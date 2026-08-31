Puntos clave Slack unifica conversaciones, aplicaciones y el conocimiento de la empresa en un lugar central con búsqueda integrada, mientras que ClickUp organiza el trabajo en proyectos estructurados, tareas y cronologías.

Las empresas que priorizan la comunicación tienden a sacarle más provecho a Slack, y los equipos orientados a proyectos suelen preferir las funciones de programación, dependencias y planificación de la carga de trabajo de ClickUp.

Slack y ClickUp se conectan entre sí, así que los equipos no tienen que elegir uno solo. Una configuración habitual combina Slack para la comunicación con ClickUp para la ejecución, y las actualizaciones fluyen entre ambos.

Tanto Slack como ClickUp prometen un trabajo en equipo más productivo, y cada plataforma lo logra a su manera. Slack es un sistema operativo de trabajo que se estructura en torno a las conversaciones: los canales, hilos y juntas rápidas donde realmente se toman las decisiones. Si el trabajo de tu equipo avanza al ritmo de la conversación, se sentirán a gusto trabajando en Slack.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos diseñada para la estructura, donde los diagramas de Gantt, los tableros y las jerarquías de tareas sirven a los equipos que guían su trabajo según el plan. Slack y ClickUp resuelven desafíos distintos en el entorno laboral, pero terminan formando parte de las mismas listas de candidatos porque ambas ayudan a hacer el trabajo más eficiente; simplemente lo hacen de maneras diferentes.

Esto es lo que necesitas saber sobre sus diferencias y cómo elegir la opción adecuada para tu equipo.

Slack vs. ClickUp: un vistazo rápido

Slack y ClickUp abordan el trabajo en equipo desde puntos de partida opuestos. Slack comienza con la conversación y le adjunta el trabajo. ClickUp parte del trabajo e integra la conversación en él.

Slack le asigna un canal a cada proyecto, equipo y tema, para que las conversaciones se mantengan organizadas y visibles en lugar de perderse en el correo electrónico. Las aplicaciones conectadas entregan actualizaciones en los sitios donde las personas ya conversan, y todo lo que se comparte pasa a formar parte de un registro de empresa en el que pueden hacerse búsquedas. Entre las herramientas de colaboración en equipo, su enfoque es simple: si se hace un buen registro de la conversación, la coordinación surgirá a continuación.

ClickUp se diseñó como una aplicación todo en uno que combina tareas, documentos, pizarras, chat e IA en una sola plataforma. Esa amplitud es su principal atractivo para los equipos que quieren una única herramienta que abarque todo el ciclo de vida de un proyecto.

Función Slack ClickUp Mejor ejemplo de uso Herramienta que prioriza la comunicación y se conecta con las aplicaciones que ya usas Planificación de proyectos y seguimiento de tareas estructurados Comunicación y mensajería Canales, hilos de conversación, juntas y clips ClickUp Chat y comentarios vinculados a las tareas Gestión de proyectos Listas, canvas y flujos de trabajo automatizados en canales Diagramas de Gantt, dependencias, cargas de trabajo y más de 15 vistas Búsqueda Búsqueda con IA en conversaciones, archivos y aplicaciones conectadas Búsqueda conectada en tareas, documentos y herramientas vinculadas Capacidades de IA Incluidas en los planes de pago, desde resúmenes hasta Slackbot ClickUp Brain, que se adquiere como complemento Integraciones Más de 2600 aplicaciones en el Slack Marketplace Más de 1000 integraciones, además de documentos y seguimiento de tiempo integrados Seguridad Certificaciones de cumplimiento normativo, cifrado predeterminado, gestión de claves y prevención de pérdida de datos Certificaciones SOC 2 e ISO con permisos detallados Precio Plan gratuito y planes de pago por usuario con diferentes niveles Plan Free Forever con precios de IA por separado

En qué se destaca Slack

Los puntos fuertes de Slack se centran en las personas y la información que comparten. Cada función amplía lo que una conversación puede lograr.

Comunicación en equipo. Los canales, los hilos de conversaciones y los mensajes directos le dan a cada proyecto y tema un lugar definido.

