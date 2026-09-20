Slack 和 ClickUp 都能提高團隊合作的生產力，只是各自採用不同的方式。Slack 是一套以對話為核心的工作作業系統，透過頻道、對話串和快速微型會議，讓團隊實際做出決策。如果團隊工作會隨著討論迅速推進，Slack 就能讓你感到得心應手。
ClickUp 是專為結構化工作而設計的專案管理平台，甘特圖、控制面板和任務階層能協助團隊依計畫推動工作。Slack 和 ClickUp 解決的是不同的工作場所難題，但兩者經常同時列入候選名單，因為都能提高工作效率，只是採用的方式不同。
以下是兩者的主要差異，以及為團隊選擇合適平台時必須了解的資訊。
Slack 與 ClickUp 概覽
Slack 和 ClickUp 以截然不同的起點處理團隊合作。Slack 從對話出發，將工作連結到對話；ClickUp 則從工作出發，將對話融入其中。
Slack 為每個專案、團隊和主題提供專屬頻道，讓討論井然有序且清楚可見，不會淹沒在電子郵件中。串接的應用程式會將最新消息送到人們原本交談的位置，而所有分享的內容都會成為可供搜尋的公司記錄。在各種團隊協作工具之中，Slack 的方法非常簡單：妥善記錄對話，自然就能協調工作。
ClickUp 是一款全方位應用程式，將任務、文件、白板、聊天和 AI 整合到單一平台。對於希望以一款工具涵蓋完整專案生命週期的團隊而言，這種廣泛的功能正是其主要吸引力。
|功能
|Slack
|ClickUp
|最適合的使用情境
|以溝通為核心，可串接你目前使用之其他應用程式的工具
|結構化專案規劃和任務追蹤
|溝通和訊息功能
|頻道、對話串、微型會議和短片
|ClickUp Chat 以及連結至任務的留言
|專案管理
|頻道中的清單、畫板和自動化工作流程
|甘特圖、相依性、工作量和 15 種以上的檢視
|搜尋
|跨對話、檔案和串接應用程式的 AI 搜尋
|跨任務、文件和連結工具的 Connected Search
|AI 功能
|付費方案內含，功能涵蓋摘要至 Slackbot
|ClickUp Brain，需另外加購
|整合
|Slack Marketplace 中超過 2,600 款應用程式
|超過 1,000 項整合功能，以及內建文件和時間追蹤功能
|安全性
|合規性認證、預設加密、金鑰管理和資料遺失防護
|SOC 2 和 ISO 認證，以及細部權限
|定價
|免費方案和按使用者計價的分級付費方案
|Free Forever 方案，AI 另行計價
Slack 的強項
Slack 的優勢著重於人員及其分享的資訊。每項功能都能擴展對話可達成的成果。
- 團隊溝通。頻道、對話串和私訊可為每個專案及主題提供明確的專屬空間。
- 串聯協作。人員、對話、檔案和應用程式匯集在同一個工作空間，不再分散於不同工具。
- 整合和自動化。商務工具可整合至頻道，而 Slackbot 和工作流程建立工具則會自動處理例行工作。
- AI 驅動的知識分享。內建 AI 會彙整討論、回答問題，並協助團隊在兩場會議之間維持步調一致。
ClickUp 的擅長之處
ClickUp 的優勢主要在於規劃、待辦清單和落實執行。只要工作能受益於正式結構，ClickUp 就能充分發揮優勢。
- 專案和任務管理。團隊可以在單一系統中，從啟動到交付全程規劃、指派及追蹤工作。
- 專案規劃。時間軸、目標、控制面板和工作量會匯總呈現，讓需要掌握全貌的管理者一覽無遺。
- 可自訂工作流程。檢視、自動化功能和狀態可配合各團隊的運作方式調整。
- 工作管理。任務、文件和執行作業都集中在同一個系統中，減少每天需要使用的工具數量。
Slack 與 ClickUp：團隊溝通
