencias entre tareas, mientras que los detalles del proyecto permiten hacer seguimiento del progreso y los presupuestos de tiempo. El seguimiento del tiempo integrado permite a los usuarios registrar el tiempo dedicado al trabajo del proyecto, y las carteras ayudan a los equipos a supervisar múltiples proyectos.

La principal diferencia está en cómo los equipos prefieren gestionar sus proyectos. Slack mantiene el seguimiento de proyectos conectados a las conversaciones, el contexto y los flujos de trabajo que se relacionan con el trabajo. Stackfield ofrece herramientas de planificación de proyectos más tradicionales para equipos que dependen de cronologías, dependencias, hitos y seguimiento del tiempo.

Slack vs. Stackfield: capacidades de IA

Slack y Stackfield ofrecen funciones de IA, pero tienen enfoques muy diferentes en cuanto a las prioridades de trabajo. IA de Slack te ayuda a encontrar y resumir el conocimiento de tu organización, ponerte al día con las conversaciones y completar tareas cotidianas. Slackbot actúa como tu asistente personal al ayudarte a navegar por el conocimiento organizacional y las tareas con facilidad. El complemento de IA de Stackfield se centra principalmente en el trabajo con texto.

En Slack, la IA puede resumir lo que pasó en canales e hilos, crear síntesis diarias de canales seleccionados, generar un resumen del contenido de archivos y tomar notas durante las juntas. La búsqueda con IA permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y ofrece respuestas con citas a los mensajes y archivos en los que se basan. Slackbot puede buscar entre los mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas a las que el usuario tiene acceso. También puede analizar documentos, compilar contexto para reuniones, identificar tareas a realizar a partir de una conversación y redactar resúmenes por ti.

Stackfield ofrece IA como complemento opcional en sus planes. Los usuarios pueden corregir la ortografía y el estilo de escritura, acortar o ampliar textos, y traducir mensajes de chat y comentarios. Las mismas herramientas pueden mejorar, corregir y traducir títulos y descripciones de tareas y subtareas. Stackfield afirma que su objetivo es simplificar el trabajo rutinario a la vez que mantiene el foco en la seguridad y la protección de datos. La empresa tiene planes para ampliar las capacidades de IA e incluir agentes de IA.

Slack vs. Stackfield: integraciones y herramientas conectadas

Slack y Stackfield tienen enfoques notablemente distintos respecto a las herramientas relacionadas con sus plataformas. Slack está diseñado para conectar un conjunto existente de herramientas tecnológicas, mientras que Stackfield incorpora directamente en su plataforma muchas funciones comunes de colaboración y gestión de proyectos.

Slack es compatible con más de 2600 aplicaciones que abarcan gestión de proyectos, gestión de la relación con el cliente (CRM), gestión de archivos, atención al cliente, herramientas para desarrolladores y otro software empresarial. Los usuarios pueden integrar estas aplicaciones directamente en Slack y trabajar en ellas desde allí, lo que crea un espacio de trabajo central para todas tus herramientas e información.

Por ejemplo, un equipo de marketing podría conectar herramientas como Asana, HubSpot, Google Drive y Zendesk directamente en Slack. En lugar de cambiar entre pestañas todo el día, los miembros pueden crear tareas de Asana desde un mensaje de Slack, consultar un registro de contacto de HubSpot en un hilo, ver una vista previa de archivos de campaña desde Drive o responder a un ticket de Zendesk, y todo sin salir de Slack. El trabajo avanza porque las aplicaciones se integran a la conversación, lo que convierte a Slack en el lugar central donde se desarrollan realmente las actualizaciones, las decisiones y los seguimientos.

Stackfield adopta un enfoque todo en uno. Documentos, pizarras, gestión de archivos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas y proyectos, y conferencias de audio y video están disponibles dentro de la misma plataforma. También ofrece una API y webhooks para enviar datos desde sistemas externos a Stackfield.

Para los equipos que trabajan con un conjunto de software de alto rendimiento, Slack ofrece una forma de conectar esas herramientas en torno a conversaciones y flujos de trabajo. Stackfield puede resultar más atractivo para los equipos que desean consolidar el trabajo de sus proyectos en una sola plataforma y reducir la cantidad de herramientas externas que necesitan usar y con las que comparten datos.

Slack vs. Stackfield: automatización de flujos de trabajo

Slack y Stackfield automatizan el trabajo repetible a diferentes escalas. El Generador de flujos de trabajo de Slack puede conectar procesos entre equipos y aplicaciones de terceros, mientras que las funciones de automatización de Stackfield están orientadas a las rutinas recurrentes de proyectos y tareas.

El Generador de flujos de trabajo permite a los usuarios de Slack crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de escribir código. Estos pueden incluir múltiples pasos, formularios personalizados, ramificaciones condicionales, desencadenantes programados o basados en acciones, y conectores que realizan acciones en herramientas de terceros. Los equipos pueden usar estas funciones para procesos como la gestión de solicitudes, la recopilación de aprobaciones, el registro de tickets de asistencia o la incorporación de nuevos compañeros.

