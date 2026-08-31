Das Wichtigste auf einen Blick Slack verbindet Kommunikation mit KI, durchsuchbarem Unternehmenswissen, Workflow-Automatisierung und Tausenden von App-Integrationen und ist damit eine flexible Option für viele verschiedene Teams.

Stackfield kombiniert Messaging mit strukturierten Projektmanagement-Funktionen wie Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Abhängigkeiten, Meilensteinen und Zeiterfassung, mit einem starken Fokus auf Datenschutz.

Die richtige Wahl hängt davon ab, wie dein Team arbeitet: Slack setzt auf vernetzte Kommunikation und erweiterbare Workflows. Stackfield kombiniert Kommunikation und Projektmanagement-Funktionen auf einer einzigen Plattform.

Slack und Stackfield helfen Teams dabei, zu kommunizieren und die Arbeit zu koordinieren, verfolgen dabei allerdings unterschiedliche Ansätze. Slack priorisiert die Zusammenarbeit und vernetztes Arbeiten und führt Unterhaltungen, Personen, Apps und Unternehmenswissen an einem zentralen Ort zusammen. Stackfield bietet integriertes Team-Messaging und Projektmanagement-Tools in einem eigenständigen Ökosystem.

Dieser Unterschied ist entscheidend, wenn es darum geht, wie dein Team am effektivsten im Alltag arbeiten soll. Slack fungiert als zentrale Anlaufstelle, die Daten zusammenführt und Workflows mit den verschiedenen Business-Tools deines Unternehmens erstellen kann. Stackfield ist hingegen als All-in-one-Plattform konzipiert. Slack integriert KI, Integrationen und Enterprise-Suche direkt in den Arbeitsfluss und gibt Teams so mehr Möglichkeiten, Informationen zu finden und ihre Arbeit voranzutreiben.

Hier erfährst du, worin sich Slack und Stackfield unterscheiden und wie du herausfindest, welches Tool besser zu dir passt.

Slack vs. Stackfield auf einen Blick

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das Unterhaltungen, Projekte, Unternehmenswissen, Business-Apps, Workflows und KI miteinander vernetzt.

Stackfield ist eine All-in-one-Projektmanagement-Plattform, die Kommunikation mit integrierten Tools für Aufgaben, Projekte, Zeiterfassung, das Herunterladen und Hochladen von Dokumentversionen, Whiteboards und Reporting kombiniert. Stackfield legt außerdem großen Wert auf Datenschutz, einschließlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Hosting in Deutschland.

Hier ist ein direkter Vergleich der beiden Plattformen:

