Das Wichtigste auf einen Blick Slack bündelt Gespräche, Apps und Unternehmenswissen in einer einzigen durchsuchbaren Anlaufstelle. ClickUp gliedert die Arbeit in strukturierte Projekte, Aufgaben und Zeitpläne.

Unternehmen, bei denen Kommunikation an erster Stelle steht, profitieren am meisten von Slack. Projektbasierte Teams bevorzugen dagegen häufig ClickUps Planung, Abhängigkeiten und Workload-Management.

Slack und ClickUp lassen sich miteinander vernetzen, sodass Teams sich nicht entscheiden müssen. Ein bewährtes Setup kombiniert Slack für die Kommunikation mit ClickUp für die Umsetzung – mit Updates, die zwischen beiden Plattformen ausgetauscht werden.

Slack und ClickUp versprechen beide produktivere Teamarbeit, und beide lösen dieses Versprechen auf ihre eigene Weise ein. Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, dessen Kern die Kommunikation ist – mit Channels, Threads und schnellen Huddles, in denen Entscheidungen getroffen werden. Wenn die Arbeit in deinem Team genauso schnell vorangeht wie der Austausch, ist Slack genau der richtige Ort dafür.

ClickUp ist eine Projektmanagement-Plattform, die auf Struktur ausgelegt ist – mit Gantt-Diagrammen, Dashboards und Aufgabenhierarchien für Teams, die ihre Arbeit nach Plan steuern. Slack und ClickUp lösen unterschiedliche Herausforderungen bei der Arbeit, landen aber oft auf denselben Shortlists, weil beide die Arbeit effizienter machen – nur auf unterschiedliche Weise.

Hier erfährst du, worin sie sich unterscheiden und wie du die richtige Wahl für dein Team triffst.

Slack vs. ClickUp auf einen Blick

Slack und ClickUp nähern sich der Teamarbeit von entgegengesetzten Ausgangspunkten. Slack beginnt mit der Kommunikation und ordnet ihr die Arbeit zu. ClickUp beginnt mit der Arbeit und bindet die Kommunikation in sie ein.

Slack gibt jedem Projekt, Team und Thema einen eigenen Channel, damit Diskussionen organisiert und sichtbar bleiben statt in der E-Mail-Flut unterzugehen. Vernetzte Apps liefern dort Updates, wo alle ohnehin kommunizieren, und alles Geteilte wird Teil eines durchsuchbaren Unternehmensarchivs. Unter allen Team-Kollaborationstools verfolgt Slack einen einfachen Ansatz: die Kommunikation gut erfassen, und die Koordination ergibt sich von selbst.

ClickUp ist als All-in-one-App konzipiert und bündelt Aufgaben, Docs, Whiteboards, Chat und KI auf einer Plattform. Diese Vielseitigkeit ist der Hauptanreiz für Teams, die einen einzigen Ort für den gesamten Projektzyklus suchen.

Funktion Slack ClickUp Bester Anwendungsfall Tool mit Kommunikationsfokus, das sich mit den Apps vernetzt, die du bereits nutzt Strukturierte Projektplanung und Aufgabenverfolgung Kommunikation und Messaging Channels, Threads, Huddles und Clips ClickUp-Chat und aufgabengebundene Kommentare Projektmanagement Listen, Canvases und automatisierte Workflows in Channels Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten, Workloads und über 15 Ansichten Suche KI-gestützte Suche in verschiedenen Unterhaltungen, Dateien und verknüpfte Apps Vernetzte Suche in verschiedenen Aufgaben, Docs und verknüpften Tools KI-Funktionen In kostenpflichtigen Plänen enthalten, von Zusammenfassungen bis zum Slackbot ClickUp Brain, als Add-on erhältlich Integrationen Über 2.600 Apps im Slack Marketplace Über 1.000 Integrationen sowie integrierte Docs und Zeiterfassung Sicherheit Compliance-Zertifizierungen, standardmäßige Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung und Schutz vor Datenverlust SOC-2- und ISO-Zertifizierungen mit granularen Berechtigungen Preise Kostenloser Plan und gestaffelte kostenpflichtige Pläne pro Benutzer:in Free-Forever-Plan mit separaten KI-Preisen

Die Stärken von Slack

Slacks Stärken liegen bei den Menschen und den Informationen, die sie teilen. Jede Funktion erweitert die Möglichkeiten, die sich aus einer Unterhaltung ergeben.

Teamkommunikation: Channels, Threads und Direktnachrichten geben jedem Projekt und jedem Thema einen klaren Platz.

Vernetzte Zusammenarbeit: Menschen, Unterhaltungen, Dateien und Apps kommen in einem Workspace zusammen, anstatt in verschiedenen Tools verstreut zu sein.

