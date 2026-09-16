重點摘要 Slack 將工作場所對話、商務工具、AI 和組織知識整合在同一處。Chatwork 則更專注於溝通和任務協調。

Slack 的頻道、對話串和企業搜尋功能，可協助團隊在工作規模擴大時整理及尋找資訊。Chatwork 則可直接在團隊聊天中指派和管理任務。

兩個平台都提供 AI、整合功能、視訊通訊和協作工具。何者更適合你的團隊，取決於工作流程的複雜度、溝通需求，以及對串接商務應用程式的依賴程度。

Slack 和 Chatwork 都能解決類似的協作難題，但兩者對於團隊溝通方式抱持截然不同的理念。Chatwork 平台以訊息功能、便利的任務管理和檔案分享為核心。Slack 則提供更全面的通訊平台，包括專屬訊息頻道、任務追蹤、AI 功能、外部工具整合功能和自動化工作流程。

選擇適合團隊的平台時，需考量工作流程的複雜度、團隊規模，以及協作和整合需求等因素。

Slack 與 Chatwork 概覽

Slack 是一套工作作業系統，將對話、工具、資訊和工作流程匯集到同一個協作中心。你可以使用頻道整理團隊對話，同事也能透過私訊或視訊聊天進行溝通、搜尋整個平台、整合第三方專案工具，以及建立自動化工作流程來簡化程序。Slack 擁有廣泛的生態系統，非常適合希望串聯不同團隊和流程之間溝通的組織。

Chatwork 提供井然有序的工作場所訊息功能，以及任務管理工具、視訊會議和檔案分享功能。使用者不必離開 Chatwork，即可傳送私訊、進行群組聊天，以及召開個人或群組視訊會議。所有對話均可供搜尋，管理者也能從聊天視窗將任務指派給團隊成員。Chatwork 採用聚焦的團隊協作模式，相當適合需要簡單易用溝通和任務管理工具的組織。

Slack Chatwork 最適合 需要將工作場所溝通與商務工具、AI 和工作流程串聯起來的組織 偏好使用專門處理工作場所溝通和任務協調之平台的組織 溝通 頻道、私訊、對話串、微型會議，以及音訊/視訊通訊 私訊、群組聊天，以及個人和群組視訊會議 任務管理 Slack 清單、任務相關工作流程，以及專案管理工具整合功能 可直接在聊天中使用的內建任務指派和管理功能 AI 功能 AI 驅動的搜尋、摘要及代理 AI 驅動的文字轉出、摘要產生及草擬/審查功能 整合 可與超過 2,600 款第三方應用程式和商務工具整合 可與特定商務工具和服務整合 工作流程自動化 工作流程建立工具和自動化功能可將對話與業務流程及工具串聯起來 用於協調流程的內建任務和通知功能 安全性 靜態及傳輸中加密；身分和裝置管理；企業金鑰管理；稽核記錄；防止資料遺失；保留政策、法務保存和 eDiscovery；SOC 2 和多項 ISO 認證；支援 HIPAA、FINRA 和 FedRAMP 要求 加密、使用者和檔案管理，以及 ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27701 認證 定價 提供免費方案；分級 定價 方案最低為每位使用者每月 NT$280 提供免費方案；分級定價方案中的 Business 方案採年繳制，最低為每位使用者每月 NT$224

Slack 的突出優勢

Slack 為團隊提供一個集中式協作中心，將商務通訊、工具和工作流程匯集在同一處。頻道可依主題、團隊或專案整理討論，數千款應用程式整合功能則能將重要資料和任務帶入 Slack，讓你無須在不同應用程式之間來回切換。

Slack AI 透過自動產生的會議記錄、即時對話摘要和企業搜尋，進一步提升效率。Slackbot 還能處理日常任務和提醒，讓團隊擁有更聰明且更容易瀏覽的工作空間。整體而言，Slack 建立了一個統一的環境，讓組織不必將工作分散到多個平台，就能管理溝通和協作。