Slack Stackfield Ideal für Teams, die eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation, gemeinsames Wissen, KI und die bereits genutzten Business-Apps wollen Teams, die Kommunikation und Projektmanagement auf einer datenschutzorientierten Plattform bündeln möchten Team-Kommunikation Channels, Threads, Messaging, Huddles (Audio- und Video-Anrufe), Video- und Sprachnachrichten sowie Slack Connect für die Zusammenarbeit mit externen Organisationen Team-Chat, Thread-basierte Diskussionen, Kommentare, Umfragen sowie Audio- und Videokonferenzen Projektmanagement Listen und Canvases helfen Teams dabei, Aufgaben zu priorisieren und zu verfolgen, Pläne zu dokumentieren und die Arbeit direkt neben Unterhaltungen zu koordinieren Integriertes Aufgaben- und Projektmanagement mit Kanban- und Listenansichten, Gantt-Diagrammen, Meilensteinen, Abhängigkeiten, Portfolios, Reporting und Zeiterfassung KI-Funktionen Slack AI, Slackbot, KI-Suche, Zusammenfassungen, Übersichten, automatische Huddle-Notizen, Workflow-Generierung und Agentforce Optionales KI-Add-on zum Umschreiben von Texten, zur Grammatikprüfung und für Übersetzungen Integrationen Mehr als 2.600 App-Integrationen, mit Tools und Daten, die direkt mit Slack verknüpft sind API-Zugang ist verfügbar, jedoch legt Stackfield den Fokus stärker auf die native Bereitstellung grundlegender Funktionen für Zusammenarbeit und Projektmanagement Workflow-Automatisierung Der Workflow-Builder unterstützt No-Code-Automatisierungen, Formulare und Workflows, die diverse Apps miteinander verbinden können Integrierte Workflows, Projektvorlagen, wiederkehrende Aufgaben und Aufgabenmanagement-Automatisierung Sicherheit Zu den Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen für Unternehmen gehören Einmaliges Anmelden (SSO), Schutz vor Datenverlust (DLP), Enterprise Key Management, Compliance-Kontrollen und Slack Connect. Außerdem erfüllt Slack diverse ISO-Zertifizierungen (27001, 27017, 27018, 27701, 42001). Clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Daten-Hosting in Deutschland, granulare Berechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Beschränkungen, SSO und ISO-27001, 27017- sowie 27018-Zertifizierung Preise Kostenloser Plan verfügbar; gestaffelte Preispläne beginnen bei weniger als 10 $ pro Benutzer:in und Monat bei monatlicher Abrechnung; Enterprise+ nutzt individuelle Preisgestaltung Gestaffelte Preise ab weniger als 10 € pro Benutzer:in und Monat bei jährlicher Abrechnung; KI-Add-ons gegen einen monatlichen Aufpreis pro Benutzer:in bei jährlicher Abrechnung

D ie Stärken von Slack

Slack wurde für Teams entwickelt, die ihre Kommunikation nahtlos mit ihrer übrigen Arbeit und Organisation verbinden möchten. Channels bieten einen gemeinsamen Ort für Unterhaltungen und die Zusammenarbeit im Team. Integrationen, KI, Enterprise-Suche und Automatisierung verknüpfen diese Unterhaltungen mit relevanten Informationen und Tools des gesamten Unternehmens.

Hier glänzt Slack:

Teamkommunikation in Echtzeit: Channels organisieren Unterhaltungen rund um Projekte, Teams und Themen. Threads , Direktnachrichten und Huddles . bieten Teams flexible Möglichkeiten für die tägliche Kommunikation und Kollaboration.

Integrationen und vernetzte Workflows: Slack integriert Tausende von Apps und ermöglicht es Teams, andere Unternehmenstools sowie Informationen in Slack einzubinden und appübergreifende Workflows zu erstellen.

KI-gestütztes Wissen und intelligente Assistenz: KI in Slack kann Unterhaltungen zusammenfassen, tägliche Übersichten erstellen, unternehmensweite Suchen durchführen und Huddle-Notizen erstellen. Slackbot kann zudem Informationen aus freigegebenen Nachrichten, Channels, Dateien und integrierten Apps abrufen, Dokumente analysieren und die Erstellung von Inhalten übernehmen.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit auf Enterprise-Ebene: Slack verbindet Unterhaltungen, Apps, Daten und KI teamübergreifend und bietet dabei Sicherheit sowie Compliance-, Verwaltungs- und Suchfunktionen auf Enterprise-Niveau für Kleinst- bis Großunternehmen .

Die Stärken von Stackfield

Stackfield wurde für Teams entwickelt, die Projektmanagement und Kommunikation in einer Umgebung zusammenführen möchten. Der Schutz sensibler Daten steht dabei im Vordergrund – alles bleibt in einer Plattform, sodass du keine Zeit aufbringen musst, verschiedene Tools miteinander zu verknüpfen.

Zu den wichtigsten Stärken zählen:

Sichere Zusammenarbeit: Stackfield setzt auf clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Inhalte wie Nachrichten, Dateien und Aufgaben. Die Server befinden sich in Deutschland, und laut Anbieter verbleiben die Daten in der Europäischen Union.

Integriertes Projekt- und Aufgabenmanagement: Teams können ihre Arbeit mit Aufgaben, Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Abhängigkeiten, Meilensteinen, Workflows, Projektportfolios, Reporting und Zeiterfassung verwalten.

