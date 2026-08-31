핵심 요점 Slack은 소통을 AI, 검색 가능한 조직 지식, 워크플로 자동화, 수천 가지 앱 통합과 연결해 다양한 팀에 유연하게 활용할 수 있습니다.

Stackfield는 메시지 기능과 칸반 보드, 간트 차트, 의존 관계, 마일스톤, 시간 추적 등 체계적인 프로젝트 관리 기능을 결합하고 데이터 보호를 중시합니다.

어떤 플랫폼이 적합한지는 팀의 업무 방식에 따라 다릅니다. Slack은 연결된 소통과 확장 가능한 워크플로를 중시하고, Stackfield는 소통과 프로젝트 관리 기능을 하나의 플랫폼 안에서 제공합니다.

Slack과 Stackfield는 모두 팀의 소통과 업무 조율을 도와주지만, 그 방식은 서로 다릅니다. Slack은 협업과 연결된 업무를 우선시하며 대화,·사람,·앱 및·조직 지식을 하나의 중앙화된 공간에 통합합니다. Stackfield는 팀 메시지와 프로젝트 관리 도구를 하나의 독립적인 생태계 안에 갖추고 있습니다.

이 차이는 팀이 일상적으로 가장 효과적으로 업무를 수행할 방식을 결정할 때 중요합니다. Slack은 조직에서 사용하는 다양한 비즈니스 도구를 활용하여 데이터를 가져오고 워크플로를 생성할 수 있는 허브 역할을 하며, Stackfield는 올인원 플랫폼으로 기능합니다. Slack은 AI, 통합, 엔터프라이즈 검색을 업무 흐름에 자연스럽게 녹여내어 팀이 정보를 찾고 업무를 진전시킬 수 있는 더 다양한 방법을 제공합니다.

Slack과 Stackfield의 차이점이 무엇인지, 어떤 플랫폼이 가장 적합한지 결정하기 위해 알아두어야 할 사항을 살펴보겠습니다.

Slack과 Stackfield 한눈에 비교하기

Slack은 업무 운영 시스템으로, 대화, 프로젝트, 조직 지식, 업무 앱, 워크플로 및 AI를 연결합니다.

Stackfield는 올인원 프로젝트 관리 플랫폼으로, 소통과 함께 업무, 프로젝트, 시간 추적, 문서, 화이트보드, 보고를 위한 기본 도구를 결합합니다. 또한 Stackfield는 종단 간 암호화와 독일 내 데이터 호스팅 등 데이터 보호에도 큰 비중을 두고 있습니다.

각 플랫폼을 나란히 비교해 보겠습니다.

Slack Stackfield 추천 대상 소통, 공유 지식, AI, 이미 사용 중인 비즈니스 앱을 하나의 허브에서 활용하고자 하는 팀 개인정보 보호를 중시하는 하나의 플랫폼에서 소통과 체계적인 프로젝트 관리를 함께 사용하고자 하는 팀 팀 소통 채널, 스레드, 메시지, 허들, 클립, 그리고 외부 조직과의 협업을 위한 Slack Connect 팀 채팅, 스레드 기반 토론, 댓글, 투표, 음성 및 화상 회의 프로젝트 관리 리스트와 캔버스를 활용해 대화와 함께 작업을 추적하고, 계획을 문서화하며, 업무를 효율적으로 관리할 수 있음 칸반 및 리스트 보기, 간트 차트, 마일스톤, 종속성, 포트폴리오, 보고, 시간 추적 기능을 갖춘 기본 제공 작업 및 프로젝트 관리 AI 기능 Slack AI, Slackbot, AI 검색, 요약, 한눈에 정리, 허들 노트, 워크플로 생성, Agentforce 텍스트 재작성, 문법 검사 및 번역을 위한 선택적 AI 부가 기능 통합 2,600개가 넘는 앱 통합을 통해 도구와 데이터를 Slack에 직접 연결 API 액세스를 지원하지만, Stackfield는 핵심 협업 및 프로젝트 관리 기능을 자체적으로 제공하는 데 더 집중 워크플로 자동화 워크플로 빌더가 여러 앱을 연결할 수 있는 노코드 자동화, 양식, 워크플로를 지원 기본 제공 워크플로, 프로젝트 템플릿, 반복 작업, 작업 관리 자동화 보안 엔터프라이즈 보안 및 관리 기능으로 Single Sign-On(SSO), 데이터 손실 방지(DLP), Enterprise Key Management, 규정 준수 제어, Slack Connect가 포함됨 클라이언트 측 종단 간 암호화, 독일 내 데이터 호스팅, 세분화된 권한, 2단계 인증, IP 제한, SSO, ISO 27001 인증 요금 무료 플랜이 제공되어 단계별 요금제 는 월별 결제 시 사용자당 월 $10 미만부터 시작, Enterprise+는 맞춤형 요금제 사용 연간 결제 시 사용자당 월 €10 미만부터 시작하는 단계별 요금제로, AI 부가 기능은 연간 결제 시 사용자당 월 추가 요금 부과

