重點摘要 Slack 將溝通與 AI、可搜尋的組織知識、工作流程自動化，以及數千種應用程式整合全都串聯在一起，打造出適合各種不同類型團隊的靈活工具。

Stackfield 將通訊功能與結構化的專案管理功能結合，包括看板、甘特圖、相依性設定、里程碑及時間追蹤，並主打資料保護。

哪一個適合，這取決於團隊的工作方式：Slack 著重於將大家串聯在一起溝通，以及可擴充的工作流程；Stackfield 則將溝通與專案管理功能整合到同一個平台。

Slack 與 Stackfield 都能協助團隊溝通與協調工作，但兩者的組織架構不太一樣。Slack 最看重的是協作與工作串聯，它將對話、人員、應用程式及組織知識匯聚到同一個集中的地方；Stackfield 則在獨立完整的生態環境中，提供內建的團隊通訊與專案管理工具。

當你要決定怎麼讓團隊每天達到最高工作效率時，這個差別就非常關鍵了。Slack 就像一個中心樞紐，能夠串聯貴組織平常使用的多種商務工具，從這些工具擷取資料並建立工作流程；而 Stackfield 則是一個一站式平台。Slack 將 AI、整合與企業搜尋功能融入日常工作程序，讓團隊可透過更多方式尋找資訊並推動工作順利進行。

以下整理了 Slack 與 Stackfield 的區別，並協助你判斷哪一個更適合你。

Slack vs. Stackfield 快速比較

Slack 是一套工作作業系統，將對話、專案、組織知識、職場應用程式、工作流程與 AI 串聯在一起。

Stackfield 是一個一站式專案管理平台，將溝通功能與內建的任務、專案、時間追蹤、文件、白板及報告工具相結合。Stackfield 還非常注重資料保護，不僅提供端到端加密，資料也託管在德國。

以下是兩個平台的對照一覽表：

Slack Stackfield 最適合 希望將溝通、共享知識、AI 及現有商業應用程式整合到單一中心的團隊 適合希望在注重隱私保護的平台中，兼顧溝通與結構化專案管理的團隊 團隊溝通 頻道、對話串、通訊功能、微型會議、剪輯，以及用於與外部組織協作的 Slack Connect 團隊聊天、以對話串為基礎的討論、留言、投票，以及語音和視訊會議 專案管理 清單與畫板協助團隊在對話的同時，追蹤任務、記錄計畫並管理工作 內建任務與專案管理功能，包含看板與清單檢視畫面、甘特圖、里程碑、相依性設定、專案組合、報告及時間追蹤 AI 功能 Slack AI、Slackbot、AI 搜尋、摘要、要點回顧、微型會議記錄、產生工作流程，以及 Agentforce 可加購的 AI 擴充套件，提供內容改寫、文法檢查及翻譯服務 整合 超過 2,600 種應用程式整合，工具與資料直接連結至 Slack 可存取 API，但 Stackfield 更著重於原生提供核心協作與專案管理功能 工作流程自動化 工作流程建立工具支援免程式碼自動化功能、表單及工作流程，可連結多個應用程式 內建工作流程、專案範本、重複任務及任務管理自動化功能 安全性 支援企業安全與管理功能，包括單一登入 (SSO)、防止資料遺失 (DLP)、企業金鑰管理、合規控管及 Slack Connect 支援用戶端端對端加密、德國資料託管、精細權限控管、雙因素驗證、IP 限制，並具有 SSO 及 ISO 27001 認證 定價 提供免費方案；以及 分級定價方案 ，若選擇月繳，每位使用者每月不到 US$10 起；Enterprise+ 方案則採客製化定價 採分級計費，若選擇年繳，每位使用者每月不到 €10 起；AI 擴充套件採年繳制，按每位使用者每月額外收費

S lack 的強項

Slack 專為希望輕鬆將溝通融入其他工作程序的團隊而打造。頻道為對話與團隊協作提供共用空間，而整合、AI、企業搜尋及自動化功能，則將這些對話與企業各處的資訊和工具串聯起來。

