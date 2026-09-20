重點摘要 Slack 將對話、應用程式和公司知識整合到單一可供搜尋的中心，ClickUp 則將工作整理成結構化的專案、任務和時間軸。

以溝通為核心的公司通常能充分發揮 Slack 的效益，而以專案為導向的團隊往往偏好 ClickUp 的排程、相依性和工作量規劃功能。

Slack 和 ClickUp 可以相互串接，因此團隊不必二擇一。常見的做法是使用 Slack 進行溝通，並使用 ClickUp 推動交付，讓最新消息在兩者之間流通。

Slack 和 ClickUp 都能提高團隊合作的生產力，只是各自採用不同的方式。Slack 是一套以對話為核心的工作作業系統，透過頻道、對話串和快速微型會議，讓團隊實際做出決策。如果團隊工作會隨著討論迅速推進，Slack 就能讓你感到得心應手。

ClickUp 是專為結構化工作而設計的專案管理平台，甘特圖、控制面板和任務階層能協助團隊依計畫推動工作。Slack 和 ClickUp 解決的是不同的工作場所難題，但兩者經常同時列入候選名單，因為都能提高工作效率，只是採用的方式不同。

以下是兩者的主要差異，以及為團隊選擇合適平台時必須了解的資訊。

Slack 與 ClickUp 概覽

Slack 和 ClickUp 以截然不同的起點處理團隊合作。Slack 從對話出發，將工作連結到對話；ClickUp 則從工作出發，將對話融入其中。

Slack 為每個專案、團隊和主題提供專屬頻道，讓討論井然有序且清楚可見，不會淹沒在電子郵件中。串接的應用程式會將最新消息送到人們原本交談的位置，而所有分享的內容都會成為可供搜尋的公司記錄。在各種團隊協作工具之中，Slack 的方法非常簡單：妥善記錄對話，自然就能協調工作。

ClickUp 是一款全方位應用程式，將任務、文件、白板、聊天和 AI 整合到單一平台。對於希望以一款工具涵蓋完整專案生命週期的團隊而言，這種廣泛的功能正是其主要吸引力。

功能 Slack ClickUp 最適合的使用情境 以溝通為核心，可串接你目前使用之其他應用程式的工具 結構化專案規劃和任務追蹤 溝通和訊息功能 頻道、對話串、微型會議和短片 ClickUp Chat 以及連結至任務的留言 專案管理 頻道中的清單、畫板和自動化工作流程 甘特圖、相依性、工作量和 15 種以上的檢視 搜尋 跨對話、檔案和串接應用程式的 AI 搜尋 跨任務、文件和連結工具的 Connected Search AI 功能 付費方案內含，功能涵蓋摘要至 Slackbot ClickUp Brain，需另外加購 整合 Slack Marketplace 中超過 2,600 款應用程式 超過 1,000 項整合功能，以及內建文件和時間追蹤功能 安全性 合規性認證、預設加密、金鑰管理和資料遺失防護 SOC 2 和 ISO 認證，以及細部權限 定價 免費方案和按使用者計價的分級付費方案 Free Forever 方案，AI 另行計價

Slack 的強項

Slack 的優勢著重於人員及其分享的資訊。每項功能都能擴展對話可達成的成果。

團隊溝通。 頻道、對話串和私訊可為每個專案及主題提供明確的專屬空間。

串聯協作。 人員、對話、檔案和應用程式匯集在同一個工作空間，不再分散於不同工具。

整合和自動化。 商務工具可整合至頻道，而 Slackbot 和工作流程建立工具則會自動處理例行工作。

AI 驅動的知識分享。 內建 AI 會彙整討論、回答問題，並協助團隊在兩場會議之間維持步調一致。

ClickUp 的擅長之處

ClickUp 的優勢主要在於規劃、待辦清單和落實執行。只要工作能受益於正式結構，ClickUp 就能充分發揮優勢。

專案和任務管理。 團隊可以在單一系統中，從啟動到交付全程規劃、指派及追蹤工作。

專案規劃。 時間軸、目標、控制面板和工作量會匯總呈現，讓需要掌握全貌的管理者一覽無遺。

可自訂工作流程。 檢視、自動化功能和狀態可配合各團隊的運作方式調整。

工作管理。 任務、文件和執行作業都集中在同一個系統中，減少每天需要使用的工具數量。

Slack 與 ClickUp：團隊溝通

Slack 的對話會在頻道中進行，這些開放空間分別專屬於特定團隊或主題。對話串可讓延伸討論保持井然有序，微型會議可將任何訊息轉化為快速的即時音訊或視訊對談，而短片則能讓使用者錄製簡短的最新消息，分享給位於其他時區的隊友。