Slack 的對話會在頻道中進行，這些開放空間分別專屬於特定團隊或主題。對話串可讓延伸討論保持井然有序，微型會議可將任何訊息轉化為快速的即時音訊或視訊對談，而短片則能讓使用者錄製簡短的最新消息，分享給位於其他時區的隊友。
如此多元的方式既適合臨時發起的跨職能討論，也適合全公司公告，使 Slack 成為名副其實的即時協作軟體。
ClickUp 將溝通與工作本身緊密連結。ClickUp Chat 會將訊息連結至相關任務和文件，任務留言可直接在工作項目上保留意見回饋，貼文則會將重大最新消息與聊天訊息區隔開來。對話會持續連結至特定交付項目，避免情境資訊散落各處。
簡而言之，ClickUp 適合討論內容主要圍繞任務最新消息的團隊；Slack 則為自由形式的對話提供更多發揮空間，讓構想、協作和創意能夠自在流動，同時與日常工作保持連結。
Slack 與 ClickUp：專案管理
Slack 的專案管理始於工作通常已經進行的地方，也就是對話。清單可直接在同一個頻道中記錄待辦事項、負責人和到期日，畫板則可在討論旁存放簡介和持續更新的筆記。透過工作流程建立工具進行工作流程自動化，不必撰寫程式碼，即可轉送要求、張貼最新消息及指派後續事項。許多團隊發現，這些功能就能完整涵蓋過去專案管理工具的用途。
ClickUp 提供更豐富的規劃功能。甘特圖可呈現相依性和關鍵路徑，自訂狀態和子任務可將流程轉化為可追蹤的階段，工作量檢視則能在錯過期限前，顯示哪些人員仍有餘裕。當專案需要真正的工作分解結構，以整合時間軸、資源配置和報告時，ClickUp 的套件便是專為此需求打造的選擇。
Slack 與 ClickUp：搜尋
兩個平台的理念在搜尋方面展現得最為明顯。Slack 搜尋人們說過的內容；ClickUp 則搜尋人們建立的成果。
Slack 會將訊息記錄轉化為知識庫。只要以自然語言提問，AI 驅動的企業搜尋就會從訊息、檔案和串接的應用程式中找出答案，例如淹沒在上一季頻道中的決策、你錯過的會議要點回顧，或隊友在對話串中分享的簡報。由於過往討論隨時可供搜尋，日常對話就能成為安全的知識分享，情境資訊也不會隨著畫面捲動而流失。
ClickUp 的 Connected Search 著重於工作成果本身。這項功能會為整個工作空間和連結工具中的任務、文件及檔案建立索引，因此非常適合尋找專案簡介、任務歷程記錄或已核准資產等結構化交付成果，而這類針對特定項目的搜尋正是 ClickUp 的強項。
Slack 與 ClickUp：AI 功能
Slack AI 可精簡呈現你錯過的內容，並找出你需要的資訊。頻道要點回顧和對話串摘要可將冗長討論濃縮為重點，自然語言搜尋能從工作空間知識中直接找出答案，微型會議可以自行做筆記，團隊也能使用淺白的英文說明來建立自動化功能。
Slackbot 讓整體功能更加完整。這款個人 AI 智慧代理了解團隊情境，並能配合你的風格調整。它可以回答整個工作空間中的問題、協助你準備會議、整理行事曆、分析文件及草擬簡介。
ClickUp Brain 將 AI 應用於交付工作。它可以草擬專案計畫、將計畫拆分為已指派的任務和子任務、自動產生狀態更新、使用 AI Notetaker 記錄會議，並在文件中草擬內容。較新的 AI 智慧代理還能在背景執行多步驟工作。
任何 AI 生產力工具清單都應為 Slack 和 ClickUp 保留一席之地：Slack 可讓所有人掌握資訊，ClickUp 則能推動專案進展。
Slack 與 ClickUp：整合功能
無論團隊目前仰賴的是 CRM、專案追蹤工具還是雲端儲存空間，很可能都能與 Slack 串接。Slack Marketplace 收錄超過 2,600 款應用程式，而這些 Slack 整合功能會將最新消息和動作傳送至進行相關討論的頻道。
工作流程建立工具會將這些第三方工具串聯至對話，因此交易成交後，即可觸發任務、通知和專案啟動訊息，所有人都不必切換索引標籤。
ClickUp 則偏重功能整合。平台本身內建多種工具，文件、白板和時間追蹤功能都與任務並列，其他需求則有超過 1,000 項整合功能可供使用。