Slack 의 강점

Slack은 소통을 업무 전반과 손쉽게 연결하려는 팀을 위해 만들어졌습니다. 채널은 대화와 팀 협업을 위한 공유 공간을 제공하며 통합, AI, 엔터프라이즈 검색, 자동화를 통해 이러한 대화를 비즈니스 전반의 정보 및 도구와 연결합니다.

Slack이 특히 뛰어난 부분은 다음과 같습니다.

실시간 팀 소통. 채널 은 프로젝트, 팀, 주제별로 대화를 구성하고, 스레드 , 다이렉트 메시지 , 허들 을 통해 업무가 진행되는 동안 팀이 다양한 방식으로 소통할 수 있습니다.

통합 및 연결된 워크플로. Slack은 수천 개의 앱과 통합 되어, 팀이 조직의 다른 도구와 정보를 Slack으로 가져오고 여러 도구에 걸친 워크플로를 구축할 수 있습니다.

AI 기반 지식 관리 및 지원. Slack의 AI는 대화를 요약하고, 일일 한눈에 정리를 제공하며, 엔터프라이즈 검색 을 수행하고, 허들 노트를 작성할 수 있습니다. Slackbot 은 권한이 부여된 메시지, 채널, 파일, 연결된 앱 전반에서 정보를 찾고, 문서를 분석하며, 콘텐츠 작성도 지원할 수 있습니다.

엔터프라이즈 규모의 부서 간 협업. Slack은 팀 전반의 대화, 앱, 데이터, AI를 연결하는 동시에 대규모 조직을 위한 엔터프라이즈급 보안 , 규정 준수, 관리, 검색 기능을 제공합니다.

Stackfield의 강점

Stackfield는 프로젝트 관리와 소통을 하나의 환경에서 이용하려는 팀을 위해 설계되었습니다. 민감한 데이터 보호를 중시하며, 여러 도구를 연결하는 데 시간을 들이지 않아도 되도록 모든 기능을 하나의 플랫폼에서 제공합니다.

주요 강점은 다음과 같습니다.

안전한 협업. Stackfield는 메시지, 파일, 작업 등의 콘텐츠에 클라이언트 측 종단 간 암호화를 적용합니다. Stackfield의 서버는 독일에 있으며, 데이터는 유럽연합 내에 유지된다고 회사 측은 밝히고 있습니다.

기본 제공 프로젝트 및 작업 관리. 팀은 작업, 칸반 보드, 간트 차트, 종속성, 마일스톤, 워크플로, 프로젝트 포트폴리오, 보고, 시간 추적 기능을 사용하여 업무를 관리할 수 있습니다.

개인정보 보호를 중시하는 배포 및 거버넌스. Stackfield는 세분화된 권한, 2단계 인증, SSO, 해당 플랜의 IP 제한 기능과 자체 서버에서 Stackfield를 운영하려는 조직을 위한 온프레미스 옵션을 제공합니다.