如此多元的方式既適合臨時發起的跨職能討論，也適合全公司公告，使 Slack 成為名副其實的即時協作軟體。

ClickUp 將溝通與工作本身緊密連結。ClickUp Chat 會將訊息連結至相關任務和文件，任務留言可直接在工作項目上保留意見回饋，貼文則會將重大最新消息與聊天訊息區隔開來。對話會持續連結至特定交付項目，避免情境資訊散落各處。

簡而言之，ClickUp 適合討論內容主要圍繞任務最新消息的團隊；Slack 則為自由形式的對話提供更多發揮空間，讓構想、協作和創意能夠自在流動，同時與日常工作保持連結。

Slack 與 ClickUp：專案管理

Slack 的專案管理始於工作通常已經進行的地方，也就是對話。清單可直接在同一個頻道中記錄待辦事項、負責人和到期日，畫板則可在討論旁存放簡介和持續更新的筆記。透過工作流程建立工具進行工作流程自動化，不必撰寫程式碼，即可轉送要求、張貼最新消息及指派後續事項。許多團隊發現，這些功能就能完整涵蓋過去專案管理工具的用途。

ClickUp 提供更豐富的規劃功能。甘特圖可呈現相依性和關鍵路徑，自訂狀態和子任務可將流程轉化為可追蹤的階段，工作量檢視則能在錯過期限前，顯示哪些人員仍有餘裕。當專案需要真正的工作分解結構，以整合時間軸、資源配置和報告時，ClickUp 的套件便是專為此需求打造的選擇。

Slack 與 ClickUp：搜尋

兩個平台的理念在搜尋方面展現得最為明顯。Slack 搜尋人們說過的內容；ClickUp 則搜尋人們建立的成果。

Slack 會將訊息記錄轉化為知識庫。只要以自然語言提問，AI 驅動的企業搜尋就會從訊息、檔案和串接的應用程式中找出答案，例如淹沒在上一季頻道中的決策、你錯過的會議要點回顧，或隊友在對話串中分享的簡報。由於過往討論隨時可供搜尋，日常對話就能成為安全的知識分享，情境資訊也不會隨著畫面捲動而流失。

ClickUp 的 Connected Search 著重於工作成果本身。這項功能會為整個工作空間和連結工具中的任務、文件及檔案建立索引，因此非常適合尋找專案簡介、任務歷程記錄或已核准資產等結構化交付成果，而這類針對特定項目的搜尋正是 ClickUp 的強項。

Slack 與 ClickUp：AI 功能

Slack AI 可精簡呈現你錯過的內容，並找出你需要的資訊。頻道要點回顧和對話串摘要可將冗長討論濃縮為重點，自然語言搜尋能從工作空間知識中直接找出答案，微型會議可以自行做筆記，團隊也能使用淺白的英文說明來建立自動化功能。

Slackbot 讓整體功能更加完整。這款個人 AI 智慧代理了解團隊情境，並能配合你的風格調整。它可以回答整個工作空間中的問題、協助你準備會議、整理行事曆、分析文件及草擬簡介。

ClickUp Brain 將 AI 應用於交付工作。它可以草擬專案計畫、將計畫拆分為已指派的任務和子任務、自動產生狀態更新、使用 AI Notetaker 記錄會議，並在文件中草擬內容。較新的 AI 智慧代理還能在背景執行多步驟工作。

任何 AI 生產力工具清單都應為 Slack 和 ClickUp 保留一席之地：Slack 可讓所有人掌握資訊，ClickUp 則能推動專案進展。

Slack 與 ClickUp：整合功能

無論團隊目前仰賴的是 CRM、專案追蹤工具還是雲端儲存空間，很可能都能與 Slack 串接。Slack Marketplace 收錄超過 2,600 款應用程式，而這些 Slack 整合功能會將最新消息和動作傳送至進行相關討論的頻道。

工作流程建立工具會將這些第三方工具串聯至對話，因此交易成交後，即可觸發任務、通知和專案啟動訊息，所有人都不必切換索引標籤。

ClickUp 則偏重功能整合。平台本身內建多種工具，文件、白板和時間追蹤功能都與任務並列，其他需求則有超過 1,000 項整合功能可供使用。

Slack 和 ClickUp 也能彼此整合。在 Slack 中輸入 /clickup，即可從訊息建立任務，而 ClickUp 任務的最新消息也會即時張貼回 Slack 頻道，讓整套配置的兩端保持同步。

