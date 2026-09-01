Puntos clave Slack reúne conversaciones de trabajo, herramientas empresariales, IA y el conocimiento de la organización en un solo lugar. Chatwork hace mayor hincapié en la comunicación y la coordinación de tareas.

Los canales, las conversaciones en hilos y la búsqueda empresarial de Slack ayudan a los equipos a organizar y encontrar información a medida que el trabajo crece. Chatwork mantiene la asignación y gestión de tareas directamente en los chats del equipo.

Ambas plataformas ofrecen IA, integraciones, comunicación por video y herramientas de colaboración. La mejor opción para tu equipo depende de la complejidad del flujo de trabajo, las necesidades de comunicación y el uso de aplicaciones empresariales conectadas.

Slack y Chatwork resuelven desafíos de colaboración similares, pero están diseñadas en torno a dos filosofías distintas sobre cómo se comunican los equipos. La plataforma de Chatwork se centra en la mensajería, la gestión práctica de tareas y el uso compartido de archivos. Slack ofrece una plataforma de comunicaciones más amplia, que incluye canales de mensajería dedicados, seguimiento de tareas, capacidades de IA, integraciones con herramientas externas y flujos de trabajo automatizados.

Elegir la plataforma adecuada para tu equipo depende de factores como la complejidad del flujo de trabajo, el tamaño del equipo y las necesidades de colaboración e integración.

Slack vs. Chatwork: comparación rápida

Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne conversaciones, herramientas, información y flujos de trabajo en un único centro de colaboración. Las conversaciones del equipo se pueden organizar en canales y los colegas también pueden comunicarse mediante mensajes directos o videollamadas, realizar búsquedas en toda la plataforma, integrar herramientas de proyectos de terceros y crear flujos de trabajo automatizados para simplificar procesos. Con su amplio ecosistema, Slack es ideal para organizaciones que quieren unificar la comunicación entre distintos equipos y procesos.

Chatwork ofrece mensajería de trabajo organizada junto con herramientas de gestión de tareas, videoconferencias y uso compartido de archivos. La plataforma permite el envío de mensajes directos y los chats grupales, así como la realización de reuniones individuales y grupales por video, sin salir de Chatwork. Las conversaciones son contenido que puede consultarse y los administradores pueden asignar tareas a los miembros del equipo desde la ventana de chat. El enfoque preciso de Chatwork en la colaboración en equipo puede convertir a esta plataforma en una buena opción para organizaciones que necesitan una herramienta sencilla para la comunicación y la gestión de tareas.

Slack Chatwork Ideal para Organizaciones que necesitan vincular la comunicación de trabajo con herramientas empresariales, IA y flujos de trabajo Organizaciones que prefieren una plataforma enfocada en la comunicación en el trabajo y la coordinación de tareas Comunicación Canales, mensajes directos, hilos, juntas y comunicación por audio/video Mensajes directos, chats grupales y reuniones de video individuales y grupales Gestión de tareas Listas de Slack, flujos de trabajo relacionados con tareas, e integraciones con herramientas de gestión de proyectos Funciones de asignación y gestión de tareas que se integran directamente en los chats Capacidades de IA Búsqueda, resúmenes y agentes con tecnología de IA Funciones con tecnología de IA para transcripción, resumen y redacción/revisión Integraciones Se integra con una amplia variedad de más de 2600 aplicaciones de terceros y herramientas empresariales Se integra con herramientas y servicios empresariales seleccionados Automatización de flujos de trabajo El Generador de flujos de trabajo y la automatización conectan las conversaciones con los procesos y las herramientas de la empresa Funciones integradas de tareas y notificaciones para la coordinación de procesos Seguridad Cifrado en reposo y en tránsito; gestión de identidades y dispositivos; Administración de claves Enterprise; registros de auditoría; prevención de pérdida de datos; políticas de conservación, retenciones legales y eDiscovery; certificaciones SOC 2 y múltiples certificaciones ISO; compatibilidad con los requisitos de HIPAA, FINRA y FedRAMP Cifrado, gestión de usuarios y archivos, y certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701 Precio Plan gratuito disponible; precios escalonados desde $8,75 por usuario al mes Plan gratuito; precios escalonados con el plan Business desde $7 por usuario/mes con facturación anual

En qué se destaca Slack

Slack ofrece a los equipos un centro de operaciones donde las comunicaciones empresariales, las herramientas y los flujos de trabajo se reúnen en un solo lugar. Los canales mantienen las conversaciones organizadas por tema, equipo o proyecto, mientras que miles de integraciones de aplicaciones ayudan a incorporar datos y tareas clave a Slack para que no tengas que saltar entre aplicaciones.

La IA de Slack agrega otra capa de eficiencia con notas de reuniones automatizadas, resúmenes instantáneos de conversaciones y búsqueda empresarial. Y, dado que los equipos recurren a Slackbot para que se ocupe de las tareas cotidianas y los recordatorios, cuentan con un espacio de trabajo que se siente más inteligente y fácil de usar. En conjunto, Slack crea un entorno unificado donde las organizaciones pueden gestionar la comunicación y la colaboración sin dispersar el trabajo en múltiples plataformas.