Datenschutzorientierte Bereitstellung und Governance: Stackfield bietet granulare Berechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, SSO, IP-Einschränkungen für qualifizierte Pläne (kostenlos, Standard, Plus) sowie eine On-Premises-Option für Unternehmen, die Stackfield auf ihren eigenen Servern betreiben möchten.

Kommunikation und Projektverfolgung auf einer Plattform: Team-Chat, Unterhaltungen, Audio- und Videokonferenzen, Dateien, Aufgaben, Workflows und weitere Projekttools sind direkt in Stackfield integriert. So musst du für diese Funktionen keine einzelnen Tools zusammensuchen.

Slack vs. Stackfield: Teamkommunikation

Slack und Stackfield bieten Teams jeweils verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten – von Messaging und Diskussionen in Threads bis hin zu Audio- und Videoanrufen. Der Unterschied liegt darin, wo dieser Austausch stattfindet und wie er mit der übrigen Arbeit verknüpft ist.

Channels in Slack schaffen dedizierte, gemeinsame Orte und Kanäle für Teams, Projekte und Themen. Teammitglieder können Nachrichten senden, in Threads antworten, Dateien teilen und Huddles für spontane oder geplante Audio- und Videogespräche starten, ohne Slack verlassen zu müssen. Channels bringen Personen aus den verschiedensten Abteilungen zusammen und bieten einen teamübergreifenden Ort, um laufende Projekte und Aufgaben im Blick zu behalten.

Stackfield organisiert die Kommunikation in verschlüsselten Datenräumen. Jeder Raum kann Team-Chats sowie Aufgaben, Dateien, Diskussionen und weitere Projektinformationen enthalten. Der Team-Chat eignet sich für den schnellen Austausch, und längere Gespräche können in Thread-basierte Diskussionen gebündelt werden, um Entscheidungen übersichtlich und leicht auffindbar zu halten. Stackfield bietet außerdem integrierte Audio- und Videokonferenzen sowie Bildschirmfreigabe.

Slack legt den Fokus auf eine dynamische, teamübergreifende Zusammenarbeit und macht Informationen im gesamten Workflow verfügbar, während Stackfield den Austausch auf einzelne Projekte und die jeweilige Aufgabenstruktur zentriert.

Slack vs. Stackfield: Projekt- und Aufgabenmanagement

n. Slack bettet die Projektkoordination nahtlos in die täglichen Unterhaltungen rund um die Projektarbeit ein. Stackfield stellt separate Werkzeuge für die strukturierte Projektplanung bereit.

Slack-Listen ermöglichen es Teams, Aufgaben zu erfassen, zuzuweisen, zu priorisieren und zu verfolgen – inklusive Verantwortlichen, Fälligkeitsdaten und aktuellem Status. Eine Nachricht kann direkt in eine Aufgabe umgewandelt werden, und Teams können einzelne Listeneinträge in entsprechenden Threads diskutieren. Canvases ergänzen Listen, indem sie Teams einen Ort bieten, um Projektpläne, Zeitverläufe, Ressourcen, Meeting-Notizen und weiteren Kontext zu dokumentieren. Teams können sogar eine Liste in ein Canvas einbetten – ähnlich einem Projekt-Tracker in einem Projektbriefing.

In Stackfield können Teams Aufgaben in Listen- und Kanban-Ansichten organisieren oder Gantt-Diagramme nutzen, um Arbeitsabläufe über die Zeit abzubilden. Das Timeline-Modul unterstützt Meilensteine und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, während Projektdetails den Fortschritt und Zeitbudgets transparent nachverfolgen. Die integrierte Zeiterfassung ermöglicht es Benutzer:innen, die für Projektarbeiten aufgewendete Zeit zu erfassen. Portfolios helfen Teams dabei, mehrere Projekte zu überblicken.

