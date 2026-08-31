핵심 요점 Slack은 대화, 앱, 그리고 회사의 지식을 하나의 검색 가능한 허브로 통합하고, ClickUp은 업무를 체계적인 프로젝트, 작업, 일정으로 정리합니다.

커뮤니케이션 중심의 팀은 Slack에서 가장 큰 효과를 얻고, 프로젝트 중심의 팀은 ClickUp의 일정 관리, 선행 작업 설정, 업무량 계획 기능을 선호하는 경우가 많습니다.

Slack과 ClickUp은 서로 연동되기 때문에 하나만 선택할 필요가 없습니다. 흔히 Slack은 커뮤니케이션에, ClickUp은 업무 실행에 활용하면서 두 도구 간 업데이트가 자동으로 이어지도록 설정하는 방식을 많이 사용합니다.

Slack과 ClickUp은 모두 더 생산적인 팀워크를 약속하며, 각자의 방식으로 그 약속을 실현하고 있습니다. Slack은 대화를 중심으로 구축된 업무용 운영 시스템으로, 실제 의사 결정이 이루어지는 채널, 스레드, 그리고 빠른 허들을 중심으로 작동됩니다. 팀의 업무가 대화의 속도로 움직인다면, Slack이 최적의 선택이죠.

ClickUp은 구조화된 업무 관리를 위한 프로젝트 관리 플랫폼으로, 간트 차트, 대시보드, 작업 계층 구조를 통해 계획 중심으로 업무를 이끌어가는 팀에 적합합니다. Slack과 ClickUp은 서로 다른 업무 환경의 문제를 해결하지만, 둘 다 업무 효율을 높여준다는 점에서 같은 후보군에 오르는 경우가 많습니다. 단지 그 방식이 다를 뿐이죠.

두 도구의 차이점과 팀에 맞는 플랫폼 선택 방법을 지금 바로 알아보세요.

Slack vs. ClickUp 한눈에 보기

Slack과 ClickUp은 팀워크에 접근하는 출발점이 정반대입니다. Slack은 대화에서 시작해 업무를 연결하고, ClickUp은 업무에서 시작해 대화를 결합합니다.

Slack은 모든 프로젝트, 팀, 주제마다 채널을 제공해, 대화가 이메일 속에 묻히지 않고 체계적으로 정리된 상태로 모두에게 공유됩니다. 연동된 앱들은 사람들이 이미 소통하는 곳에 업데이트를 바로 전달하고, 공유된 모든 내용은 검색 가능한 회사 기록으로 남습니다. 팀 협업 도구 중에서도 Slack의 접근 방식은 단순합니다. 대화를 잘 정리하면, 협업은 자연스럽게 따라온다는 거죠.

ClickUp은 작업, 문서, 화이트보드, 채팅, AI를 하나의 플랫폼에 담은 올인원 앱입니다. 전체 프로젝트 주기를 단일 도구로 관리하고 싶은 팀에게 이 폭넓은 기능은 가장 큰 매력 포인트입니다.

기능 Slack ClickUp 최적 활용 사례 이미 사용 중인 다른 앱과 연계되는 커뮤니케이션 중심 도구 체계적인 프로젝트 계획 및 작업 추적 커뮤니케이션 및 메시징 채널, 스레드, 허들, 클립 작업에 연결된 ClickUp Chat 및 댓글 프로젝트 관리 채널 내 리스트, 캔버스, 자동화된 워크플로 간트 차트, 선행 작업, 업무량, 15가지 이상의 보기 옵션 검색 대화, 파일, 연결된 앱 전반의 AI 검색 작업, 문서, 연결된 도구를 아우르는 통합 검색 AI 기능 요약부터 Slackbot까지, 유료 플랜에 포함 추가 기능으로 구매 가능한 ClickUp Brain 통합 Slack Marketplace에서 2,600개 이상의 앱 제공 1,000개 이상의 통합 앱과 내장형 문서 및 시간 추적 기능 제공 보안 컴플라이언스 인증, 기본 암호화, 키 관리, 데이터 손실 방지 SOC 2 및 ISO 인증과 세분화된 권한 관리 요금 무료 플랜과 사용자별 단계적 유료 플랜 Free Forever 플랜과 별도의 AI 요금제

Slack의 강점

Slack의 강점은 사람과 그들이 나누는 정보에 있습니다. 각 기능은 대화로 할 수 있는 일을 더욱 확장해 줍니다.

팀 커뮤니케이션. 채널, 스레드, 다이렉트 메시지로 모든 프로젝트와 주제가 한눈에 정리됩니다.

연결된 협업. 사람, 대화, 파일, 앱이 여러 도구에 흩어지지 않고 하나의 워크스페이스에서 한데 모입니다.