En qué se destaca Chatwork

Chatwork ofrece a los equipos un espacio enfocado para gestionar mensajería, tareas, uso compartido de archivos y videollamadas, todo en una sola plataforma. Los empleados pueden conectarse de forma individual o en chats grupales, y todas las conversaciones pueden consultarse, lo que facilita rastrear decisiones o retomar conversaciones anteriores. Las tareas se pueden asignar directamente desde la ventana del chat, con lo que las tareas a realizar se mantienen vinculadas al contexto en el que se crearon. Sus herramientas de IA brindan soporte adicional al resumir conversaciones, transcribir audio y ayudar a redactar o revisar documentos. Para las organizaciones que buscan una herramienta integral y simplificada para la comunicación y la coordinación, Chatwork ofrece un entorno sencillo y estructurado que mantiene a los equipos en movimiento.

Slack vs. Chatwork: comunicación en equipo

Slack y Chatwork ofrecen herramientas para la comunicación directa y grupal, pero esas conversaciones se organizan de manera diferente en estas plataformas.

Con los canales, puedes organizar las conversaciones por tema, proyecto o equipo. Puedes estructurar los intercambios aún más respondiendo a hilos de mensajes específicos o usando subtemas para encontrar fácilmente lo que buscas. Cuando necesitas hablar en tiempo real, puedes crear una junta para que tus colegas se unan a una llamada de audio o video directamente en el canal o mensaje directo. Slack también permite incorporar personas externas a tu organización de forma segura con Slack Connect.

Chatwork usa chats grupales (llamados chats o salas) para organizar las conversaciones. Los equipos pueden hablar sobre proyectos y asignar tareas dentro de una conversación grupal o usar mensajes directos para la comunicación uno a uno. También tienes la flexibilidad de cambiar a videollamadas individuales o grupales sin salir de la plataforma.

Para los equipos que dependen de la colaboración cruzada o que trabajan en varios proyectos a la vez, la estructura en capas de Slack facilita mantener las conversaciones organizadas. Para quienes prefieren una interfaz más tradicional, con un estilo similar al de una sala de chat y que incluya la asignación de tareas, Chatwork puede ser una buena opción.

Slack vs. Chatwork: gestión de tareas y proyectos

Chatwork mantiene la gestión de tareas vinculada a la conversación. Los usuarios pueden crear una tarea, asignarla y fijar una fecha límite directamente desde la ventana del chat, sin necesidad de cambiar de pestaña ni de aplicación. Esa estrecha conexión entre la mensajería y las tareas a realizar facilita que los equipos deleguen responsabilidades y sigan el progreso a medida que las conversaciones se desarrollan.

Slack adopta un enfoque más amplio para coordinar el trabajo en proyectos. Las listas de Slack ofrecen un espacio dedicado para organizar tareas, fechas límite y responsables, mientras que los canvas dan a los equipos un espacio de trabajo compartido para reunir los detalles del proyecto e incorporar archivos, imágenes y videos. Las integraciones con herramientas como Asana, Trello y Jira permiten que las actualizaciones del proyecto lleguen directamente a Slack, para que los equipos tengan siempre una visión completa. Para las organizaciones que gestionan proyectos complejos o múltiples sistemas internos, el ecosistema de Slack ayuda a conectar las conversaciones del día a día con los flujos de trabajo más amplios que impulsan el trabajo.

Slack vs. Chatwork: funciones de IA

Si bien tanto Slack como Chatwork combinan la IA con la comunicación en el trabajo, Slack integra la IA de manera profunda en la forma en que los equipos encuentran información y avanzan en sus tareas. La IA de Slack permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural que desencadenan búsquedas en canales, archivos, mensajes e incluso aplicaciones integradas. Esto convierte esencialmente el historial completo de conversaciones y documentación en un sistema de gestión del conocimiento consultable, al mismo tiempo que mantiene los permisos individuales y las restricciones de acceso. La IA de Slack puede generar resúmenes de canales, síntesis de reuniones y actualizaciones diarias, mientras que tu asistente de IA personal, Slackbot, te ayuda con necesidades específicas, como analizar documentos, redactar resúmenes de proyectos o prepararte para próximas reuniones.

Las funciones de IA de Chatwork están estrechamente alineadas con su enfoque en la mensajería y la coordinación de tareas. Los usuarios pueden redactar documentos, recopilar información y resumir conversaciones sin salir de la plataforma, lo que mantiene la IA conectada directamente a la comunicación del día a día.

Ambas herramientas incorporan la IA, pero la implementación de Slack llega más lejos en lo que respecta a la gestión del conocimiento y la automatización de flujos de trabajo. Es posible que los equipos que necesitan búsquedas más profundas o soporte para tareas más complejas adviertan que la IA de Slack y Slackbot se adaptan mejor a esas necesidades. Las herramientas de IA de Chatwork pueden ser una buena opción para equipos más pequeños que quieren una asistencia simple dentro de la plataforma, sin la complejidad de una automatización empresarial más avanzada.

