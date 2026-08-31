Conclusiones clave Slack conecta la comunicación con la IA, el conocimiento organizativo con búsqueda integrada, la automatización de flujos de trabajo y miles de integraciones de aplicaciones, lo que lo convierte en una opción flexible que funciona para muchos tipos de equipos.

Stackfield combina la mensajería con funciones estructuradas de gestión de proyectos, como tableros Kanban, diagramas de Gantt, dependencias, hitos y seguimiento del tiempo, con un énfasis especial en la protección de datos.

La elección correcta depende de cómo trabaja tu equipo: Slack hace hincapié en la comunicación conectada y los flujos de trabajo extensibles, mientras que Stackfield integra las funciones de comunicación y gestión de proyectos en una sola plataforma.

Slack y Stackfield ayudan a los equipos a comunicarse y coordinar el trabajo, pero lo organizan de forma diferente. Slack prioriza la colaboración y el trabajo conectado, reuniendo conversaciones, personas, aplicaciones y el conocimiento organizativo en un lugar centralizado. Stackfield ofrece mensajería para equipos y herramientas de gestión de proyectos integradas en un ecosistema autónomo.

Esta diferencia es importante a la hora de decidir cómo trabajará tu equipo de forma más eficaz en el día a día. Slack actúa como un lugar en el que recopilar datos y crear flujos de trabajo utilizando las distintas herramientas empresariales que usa tu organización, mientras que Stackfield funciona como una plataforma todo en uno. Slack incorpora IA, integraciones y búsqueda empresarial al flujo de trabajo, ofreciendo a los equipos más formas de encontrar información y avanzar en su trabajo.

Esto es lo que debes saber sobre las diferencias entre Slack y Stackfield y cómo decidir cuál es la mejor opción para ti.

Slack y Stackfield: resumen comparativo

Slack es un sistema operativo de trabajo que conecta conversaciones, proyectos, conocimiento organizativo, aplicaciones empresariales, flujos de trabajo e IA.

Stackfield es una plataforma todo en uno de gestión de proyectos que combina la comunicación con herramientas integradas para tareas, proyectos, seguimiento del tiempo, documentos, pizarras e informes. Stackfield también hace especial hincapié en la protección de datos, incluyendo el cifrado de extremo a extremo y el alojamiento en Alemania.

Aquí tienes una comparativa general de cada plataforma:

Slack Stackfield Ideal para Equipos que quieren un único centro para la comunicación, el conocimiento compartido, la IA y las aplicaciones de negocio que ya utilizan Equipos que quieren comunicación y gestión de proyectos estructurada en una sola plataforma centrada en la privacidad Comunicación en equipo Canales, hilos de conversaciones, mensajería, juntas, clips y Slack Connect para trabajar con organizaciones externas Chat en equipo, debates por hilos de la conversación, comentarios, encuestas y videoconferencias y audioconferencias Gestión de proyectos Las listas y los canvas ayudan a los equipos a hacer seguimiento de tareas, documentar planes y gestionar el trabajo junto a las conversaciones Gestión de tareas y proyectos integrada con vistas Kanban y de lista, diagramas de Gantt, hitos, dependencias, portafolios, informes y seguimiento del tiempo Funciones de IA IA de Slack, Slackbot, búsqueda con IA, resúmenes, síntesis, notas de juntas, generación de flujos de trabajo y Agentforce Complemento de IA opcional para reescribir textos, corregir la gramática y hacer traducciones Integraciones Más de 2600 integraciones de aplicaciones, con herramientas y datos conectados directamente a Slack El acceso a la API está disponible, aunque Stackfield se centra principalmente en ofrecer de forma nativa las funciones esenciales de colaboración y gestión de proyectos Automatización de flujos de trabajo El creador de flujos de trabajo admite automatizaciones sin código, formularios y flujos de trabajo que pueden conectar múltiples aplicaciones Flujos de trabajo integrados, plantillas de proyectos, tareas recurrentes y automatización de la gestión de tareas Seguridad Las funciones de seguridad y administración para empresas incluyen inicio de sesión único (SSO), Prevención de pérdida de datos (DLP), Administración de claves de cifrado (EKM), controles de cumplimiento normativo y Slack Connect Cifrado de extremo a extremo en el lado del cliente, hosting de datos en Alemania, permisos granulares, Autenticación de dos factores, restricciones de IP, SSO y certificación ISO 27001 Precios Plan gratuito disponible. Los planes de precios por niveles comienzan en menos de 10 EUR por usuario al mes con facturación mensual. Enterprise+ tiene precios personalizados Precios por niveles desde menos de 10 EUR por usuario al mes con facturación anual; complemento de IA disponible por un coste adicional por usuario al mes con facturación anual