Stackfield usa plantillas, tareas recurrentes y flujos de trabajo configurables para estandarizar los procesos de los proyectos. Las plantillas de salas pueden integrar automáticamente tareas y materiales predefinidos a las nuevas salas. Los equipos también pueden crear tareas recurrentes que generan automáticamente la siguiente tarea cuando se completa la anterior. Los flujos de trabajo de Stackfield pueden definir los cambios permitidos en el estado de las tareas y los procesos de aprobación para distintos grupos de usuarios.

Slack es más adecuado para automatizaciones que necesitan abarcar equipos y sistemas empresariales conectados, mientras que Stackfield enfoca sus capacidades de automatización en procesos repetibles dentro de su entorno de gestión de proyectos.

Slack vs. Stackfield: seguridad, cumplimiento y administración

Slack cifra los datos de los clientes en reposo y en tránsito de forma predeterminada. Las funciones de seguridad empresarial incluyen la administración de claves Enterprise (EKM), que permite a las organizaciones usar y controlar sus propias claves de cifrado, así como prevención de pérdida de datos (DLP) nativa, registros de auditoría, políticas de conservación, retenciones legales y compatibilidad con eDiscovery, todo nativo. Slack cuenta con certificaciones SOC 2 Tipo II y múltiples certificaciones ISO, y puede configurarse para cumplir con normativas como HIPAA. Slack Connect también permite a las organizaciones colaborar con socios externos en canales compartidos, mientras que cada organización mantiene el control sobre su propio entorno de Slack.

Stackfield hace énfasis en el cifrado de extremo a extremo del lado del cliente: los mensajes, archivos y tareas se cifran en el dispositivo del usuario antes de almacenarse en sus servidores. Stackfield aloja los datos en Alemania y declara que su servicio cumple con el Reglamento general de protección de datos (RGPD). También cuenta con la certificación ISO 27001 y una certificación BSI C5 de la agencia federal alemana de seguridad de la información. Las opciones administrativas incluyen permisos granulares, autenticación de dos factores, inicio de sesión único (SSO), listas de IP permitidas y políticas de contraseñas según el plan.

Slack vs. Stackfield: ¿cuál es mejor para distintos equipos?

Al comparar Slack y Stackfield, la mejor opción depende de cómo tu equipo se comunica, gestiona proyectos y usa la tecnología durante el día de trabajo.

Elige Slack si:

La comunicación es fundamental para el trabajo de tu equipo. Los canales, los hilos, las juntas y Slack Connect ofrecen a los equipos múltiples formas de comunicarse tanto internamente como con organizaciones externas.

Tus equipos dependen de múltiples aplicaciones empresariales. Slack se conecta con más de 2600 aplicaciones, lo que lo convierte en una excelente opción para las organizaciones que quieren integrar su conjunto de herramientas de software actual a sus flujos de trabajo.

La IA, el conocimiento con capacidad de búsqueda y la automatización son prioridades. Slack combina la búsqueda y los resúmenes con tecnología de IA, Slackbot, la búsqueda empresarial y el Generador de flujos de trabajo.

El trabajo suele abarcar distintos equipos y ubicaciones. Los canales ofrecen a las personas de distintos departamentos y ubicaciones espacios compartidos para comunicarse, acceder a la información y coordinar el trabajo.

Elige Stackfield si:

Quieres consolidar más trabajo en una sola plataforma. Stackfield incluye mensajería, tareas, planificación de proyectos, documentos, pizarras, seguimiento del tiempo y conferencias.

La gestión estructurada de proyectos es una prioridad. Las funciones nativas de tableros de kanban, diagramas de Gantt, dependencias, hitos, carteras y seguimiento del tiempo respaldan proyectos que requieren una planificación y supervisión detalladas.

La protección de los datos es fundamental. Stackfield hace énfasis en el cifrado de extremo a extremo del lado del cliente, el alojamiento de datos en Alemania, el cumplimiento del RGPD y los controles de seguridad administrativos.

¿Te interesa saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes: Slack vs. Stackfield

¿Pueden trabajar juntos Slack y Stackfield? Slack y Stackfield no ofrecen actualmente una integración nativa entre sí. Sin embargo, ambos proporcionan API para integraciones personalizadas, y Stackfield también admite webhooks. Las organizaciones que necesitan que la información circule entre las dos plataformas pueden crear una conexión adaptada a sus flujos de trabajo específicos. ¿Por qué los desarrolladores prefieren Slack? Slack encaja de forma natural en muchos flujos de trabajo de desarrollo, ya que los equipos pueden conectar las herramientas que ya usan para programar, implementar, gestionar incidencias y hacer seguimiento de proyectos. Los desarrolladores también pueden usar las API y las herramientas para desarrolladores de Slack para crear aplicaciones personalizadas, automatizar procesos e incorporar actualizaciones y acciones a los canales. ¿Por qué las empresas están cambiando a Slack? Las empresas pueden optar por Slack cuando el trabajo está distribuido entre departamentos, ubicaciones y aplicaciones empresariales. En lugar de obligar a los equipos a moverse entre sistemas separados para comunicarse y encontrar información, Slack puede conectar conversaciones con aplicaciones, flujos de trabajo, IA y el conocimiento organizacional en un sistema operativo de trabajo compartido.

Este artículo es solo para fines informativos y presenta productos de Slack que son de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en el éxito de nuestros productos, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra genuina convicción sobre su valor.