Slack vs. Chatwork: integraciones y herramientas conectadas

Chatwork se integra con un número limitado de aplicaciones populares de terceros, como Google Drive, Trello, GitHub y Dropbox. Los usuarios pueden ampliar las capacidades de Chatwork con estas integraciones mientras gestionan actividades laborales habituales, como la administración de tareas y las conversaciones, dentro de la plataforma.

Las integraciones de Slack abarcan más de 2600 aplicaciones de terceros, incluidas herramientas para gestión de proyectos, IA, uso compartido de archivos y mucho más. En lugar de saltar entre pestañas, las organizaciones pueden convertir a Slack en un centro de conocimiento donde las actualizaciones, los registros y los flujos de trabajo conviven con las conversaciones cotidianas. Slack muestra los datos de las aplicaciones como una vista previa interactiva dentro de la actividad de un canal, lo que permite a los usuarios editar registros, marcar tareas completadas y aprobar solicitudes sin salir de la conversación.

Si bien tanto Chatwork como Slack se integran con aplicaciones de terceros, Slack ofrece un ecosistema más amplio que abarca muchas aplicaciones de uso empresarial, mientras que Chatwork se enfoca más específicamente en las comunicaciones y la gestión de tareas.

Slack vs. Chatwork: seguridad

Tanto Chatwork como Slack ofrecen funciones de seguridad de nivel empresarial, como cifrado y gestión de usuarios y archivos, y ambas cuentan con múltiples certificaciones ISO en seguridad de la información.

Slack cifra los datos tanto en reposo como en tránsito e incluye controles para la gestión de dispositivos y el control de acceso. La plataforma ofrece opciones para registros de auditoría, políticas de conservación, prevención de pérdida de datos, retenciones legal y eDiscovery. Los clientes empresariales de Slack también tienen acceso a Administración de claves Enterprise (EKM), una función de control de datos que permite a las organizaciones usar sus propias claves de cifrado.

Chatwork también cifra las comunicaciones y los archivos, y ofrece opciones de acceso y gestión de archivos basadas en el usuario. La plataforma cuenta con varias certificaciones ISO y realiza auditorías de seguridad periódicas para detectar y corregir problemas en ese ámbito.

Tanto Chatwork como Slack pueden prestar un servicio seguro a las empresas. La elección correcta puede depender de los requisitos de seguridad y gobernanza de datos de tu organización. Si bien Chatwork ofrece los controles básicos necesarios para una comunicación empresarial segura, Slack brinda a los administradores de TI un conjunto más amplio de herramientas para la administración de datos y el cumplimiento normativo en materia de seguridad.

Slack vs. Chatwork: ¿cuál es la mejor opción para tu equipo?

Elegir la plataforma adecuada depende de lo que tu equipo valora y de cómo prefiere trabajar. Tanto Slack como Chatwork combinan mensajería, uso compartido de archivos, coordinación de tareas y colaboración en un solo lugar, pero conectan el resto del trabajo de tu organización de maneras muy distintas. Aquí te mostramos cómo decidir cuál se adapta mejor a las necesidades de tu equipo.

Elige Slack si:

Tu trabajo depende de múltiples aplicaciones y flujos de trabajo conectados. Slack cuenta con un ecosistema mucho más amplio de integraciones de aplicaciones, lo que te permite incorporar datos y flujos de trabajo de otras herramientas a la plataforma.

Quieres compartir conocimiento y colaborar a escala con la ayuda de la IA. La IA de Slack y Slackbot permiten a los usuarios realizar búsquedas en conversaciones y mensajes, resumir documentos y debates y obtener contexto rápidamente sin tener que leer hilos de mensajes completos.

La Tu equipo necesita conversaciones estructuradas en hilos y canales organizados para evitar las distracciones en el chat a medida que la empresa crece. Con los canales de Slack, puedes organizar las comunicaciones por equipo, proyecto o tema. Los hilos son espacios útiles para ordenar las conversaciones dentro de un canal. Este abordaje organizativo en capas ayuda a mantener las conversaciones enfocadas y la información más fácil de encontrar.

Elige Chatwork si:

Tu organización busca una plataforma de comunicación enfocada y fácil de adoptar. Chatwork incluye mensajería directa y grupal, uso compartido de archivos, reuniones por video y las principales integraciones de aplicaciones en una sola plataforma.

Tu equipo necesita que la asignación de tareas se integre con las conversaciones. Crea y administra listas de tareas directamente desde las salas de chat de Chatwork. Esta función es especialmente útil si tu equipo necesita gestionar tareas sin usar un sistema de gestión de proyectos independiente.

En definitiva, Slack es una opción más sólida si tu organización quiere conectar la comunicación del equipo con el resto del ecosistema de software. Para los equipos que necesitan una plataforma de comunicación sencilla con coordinación de tareas integrada, Chatwork puede ser la solución ideal.

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Preguntas frecuentes sobre Slack vs. Chatwork