A spectos destacados de Slack

Slack está diseñado para equipos que quieren que la comunicación se integre fácilmente con el resto de su trabajo. Los canales ofrecen un espacio compartido para las conversaciones y la colaboración en equipo, mientras que las integraciones, la IA, la búsqueda empresarial y la automatización conectan esas conversaciones con la información y las herramientas de toda la empresa.

Estos son los puntos fuertes de Slack:

Comunicación del equipo en tiempo real. Los canales organizan las conversaciones en torno a proyectos, equipos y temas, mientras que los hilos , los mensajes directos y las juntas ofrecen al equipo distintas formas de comunicarse mientras avanza el trabajo.

Integraciones y flujos de trabajo conectados. Slack se integra con miles de aplicaciones , lo que permite a los equipos incorporar otras herramientas e información de la organización en Slack y crear flujos de trabajo entre ellas.

Conocimiento y asistencia con IA. La IA en Slack puede resumir conversaciones, proporcionar síntesis diarias, realizar búsquedas empresariales y tomar notas de las juntas. Slackbot también puede encontrar información en mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas con los permisos adecuados, analizar documentos y ayudar a crear contenido.

Colaboración interfuncional a escala empresarial. Slack conecta conversaciones, aplicaciones, datos e IA entre equipos, a la vez que ofrece seguridad de nivel empresarial , cumplimiento normativo, administración y funciones de búsqueda para grandes organizaciones.

Aspectos destacados de Stackfield:

Stackfield está pensado para equipos que quieren gestionar proyectos y comunicaciones en un mismo entorno. Pone especial énfasis en la protección de datos sensibles y centraliza todo en una sola plataforma, para que no tengas que perder tiempo conectando varias herramientas distintas.

Estos son sus puntos fuertes:

Colaboración segura. Stackfield utiliza cifrado de extremo a extremo en el lado del cliente para contenidos como mensajes, archivos y tareas. Sus servidores están ubicados en Alemania y la empresa garantiza que los datos permanecen dentro de la Unión Europea.

Gestión de proyectos y tareas integrada. Los equipos pueden gestionar el trabajo con tareas, tableros Kanban, diagramas de Gantt, dependencias, hitos, flujos de trabajo, carteras de proyectos, informes y seguimiento del tiempo.

Implementación y gobernanza centradas en la privacidad. Stackfield ofrece permisos granulares, autenticación de dos factores, SSO, restricciones de IP en los planes admitidos y una opción local para las organizaciones que desean ejecutar Stackfield en sus propios servidores.

Comunicación y seguimiento de proyectos en una sola plataforma. El chat de equipo, los debates, las conferencias de audio y vídeo, los archivos, las tareas, los flujos de trabajo y otras herramientas de proyecto están integrados en Stackfield, lo que reduce la necesidad de combinar herramientas separadas para estas funciones.

Slack y Stackfield: comunicación en equipo

Tanto Slack como Stackfield ofrecen a los equipos varias formas de comunicarse, desde la mensajería y los debates en hilos de conversaciones hasta las llamadas de audio y vídeo. La diferencia está en dónde tienen lugar esas conversaciones y cómo se conectan con el resto del trabajo.

En Slack, los canales crean espacios dedicados y compartidos para equipos, proyectos y temas del canal. Los miembros del equipo pueden enviar mensajes, responder en hilos de la conversación, compartir archivos e iniciar una junta para mantener una conversación de audio o vídeo informal sin salir de Slack. Los canales pueden reunir a personas de distintos departamentos, ofreciendo a los equipos multifuncionales un lugar común para estar al día del trabajo en curso.

