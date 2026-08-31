Principais destaques O Slack conecta comunicação com IA, conhecimento organizacional pesquisável, automação de fluxos de trabalho e milhares de integrações de apps, o que o torna uma opção flexível para os mais diversos tipos de equipe.

O Stackfield combina mensagens com recursos estruturados de gerenciamento de projetos, como quadros Kanban, gráficos de Gantt, dependências, marcos e controle de tempo, com ênfase na proteção de dados.

A escolha certa depende de como a sua equipe trabalha: o Slack prioriza a comunicação integrada e fluxos de trabalho extensíveis, enquanto o Stackfield reúne funções de comunicação e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.

O Slack e o Stackfield ajudam equipes a se comunicar e coordenar o trabalho, mas de maneiras diferentes. O Slack prioriza a colaboração e o trabalho conectado, reunindo conversas, pessoas, apps e o conhecimento da organização em um único local centralizado. O Stackfield conta com recursos integrados de mensagens para equipes e de gerenciamento de projetos em um ecossistema independente.

Essa diferença é importante na hora de decidir como a sua equipe vai trabalhar com mais eficiência no dia a dia. O Slack funciona como uma central que pode reunir dados e criar fluxos de trabalho com as diversas ferramentas de negócios que a sua organização utiliza, enquanto o Stackfield funciona como uma plataforma completa. O Slack incorpora IA, integrações e pesquisa empresarial ao fluxo de trabalho, oferecendo às equipes mais formas de encontrar informações e avançar nos projetos.

Veja o que você precisa saber sobre as diferenças entre o Slack e o Stackfield e como decidir qual é a melhor opção para você.

Slack ou Stackfield: visão geral

O Slack é um sistema operacional de trabalho que conecta conversas, projetos, conhecimento organizacional, apps corporativos, fluxos de trabalho e IA.

O Stackfield é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos que combina comunicação com ferramentas integradas para tarefas, projetos, controle de tempo, documentos, quadros brancos e relatórios. O Stackfield também dá forte ênfase à proteção de dados, incluindo criptografia de ponta a ponta e hospedagem na Alemanha.

Confira uma comparação lado a lado de cada plataforma:

Slack Stackfield Ideal para Equipes que querem uma única central para comunicação, conhecimento compartilhado, IA e os apps empresariais que já utilizam Equipes que querem comunicação e gerenciamento de projetos estruturado em uma plataforma focada em privacidade Comunicação em equipe Canais, conversas, mensagens, círculos, clipes e o Slack Connect para trabalhar com organizações externas Chat de equipe, discussões em conversas, comentários, enquetes e conferências de áudio e vídeo Gerenciamento de projetos Listas e canvas ajudam as equipes a acompanhar tarefas, documentar planos e gerenciar o trabalho em conjunto com as conversas Gerenciamento integrado de tarefas e projetos, com visualizações em Kanban e lista, gráficos de Gantt, marcos, dependências, portfólios, relatórios e controle de tempo Recursos de IA IA do Slack, Slackbot, pesquisa com IA, resumos, destaques, anotações do círculo, geração de fluxos de trabalho e Agentforce Complemento opcional de IA para reescrever textos, verificar gramática e fazer traduções Integrações Mais de 2.600 integrações de apps, com ferramentas e dados conectados diretamente ao Slack O acesso à API está disponível, mas o Stackfield se concentra mais em oferecer funções nativas de colaboração e gerenciamento de projetos Automação do fluxo de trabalho O Criador de fluxo de trabalho oferece suporte a automações, formulários e fluxos de trabalho sem código que podem conectar vários apps Fluxos de trabalho integrados, modelos de projetos, tarefas recorrentes e automação de gerenciamento de tarefas Segurança Os recursos de segurança e administração empresarial incluem logon único (SSO), prevenção contra perda de dados (DLP), Enterprise Key Management, controles de conformidade e o Slack Connect Criptografia de ponta a ponta no lado do cliente, hospedagem de dados na Alemanha, permissões granulares, autenticação de dois fatores, restrições de IP, SSO e certificação ISO 27001 Preços Plano gratuito disponível; planos com preços escalonados a partir de menos de US$ 10 por usuário por mês no faturamento mensal; o Enterprise+ oferece preços personalizados Preços escalonados a partir de menos de € 10 por usuário por mês no faturamento anual; complemento de IA por uma taxa adicional por usuário por mês no plano anual