Integrationen und Automatisierung: Unternehmenstools lassen sich in Channels einbinden, und Slackbot sowie der Workflow-Builder übernehmen automatisch wiederkehrende Aufgaben.

KI-gestützter Wissensaustausch: Die integrierte KI fasst Diskussionen zusammen, beantwortet Fragen und hilft Teams dabei, zwischen Meetings auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Die Stärken von ClickUp

ClickUps Stärken liegen vor allem in der Planung, bei To-do-Listen und in der konsequenten Umsetzung. Es glänzt überall dort, wo Arbeit von einer klaren Struktur profitiert.

Projekt- und Aufgabenverwaltung: Teams planen, verteilen und verfolgen Arbeit vom Kickoff bis zum Abschluss in einem einzigen System.

Projektplanung: Zeitpläne, Ziele, Dashboards und Workloads werden für Führungskräfte zusammengefasst, die das Gesamtbild im Blick behalten müssen.

Anpassbare Workflows: Ansichten, Automatisierungen und Status passen sich der Arbeitsweise jedes Teams an.

Arbeitsverwaltung: Aufgaben, Dokumentation und Umsetzung bleiben in einem System. Das reduziert die Anzahl der täglich genutzten Tools.

Slack vs. ClickUp: Teamkommunikation

In Slack finden Unterhaltungen in Channels statt – offene Bereiche, die einem einzigen Team oder Thema gewidmet sind. Threads halten Nebendiskussionen übersichtlich, Huddles verwandeln jede Nachricht in eine schnelle Live-Audio- oder Videosession, und Video- und Sprachnachrichten ermöglichen es, kurze Updates für Teammitglieder in anderen Zeitzonen aufzunehmen.

Diese Vielseitigkeit eignet sich gleichermaßen für spontane, funktionsübergreifende Diskussionen und unternehmensweite Ankündigungen und macht Slack zu einer Echtzeit-Kollaborationssoftware im umfassendsten Sinne.

ClickUp verankert die Kommunikation direkt in der Arbeit selbst. ClickUp Chat verknüpft Nachrichten mit zugehörigen Aufgaben und Dokumenten, Aufgabenkommentare halten Feedback direkt am betreffenden Arbeitselement fest, und Posts heben wichtige Updates vom Chat-Verlauf ab. Unterhaltungen bleiben an konkrete Ergebnisse gebunden. So geht kein Kontext verloren.

Kurz gesagt: ClickUp eignet sich besonders für Teams, deren Diskussionen hauptsächlich um Aufgaben-Updates kreisen; Slack gibt freier geführten Unterhaltungen mehr Raum, sodass Ideenfindung, Zusammenarbeit und Kreativität fließen können – und das, ohne den Bezug zur täglichen Arbeit zu verlieren.

Slack vs. ClickUp: Projektmanagement

Projektmanagement in Slack beginnt dort, wo die Arbeit oft ohnehin stattfindet: in der Unterhaltung. Listen erfassen Aktionspunkte, Verantwortliche und Fälligkeitsdaten direkt im jeweiligen Channel, und Canvases halten Briefings und laufende Notizen neben der Diskussion fest. Workflow-Automatisierung über den Workflow-Builder leitet Anfragen weiter, veröffentlicht Updates und weist Folgemaßnahmen zu – ganz ohne Code. Viele Teams stellen fest, dass dies alles abdeckt, was bisher ihre bisherigen Projektmanagement-Tools geleistet haben.

ClickUp bietet umfangreichere Planungsfunktionen. Gantt-Diagramme bilden Abhängigkeiten und kritische Pfade ab, benutzerdefinierte Status und Unteraufgaben gliedern einen Prozess in nachverfolgbare Phasen, und Auslastungsansichten zeigen, wer noch Kapazitäten hat, bevor ein Termin zu kippen droht. Wenn ein Projekt eine echte Projektstruktur erfordert, die Zeitpläne, Ressourcen und Reporting bündelt, ist ClickUps Suite die speziell dafür entwickelte Option.

Slack vs. ClickUp: Suche

Die unterschiedlichen Philosophien der beiden Plattformen zeigen sich am deutlichsten bei der Suche. Slack durchsucht alles, was Menschen gesagt haben; ClickUp durchsucht, was Menschen erstellt haben.