Colaboración conectada. Personas, conversaciones, archivos y aplicaciones se unen en un solo espacio de trabajo en lugar de estar dispersos entre herramientas.

Integraciones y automatización. Las herramientas empresariales se conectan a los canales, y Slackbot y el Generador de flujos de trabajo se encargan automáticamente del trabajo rutinario.

Intercambio de conocimiento potenciado por IA. La IA integrada resume conversaciones, responde preguntas y ayuda a los equipos a mantenerse alineados entre reuniones.

En qué se destaca ClickUp

Los puntos fuertes de ClickUp se relacionan más con la planificación, las listas de tareas y el seguimiento. Brilla especialmente cuando el trabajo se beneficia de una estructura formal.

Gestión de proyectos y tareas. Los equipos planifican y asignan tareas, además de hacer el seguimiento del trabajo, desde el inicio hasta la entrega en un único sistema.

Planificación de proyectos. Cronologías, objetivos, paneles y cargas de trabajo se centralizan a disposición de los responsables que necesitan tener el panorama completo.

Flujos de trabajo personalizables. Las vistas, automatizaciones y estados se adaptan a la forma en que trabaja cada equipo.

Gestión del trabajo. Las tareas, la documentación y la ejecución se mantienen en un solo sistema, lo que reduce la cantidad de herramientas que se usan a diario.

Slack vs. ClickUp: comunicación en equipo

En Slack, las conversaciones ocurren en canales, que son espacios abiertos dedicados a un solo equipo o tema. Los hilos mantienen ordenadas las conversaciones secundarias, las juntas convierten cualquier mensaje en una sesión rápida de audio o video en vivo, y los clips permiten grabar actualizaciones rápidas para los compañeros que trabajan en otras zonas horarias.

Esa versatilidad se adapta tanto a conversaciones espontáneas entre equipos como a anuncios para toda la empresa, lo que convierte a Slack en un software de colaboración en tiempo real en el sentido más completo del término.

ClickUp ancla la comunicación al trabajo en sí. ClickUp Chat vincula los mensajes a las tareas y los documentos relacionados, los comentarios de tareas mantienen las observaciones asociadas al elemento de trabajo, y las publicaciones destacan las actualizaciones importantes del flujo del chat. Las conversaciones permanecen ligadas a elementos entregables específicos, lo que evita que el contexto se disperse.

En resumen: ClickUp es ideal para equipos cuyas conversaciones giran principalmente en torno a actualizaciones de tareas. Slack le da más espacio a la conversación libre, para que la ideación, la colaboración y la creatividad fluyan con libertad sin perder de vista el trabajo del día a día.

Slack vs. ClickUp: gestión de proyectos

La gestión de proyectos en Slack comienza donde el trabajo ya suele ocurrir: en la conversación. Las listas capturan tareas a realizar, responsables y fechas límite en el mismo canal; y los canvas mantienen los informes y las notas en curso junto a la conversación. Con la automatización de flujos de trabajo, a través del Generador de flujos de trabajo, se encauzan solicitudes, se publican actualizaciones y se asignan seguimientos sin necesidad de usar código. Para muchos equipos, esto cubre perfectamente lo que hacían sus herramientas de gestión de proyectos anteriores.

ClickUp ofrece capacidades de planificación más completas. Los diagramas de Gantt mapean dependencias y rutas críticas, los estados personalizados y las subtareas convierten un proceso en etapas rastreables, y las vistas de carga de trabajo muestran quién tiene disponibilidad antes de que se incumpla una fecha límite. Cuando un proyecto requiere una estructura de desglose de trabajo real que combine cronologías, gestión de recursos e informes, la suite de ClickUp es la opción diseñada específicamente para eso.

Slack vs. ClickUp: búsqueda

La filosofía de ambas plataformas se hace más evidente en lo que atañe a la búsqueda. Slack busca lo que las personas dijeron; ClickUp busca lo que crearon.