N o que o Slack se destaca

O Slack foi criado para equipes que querem integrar a comunicação ao restante do trabalho com facilidade. Os canais oferecem um espaço compartilhado para conversas e colaboração em equipe, enquanto integrações, IA, pesquisa empresarial e automação conectam essas conversas a informações e ferramentas de toda a empresa.

Confira os pontos fortes do Slack:

Comunicação em tempo real para equipes. Canais organizam conversas em torno de projetos, equipes e assuntos, enquanto conversas , mensagens diretas e círculos oferecem diferentes formas de comunicação conforme o trabalho avança.

Integrações e fluxos de trabalho conectados. O Slack se integra a milhares de apps , permitindo que as equipes tragam outras ferramentas e informações para o Slack e criem fluxos de trabalho entre elas.

Conhecimento e assistência com tecnologia de IA. A IA no Slack pode resumir conversas, fornecer destaques diários, realizar pesquisas empresariais e fazer anotações dos círculos. O Slackbot também pode encontrar informações em mensagens, canais, arquivos e apps conectados aos quais tem acesso, analisar documentos e ajudar a criar conteúdo.

O Colaboração multifuncional em escala empresarial. O Slack conecta conversas, apps, dados e IA entre equipes, oferecendo segurança de nível empresarial , conformidade, administração e recursos de pesquisa para grandes organizações.

No que o Stackfield se destaca

O Stackfield foi desenvolvido para equipes que querem gerenciamento de projetos e comunicação em um só ambiente. Ele tem um forte foco na proteção de dados sensíveis e mantém tudo em uma única plataforma, para que você não precise perder tempo conectando diferentes ferramentas.

Veja os principais pontos fortes:

Colaboração segura. O Stackfield usa criptografia de ponta a ponta no lado do cliente para conteúdos como mensagens, arquivos e tarefas. Os servidores ficam na Alemanha, e a empresa afirma que os dados permanecem dentro da União Europeia.

Gerenciamento de projetos e tarefas integrado. As equipes podem gerenciar o trabalho com tarefas, quadros Kanban, gráficos de Gantt, dependências, marcos, fluxos de trabalho, portfólios de projetos, relatórios e controle de tempo.

Implantação e governança focadas em privacidade. O Stackfield oferece permissões granulares, autenticação de dois fatores, SSO, restrições de IP nos planos elegíveis e uma opção de implantação local para organizações que querem executar o Stackfield em seus próprios servidores.

Comunicação e acompanhamento de projetos em uma só plataforma. Chat de equipe, discussões, conferências de áudio e vídeo, arquivos, tarefas, fluxos de trabalho e outras ferramentas de projeto estão integrados ao Stackfield, reduzindo a necessidade de combinar ferramentas separadas para essas funções.

Slack ou Stackfield: comunicação em equipe

O Slack e o Stackfield oferecem às equipes várias formas de se comunicar, desde mensagens e discussões em conversas até chamadas de áudio e vídeo. A diferença está em onde essas conversas acontecem e como elas se conectam ao restante do trabalho.

No Slack, os Canais criam espaços dedicados e compartilhados para equipes, projetos e assuntos. Os membros da equipe podem enviar mensagens, responder em conversas, compartilhar arquivos e iniciar um círculo para uma conversa informal de áudio ou vídeo sem sair do Slack. Os canais podem reunir pessoas de diferentes departamentos, oferecendo às equipes multifuncionais um espaço compartilhado para acompanhar o trabalho em andamento.