Chatwork 的突出優勢

Chatwork 為團隊提供專注的空間，可在同一個平台中管理訊息、任務、檔案分享和視訊會議。員工可以進行一對一或群組聊天，而且每段對話都能搜尋，因此可輕鬆追蹤決策或回顧過去的討論。使用者可以直接在聊天視窗中指派任務，讓待辦事項與建立時的情境保持連結。其 AI 工具還能彙整對話、轉錄音訊，並協助草擬或審查文件，提供更多支援。對於需要精簡的一站式溝通和協調工具的組織而言，Chatwork 提供簡單且井然有序的環境，協助團隊持續推進工作。

Slack 與 Chatwork：團隊溝通

Slack 和 Chatwork 都提供私訊和群組溝通工具，但不同平台採用不同方式整理這些對話。

你可以使用頻道，依主題、專案或團隊整理對話。你還能回覆特定訊息對話串，或使用子主題進一步整理討論，輕鬆找到所需內容。需要即時交談時，可以建立微型會議，讓同事直接在頻道或私訊中加入音訊或視訊通話。Slack 也支援使用 Slack Connect，安全地邀請組織外部人員加入協作。

Chatwork 使用稱為「聊天」或「聊天室」的群組聊天來整理對話。團隊可以在群組對話中討論專案及指派任務，也能使用私訊進行一對一溝通。你還可以靈活切換至個人或群組視訊通話，全程不必離開平台。

如果團隊需要跨部門協作，或同時參與多個不同的專案團隊，Slack 的多層式架構可讓對話更容易保持井然有序。偏好傳統聊天室式介面和內建任務指派功能的團隊，則可考慮選擇 Chatwork。

Slack 與 Chatwork：任務與專案管理

Chatwork 讓任務管理與對話緊密結合。使用者不必按一下索引標籤或切換應用程式，就能直接在聊天視窗中建立及指派任務，並設定期限。訊息與待辦事項之間的緊密連結，方便團隊在討論進行的同時分派職責及追蹤進度。

Slack 採用更全面的方式協調專案工作。Slack 清單提供專屬空間，可用於整理任務、期限和負責人，而畫板則提供團隊共用工作空間，方便彙集專案詳細資料及嵌入檔案、影像和影片。透過 Asana、Trello 和 Jira 等工具的整合功能，專案最新消息可以直接流入 Slack，讓團隊輕鬆掌握全貌。對於需要同時處理複雜專案或多套內部系統的組織，Slack 生態系統有助於將日常對話連結至推動工作進展的整體工作流程。

Slack 與 Chatwork：AI 功能

Slack 和 Chatwork 都將 AI 融入工作場所溝通，但 Slack 更深入地將 AI 整合到團隊尋找資訊及推進工作的方式中。Slack AI讓使用者以自然語言提問，搜尋頻道、檔案、訊息，甚至是整合的應用程式。這等同於將所有歷來的對話和文件轉化為可供搜尋的知識管理系統，同時維持個別權限和存取限制。Slack AI 可以產生頻道摘要、會議要點回顧和每日最新消息，而你的個人 AI 助理 Slackbot 則能協助處理特定任務需求，例如分析文件、草擬專案簡介，或為即將舉行的會議做好準備。

Chatwork 的 AI 功能緊扣訊息和任務協調這兩大核心。使用者不必離開平台，就能草擬文件、收集資訊及彙整對話，讓 AI 與日常溝通緊密結合。

兩款工具都整合了 AI，但 Slack 的應用範圍更深入知識管理和工作流程自動化。需要更深入的搜尋見解或更複雜任務支援的團隊，可能會發現 Slack AI 和 Slackbot 更符合需求。對於需要簡單平台內協助，又不希望採用複雜企業自動化的小型團隊，Chatwork 的 AI 工具會是合適的選擇。