Slack convierte tu historial de mensajes en una base de conocimiento. Haz una pregunta en lenguaje natural y la búsqueda empresarial, que cuenta con tecnología de IA, extrae respuestas de mensajes, archivos y aplicaciones conectadas: la decisión que quedó sepultada en el canal del trimestre pasado, la síntesis de una reunión a la que no pudiste asistir o la presentación que un compañero compartió en un hilo. Dado que es posible hacer búsquedas en las conversaciones pasadas, la comunicación cotidiana se convierte en un intercambio seguro de conocimiento en lugar de el contexto que se pierde de vista en el contenido acumulado.

ClickUp orienta la búsqueda conectada hacia los productos de trabajo en sí. Indexa tareas, documentos y archivos en el espacio de trabajo y las herramientas vinculadas, lo que la hace muy adecuada para localizar elementos entregables estructurados, como el informe de un proyecto, el historial de una tarea o un recurso aprobado. Ese tipo de búsquedas específicas es donde ClickUp destaca con más fuerza.

Slack vs. ClickUp: funciones de IA

La IA de Slack condensa lo que te perdiste y encuentra lo que necesitas. Las síntesis de canales y los resúmenes de hilos reducen las conversaciones largas a sus puntos clave, la búsqueda en lenguaje natural te da respuestas directas a partir del conocimiento del espacio de trabajo, las juntas pueden tomar sus propias notas, y los equipos pueden crear automatizaciones a partir de una descripción en lenguaje sencillo.

Slackbot completa la propuesta al presentarse como un agente de IA personal que conoce el contexto de tu equipo y se adapta a tu estilo. Puede responder preguntas en todo el espacio de trabajo, prepararte para reuniones, gestionar tu calendario, analizar documentos y redactar informes.

ClickUp Brain orienta la IA hacia la ejecución. Esboza planes de proyecto, los divide en tareas y subtareas asignadas, genera actualizaciones de estado automáticamente, registra reuniones con AI Notetaker y redacta contenido en documentos. Los nuevos agentes de IA también pueden encargarse de trabajos de varios pasos en segundo plano.

Slack y ClickUp merecen un lugar en cualquier lista de herramientas de productividad con IA: Slack para mantener a todas las personas informadas y ClickUp para impulsar el avance de los proyectos.

Slack vs. ClickUp: integraciones

Lo que sea que tu equipo ya utilice, desde sistemas de CRM hasta rastreadores de proyectos y almacenamiento en la nube, probablemente se conecta a Slack. El Slack Marketplace incluye más de 2600 aplicaciones, y esas integraciones de Slack envían actualizaciones y acciones al canal donde se lleva a cabo la conversación correspondiente.

El Generador de flujos de trabajo integra esas herramientas de terceros en la conversación, de modo que cerrar una negociación puede desencadenar una tarea, una notificación y un mensaje inicial sin que nadie deba cambiar de pestaña.

ClickUp apuesta por la consolidación. Incorpora muchas herramientas directamente en la plataforma (documentos, pizarras y seguimiento del tiempo conviven junto a las tareas) y suma más de 1000 integraciones para todo lo demás.

Slack y ClickUp también se integran entre sí. Escribe /clickup en Slack para crear una tarea a partir de un mensaje, y las actualizaciones de las tareas de ClickUp se publican en los canales de Slack en tiempo real, con lo que ambas caras se mantienen sincronizadas.

Slack vs. ClickUp: seguridad

Slack y ClickUp cuentan con programas de seguridad consolidados, con las certificaciones estándares en cada caso. Slack va más lejos en lo que respecta a los controles de protección de datos para grandes organizaciones, mientras que ClickUp combina sus certificaciones con permisos de espacio de trabajo detallados.

Slack cifra los datos de los clientes en reposo y en tránsito de forma predeterminada, y agrega controles que las organizaciones reguladas necesitan. Con la administración de claves Enterprise de Slack, los administradores obtienen sus propias claves de cifrado para mensajes y archivos, además de la capacidad de revocar accesos a un nivel detallado de manera granular, y la prevención de la pérdida de datos nativa marca el contenido sensible.