O Stackfield organiza a comunicação dentro das suas salas de dados criptografadas. Cada sala pode conter chats de equipe junto com tarefas, arquivos, discussões e outras informações do projeto. O chat de equipe é ideal para trocas rápidas, enquanto conversas mais longas podem ser movidas para discussões em conversas, mantendo as decisões organizadas e mais fáceis de encontrar. O Stackfield também oferece conferências de áudio e vídeo integradas, além de compartilhamento de tela.

O Slack prioriza uma comunicação aberta e flexível entre equipes e fluxos de trabalho. O Stackfield conecta a comunicação de forma mais direta aos projetos e às salas onde o trabalho relacionado é gerenciado.

Slack ou Stackfield: gerenciamento de projetos e tarefas

Quando se trata de recursos de planejamento de projetos, o Slack mantém a coordenação próxima às conversas onde o trabalho já acontece, enquanto o Stackfield oferece às equipes ferramentas para planejar projetos com mais estrutura.

As listas do Slack permitem que as equipes capturem, atribuam, priorizem e acompanhem tarefas, incluindo responsáveis, prazos e status. Uma mensagem pode ser convertida diretamente em tarefa, e as equipes podem discutir itens individuais da lista em conversas dedicadas. Os canvas complementam as listas e oferecem às equipes um espaço para documentar planos de projetos, cronogramas, recursos, anotações de reunião e outras informações. As equipes podem até incorporar uma lista em um canvas, de forma semelhante a inserir um rastreador de projetos dentro de um resumo de projeto.

No Stackfield, as equipes podem organizar tarefas em visualizações de lista e Kanban ou usar gráficos de Gantt para mapear o trabalho ao longo do tempo. O módulo de linha do tempo oferece suporte a marcos e dependências entre tarefas, enquanto os detalhes do projeto acompanham o progresso e os limites de tempo. O rastreamento de tempo integrado permite que os usuários registrem o tempo gasto em projetos, e os portfólios ajudam as equipes a supervisionar vários projetos.

A principal diferença está na forma como as equipes preferem gerenciar projetos. O Slack mantém o acompanhamento de projetos conectado às conversas, ao contexto e aos fluxos de trabalho relacionados ao projeto. O Stackfield oferece ferramentas de planejamento de projetos mais tradicionais para equipes que dependem de cronogramas, dependências, marcos e rastreamento de tempo.

Slack ou Stackfield: recursos de IA

O Slack e o Stackfield oferecem recursos de IA, mas têm focos bem diferentes quando se trata de prioridades de trabalho. A IA do Slack ajuda você a encontrar e sintetizar o conhecimento da empresa, se atualizar sobre conversas e realizar tarefas do dia a dia. O Slackbot funciona como seu assistente pessoal, facilitando a navegação pelo conhecimento organizacional e pelas tarefas. O complemento de IA do Stackfield se concentra principalmente no trabalho com texto.

No Slack, a IA pode resumir o que aconteceu em canais e conversas, criar destaques diários de canais selecionados, fornecer um resumo do conteúdo de arquivos e fazer anotações durante círculos. A pesquisa com IA permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural e recebam respostas com referências às mensagens e aos arquivos consultados. O Slackbot pode pesquisar mensagens, canais, arquivos e apps conectados aos quais o usuário tem acesso. Ele também pode analisar documentos, reunir contexto para reuniões, identificar itens de ação em uma conversa e elaborar resumos para você.

O Stackfield oferece IA como um complemento opcional em seus planos. Os usuários podem corrigir ortografia e estilo de escrita, resumir ou expandir textos e traduzir mensagens de chat e comentários. As mesmas ferramentas podem melhorar, corrigir e traduzir títulos e descrições de tarefas e subtarefas. O Stackfield afirma que o objetivo dele é simplificar o trabalho rotineiro mantendo o foco em segurança e proteção de dados. A empresa tem planos de expandir os recursos de IA para incluir agentes de IA.