Der Hauptunterschied liegt darin, wie Teams ihre Projekte verwalten möchten. Bei Slack bleibt das Projektmonitoring mit den dazugehörigen Unterhaltungen, dem Kontext und den Workflows verknüpft. Stackfield bietet dagegen klassischere Tools für die Projektplanung und eignet sich damit für Teams, die ihre Zeitpläne, Abhängigkeiten, Meilensteine und Zeiterfassung auf traditionelle Weise nachverfolgen möchten.

Slack vs. Stackfield: KI-Funktionen

Slack und Stackfield bieten beide KI-Funktionen, unterscheiden sich jedoch erheblich in Sachen Arbeitsproduktivität und ihren Schwerpunkten. . Slack AI ermöglicht es, Unternehmenswissen schnell zu finden und zusammenzufassen, Unterhaltungen nachzuverfolgen sowie alltägliche Aufgaben einfach zu erledigen oder zu automatisieren. Slackbot fungiert als dein persönlicher Assistent und hilft dir, ganz einfach durch den Informationsschatz und die Aufgabenvielfalt deiner Organisation zu navigieren. Das KI-Add-on von Stackfield konzentriert sich in erster Linie auf die Arbeit mit Texten.

In Slack kann KI zusammenfassen, was in Channels und Threads passiert ist, tägliche Übersichten ausgewählter Channels erstellen, Inhalte von Dateien zusammenfassen und während Huddles Notizen machen. Die KI-Suche ermöglicht es Benutzer:innen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, und liefert Antworten mit Quellenangaben zu den zugrundeliegenden Nachrichten und Dateien. Slackbot kann Nachrichten, Channels, Dateien und verknüpfte Apps durchsuchen, auf die Benutzer:innen Zugriff haben. Er kann außerdem Dokumente analysieren, Kontext für Meetings zusammenstellen, Aktionspunkte aus einem Gespräch identifizieren und Briefings für dich verfassen.

Stackfield bietet ein optionales KI-Add-on in seinen Plänen an. Benutzer:innen können Rechtschreibung und Schreibstil korrigieren, Texte kürzen oder erweitern sowie Chat-Nachrichten und Kommentare übersetzen. Dieselben Tools können Titel und Beschreibungen von Aufgaben und Unteraufgaben verbessern, korrigieren und übersetzen. Stackfield verfolgt nach eigener Aussage das Ziel, Routineaufgaben zu vereinfachen und dabei den Fokus auf Sicherheit und Datenschutz beizubehalten.

Slack vs. Stackfield: Integrationen und verknüpfte Tools

Slack und Stackfield verfolgen grundlegend unterschiedliche Ansätze in Bezug auf die Tools und Verknüpfungen rund um ihre Plattformen. Slack ist darauf ausgelegt, das bestehende Tech-Stack in einem flexiblen Hub aus vielseitigen Integrationen, Workflows, KI und spezialisierten Tools in der Plattform zu verbinden. Stackfield liefert dagegen die wichtigsten Werkzeuge für Kollaborations- und Projektmanagement-Funktionen nativ aus einer Hand.

Slack unterstützt mehr als 2.600 Apps aus den Bereichen Projektmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Dateiverwaltung, Kundenservice, Entwicklungstools und weiterer Business-Software. Benutzer:innen können diese Apps direkt in Slack integrieren und dann aus Slack heraus in diesen Apps arbeiten. Auf diese Weise entsteht ein zentraler Arbeitsort für deine tägliche Arbeit inklusive all deiner Tools und Informationen.

Ein Marketing-Team könnte zum Beispiel Tools wie Asana, HubSpot, Google Drive und Zendesk direkt in Slack einbinden. Anstatt den ganzen Tag zwischen Tabs zu wechseln, können die Benutzer:innen Asana-Aufgaben aus einer Slack-Nachricht erstellen, einen HubSpot-Kontaktdatensatz in einem Thread aufrufen, eine Vorschau von Kampagnendateien aus Google Drive anzeigen oder auf ein Zendesk-Ticket antworten, ohne Slack zu verlassen. Die Arbeit kommt nicht ins Stocken, da die Apps in die Unterhaltung eingebunden sind und Slack so zum zentralen Ort wird, an dem Updates, Entscheidungen und Follow-ups stattfinden.