Slack 與 ClickUp：安全性

Slack 和 ClickUp 都採用成熟的安全性方案，並各自取得標準認證。Slack 為大型組織提供更全面的資料保護控制功能，ClickUp 則在認證之外提供細部工作空間權限。

Slack 預設會加密靜態和傳輸中的客戶資料，再加入受監管組織所需的控制功能。Slack 的企業金鑰管理可讓管理員使用自己的訊息和檔案加密金鑰，並能精細撤銷存取權；內建的資料遺失防護功能則會標示敏感內容。

治理功能涵蓋保留政策、法務保存和 eDiscovery。Slack Connect 也將相同的保護措施延伸至與外部合作夥伴的協作，將這些對話從電子郵件移至安全的共用頻道。

ClickUp 以 SOC 2 和 ISO 27001 認證、AES-256 靜態加密，以及涵蓋其 AI 實務的 ISO 42001 認證為平台提供保障。管理員可透過角色型權限、訪客控制，以及任務和資料夾的隱私權設定來管理日常存取。Enterprise 客戶還能選擇資料的託管區域。

Slack 與 ClickUp：定價

Slack 和 ClickUp 都提供免費方案、按使用者計價的分級付費方案，以及自訂 Enterprise 方案。

Slack 的免費方案提供基本訊息功能，但訊息記錄有限。付費方案則提供無限訊息記錄和應用程式、適用於群組的外部協作功能，以及隨方案層級逐步增加的 AI 功能，而且這些功能均包含在方案內，無須另外購買。

ClickUp 的 Free Forever 方案起步就提供豐富功能，包括不限數量的任務和成員；付費方案則會解鎖更多儲存空間、檢視及自動化用量。其 AI 功能需按使用者另外加購，而且另有專屬方案層級。

與其逐項比較牌價，不如評估你的整體技術堆疊。有些團隊只需要其中一個平台，有些需要另一個平台，也有許多團隊透過原生整合功能同時使用兩者。

Slack 與 ClickUp：哪個平台更適合不同團隊？

兩個平台沒有絕對的勝負，何者更合適取決於團隊一週的典型工作模式。如果日常工作主要由以對話為基礎的工作場所協作推動，Slack 能以工作作業系統的形式，為這些對話提供固定空間。如果專案計畫主導團隊的工作節奏，ClickUp 則能為該計畫提供功能更豐富的指揮中心。

如果有以下情況，請選擇 Slack...

決策會在問題出現時，立即於頻道和微型會議中敲定，而不是等到下一場進度會議。

你的工作橫跨多款應用程式。

團隊需要可供搜尋的對話和共用知識。

協作會跨部門進行。

如果有以下情況，請選擇 ClickUp...

專案規劃是你的最高優先事項。

你的團隊管理結構化任務和時間軸。

多數工作都圍繞專案，而非對話。

想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：

Slack 與 ClickUp 常見問題

Slack 可以取代 ClickUp 嗎？ 對以對話為核心的團隊而言，通常可以。Slack 中的清單、畫板和工作流程可滿足日常任務追蹤和文件整理需求。管理相依性複雜之工作的團隊可能仍需要專門的規劃工具，因此有些組織會並用兩者，而不只選擇其中之一。 Slack 和 ClickUp 可以搭配使用嗎？ 可以。原生整合功能可使用斜線指令，從 Slack 訊息建立 ClickUp 任務、將進度通知傳送至 Slack 頻道，並在有人分享連結時預覽任務詳細資料。許多團隊在其中一個平台進行討論，並在另一個平台推動交付，再以雙向串接讓兩者保持連結。 Slack 是否提供專案管理功能？ Slack 提供用於追蹤任務和負責人的清單、存放簡介和共用筆記的畫板、建立可重複流程的範本，以及用於無程式碼自動化的工作流程建立工具。這些工具可滿足頻道內的日常協調需求，而管理複雜專案組合的團隊，通常還會搭配 ClickUp 或類似的規劃工具。

本文僅供參考，並介紹本公司所擁有之 Slack 的產品。我們與這些產品的成功存在財務利益關係，但所有建議都源自我們對其價值的真誠信念。