Slack ou Stackfield: integrações e ferramentas conectadas

O Slack e o Stackfield adotam abordagens bem diferentes em relação às ferramentas que integram às suas plataformas. O Slack foi desenvolvido para conectar um conjunto de tecnologias já existente, enquanto o Stackfield incorpora diretamente à sua plataforma muitas funções comuns de colaboração e gerenciamento de projetos.

O Slack oferece suporte a mais de 2.600 apps, abrangendo gerenciamento de projetos, gerenciamento do relacionamento com clientes (CRM), gerenciamento de arquivos, atendimento ao cliente, ferramentas para desenvolvedores e outros softwares empresariais. Os usuários podem integrar esses apps diretamente ao Slack e trabalhar neles sem sair da plataforma, criando um único espaço de trabalho para reunir todas as suas ferramentas e informações.

Por exemplo, uma equipe de marketing pode conectar ferramentas como Asana, HubSpot, Google Drive e Zendesk diretamente ao Slack. Em vez de ficar alternando entre guias o dia todo, a equipe pode criar tarefas no Asana com base em uma mensagem no Slack, acessar um registro de contato do HubSpot em uma conversa, visualizar arquivos de campanha do Drive ou responder a um tíquete do Zendesk, tudo sem sair do Slack. O trabalho segue em frente porque os apps chegam até a conversa, transformando o Slack no lugar central onde atualizações, decisões e acompanhamentos realmente acontecem.

O Stackfield adota uma abordagem de plataforma completa. Documentos, quadros brancos, gerenciamento de arquivos, controle de tempo, gerenciamento de tarefas e projetos, além de conferências de áudio e vídeo, estão disponíveis na própria plataforma do Stackfield. Ele também oferece uma API e webhooks para enviar dados de sistemas externos para o Stackfield.

Para equipes com um conjunto de ferramentas líderes em suas categorias, o Slack oferece uma forma de conectar essas ferramentas em torno de conversas e fluxos de trabalho. O Stackfield pode ser mais atraente para equipes que desejam consolidar o trabalho de projetos em uma única plataforma e reduzir o número de ferramentas externas que precisam usar e com as quais precisam compartilhar dados.

Slack ou Stackfield: automação de fluxo de trabalho

O Slack e o Stackfield automatizam tarefas recorrentes em diferentes escalas. O Criador de fluxo de trabalho do Slack pode conectar processos entre equipes e apps de terceiros, enquanto os recursos de automação do Stackfield são voltados para rotinas recorrentes de projetos e tarefas.

O Criador de fluxo de trabalho ajuda os usuários do Slack a criar fluxos de trabalho automatizados sem precisar escrever código. Eles podem incluir múltiplas etapas, formulários personalizados, ramificações condicionais, acionadores baseados em ações ou agendados e conectores que executam ações em ferramentas de terceiros. As equipes podem usar esses recursos para processos como roteamento de solicitações, coleta de aprovações, abertura de tíquetes de suporte ou integração de novos membros.

O Stackfield usa modelos, tarefas recorrentes e fluxos de trabalho configuráveis para padronizar processos de projetos. Os modelos de sala podem preencher automaticamente novas salas com tarefas e materiais predefinidos. As equipes também podem criar tarefas recorrentes que geram automaticamente a próxima tarefa quando a anterior é concluída. Os fluxos de trabalho do Stackfield permitem definir as alterações permitidas no status das tarefas e os processos de aprovação para diferentes grupos de usuários.

O Slack é mais adequado para automações que precisam integrar equipes e sistemas de negócios conectados, enquanto o Stackfield concentra seus recursos de automação em processos recorrentes em seu ambiente de gerenciamento de projetos.