Slack verwandelt deinen Nachrichtenverlauf in eine Wissensdatenbank. Stelle eine Frage in natürlicher Sprache, und die KI-gestützte Enterprise-Suche liefert Antworten aus Nachrichten, Dateien und verknüpften Apps – die Entscheidung, die im Channel des letzten Quartals vergraben liegt, die Übersicht eines verpassten Meetings oder die Präsentation, die ein Teammitglied in einem Thread geteilt hat. Da vergangene Diskussionen auffindbar bleiben, wird alltägliche Kommunikation zu sicherem Wissensaustausch statt im Scroll-Verlauf zu verschwinden.

ClickUp richtet seine Connected Search auf die Arbeitsergebnisse selbst aus. Es indiziert Aufgaben, Dokumente und Dateien im gesamten Workspace und in verknüpften Tools . Das macht es besonders geeignet, um strukturierte Arbeitsergebnisse wie ein Projektbriefing, einen Aufgabenverlauf oder ein freigegebenes Asset zu finden. Genau bei solchen aufgabenspezifischen Suchen zeigt ClickUp sein volles Potenzial.

Slack vs. ClickUp: KI-Funktionen

Slack AI fasst zusammen, was du verpasst hast, und findet, was du brauchst. Channel-Übersichten und Thread-Zusammenfassungen reduzieren lange Diskussionen auf das Wesentliche, die Suche in natürlicher Sprache liefert direkte Antworten aus dem Workspace-Wissen, Huddles können eigene Notizen erstellen, und Teams können Automatisierungen aus einer einfachen Beschreibung heraus einrichten.

Slackbot vervollständigt das Angebot als persönlicher KI-Agent, der den Kontext deines Teams kennt und sich deinem Stil anpasst. Er beantwortet Fragen im gesamten Workspace, bereitet dich auf Meetings vor, koordiniert deinen Kalender, analysiert Dokumente und erstellt Briefings.

ClickUp Brain setzt seine KI gezielt für die Umsetzung ein. Es entwirft Projektpläne, unterteilt sie in zugewiesene Aufgaben und Unteraufgaben, erstellt automatisch Statusupdates, zeichnet Meetings mit dem KI-Notetaker auf und verfasst Inhalte in Dokumenten. Neuere KI-Agenten können zudem mehrstufige Aufgaben im Hintergrund übernehmen.

Slack und ClickUp gehören beide zu den empfehlenswertesten KI-Produktivitäts-Tools – Slack, um Teams auf dem Laufenden zu halten, ClickUp, um Projekte voranzutreiben.

Slack vs. ClickUp: Integrationen

Was auch immer dein Team bereits nutzt – von CRM-Systemen über Projektmanagement-Tools bis hin zu Cloud-Speichern – lässt sich wahrscheinlich mit Slack verknüpfen. Der Slack Marketplace listet mehr als 2.600 Apps, und diese Slack-Integrationen leiten Updates und Aktionen direkt in den jeweiligen Channel, in dem die relevante Diskussion stattfindet.

Der Workflow-Builder bindet diese Drittanbieter-Tools in Unterhaltungen ein. So kann ein abgeschlossenes Geschäft automatisch eine Aufgabe, eine Benachrichtigung und eine Kickoff-Nachricht auslösen, ohne dass jemand den Tab wechseln muss.

ClickUp setzt auf Konsolidierung. Viele Tools sind direkt in die Plattform integriert – Dokumente, Whiteboards und Zeiterfassung befinden sich alle an einem Ort neben den Aufgaben – und für alles Weitere stehen mehr als 1.000 Integrationen zur Verfügung.

Slack und ClickUp lassen sich auch ineinander integrieren. Gib /clickup in Slack ein, um eine Aufgabe aus einer Nachricht zu erstellen. ClickUp-Aufgaben-Updates werden in Echtzeit in Slack-Channels gepostet und halten so beide Seiten des Setups auf dem gleichen Stand.

Slack vs. ClickUp: Sicherheit

Slack und ClickUp verfügen beide über ausgereifte Sicherheitsprogramme mit den branchenüblichen Zertifizierungen. Slack geht bei den Datenschutzkontrollen für große Unternehmen noch einen Schritt weiter, ClickUp kombiniert seine Zertifizierungen mit detaillierten Workspace-Berechtigungen.

Slack verschlüsselt Kundendaten standardmäßig im Ruhezustand und bei der Übertragung und ergänzt dies um Kontrollen, die regulierte Organisationen benötigen. Slacks Enterprise Key Management gibt Admins eigene Verschlüsselungsschlüssel für Nachrichten und Dateien an die Hand – einschließlich der Möglichkeit, den Zugriff auf granularer Ebene zu widerrufen. Dazu kommt ein nativer Schutz vor Datenverlust, der sensible Inhalte kennzeichnet.

Zu den Governance-Funktionen gehören Aufbewahrungsrichtlinien, Legal Holds und eDiscovery. Slack Connect erstreckt dieselben Schutzmaßnahmen auf die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen und verlagert diese Gespräche aus der E-Mail in sichere, gemeinsame Channels.