Stackfield organiza la comunicación dentro de sus salas de datos cifradas. Cada sala puede contener chats de equipo junto con tareas, archivos, debates y otra información del proyecto. El chat de equipo permite intercambios rápidos, mientras que las conversaciones más extensas pueden trasladarse a debates en hilos de la conversación para mantener las decisiones organizadas y facilitar su búsqueda. Stackfield también ofrece conferencias de audio y vídeo integradas, así como la opción de compartir pantalla.

Slack pone el énfasis en una comunicación abierta y flexible entre equipos y flujos de trabajo. Stackfield, por su parte, vincula más estrechamente la comunicación con los proyectos y las salas donde se gestiona el trabajo relacionado.

Slack y Stackfield: gestión de proyectos y tareas

En cuanto a las funciones de planificación de proyectos, Slack mantiene la coordinación del trabajo cerca de las conversaciones donde este ya se desarrolla, mientras que Stackfield proporciona a los equipos herramientas para planificar proyectos con mayor estructura.

Las listas de Slack permiten a los equipos capturar, asignar, priorizar y hacer el seguimiento de tareas, incluyendo responsables, fechas de vencimiento y estado. Un mensaje puede convertirse directamente en una tarea y los equipos pueden debatir elementos individuales de la lista en hilos de la conversación dedicados. Los canvas complementan las listas al ofrecer a los equipos un espacio donde documentar planes de proyectos, cronologías, recursos, notas de reuniones y otro contexto relevante. Los equipos pueden incluso insertar una lista en un canvas, de forma similar a incluir un seguimiento de proyecto dentro de un resumen de proyecto.

En Stackfield, los equipos pueden organizar tareas en vistas de lista y Kanban, o usar diagramas de Gantt para planificar el trabajo a lo largo del tiempo. El módulo de cronología admite hitos y dependencias entre tareas, mientras que los detalles del proyecto realizan el seguimiento del progreso y los presupuestos de tiempo. El registro de tiempo integrado permite a los usuarios registrar el tiempo dedicado al trabajo del proyecto y los portafolios ayudan a los equipos a supervisar varios proyectos.

La principal diferencia radica en cómo prefiere cada equipo gestionar los proyectos. Slack mantiene el seguimiento de proyectos conectado a las conversaciones, el contexto y los flujos de trabajo que rodean el trabajo. Stackfield ofrece herramientas de planificación de proyectos más tradicionales para equipos que dependen de cronologías, dependencias, hitos y registro de tiempo.

Slack y Stackfield: capacidades de IA

Slack y Stackfield ofrecen funciones de IA, pero tienen enfoques muy distintos en cuanto a las prioridades de trabajo. IA de Slack te ayuda a encontrar y sintetizar el conocimiento de tu organización, estar al día en las conversaciones y completar tareas cotidianas. Slackbot actúa como tu asistente personal y te ayuda a navegar por el conocimiento organizativo y las tareas con facilidad. El complemento de IA de Stackfield se centra principalmente en el trabajo con texto.

En Slack, la IA puede resumir lo que ha ocurrido en canales e hilos de la conversación, crear síntesis diarias de los canales seleccionados, proporcionar un resumen del contenido de los archivos y tomar notas durante las juntas. La búsqueda con IA permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas con referencias a los mensajes y archivos en los que se basan. Slackbot puede buscar entre los mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas a los que el usuario tiene permiso de acceso. También puede analizar documentos, recopilar contexto para reuniones, identificar tareas a realizar a partir de una conversación y redactar resúmenes por ti.

Stackfield ofrece IA como complemento opcional en sus planes. Los usuarios pueden corregir la ortografía y el estilo de escritura, acortar o ampliar texto, además de traducir mensajes de chat y comentarios. Las mismas herramientas pueden mejorar, corregir y traducir títulos y descripciones de tareas y subtareas. Stackfield afirma que su objetivo es simplificar el trabajo rutinario manteniendo el foco en la seguridad y la protección de datos. La empresa tiene planes para ampliar las capacidades de IA e incluir agentes de IA.