Stackfield verfolgt einen All-in-One-Ansatz. Dokumente, Whiteboards, Dateiverwaltung, Zeiterfassung, Aufgaben- und Projektmanagement sowie Audio- und Videokonferenzen sind direkt in Stackfield verfügbar. Zudem bietet es eine API und Webhooks, um Daten aus externen Systemen in Stackfield zu übertragen.

Slack ermöglicht es Teams mit einem Best-of-Breed-Software-Stack, maßgeschneiderte Toolsets flexibel über Unterhaltungen und automatisierte Workflows zu vernetzen, sodass Informationen ungehindert fließen. Stackfield spricht dagegen Teams an, die ihre Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform bündeln und den Einsatz externer Tools minimieren wollen..

Slack vs. Stackfield: Workflow-Automatisierung

Slack und Stackfield automatisieren wiederkehrende Aufgaben in unterschiedlichem Umfang. Slacks Workflow-Builder kann Prozesse teamübergreifend und mit Drittanbieter-Apps verknüpfen. Die Automatisierungsfunktionen von Stackfield sind hingegen auf wiederkehrende Projekt- und Aufgabenroutinen ausgerichtet.

Der Workflow-Builder hilft Slack-Benutzer:innen dabei, automatisierte Workflows zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Diese können mehrere Schritte, benutzerdefinierte Formulare, bedingte Verzweigungen, zeitbasierte oder aktionsbasierte Trigger sowie Konnektoren umfassen, die Aktionen in Drittanbieter-Tools auslösen. Teams können diese Funktionen für Prozesse wie die Weiterleitung von Anfragen, das Einholen von Genehmigungen, das Erstellen von Support-Tickets oder das Onboarding neuer Teammitglieder nutzen.

. Stackfield nutzt Vorlagen, wiederkehrende Aufgaben und konfigurierbare Workflows zur Standardisierung von Projektprozessen. Über Raum-Vorlagen lassen sich neue Arbeitsbereiche direkt mit vordefinierten Aufgaben und Materialien befüllen. Zudem erzeugen wiederkehrende Aufgaben nach deren Abschluss automatisch den nächsten Folgeschritt. Stackfield-Workflows können erlaubte Änderungen am Aufgabenstatus sowie Genehmigungsprozesse für verschiedene Benutzer:innengruppen festlegen.

Slack eignet sich besser für Automatisierungen, die teamübergreifend und über mehrere verbundene Geschäftssysteme hinweg funktionieren müssen. Stackfield konzentriert seine Automatisierungsfunktionen auf wiederholbare Prozesse in seiner Projektmanagement-Umgebung.

Slack vs. Stackfield: Sicherheit, Compliance und Verwaltung

Slack verschlüsselt Kundendaten standardmäßig sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung. Zu den Sicherheitsfunktionen für Unternehmen gehören Enterprise Key Management (EKM), dass es Unternehmen ermöglicht, eigene Encryption-Keys zu verwenden und zu verwalten und bietet nativen Schutz vor Datenverlust (DLP), Audit-Protokolle, Aufbewahrungsrichtlinien, Legal Holds und eDiscovery-Unterstützung. Slack ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert, besitzt mehrere ISO-Zertifizierungen und kann DSGVO -konform eingesetzt werden. Mit Slack Connect können Unternehmen außerdem in eigenen Channels mit externen Partner:innen zusammenarbeiten, wobei jedes Unternehmen die volle Kontrolle über seine eigene Slack-Umgebung behält.

Stackfield setzt auf eine clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Nachrichten, Dateien und Aufgaben werden auf dem Gerät der Benutzer:innen verschlüsselt, bevor sie auf den Servern gespeichert werden. Stackfield hostet Daten in Deutschland und erklärt, dass sein Dienst mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform ist. Das Unternehmen ist nach ISO 27001 zertifiziert und verfügt über ein BSI-C5-Testat der deutschen Bundesbehörde für Informationssicherheit. Die Administrationsoptionen umfassen – je nach Tarif – granulare Berechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Einmaliges Anmelden (SSO), IP-Whitelisting und Passwortrichtlinien.