통합과 자동화. 비즈니스 도구를 채널에 연결하고, Slackbot과 워크플로 빌더가 반복적인 업무를 자동으로 처리합니다.

AI 기반 지식 공유. 내장형 AI가 논의 내용을 요약하고, 질문에 답하며, 팀이 회의가 없는 동안에도 서로 같은 방향을 바라보며 나아가도록 도와줍니다.

ClickUp의 강점

ClickUp의 강력한 점은 계획 수립, 할 일 리스트 관리, 실행 추적에 있습니다. 체계적인 구조가 필요한 업무에서 빛을 발하는 도구죠.

프로젝트 및 작업 관리. 팀이 하나의 시스템에서 킥오프부터 납품까지 업무를 계획하고, 할당하고, 추적합니다.

프로젝트 계획. 일정, 목표, 대시보드, 업무량을 한눈에 파악해야 하는 관리자를 위해 전체 현황을 한곳에 모아줍니다.

맞춤형 워크플로. 보기, 자동화, 상태를 각 팀의 운영 방식에 맞게 조정할 수 있습니다.

업무 관리. 작업, 문서, 실행을 하나의 시스템에서 관리해 일상적으로 사용하는 도구 수를 줄여줍니다.

Slack vs. ClickUp: 팀 커뮤니케이션

Slack에서 대화는 채널에서 이루어지며, 채널은 특정 팀이나 주제에 집중된 열린 공간입니다. 스레드는 부수적인 논의들을 깔끔하게 정리해 주고, 허들은 어떤 메시지에서든 빠르게 실시간 오디오 또는 화상 세션을 시작할 수 있게 해줍니다. 클립을 사용하면 다른 시간대에 있는 팀원들에게 간단히 업데이트를 녹화해서 보낼 수도 있죠.

이러한 다양한 기능 덕분에 자유로운 부서 간 토론부터 회사 전체를 위한 공지까지 모두 지원할 수 있습니다. 그래서 Slack은 진정한 의미의 실시간 협업 소프트웨어라고 할 수 있습니다.

ClickUp은 커뮤니케이션을 업무 자체와 연결합니다. ClickUp Chat은 메시지를 관련 작업 및 문서와 연결하고, 작업 댓글은 피드백을 해당 작업 항목에 직접 남길 수 있게 해주죠. 포스트를 사용하면 주요 업데이트를 일반 채팅 흐름과 구분해서 공유할 수 있습니다. 대화가 특정 결과물에 연결되어 있어 콘텍스트가 흩어지지 않습니다.

한마디로, ClickUp은 대화가 주로 작업 업데이트 중심인 팀에 적합하고, Slack은 자유로운 형식의 대화에 더 많은 공간을 제공합니다. 덕분에 아이데이션, 협업, 창의적인 활동이 자유롭게 이루어지면서도 일상적인 업무와 긴밀하게 연결될 수 있죠.

Slack vs. ClickUp: 프로젝트 관리

Slack의 프로젝트 관리는 업무가 이미 이루어지고 있는 곳, 바로 대화에서 시작됩니다. 리스트를 사용하면 같은 채널에서 실행 항목, 담당자, 마감일을 관리할 수 있고, 캔버스는 토론과 나란히 브리프와 메모를 함께 보관할 수 있습니다. 워크플로 자동화는 워크플로 빌더를 통해 코드 없이 요청을 전달하고, 업데이트를 포스팅하며, 후속 조치를 배정해 줍니다. 많은 팀이 이 기능만으로도 기존에 사용하던 프로젝트 관리 도구를 충분히 대체할 수 있다고 느끼고 있습니다.

ClickUp은 더욱 강력한 계획 수립 기능을 제공합니다. 간트 차트로 선행 작업과 중요 경로를 파악하고, 사용자 지정 상태와 하위 작업으로 프로세스를 추적 가능한 단계로 나눌 수 있습니다. 업무량 보기를 활용하면 마감일이 연장되기 전에 누가 여유가 있는지 확인할 수 있습니다. 일정, 리소스 배분, 리포팅을 아우르는 실질적인 업무 분류 체계가 필요한 프로젝트라면 ClickUp 제품군이 최적의 선택입니다.

Slack vs. ClickUp: 검색

두 플랫폼의 철학은 검색에서 가장 명확하게 드러납니다. Slack은 사람들이 나눈 대화를 검색하고, ClickUp은 사람들이 만들어 낸 결과물을 검색합니다.

Slack은 메시지 기록을 지식 베이스로 활용할 수 있게 해줍니다. 자연어로 질문하면 AI 기반 엔터프라이즈 검색이 메시지, 파일, 연결된 앱에서 답변을 찾아줍니다. 지난 분기 채널에 묻혀 있던 의사 결정, 놓친 회의를 위한 한눈에 정리, 팀원이 스레드에 공유한 자료까지 모두 찾아낼 수 있죠. 과거의 대화를 언제든지 검색할 수 있기 때문에, 일상적인 대화가 스크롤 속에 사라지는 맥락이 아닌 안전한 지식 공유의 자산이 됩니다.