Las funciones de gobernanza incluyen políticas de conservación, retenciones legales y eDiscovery. Slack Connect extiende las mismas protecciones al trabajo con socios externos, con lo que esas conversaciones se trasladan fuera del correo electrónico y se llevan a canales compartidos seguros.

ClickUp respalda su plataforma con las certificaciones SOC 2 e ISO 27001, cifrado AES-256 en reposo y cobertura ISO 42001 para sus prácticas de IA. Los administradores gestionan el acceso habitual mediante permisos basados en roles, controles de invitados y configuraciones de privacidad en tareas y carpetas. Los clientes Enterprise también pueden elegir la región donde se alojan sus datos.

Slack vs. ClickUp: precios

Tanto Slack como ClickUp ofrecen un plan gratuito, niveles de pago por usuario y opciones Enterprise personalizadas.

El plan Gratuito de Slack cubre lo esencial de la mensajería con historial limitado. Los niveles de pago agregan historial y aplicaciones ilimitadas, colaboración externa para grupos y funciones de IA cada vez más avanzadas, que se incluyen sin costo adicional.

El plan Free Forever de ClickUp es generoso desde el inicio, dado que incluye tareas y miembros ilimitados, y los niveles de pago desbloquean características de almacenamiento, vistas y mayor volumen de automatización. La IA está disponible como un complemento adicional de pago por usuario, con sus propios niveles.

En lugar de comparar precios de listas línea por línea, evalúa tus componentes tecnológicos. Algunos equipos necesitan una plataforma, otros necesitan la otra, y muchos usan ambas juntas a través de su integración nativa.

Slack vs. ClickUp: ¿cuál es mejor para cada equipo?

Ninguna plataforma es la vencedora indiscutible: la mejor opción depende de cómo es una semana habitual de tu equipo. Si el día a día se basa en la colaboración en el trabajo mediante conversaciones, esta colaboración tendrá un espacio permanente en Slack como sistema operativo de trabajo. Si el plan del proyecto marca el ritmo, ClickUp ofrece a ese plan un centro de control más completo.

Elige Slack si…

Las decisiones se toman en canales y juntas en el momento en que surgen, no en la próxima reunión de seguimiento.

El trabajo se realiza en varias aplicaciones.

Los equipos necesitan conversaciones y conocimiento compartido en los que puedan hacerse búsquedas.

La colaboración ocurre entre distintos departamentos.

Elige ClickUp si…

La planificación de proyectos es tu máxima prioridad.

Tu equipo gestiona cronologías y tareas estructuradas.

La mayor parte del trabajo gira en torno a proyectos, no a conversaciones.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Slack vs. ClickUp: preguntas frecuentes

¿Slack puede reemplazar a ClickUp? Para los equipos orientados a la comunicación, muchas veces sí. Las listas, los canvas y los flujos de trabajo en Slack cubren el seguimiento de tareas y la documentación del día a día. Los equipos que gestionan actividades complejas con muchas dependencias quizás prefieran una herramienta de planificación dedicada, por eso algunas organizaciones usan ambas plataformas en paralelo en lugar de elegir una sola. ¿Slack y ClickUp pueden funcionar en conjunto? Sí. Una integración nativa permite crear tareas de ClickUp desde mensajes de Slack con un comando de barra diagonal, envía notificaciones de progreso a los canales de Slack y permite obtener una vista previa de los detalles de una tarea cuando alguien comparte un enlace. Muchos equipos mantienen las conversaciones en una plataforma y el trabajo de entrega en la otra, y conectan los elementos en ambas direcciones. ¿Slack ofrece funciones de gestión de proyectos? Slack incluye listas para hacer seguimiento de tareas y responsables, canvas para informes y notas compartidas, plantillas para procesos repetibles y el Generador de flujos de trabajo para lograr automatizaciones sin código. Estas herramientas resuelven la coordinación diaria dentro de los canales, y los equipos con portafolios complejos suelen agregar ClickUp o un planificador similar.

Este artículo es solo para fines informativos y presenta productos de Slack, que es de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en el éxito de nuestros productos, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra genuina convicción sobre su valor.