소통 및 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에서. 팀 채팅, 토론, 음성 및 화상 회의, 파일, 작업, 워크플로 및 기타 프로젝트 도구가 Stackfield에 기본으로 제공되므로 이러한 기능을 위해 여러 개의 별도 도구를 조합할 필요가 줄어듭니다.

Slack과 Stackfield 비교: 팀 소통

Slack과 Stackfield는 모두 메시징과 스레드 기반 토론부터 음성 및 화상 통화에 이르기까지 팀이 소통할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 차이점은 이러한 대화가 이루어지는 위치와 나머지 업무에 연결되는 방식에 있습니다.

Slack에서 채널은 팀, 프로젝트, 주제별 전용 공유 공간을 제공합니다. 팀 멤버는 메시지를 보내고, 스레드에서 댓글을 달고, 파일을 공유하고, Slack을 벗어나지 않고 허들을 시작하여 편하게 음성 또는 영상으로 대화할 수 있습니다. 채널은 여러 부서의 사람들을 한데 모아 부서 간 협업 팀이 진행 중인 업무를 지속적으로 파악할 수 있는 공유 공간을 제공합니다.

Stackfield는 암호화된 데이터 룸 내에서 소통을 구성합니다. 각 룸에는 팀 채팅과 함께 작업, 파일, 토론 및 기타 프로젝트 정보를 포함할 수 있습니다. 팀 채팅은 빠른 소통을 지원하며, 긴 대화는 스레드 기반 토론으로 옮겨 의사결정 내용을 체계적으로 정리하고 더 쉽게 찾을 수 있도록 합니다. Stackfield는 기본 제공 음성 및 화상 회의와 화면 공유 기능도 제공합니다.

Slack은 팀과 워크플로 전반에 걸쳐 개방적이고 유연한 소통을 강조합니다. Stackfield는 소통을 관련 업무가 관리되는 프로젝트 및 룸과 더욱 긴밀하게 연결합니다.

Slack과 Stackfield 비교: 프로젝트 및 작업 관리

프로젝트 계획 기능의 경우, Slack은 이미 업무가 이루어지고 있는 대화와 밀접하게 연계하여 프로젝트를 조율하는 반면, Stackfield는 팀이 보다 체계적으로 프로젝트를 계획할 수 있는 도구를 제공합니다.

Slack 리스트를 사용하면 담당자, 마감일, 상태 등의 정보를 포함하여 작업을 기록하고, 할당하고, 우선순위를 지정하고, 추적할 수 있습니다. 메시지를 바로 작업으로 전환할 수 있으며, 팀은 개별 리스트 항목을 전용 스레드에서 논의할 수 있습니다. 캔버스는 팀이 프로젝트 계획, 타임라인, 리소스, 회의 노트 및 기타 맥락 정보를 문서화할 수 있는 공간을 제공하여 리스트를 보완합니다. 프로젝트 개요 안에 프로젝트 추적 기능을 넣는 것과 유사하게, 팀은 캔버스에 리스트 기능을 삽입할 수도 있습니다.

Stackfield에서 팀은 리스트 및 칸반 보기로 작업을 구성하거나 간트 차트를 사용해 시간 흐름에 따라 업무를 계획할 수 있습니다. 타임라인 모듈은 마일스톤과 작업 간 종속성을 지원하며, 프로젝트 세부 정보에서는 진행 상황과 시간 예산을 추적합니다. 기본 제공 시간 추적 기능을 사용하면 프로젝트 업무에 소요된 시간을 기록할 수 있으며, 포트폴리오를 통해 여러 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

가장 큰 차이점은 팀이 프로젝트를 관리하는 방식에 있습니다. Slack은 프로젝트 추적을 업무와 관련된 대화, 맥락 및 워크플로와 연결합니다. Stackfield는 타임라인, 종속성, 마일스톤 및 시간 추적을 활용하는 팀을 위해 보다 전통적인 프로젝트 계획 도구를 제공합니다.