Slack ou Stackfield: segurança, conformidade e administração

O Slack criptografa os dados dos clientes em repouso e em trânsito por padrão. Os recursos de segurança corporativa incluem o Enterprise Key Management (EKM), que permite às organizações usar e controlar suas próprias chaves de criptografia, além de prevenção contra perda de dados (DLP) nativa, logs de auditoria, políticas de retenção, retenção legal e suporte a eDiscovery. O Slack possui as certificações SOC 2 Tipo II e diversas certificações ISO, e pode ser configurado para conformidade com a HIPAA. O Slack Connect também permite que as organizações colaborem com parceiros externos em canais compartilhados, enquanto cada organização mantém o controle sobre seu próprio ambiente do Slack.

O Stackfield enfatiza a criptografia de ponta a ponta no lado do cliente: mensagens, arquivos e tarefas são criptografados no dispositivo do usuário antes de serem armazenados em seus servidores. O Stackfield hospeda os dados na Alemanha e declara que seu serviço está em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Ele também possui certificação ISO 27001 e um atestado BSI C5 da agência federal alemã de segurança da informação. As opções administrativas incluem permissões granulares, autenticação de dois fatores, logon único (SSO), lista de permissões de IP e políticas de senha, dependendo do plano.

Slack ou Stackfield: qual funciona melhor para diferentes equipes?

Comparando o Slack e o Stackfield, a melhor escolha depende de como a sua equipe se comunica, gerencia projetos e usa a tecnologia ao longo do dia de trabalho.

Escolha o Slack se:

A comunicação é central para a forma como a sua equipe trabalha. Canais, conversas, círculos e o Slack Connect oferecem várias formas de se comunicar internamente e com organizações externas.

Suas equipes dependem de vários apps empresariais. O Slack se conecta a mais de 2.600 apps, o que o torna uma boa opção para organizações que querem incorporar o conjunto atual de softwares aos fluxos de trabalho.

IA, conhecimento pesquisável e automação são prioridades. O Slack combina pesquisa e resumos com tecnologia de IA ao Slackbot, à pesquisa empresarial e ao Criador de fluxo de trabalho.

O trabalho frequentemente envolve diferentes equipes e locais. Os canais oferecem espaços compartilhados para que pessoas de diferentes departamentos e localidades possam se comunicar, acessar informações e coordenar o trabalho.

Escolha o Stackfield se:

Você quer centralizar mais trabalho em uma única plataforma. O Stackfield inclui mensagens, tarefas, planejamento de projetos, documentos, quadros brancos, controle de tempo e conferências.

O gerenciamento de projetos estruturado é uma prioridade. Quadros Kanban nativos, gráficos de Gantt, dependências, marcos, portfólios e controle de tempo dão suporte a projetos que exigem planejamento detalhado e acompanhamento.

A proteção de dados é uma consideração importante. O Stackfield prioriza a criptografia de ponta a ponta no lado do cliente, hospedagem de dados na Alemanha, conformidade com o RGPD e controles administrativos de segurança.

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Perguntas frequentes: Slack ou WhatsApp

O Slack e o Stackfield funcionam juntos? O Slack e o Stackfield não oferecem uma integração nativa entre si no momento. No entanto, ambos disponibilizam APIs para integrações personalizadas, e o Stackfield também oferece suporte a webhooks. Organizações que precisam transferir informações entre as duas plataformas podem criar uma conexão com base em seus fluxos de trabalho específicos. Por que os desenvolvedores preferem o Slack? O Slack se encaixa naturalmente em muitos fluxos de trabalho de desenvolvimento, pois as equipes podem conectar as ferramentas que já usam para programação, implantação, gerenciamento de incidentes e acompanhamento de projetos. Os desenvolvedores também podem usar as APIs e ferramentas para desenvolvedores do Slack para criar apps personalizados, automatizar processos e trazer atualizações e ações para os canais. Por que as empresas estão migrando para o Slack? As empresas podem escolher o Slack quando o trabalho está distribuído entre departamentos, localidades e apps empresariais. Em vez de exigir que as equipes alternem entre sistemas separados para se comunicar e encontrar informações, o Slack pode conectar conversas a apps, fluxos de trabalho, IA e conhecimento organizacional em um sistema operacional de trabalho compartilhado.

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