Slack 和 ClickUp 也能彼此整合。在 Slack 中輸入 /clickup，即可從訊息建立任務，而 ClickUp 任務的最新消息也會即時張貼回 Slack 頻道，讓整套配置的兩端保持同步。
Slack 與 ClickUp：安全性
Slack 和 ClickUp 都採用成熟的安全性方案，並各自取得標準認證。Slack 為大型組織提供更全面的資料保護控制功能，ClickUp 則在認證之外提供細部工作空間權限。
Slack 預設會加密靜態和傳輸中的客戶資料，再加入受監管組織所需的控制功能。Slack 的企業金鑰管理可讓管理員使用自己的訊息和檔案加密金鑰，並能精細撤銷存取權；內建的資料遺失防護功能則會標示敏感內容。
治理功能涵蓋保留政策、法務保存和 eDiscovery。Slack Connect 也將相同的保護措施延伸至與外部合作夥伴的協作，將這些對話從電子郵件移至安全的共用頻道。
ClickUp 以 SOC 2 和 ISO 27001 認證、AES-256 靜態加密，以及涵蓋其 AI 實務的 ISO 42001 認證為平台提供保障。管理員可透過角色型權限、訪客控制，以及任務和資料夾的隱私權設定來管理日常存取。Enterprise 客戶還能選擇資料的託管區域。
Slack 與 ClickUp：定價
Slack 和 ClickUp 都提供免費方案、按使用者計價的分級付費方案，以及自訂 Enterprise 方案。
Slack 的免費方案提供基本訊息功能，但訊息記錄有限。付費方案則提供無限訊息記錄和應用程式、適用於群組的外部協作功能，以及隨方案層級逐步增加的 AI 功能，而且這些功能均包含在方案內，無須另外購買。
ClickUp 的 Free Forever 方案起步就提供豐富功能，包括不限數量的任務和成員；付費方案則會解鎖更多儲存空間、檢視及自動化用量。其 AI 功能需按使用者另外加購，而且另有專屬方案層級。
與其逐項比較牌價，不如評估你的整體技術堆疊。有些團隊只需要其中一個平台，有些需要另一個平台，也有許多團隊透過原生整合功能同時使用兩者。
Slack 與 ClickUp：哪個平台更適合不同團隊？
兩個平台沒有絕對的勝負，何者更合適取決於團隊一週的典型工作模式。如果日常工作主要由以對話為基礎的工作場所協作推動，Slack 能以工作作業系統的形式，為這些對話提供固定空間。如果專案計畫主導團隊的工作節奏，ClickUp 則能為該計畫提供功能更豐富的指揮中心。
如果有以下情況，請選擇 Slack...
- 決策會在問題出現時，立即於頻道和微型會議中敲定，而不是等到下一場進度會議。
- 你的工作橫跨多款應用程式。
- 團隊需要可供搜尋的對話和共用知識。
- 協作會跨部門進行。
如果有以下情況，請選擇 ClickUp...
- 專案規劃是你的最高優先事項。
- 你的團隊管理結構化任務和時間軸。
- 多數工作都圍繞專案，而非對話。
想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：
- Slack vs. Google Chat
- Slack vs. Microsoft Teams
- Slack vs. Asana
- Slack vs. Trello
- Slack vs. Mattermost
- Slack vs. WhatsApp
- Slack vs. monday.com
- Slack vs. Zoom
- Slack vs. Discord
- Slack vs. Stackfield
- Slack vs. Chatwork
- Slack vs. Line Works
Slack 與 ClickUp 常見問題
本文僅供參考，並介紹本公司所擁有之 Slack 的產品。我們與這些產品的成功存在財務利益關係，但所有建議都源自我們對其價值的真誠信念。
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