Slack y Stackfield: integraciones y herramientas conectadas

Slack y Stackfield adoptan enfoques notablemente distintos respecto a las herramientas que rodean sus plataformas. Slack está diseñado para conectar una pila tecnológica existente, mientras que Stackfield integra directamente en su plataforma muchas funciones habituales de colaboración y gestión de proyectos.

Slack es compatible con más de 2600 aplicaciones que abarcan gestión de proyectos, gestión de la relación con el cliente (CRM), gestión de archivos, atención al cliente, herramientas para desarrolladores y otro software empresarial. Los usuarios pueden integrar estas aplicaciones directamente en Slack y trabajar en ellas desde allí, creando un único espacio operativo para todas tus herramientas e información.

Por ejemplo, un equipo de marketing podría conectar herramientas como Asana, HubSpot, Google Drive y Zendesk directamente en Slack. En lugar de cambiar de pestaña continuamente, pueden crear tareas de Asana desde un mensaje de Slack, consultar un registro de contacto de HubSpot en un hilo de la conversación, ver una vista previa de los archivos de campaña desde Drive o responder a un ticket de Zendesk, todo sin salir de Slack. El trabajo no se detiene porque las aplicaciones van a la conversación, convirtiendo Slack en el lugar central donde realmente ocurren las actualizaciones, las decisiones y los seguimientos.

Stackfield adopta un enfoque todo en uno. Documentos, pizarras, gestión de archivos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas y proyectos. Además, hay conferencias de audio y vídeo disponibles en el propio Stackfield. También ofrece una API y webhooks para enviar datos desde sistemas externos a Stackfield.

Para los equipos que cuentan con una combinación de las mejores herramientas del mercado, Slack ofrece una forma de conectarlas en torno a conversaciones y flujos de trabajo. Stackfield puede resultar más atractivo para los equipos que quieran consolidar el trabajo de sus proyectos en una sola plataforma y reducir el número de herramientas externas que necesitan usar y con las que comparten datos.

Slack y Stackfield: automatización de flujos de trabajo

Slack y Stackfield automatizan el trabajo repetible a distintas escalas. El creador de flujos de trabajo de Slack puede conectar procesos entre equipos y aplicaciones de terceros, mientras que las funciones de automatización de Stackfield están orientadas a las rutinas recurrentes de proyectos y tareas.

El creador de flujos de trabajo ayuda a los usuarios de Slack a crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de escribir código. Estos pueden incluir múltiples pasos, formularios personalizados, ramas condicionales, activadores programados o basados en acciones, además de conectores que realizan acciones en herramientas de terceros. Los equipos pueden utilizar estas funciones para procesos como gestionar solicitudes, recopilar aprobaciones, registrar tickets de soporte o gestionar la incorporación de nuevos compañeros.

Stackfield utiliza plantillas, tareas recurrentes y flujos de trabajo configurables para estandarizar los procesos de los proyectos. Las plantillas de sala pueden rellenar automáticamente las nuevas salas con tareas y materiales predefinidos. Los equipos también pueden crear tareas recurrentes que generen automáticamente la siguiente tarea cuando se complete la anterior. Los flujos de trabajo de Stackfield pueden definir los cambios permitidos en el estado de las tareas y los procesos de aprobación para diferentes grupos de usuarios.

Slack es más adecuado para automatizaciones que necesitan cruzar equipos y sistemas empresariales conectados, mientras que Stackfield centra sus capacidades de automatización en procesos repetibles dentro de su entorno de gestión de proyectos.

Slack y Stackfield: seguridad, cumplimiento normativo y administración

Slack cifra los datos de los clientes en reposo y en tránsito de forma predeterminada. Las funciones de seguridad para empresas incluyen la administración de claves de cifrado (EKM), que permite a las organizaciones usar y controlar sus propias claves de cifrado, así como la prevención de pérdida de datos (DLP) nativa, registros de auditoría, políticas de retención, retenciones legales y compatibilidad con eDiscovery. Slack cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II y múltiples certificaciones ISO y puede configurarse para cumplir con la normativa HIPAA. Slack Connect también permite a las organizaciones colaborar con socios externos en canales compartidos, mientras cada organización mantiene el control sobre su propio entorno de Slack.