Slack 與 Chatwork：整合功能和串接工具

Chatwork 可與數款熱門第三方應用程式整合，包括 Google 雲端硬碟、Trello、GitHub 和 Dropbox。使用者可以透過這些整合功能擴充 Chatwork 的能力，同時在平台內管理任務和對話等常見工作活動。

Slack 整合功能涵蓋超過 2,600 款第三方應用程式，包括專案管理、AI 和檔案分享等工具。組織不必在不同索引標籤之間來回切換，而是可以將 Slack 打造成集中式知識中心，讓最新消息、記錄和工作流程與日常對話共存。Slack 會在頻道活動中，以互動式預覽顯示應用程式資料，讓使用者不必離開對話，即可編輯記錄、將任務標示為已完成及核准要求。

Chatwork 和 Slack 都能與第三方應用程式整合，但 Slack 涵蓋眾多商務應用程式，提供更廣泛的生態系統；Chatwork 則更專注於溝通和任務管理。

Slack 與 Chatwork：安全性

Chatwork 和 Slack 都提供企業級安全性功能，例如加密、使用者和檔案管理，而且兩者都取得多項資訊安全 ISO 認證。

Slack 會加密靜態和傳輸中的資料，並提供裝置管理和存取控制功能。此平台還提供稽核記錄、保留政策、防止資料遺失、法務保存和 eDiscovery 等選項。Slack 的企業客戶也能使用 企業金鑰管理 (EKM)。這項資料控制功能可讓組織使用自己的加密金鑰。

Chatwork 同樣會加密通訊內容和檔案，並提供使用者層級的存取和檔案管理選項。此平台維持多項 ISO 認證，並定期執行安全性稽核，以偵測及修正安全性問題。

Chatwork 和 Slack 都能為企業提供安全的服務。適合的平台可能取決於組織的安全性和資料治理要求。Chatwork 提供安全商務通訊所需的核心控制功能，而 Slack 則為 IT 管理員提供更廣泛的資料管理和安全法規遵循工具。

Slack 與 Chatwork：哪個平台更適合你的團隊？

適合的平台取決於團隊重視的項目和偏好的工作方式。Slack 和 Chatwork 都將訊息、檔案分享、任務協調和協作整合在同一處，但兩者串聯組織內其他工作的方式截然不同。以下說明如何判斷哪個平台最符合團隊需求。

如果有以下需求，請選擇 Slack：

你的工作仰賴多款應用程式和串接的工作流程。 Slack 擁有更廣泛的應用程式整合生態系統，能協助你將其他工具中的資料和工作流程帶入平台。

你希望大規模運用 AI 驅動的知識分享和協作。 Slack AI 和 Slackbot 可讓使用者搜尋對話和訊息、彙整文件和討論，無須讀完整段訊息對話串，就能迅速掌握情境。

隨著公司成長，你的團隊需要使用對話串形式的討論和井然有序的頻道，避免聊天內容過於雜亂。 Slack 頻道可讓你依團隊、專案或主題整理通訊內容。對話串則提供實用的分類空間，可用來整理頻道內的對話。這種分層整理方式有助於讓對話聚焦主題，並使資訊更容易尋找。

如果有以下需求，請選擇 Chatwork：

你的組織需要專注且容易導入的通訊平台。 Chatwork 將私訊和群組訊息、檔案分享、視訊會議，以及主要應用程式整合功能納入單一平台。

你的團隊需要與對話並列的內建任務指派功能。 你可以直接從 Chatwork 聊天室建立及管理任務清單。如果團隊需要在不使用獨立 專案管理 系統的情況下管理任務，這項功能會特別實用。

總體而言，如果組織希望透過更廣泛的軟體技術堆疊串聯團隊溝通，Slack 會是更有力的選擇。對於需要簡單易用，且具備內建任務協調功能之通訊平台的團隊，Chatwork 或許更符合需求。

想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：

Slack 與 Chatwork 常見問題