ClickUp의 연결된 검색은 작업 결과물을 직접 검색합니다. 워크스페이스와 연결된 도구 전반에서 작업, 문서, 파일을 인덱싱하기 때문에, 프로젝트 브리프, 작업 내역, 승인된 에셋처럼 체계적으로 정리된 결과물을 찾는 데 적합합니다. 이런 항목별 검색이 바로 ClickUp이 가장 빛을 발하는 부분이죠.

Slack vs. ClickUp: AI 기능

Slack AI는 놓친 내용을 요약하고 필요한 정보를 찾아줍니다. 채널 한눈에 정리와 스레드 요약으로 긴 대화를 핵심만 간추려 주고, 자연어 검색으로 워크스페이스 지식에서 바로 답변을 찾아줍니다. 허들에서는 스스로 회의록을 남길 수 있고, 팀은 평이한 문장으로 자동화를 만들 수도 있습니다.

Slackbot은 팀의 맥락을 파악하고 사용자의 스타일에 맞게 적응하는 퍼스널 AI 에이전트로서 라인업을 완성합니다. 워크스페이스 전반에서 질문에 답하고, 회의 준비를 도와주고, 복잡한 일정을 조율하고, 문서를 분석하고, 브리프 초안을 작성해 줍니다.

ClickUp Brain은 AI를 실행에 집중시킵니다. 프로젝트 계획을 구상하고, 담당자가 배정된 작업과 하위 작업으로 나누고, 진행 상황 업데이트를 자동으로 생성하고, AI Notetaker로 회의 내용을 기록하고, 문서에서 콘텐츠 초안을 작성합니다. 새롭게 추가된 AI 에이전트는 백그라운드에서 여러 단계에 걸친 작업도 처리할 수 있습니다.

Slack과 ClickUp은 모두 AI 생산성 도구 리스트에 이름을 올릴 자격이 있습니다. Slack은 팀원들이 항상 최신 정보를 파악하도록 돕고, ClickUp은 프로젝트를 계속 진행하게 해주니까요.

Slack vs. ClickUp: 통합

CRM부터 프로젝트 추적기, 클라우드 스토리지까지, 팀이 이미 사용 중인 거의 모든 도구가 Slack과 연결될 가능성이 높습니다. Slack Marketplace에는 2,600개가 넘는 앱이 등록되어 있으며, 이러한 Slack 통합 앱을 통해 관련 대화가 이루어지는 채널로 업데이트와 작업이 바로 전달됩니다.

워크플로 빌더는 서드파티 도구를 대화 흐름에 연결해 줍니다. 덕분에 거래가 성사되면 누군가 탭을 전환하지 않아도 작업 생성, 알림 발송, 킥오프 메시지 전달이 자동으로 이루어지죠.

ClickUp은 통합보다 일원화된 관리(consolidation)에 초점을 맞춥니다. 작업과 나란히 문서, 화이트보드, 시간 추적 등 다양한 도구를 플랫폼 안에 직접 탑재하고, 그 외 필요한 것들을 위해 1,000개 이상의 통합 앱을 추가로 제공합니다.

Slack과 ClickUp은 서로 통합됩니다. Slack에서 /clickup을 입력하면 메시지로 작업을 생성할 수 있고, ClickUp 작업 업데이트는 실시간으로 Slack 채널에 포스팅되어 양쪽 설정이 항상 발맞춰 작동하도록 합니다.

Slack vs. ClickUp: 보안

Slack과 ClickUp은 모두 표준 인증을 갖춘 안정적인 보안 프로그램을 운영합니다. Slack은 대규모 조직을 위한 데이터 보호 제어 기능을 더욱 강화했고, ClickUp은 인증에 세밀한 워크스페이스 권한 관리까지 함께 제공합니다.

Slack은 기본적으로 저장 및 전송 중인 고객 데이터를 암호화하고, 규제 대상 조직에 필요한 제어 기능을 추가로 제공합니다. Slack의 enterprise key management 기능은 관리자에게 메시지와 파일에 대한 자체 암호화 키를 제공하고, 세분화된 수준에서 액세스를 취소할 수 있는 권한과 함께 민감한 콘텐츠를 표시하는 기본 데이터 손실 방지 기능도 포함합니다.

거버넌스 기능에는 보존 정책, 법적 보존, eDiscovery가 포함됩니다. Slack Connect는 동일한 보호 기능을 외부 파트너와의 협업에도 적용해, 해당 대화를 이메일에서 벗어나 안전한 공유 채널로 이동시킵니다.