Slack vs. Stackfield: Was ist besser für unterschiedliche Teams?

Beim Vergleich von Slack und Stackfield hängt die richtige Wahl davon ab, wie dein Team kommuniziert, Projekte verwaltet und Technologien im Arbeitsalltag einsetzt.

Wähle Slack, wenn:

Kommunikation das Herzstück eurer Teamarbeit ist. Channels, Threads, Huddles und Slack Connect bieten Teams vielfältige Möglichkeiten, intern und mit externen Unternehmen zu kommunizieren.

Deine Teams auf mehrere Business-Apps angewiesen sind. Slack lässt sich mit mehr als 2.600 Apps vernetzen und ist damit ideal für Unternehmen, die ihren bestehenden Software-Stack in ihre Workflows einbinden möchten und einfach händeln wollen.

KI, durchsuchbares Wissen, Automatisierung und Zeitersparnis Priorität haben. Slack bündelt KI-gestützte Suche und Zusammenfassungen mit Slackbot, Enterprise-Suche und Workflow-Builder.

Die Arbeit regelmäßig verschiedene Teams und Standorte umfasst. Channels bieten Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen und an verschiedenen Standorten gemeinsame Orte, um zu kommunizieren, auf Informationen zuzugreifen und die Arbeit zu koordinieren.

Wähle Stackfield, wenn:

Du mehr Arbeit auf einer einzigen Plattform bündeln möchtest. Stackfield kombiniert Messaging, Aufgaben, Projektplanung, Dokumente, Whiteboards, Zeiterfassung und Konferenzen.

Strukturiertes Projektmanagement Priorität hat. Native Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten, Meilensteine, Portfolios und Zeiterfassung unterstützen Projekte, die eine detaillierte Planung und Steuerung erfordern.

Datenschutz höchste Priorität hat. Stackfield setzt auf clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Daten-Hosting in Deutschland, DSGVO-Konformität und administrative Sicherheitskontrollen.

Neugierig, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikations-Tools abschneidet? Wirf einen Blick auf weitere Vergleichsseiten oder probiere Slack kostenlos aus:

Häufig gestellte Fragen zu Slack vs. Stackfield

Können Slack und Stackfield zusammenarbeiten? Slack und Stackfield bieten derzeit keine native Integration miteinander an. Beide stellen jedoch APIs für benutzerdefinierte Integrationen bereit, und Stackfield unterstützt außerdem Webhooks. Unternehmen, die Informationen zwischen den beiden Plattformen austauschen müssen, können eine Verbindung rund um ihre spezifischen Workflows aufbauen. Warum bevorzugen Entwickler:innen Slack? Slack fügt sich auf natürliche Weise in viele Entwicklungs-Workflows ein, da Teams die Tools, die sie bereits für Programmierung, Bereitstellung, Incident-Management und Projektverfolgung nutzen, damit verknüpfen können. Entwickler:innen können zudem Slack’s APIs und Entwicklungstools verwenden, um benutzerdefinierte Apps zu erstellen, Prozesse zu automatisieren sowie Updates und Aktionen in Channels einzubinden. Warum wechseln Unternehmen zu Slack? Unternehmen entscheiden sich möglicherweise für Slack, wenn die Arbeit auf verschiedene Abteilungen, Standorte und Geschäftsanwendungen verteilt ist. Anstatt Teams dazu zu verpflichten, zwischen separaten Systemen zu wechseln, um zu kommunizieren und Informationen zu finden, kann Slack Unterhaltungen mit Apps, Workflows, KI und dem Unternehmenswissen in einem gemeinsamen Betriebssystem für die Arbeit verbinden.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die sich in unserem Besitz befinden. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Mehrwert.