Slack과 Stackfield 비교: AI 기능

Slack과 Stackfield는 모두 AI 기능을 제공하지만, 업무 우선순위 측면에서는 초점이 크게 다릅니다. Slack AI는 업무 지식을 찾고 종합하며, 대화 내용을 빠르게 파악하고, 일상적인 작업을 완료하는 데 도움을 줍니다. Slackbot은 개인 어시스턴트 역할을 하며 조직의 지식과 작업을 손쉽게 탐색할 수 있도록 도와줍니다. Stackfield의 AI 부가 기능은 주로 텍스트 작업에 초점을 맞춥니다.

Slack에서 AI는 채널과 스레드에서 일어난 내용을 요약하고, 선택한 채널의 일일 한눈에 정리를 생성하고, 파일 내용의 개요를 제공하고, 허들 중에 노트를 작성할 수 있습니다. AI 검색을 사용하면 자연어로 질문하고, 답변의 근거가 된 메시지와 파일을 인용한 답변을 받을 수 있습니다. Slackbot은 사용자가 액세스 권한을 가진 메시지, 채널, 파일 및 연결된 앱 전반을 검색할 수 있습니다. 또한 문서를 분석하고, 회의를 위한 맥락 정보를 취합하고, 대화에서 액션 아이템을 파악하고, 개요 초안을 작성해 줄 수 있습니다.

Stackfield는 모든 플랜에서 AI를 선택적 부가 기능으로 제공합니다. 사용자는 맞춤법과 문체를 교정하고, 텍스트를 줄이거나 늘리고, 채팅 메시지와 댓글을 번역할 수 있습니다. 동일한 도구를 사용하여 작업 및 하위 작업의 제목과 설명을 개선하고, 교정하고, 번역할 수도 있습니다. Stackfield는 보안 및 데이터 보호에 중점을 두면서 일상적인 업무를 간소화하는 것이 목표라고 밝히고 있습니다. Stackfield는 AI 에이전트를 포함하도록 AI 기능을 확장할 계획입니다.

Slack과 Stackfield 비교: 통합 및 연결 도구

Slack과 Stackfield는 각 플랫폼을 둘러싼 도구에 대해 확연히 다른 접근 방식을 취합니다. Slack은 기존 기술 스택을 연결하도록 설계된 반면, Stackfield는 일반적으로 사용되는 다양한 협업 및 프로젝트 관리 기능을 플랫폼에 직접 내장합니다.

Slack은 프로젝트 관리, 고객 관계 관리(CRM), 파일 관리, 고객 서비스, 개발자 도구 및 기타 비즈니스 소프트웨어를 아우르는 2,600개가 넘는 앱을 지원합니다. 사용자는 이러한 앱을 Slack에 직접 통합한 다음 Slack에서 해당 앱을 사용할 수 있어, 모든 도구와 정보를 위한 하나의 운영 공간을 구축할 수 있습니다.

예를 들어, 마케팅 팀은 Asana, HubSpot, Google Drive, Zendesk 같은 도구를 Slack에 직접 연결할 수 있습니다. 하루 종일 이 탭, 저 탭을 오가는 대신, Slack 메시지에서 Asana 작업을 만들고, 스레드에서 HubSpot 연락처 레코드를 불러오고, Drive의 캠페인 파일을 미리 보거나, Slack을 벗어나지 않고 Zendesk 티켓에 답변할 수 있습니다. 앱이 대화 속으로 들어오므로 업무 흐름이 끊기지 않고, Slack은 업데이트, 의사결정, 후속 조치가 실제로 이루어지는 중심 공간이 됩니다.