以下是 Slack 的亮點：

即時團隊溝通。 頻道 將對話依專案、團隊和主題分類整理，而 對話串 、 私訊 和 微型會議 則提供不同的溝通管道，讓團隊可隨著工作進行彈性選擇。

整合與串聯工作流程。 Slack 與數千款應用程式整合 ，讓團隊將其他組織工具與資訊帶入 Slack，並跨工具建立工作流程。

AI 知識庫與智慧助理。 Slack AI 可整理對話摘要、提供每日要點回顧、執行 企業搜尋 ，並記錄微型會議內容。 Slackbot 也能在你有權存取的訊息、頻道、檔案及已連結的應用程式之間尋找資訊、分析文件，並協助製作內容。

企業規模的跨部門協作。 Slack 可將不同團隊的對話、應用程式、資料與 AI 通通串聯在一起，同時為大型組織提供 企業級安全防護 、合規、管理及搜尋功能。

Stackfield 的強項

Stackfield 專為希望在單一環境中整合專案管理與溝通的團隊而設計。它非常重視敏感資料的保護，並將所有功能集中到同一平台，讓你無需花費時間串接多種不同的工具。

這款服務的核心優勢包括：

安全協作。 Stackfield 對訊息、檔案和任務等內容採用用戶端端對端加密。其伺服器位於德國，且該公司表示將資料保存在歐盟境內。

內建專案與任務管理。 團隊可透過任務、看板、甘特圖、相依性設定、里程碑、工作流程、專案組合、報告及時間追蹤來管理工作。

注重隱私的部署與治理。 Stackfield 提供精細的權限控管選項、雙因素驗證、SSO、指定方案的 IP 限制，並為希望在自家伺服器上執行 Stackfield 的組織提供內部部署選項。

單一平台結合溝通與專案追蹤。 團隊聊天、討論、音訊與視訊會議、檔案、任務、工作流程及其他專案工具均內建在 Stackfield，減少另外搭配各種工具的需要。

Slack vs. Stackfield：團隊溝通

Slack 與 Stackfield 都為團隊提供多種溝通方式，從通訊、對話串討論，到語音和視訊通話應有盡有。兩者的差異在於這些對話發生的位置，以及它們怎麼和其他工作互相串聯。

在 Slack 中，頻道提供團隊、專案和主題專屬的共享空間。團隊成員可以傳送訊息、在對話串中回覆、分享檔案，並發起微型會議以音訊或視訊輕鬆溝通，全程無需離開 Slack。頻道可匯聚不同部門的人員，讓跨部門團隊有一個共同的空間，隨時掌握正在進行的工作進度。

Stackfield 將溝通內容整理到加密資料室中。每個資料室除了團隊聊天外，還包含任務、檔案、討論及其他專案資訊。團隊聊天適合快速交流，而時間較長的討論則可移至對話串式討論區，讓決策內容井然有序、方便查閱。Stackfield 還內建音訊與視訊會議及螢幕共享功能。

Slack 強調跨團隊與工作流程的開放式彈性溝通；Stackfield 則將溝通與相關工作所在的專案和資料室緊密結合。

Slack vs. Stackfield：專案與任務管理

在專案規劃功能方面，Slack 的做法是讓專案協調與既有的工作對話緊密結合；Stackfield 則為團隊提供更有條理的專案規劃工具。

Slack 清單讓團隊能夠建立、指派和追蹤任務並排定優先順序，包括指派負責人、設定到期日與更新狀態。訊息可直接轉換為任務，團隊也能在專屬對話串中，針對個別清單項目進行討論。畫板則與清單相輔相成，為團隊提供記錄專案計畫、時間軸、資源、會議記錄及其他背景資訊的空間。團隊甚至可將清單嵌入畫板，類似於將專案追蹤工具置於專案簡報中。

在 Stackfield 中，團隊可以用清單和看板檢視畫面來整理任務，或使用甘特圖規劃工作時程。時間軸模組支援里程碑及任務之間的相依關係，專案詳情則可追蹤進度與時間預算；內建的時間追蹤功能讓使用者記錄專案工作所花費的時間，而專案組合功能則幫助團隊統籌管理多個專案。