ClickUp은 SOC 2 및 ISO 27001 인증, 저장 데이터에 대한 AES-256 암호화, AI 운영 관행에 대한 ISO 42001을 적용해 플랫폼을 뒷받침합니다. 관리자는 역할 기반 접근 권한, 게스트 제어, 작업 및 폴더에 대한 개인정보 설정을 통해 일상적인 액세스를 관리합니다. 엔터프라이즈 고객은 데이터를 호스팅할 지역을 직접 선택할 수도 있습니다.

Slack vs. ClickUp: 요금제

Slack과 ClickUp은 모두 무료 플랜, 등급별 사용자당 유료 요금, 맞춤형 엔터프라이즈 옵션을 제공합니다.

Slack의 무료 플랜은 제한된 메시지 내역에 한해 메시징 기본 기능을 제공합니다. 유료 등급에서는 무제한 내역과 앱, 그룹을 위한 외부 협업, 그리고 별도 구매 없이 포함된 더 강력해진 AI 기능을 이용할 수 있습니다.

ClickUp의 Free Forever 플랜은 무제한 작업과 멤버를 제공하는 넉넉한 구성으로 시작하며, 유료 등급에서는 스토리지, 보기, 자동화 횟수가 추가로 제공됩니다. AI 기능은 자체 등급이 있으며, 사용자당 추가 기능으로 제공되기 때문에 별도로 구매해야 합니다.

가격표를 한 줄씩 비교하기보다는 전체 스택을 평가해 보세요. 하나의 플랫폼만 필요한 팀이 있는가 하면, 다른 플랫폼이 필요한 팀도 있고, 두 플랫폼을 기본 통합 기능으로 함께 사용하는 팀도 많습니다.

Slack vs. ClickUp: 어떤 팀에 어떤 도구가 더 잘 맞을까요?

어느 플랫폼이 무조건 낫다고 할 수는 없습니다. 더 잘 맞는 도구는 팀의 일상적인 업무 방식에 따라 달라집니다. 만약 업무 협업이 대화 중심으로 이루어진다면, Slack이 업무용 운영 시스템으로서 대화의 기반이 되어줄 겁니다. 프로젝트 계획이 업무의 중심이라면, ClickUp이 그 계획을 더욱 강력하게 관리할 수 있는 지휘 센터가 되어줄 것입니다.

Slack이 잘 맞는 경우

의사 결정이 이루어지는 순간 채널과 허들에 바로 기록되고, 다음에 있을 상황 공유 회의까지 기다릴 필요가 없습니다.

여러 앱을 넘나들며 업무를 처리합니다.

팀에 검색 가능한 대화 기록과 공유 지식이 필요합니다.

부서 간 협업이 활발하게 이루어집니다.

ClickUp이 잘 맞는 경우

프로젝트 계획 수립이 최우선 과제입니다.

팀에서 구조화된 작업과 일정을 관리합니다.

대부분의 업무가 대화보다는 프로젝트 중심으로 이루어집니다.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Slack vs. ClickUp에 대해 자주 묻는 질문

Slack이 ClickUp을 대체할 수 있나요? 대화 중심으로 일하는 팀이라면 대부분의 경우 가능합니다. Slack의 리스트, 캔버스, 워크플로로 일상적인 작업 추적과 문서화 작업을 충분히 처리할 수 있습니다. 복잡하고 선행 작업이 많은 업무를 관리하는 팀은 별도의 전용 플래닝 도구가 필요할 수도 있어서, 일부 조직에서는 둘 중 하나를 선택하는 대신 두 도구를 함께 사용하기도 합니다. Slack과 ClickUp을 함께 사용할 수 있나요? 네, 가능합니다. 기본 통합을 통해 슬래시 명령어로 Slack 메시지에서 ClickUp 작업을 생성하고, 진행 상황 알림을 Slack 채널로 전송하며, 누군가 링크를 공유할 때 작업 세부 정보를 미리보기로 확인할 수 있습니다. 많은 팀이 한 플랫폼에서는 논의를, 다른 플랫폼에서는 업무 실행을 담당하도록 양방향으로 연계해서 사용합니다. Slack에 프로젝트 관리 기능이 있나요? Slack에는 작업 추적과 담당자를 관리하는 리스트, 브리프와 공유 메모를 위한 캔버스, 반복적인 업무를 위한 템플릿, 코딩 없이 자동화를 구현하는 워크플로 빌더가 포함되어 있습니다. 이러한 도구들은 채널 내 일상적인 협업을 조율하며, 복잡한 포트폴리오를 관리하는 팀은 ClickUp이나 유사한 플래닝 도구를 추가로 활용하기도 합니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 당사가 소유한 Slack의 제품에 대해 다루고 있습니다. 당사는 해당 제품의 성공에 재정적 이해 관계가 있지만, 모든 추천은 제품의 가치에 대한 진정한 믿음을 바탕으로 이루어집니다.