Stackfield는 올인원 방식을 채택합니다. 문서, 화이트보드, 파일 관리, 시간 추적, 작업 및 프로젝트 관리, 음성 및 화상 회의 기능을 Stackfield 자체에서 사용할 수 있습니다. 또한 외부 시스템에서 Stackfield로 데이터를 전송할 수 있는 API와 웹후크를 제공합니다.

각 분야에서 가장 적합한 소프트웨어를 조합해 사용하는 팀이라면 Slack을 통해 대화와 워크플로를 중심으로 이러한 도구를 연결할 수 있습니다. Stackfield는 프로젝트 업무를 하나의 플랫폼에 통합하고, 사용하거나 데이터를 공유해야 하는 외부 도구의 수를 줄이고자 하는 팀에 더 적합할 수 있습니다.

Slack과 Stackfield 비교: 워크플로 자동화

Slack과 Stackfield는 서로 다른 규모로 반복 작업을 자동화합니다. Slack의 워크플로 빌더는 여러 팀과 타사 앱에 걸쳐 프로세스를 연결할 수 있는 반면, Stackfield의 자동화 기능은 반복적인 프로젝트 및 작업 루틴에 초점을 맞춥니다.

워크플로 빌더를 사용하면 Slack 사용자가 코드를 작성하지 않고도 자동화된 워크플로를 만들 수 있습니다. 이러한 워크플로에는 여러 단계, 맞춤형 양식, 조건부 분기, 예약 또는 작업 기반 트리거, 타사 도구에서 작업을 수행하는 커넥터가 포함될 수 있습니다. 팀은 이러한 기능을 요청 라우팅, 승인 수집, 지원 티켓 등록, 새 팀원 온보딩 등의 프로세스에 활용할 수 있습니다.

Stackfield는 템플릿, 반복 작업, 구성 가능한 워크플로를 사용하여 프로젝트 프로세스를 표준화합니다. 룸 템플릿을 사용하면 미리 정의된 작업과 자료로 새 룸을 자동으로 채울 수 있습니다. 또한 팀은 이전 작업이 완료되면 다음 작업을 자동으로 생성하는 반복 작업을 만들 수 있습니다. Stackfield 워크플로에서는 사용자 그룹별로 허용되는 작업 상태 변경 및 승인 프로세스를 정의할 수 있습니다.

Slack은 여러 팀과 연결된 비즈니스 시스템에 걸쳐 이루어지는 자동화에 더 적합한 반면, Stackfield는 프로젝트 관리 환경 내에서 반복되는 프로세스에 자동화 기능을 집중합니다.

Slack과 Stackfield 비교: 보안, 규정 준수 및 관리

Slack은 저장 중이거나 전송 중인 고객 데이터를 기본적으로 암호화합니다. 엔터프라이즈 보안 기능으로는 조직이 자체 암호화 키를 사용하고 제어할 수 있는 Enterprise Key Management(EKM)를 비롯해 기본 데이터 손실 방지(DLP), 감사 로그, 보존 정책, 법적 보존 및 eDiscovery 지원이 포함됩니다. Slack은 SOC 2 Type II 및 여러 ISO 인증을 보유하고 있으며 HIPAA 규정 준수에 맞게 구성할 수 있습니다. 또한 Slack Connect를 사용하면 각 조직이 자체 Slack 환경에 대한 통제권을 유지하면서 공유 채널에서 외부 파트너와 협업할 수 있습니다.

Stackfield는 클라이언트 측 종단 간 암호화를 강조합니다. 메시지, 파일 및 작업은 서버에 저장되기 전에 사용자 기기에서 암호화됩니다. Stackfield는 독일에서 데이터를 호스팅하며 자사 서비스가 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준수한다고 밝히고 있습니다. 또한 ISO 27001 인증을 받았으며 독일 연방 정보 보안청의 BSI C5 검증도 받았습니다. 관리 옵션에는 플랜에 따라 세분화된 권한, 2단계 인증, Single Sign-On(SSO), IP 허용 목록, 비밀번호 정책 등이 포함됩니다.