兩者的主要差異在於團隊偏好的專案管理方式。Slack 將專案追蹤與工作相關的對話、情境脈絡及工作流程串聯在一起；Stackfield 則為仰賴時間軸、相依性設定、里程碑及時間追蹤的團隊，提供更傳統的專案規劃工具。

Slack vs. Stackfield：AI 功能

Slack 和 Stackfield 均提供 AI 功能，但對於工作優先順序的側重點大不相同。Slack AI 可協助你搜尋及整合工作知識、掌握對話重點，並完成日常任務。Slackbot 則扮演你的個人助理，讓你輕鬆瀏覽組織知識與任務。而 Stackfield 的 AI 擴充套件，則主要專注於文字處理。

在 Slack 中，AI 可以總結頻道和對話串中的重點、為指定頻道產生每日要點回顧、提供檔案內容摘要，並在微型會議中做會議記錄。AI 搜尋功能讓使用者可透過平常說話的方式提問，並在提供解答時附上引用來源，標註參考的訊息和檔案。Slackbot 可在使用者有權存取的訊息、頻道、檔案及已連結的應用程式中進行搜尋，還能分析文件、為會議彙整背景資訊、從對話中找出待辦事項，並為你草擬摘要報告。

Stackfield 則在各個方案中將 AI 作為可加購的擴充套件。使用者可以修正拼字與寫作風格、縮短或擴充內容，以及翻譯聊天訊息和留言。這些工具還可用於潤飾、修正及翻譯任務和子任務的標題與說明。Stackfield 表示，他們的目標是簡化日常工作，同時維持對安全性和資料保護的重視。該公司計劃進一步擴展 AI 功能，納入 AI 智慧代理。

Slack vs. Stackfield：整合與連結工具

在平台周邊工具方面，Slack 和 Stackfield 採取了截然不同的做法。Slack 的設計初衷是連結現有的技術堆疊，而 Stackfield 則將許多常見的協作與專案管理功能直接內建在平台中。

Slack 支援超過 2,600 個應用程式，涵蓋專案管理、客戶關係管理 (CRM)、檔案管理、客戶服務、開發人員工具及其他商業軟體。使用者可將這些應用程式直接整合到 Slack，並在 Slack 中操作這些應用程式，打造統整所有工具與資訊的單一作業空間。

舉例來說，行銷團隊可以將 Asana、HubSpot、Google 雲端硬碟和 Zendesk 等工具直接連結至 Slack。無需整天在多個分頁之間切換，就能直接從 Slack 訊息建立 Asana 任務、在對話串中調閱 HubSpot 聯絡人記錄、預覽 Google 雲端硬碟中的行銷活動檔案，或回覆 Zendesk 支援單，完全不用離開 Slack，就能持續推進工作，因為應用程式能夠直接融入對話，讓 Slack 成為更新資訊、做出決策及後續追蹤的核心場所。

Stackfield 採用一站式整合策略，將文件、白板、檔案管理、時間追蹤、任務與專案管理，以及語音和視訊會議功能都匯集到 Stackfield 平台中。此外，它還提供 API 與 Webhook，可將外部系統的資料傳送至 Stackfield。

如果團隊在挑選軟體工具組合時，習慣選擇各領域最好用的工具，Slack 能以對話和工作流程為核心，串聯這些工具；如果團隊希望將專案工作整合到單一平台，並減少使用和分享資料的外部工具數量，Stackfield 可能更有吸引力。

Slack vs. Stackfield：工作流程自動化

Slack 和 Stackfield 都能將重複工作自動化，但適用的規模不太一樣。Slack 的工作流程建立工具可跨團隊及第三方應用程式串聯流程；Stackfield 的自動化功能，則著重於處理週期性專案與任務的例行作業。

透過工作流程建立工具，Slack 使用者無需撰寫程式碼，即可建立自動化工作流程。這些工作流程可包含多個步驟、自訂表單、條件式分支、排程或動作型觸發條件，以及在第三方工具中執行動作的連接器。團隊可將這些功能用於各種流程，例如轉派請求、收集簽核、提交支援單，或新團隊成員就職引導。