ClickUp sichert seine Plattform mit SOC-2- und ISO-27001-Zertifizierungen, AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand sowie ISO-42001-Abdeckung für seine KI-Praktiken ab. Admins verwalten den regulären Zugriff über rollenbasierte Berechtigungen, Gast-Kontrollen sowie Datenschutzeinstellungen für Aufgaben und Ordner. Enterprise-Kund:innen können außerdem die Region auswählen, in der ihre Daten gespeichert werden.

Slack vs. ClickUp: Preisgestaltung

Slack und ClickUp bieten beide einen kostenlosen Plan, kostenpflichtige Tarife pro Benutzer:in sowie individuelle Enterprise-Optionen an.

Slacks kostenloser Plan deckt die grundlegenden Messaging-Funktionen mit begrenztem Nachrichtenverlauf ab. Kostenpflichtige Tarife ergänzen den unbegrenzten Verlauf und unbegrenzte Apps, externe Zusammenarbeit für Gruppen sowie zunehmend effektivere KI-Funktionen – inklusive, nicht als separates Add-on.

ClickUps „Free Forever“-Plan startet großzügig mit unbegrenzten Aufgaben und Mitgliedern; kostenpflichtige Tarife schalten zusätzlichen Speicherplatz, Ansichten und ein höheres Automatisierungsvolumen frei. Die KI-Funktionen sind als separates, nutzungsbasiertes Add-on mit eigenen Stufen erhältlich.

Statt Listenpreise Zeile für Zeile zu vergleichen, solltest du deinen gesamten Stack bewerten. Manche Teams brauchen nur eine Plattform, andere die jeweils andere – und viele nutzen beide zusammen über ihre native Integration.

Slack vs. ClickUp: Welche Plattform eignet sich besser für welche Teams?

Keine der beiden Plattformen gewinnt eindeutig – die bessere Wahl hängt davon ab, wie eine typische Woche deines Teams aussieht. Wenn die Zusammenarbeit bei der Arbeit auf Unterhaltungen basiert, bietet Slack dafür ein dauerhaftes Zuhause als Betriebssystem für die Arbeit. Wenn der Projektplan deinen Rhythmus vorgibt, bietet ClickUp diesem Plan ein effektiveres Kommandozentrum.

Wähle Slack, wenn …

Entscheidungen direkt in Channels und Huddles getroffen werden, sobald sie aufkommen – nicht erst beim nächsten Status-Meeting

Deine Arbeit in mehreren Apps stattfindet

Teams durchsuchbare Unterhaltungen und gemeinsames Wissen brauchen

Die Zusammenarbeit abteilungsübergreifend stattfindet

Wähle ClickUp, wenn …

Projektplanung für dich höchste Priorität hat

Dein Team strukturierte Aufgaben und Zeitpläne verwaltet

Die meiste Arbeit sich um Projekte und nicht um Unterhaltungen dreht

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Slack vs. ClickUp: Häufige Fragen

Kann Slack ClickUp ersetzen? Für Teams, die stark auf Kommunikation setzen, oft ja. Listen, Canvases und Workflows in Slack decken die alltägliche Aufgabenverfolgung und Dokumentation ab. Teams, die komplexe, stark voneinander abhängige Aufgaben verwalten, möchten möglicherweise weiterhin ein spezielles Planungstool nutzen, weshalb manche Unternehmen beide Plattformen parallel betreiben, anstatt sich für eine zu entscheiden. Können Slack und ClickUp zusammen verwendet werden? Ja. Eine native Integration ermöglicht es, ClickUp-Aufgaben aus Slack-Nachrichten per Slash-Befehl zu erstellen, Fortschritts-Benachrichtigungen an Channels zu senden und eine Vorschau der Aufgabendetails anzuzeigen, sobald jemand einen Link teilt. Viele Teams führen Diskussionen auf einer Plattform und erledigen ihre Arbeit auf der anderen – und beide sind miteinander verknüpft. Bietet Slack Projektmanagement-Funktionen? Slack bietet Listen zur Verfolgung von Aufgaben und Zuständigkeiten, Canvases für Briefings und gemeinsame Notizen, Vorlagen für wiederkehrende Prozesse sowie den Workflow-Builder für Automatisierungen ohne Programmierkenntnisse. Diese Tools unterstützen die tägliche Koordination innerhalb von Channels. Teams mit umfangreichen Portfolios setzen häufig zusätzlich ClickUp oder ein vergleichbares Planungstool ein.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die sich in unserem Besitz befinden. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Mehrwert.