Slack과 Stackfield 비교: 팀별로 어떤 플랫폼이 더 잘 맞을까요?

Slack과 Stackfield를 비교할 때 어떤 도구가 더 적합한지는 팀이 소통하고 프로젝트를 관리하며 업무 중 기술을 활용하는 방식에 따라 다릅니다.

Slack을 선택하면 좋은 경우:

소통이 팀 업무의 핵심인 경우. 채널, 스레드, 허들, Slack Connect를 통해 팀 내부는 물론 외부 조직과도 다양한 방식으로 소통할 수 있습니다.

팀에서 여러 비즈니스 앱을 활용하는 경우. Slack은 2,600개가 넘는 앱과 연동되어, 기존 소프트웨어 스택을 워크플로에 통합하고자 하는 조직에 적합합니다.

AI, 검색 가능한 지식 베이스, 자동화가 중요한 경우. Slack은 AI 기반 검색 및 요약 기능과 Slackbot, 엔터프라이즈 검색, 워크플로 빌더를 결합하여 제공합니다.

팀과 지역을 넘나드는 협업이 일상인 경우. 채널은 여러 부서와 지역의 구성원이 소통하고, 정보에 액세스하며, 업무를 조율할 수 있는 공유 공간을 제공합니다.

Stackfield를 선택하면 좋은 경우:

더 많은 업무를 하나의 플랫폼에서 처리하고 싶은 경우. Stackfield는 메시징, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서, 화이트보드, 시간 추적, 화상 회의 기능을 제공합니다.

체계적인 프로젝트 관리가 중요한 경우. 기본 제공되는 칸반 보드, 간트 차트, 종속성, 마일스톤, 포트폴리오, 시간 추적 기능으로 세밀한 계획과 감독이 필요한 프로젝트를 지원합니다.

데이터 보호가 핵심 고려 사항인 경우. Stackfield는 클라이언트 측 종단 간 암호화, 독일 내 데이터 호스팅, GDPR 규정 준수 및 관리 보안 제어를 강조합니다.

Slack이 다른 클라우드 기반 협업 및 소통 도구와 어떻게 다른지 궁금하세요? 다른 비교 페이지도 확인해 보세요:

Slack과 Stackfield 자주 묻는 질문

Slack과 Stackfield를 함께 사용할 수 있나요? Slack과 Stackfield는 현재 서로 간의 네이티브 통합을 제공하지 않습니다. 하지만 두 플랫폼 모두 사용자 지정 통합을 위한 API를 제공하며, Stackfield는 웹후크도 지원합니다. 두 플랫폼 간에 정보를 이동해야 하는 조직은 특정 워크플로에 맞는 연계를 구축할 수 있습니다. 개발자가 Slack을 선호하는 이유는 무엇인가요? Slack은 다양한 개발 워크플로에 자연스럽게 통합됩니다. 팀에서 코딩, 배포, 문제 관리, 프로젝트 추적에 이미 사용하는 도구를 연결할 수 있기 때문입니다. 개발자는 Slack의 API와 개발자 도구를 활용해 사용자 지정 앱을 만들고, 프로세스를 자동화하며, 업데이트와 작업을 채널로 가져올 수도 있습니다. 기업이 Slack으로 전환하는 이유는 무엇인가요? 업무가 여러 부서, 지역, 비즈니스 애플리케이션에 걸쳐 있는 경우 기업은 Slack을 선택할 수 있습니다. 팀이 소통하고 정보를 찾기 위해 여러 시스템을 오가지 않아도 되도록 Slack은 하나의 공유 업무용 운영 시스템에서 대화와 앱, 워크플로, AI, 조직 지식을 연결할 수 있습니다.

이 글은 정보 제공만을 목적으로 하며, 당사가 소유한 Slack의 제품을 소개합니다. 당사는 해당 제품의 성공에 재정적 이해관계가 있지만, 모든 추천은 제품의 가치에 대한 당사의 진정한 믿음을 바탕으로 합니다.