Stackfield 則是依靠範本、週期性任務及可設定的工作流程，建立標準化專案流程。例如空間範本，可在建立新空間時自動填入預設任務與相關資料。團隊也可以建立週期性任務，在前一項任務完成後自動產生下一項。Stackfield 的工作流程可針對不同使用者群組，定義任務狀態變更規則及核准流程。

Slack 更適合需要跨團隊及串聯多個業務系統的自動化需求，而 Stackfield 則將自動化能力聚焦在專案管理環境中的可重複流程上。

Slack vs. Stackfield：安全性、合規性與管理

Slack 預設對靜態及傳輸中的客戶資料進行加密。提供的企業級安全功能包括企業金鑰管理 (EKM)，讓組織能夠使用並掌控自己的加密金鑰；另外還有原生防止資料遺失 (DLP)、稽核日誌、保留政策、法律封存與 eDiscovery 機制。Slack 擁有 SOC 2 Type II 及多項 ISO 認證，要設定為符合 HIPAA 要求也沒有問題。跨組織合作時則可使用 Slack Connect，即可在共用頻道中與外部合作夥伴協作，而且各個組織都能保有對 Slack 環境的控管權。

Stackfield 則主打用戶端端對端加密：訊息、檔案與任務在儲存到伺服器之前，會先在使用者的裝置上完成加密。Stackfield 將資料託管在德國，並聲明服務符合《一般資料保護規則》(GDPR) 的要求。他們還通過 ISO 27001 認證，並取得德國聯邦資訊安全局的 BSI C5 資安認證。在管理控制方面，他們支援的功能包括精細的權限設定、雙因素驗證、單一登入 (SSO)、IP 白名單及密碼政策，具體視方案而定。

Slack vs. Stackfield：不同團隊該怎麼選？

比較 Slack 與 Stackfield 時，哪個工具更合適，取決於團隊在日常工作中如何溝通、管理專案及運用科技工具。

該選擇 Slack 的情況：

溝通是團隊運作的核心。 頻道、對話串、微型會議與 Slack Connect 為團隊提供多種管道，可輕鬆與內部成員和外部組織溝通。

團隊仰賴多種商業應用程式。 Slack 可連結超過 2,600 個應用程式，非常適合希望將現有軟體工具組合納入工作流程的組織。

重視 AI、可搜尋的知識庫與自動化。 Slack 結合了 AI 搜尋與摘要功能、Slackbot、企業搜尋及工作流程建立工具。

經常需要跨團隊、地點協作。 頻道為身處不同部門和地點的成員提供共用空間，方便溝通、取得資訊及協調工作。

該選擇 Stackfield 的情況：

希望將更多工作集中在單一平台。 Stackfield 涵蓋通訊、任務管理、專案規劃、文件、白板、時間追蹤及會議等功能。

看重有條理的專案管理。 提供原生看板、甘特圖、相依性設定、里程碑、專案組合及時間追蹤功能，全面支援需要詳細規劃與監督的專案。

資料保護是首要考量。 Stackfield 主打用戶端端對端加密、德國資料託管、GDPR 合規性，以及管理員安全控管機制。

想知道 Slack 與其他雲端協作和溝通工具相比如何嗎？請參閱我們其他的比較頁面：

Slack vs. Stackfield 常見問答集

Slack 和 Stackfield 可以一起使用嗎？ 目前，Slack 和 Stackfield 之間沒有原生整合。不過，兩者均有 API 供使用者自行整合，而且 Stackfield 也支援 Webhook。如果組織需要在兩個平台之間傳遞資訊，能以自己的工作流程為基礎將兩者連結。 為什麼開發人員偏好 Slack？ Slack 能自然融入許多開發工作流程，因為團隊可以將他們已在使用的程式開發、部署、事件管理及專案追蹤工具串聯起來。開發人員也可以運用 Slack 的 API 和開發人員工具，打造自訂小程式、自動化流程，直接在頻道中顯示更新資訊並執行動作。 為什麼各大公司紛紛轉向 Slack？ 當工作橫跨多個部門、地點及商業應用程式時，這些公司可能會選擇 Slack。團隊不必再為了溝通和尋找資訊，在不同系統之間來回切換，而是能在共用的工作作業系統中，將對話與應用程式、工作流程、AI 及組織知識整合在一起。

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