Stackfield hace especial hincapié en el cifrado de extremo a extremo en el lado del cliente: los mensajes, los archivos y las tareas se cifran en el dispositivo del usuario antes de almacenarse en sus servidores. Stackfield aloja los datos en Alemania y declara que su servicio cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). También cuenta con la certificación ISO 27001 y la certificación BSI C5 de la agencia federal alemana para la seguridad de la información. Las opciones de administración incluyen permisos detallados, autenticación de dos factores, inicio de sesión único (SSO), lista blanca de IP y políticas de contraseñas, según el plan contratado.

Slack y Stackfield: ¿cuál es mejor para cada equipo?

Al comparar Slack y Stackfield, la mejor opción depende de la forma de tu equipo de comunicarse, gestionar proyectos y usar la tecnología a lo largo de la jornada laboral.

Elige Slack si:

La comunicación es el eje central del trabajo de tu equipo. Los canales, los hilos de la conversación, las juntas y Slack Connect ofrecen a los equipos múltiples formas de comunicarse tanto internamente como con organizaciones externas.

Tus equipos dependen de varias aplicaciones empresariales. Slack se conecta con más de 2600 aplicaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para las organizaciones que quieren integrar su conjunto de software actual en sus flujos de trabajo.

La IA, el conocimiento con capacidad de búsqueda y la automatización son una prioridad. Slack combina la búsqueda y los resúmenes con tecnología de IA junto con Slackbot, la búsqueda empresarial y el creador de flujos de trabajo.

El trabajo depende habitualmente de distintos equipos y ubicaciones. Los canales ofrecen a personas de distintos departamentos y ubicaciones espacios compartidos para comunicarse, acceder a la información y coordinar el trabajo.

Elige Stackfield si:

Quieres centralizar más trabajo en una sola plataforma. Stackfield incluye mensajería, tareas, planificación de proyectos, documentos, pizarras, seguimiento del tiempo y videoconferencias.

La gestión estructurada de proyectos es una prioridad. Los tableros Kanban nativos, los diagramas de Gantt, las dependencias, los hitos, los portafolios y el seguimiento del tiempo son compatibles con proyectos que requieren una planificación y supervisión detalladas.

La protección de datos es una consideración primordial. Stackfield hace hincapié en el cifrado de extremo a extremo en el lado del cliente, el hosting de datos en Alemania, el cumplimiento del RGPD y los controles de seguridad administrativos.

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Preguntas frecuentes sobre Slack y Stackfield

¿Pueden trabajar juntos Slack y Stackfield? Slack y Stackfield no ofrecen actualmente una integración nativa entre sí. Sin embargo, ambos proporcionan APIs para integraciones personalizadas y Stackfield también admite webhooks. Las organizaciones que necesiten que la información fluya entre las dos plataformas pueden crear una conexión adaptada a sus flujos de trabajo específicos. ¿Por qué los desarrolladores prefieren Slack? Slack encaja de forma natural en muchos flujos de trabajo de desarrollo, ya que los equipos pueden conectar las herramientas que ya utilizan para la programación, el despliegue, la gestión de incidencias y el seguimiento de proyectos. Los desarrolladores también pueden usar las APIs y las herramientas para desarrolladores de Slack para crear aplicaciones personalizadas, automatizar procesos e incorporar actualizaciones y acciones en los canales. ¿Por qué las empresas están cambiando a Slack? Las empresas pueden optar por Slack cuando el trabajo está repartido entre departamentos, ubicaciones y aplicaciones de negocio. En lugar de obligar a los equipos a moverse entre sistemas separados para comunicarse y encontrar información, Slack puede conectar conversaciones con aplicaciones, flujos de trabajo, IA y el conocimiento de la organización en un sistema operativo de trabajo compartido.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y menciona productos de Slack, que es de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en su éxito, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra convicción genuina de su valor.