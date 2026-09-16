核心要点 Slack 将职场沟通、商业工具、AI 与组织知识整合于一处。Chatwork 则更专注于沟通与任务协调。

Slack 的频道、消息列和企业搜索功能，帮助团队在业务扩展过程中高效整理和查找信息。Chatwork 则支持直接在团队聊天中进行任务分配与管理。

两个平台均提供 AI、集成、视频沟通和协作工具。哪个更适合你的团队，取决于工作流程的复杂程度、沟通需求以及对业务应用集成的依赖程度。

Slack 和 Chatwork 都能解决协作难题，但两者围绕着截然不同的团队沟通理念构建。Chatwork 的平台以即时通讯、便捷的任务管理和文件共享为核心。Slack 则提供更广泛的沟通平台，涵盖专属消息频道、任务跟踪、AI 功能、与外部工具的集成以及自动化工作流程。

为团队选择合适的平台，需综合考量工作流程的复杂程度、团队规模，以及协作与集成需求。

Slack 与 Chatwork 对比情况一览

Slack 是一个工作操作系统，将沟通、工具、信息和工作流程汇聚于一个协作中心。团队对话可按频道分类整理，同事之间还可通过私信或视频聊天进行沟通，跨平台搜索内容，集成第三方项目工具，并创建自动化工作流程以简化业务流程。凭借其广泛的生态系统，Slack 非常适合希望打通不同团队与流程之间沟通壁垒的组织。

Chatwork 提供有序的职场即时通讯，以及任务管理工具、视频会议和文件共享功能。该平台支持私信和群聊，以及个人与群组视频会议，全程无需离开 Chatwork。对话内容支持搜索，管理者可直接在聊天窗口中为团队成员分配任务。Chatwork 专注于团队协作的设计理念，使其成为需要简单易用的沟通与任务管理工具的组织的理想之选。

Slack Chatwork 最适合场景 需要将职场沟通与商业工具、AI 及工作流程相连接的组织 偏好使用专注型平台进行职场沟通与任务协调的组织 沟通 频道、私信、消息列、抱团，以及音频/视频通话 私信、群聊、个人和群组视频会议 任务管理 Slack 列表、任务相关工作流程，以及与项目管理工具的集成 在聊天中直接进行任务分配与管理 AI 功能 AI 驱动的搜索、摘要与智能代理 AI 驱动的转录、摘要及起草/审阅功能 集成 可与 2,600 多款第三方应用及商业工具广泛集成 可与特定商业工具和服务集成 工作流程自动化 工作流程构建器和自动化将对话与业务流程及工具相连接 内置任务和通知功能，助力流程协调 安全性 静态和传输加密；身份与设备管理；企业密钥管理；审计日志；数据丢失防护系统；数据留存政策、法律保全与 eDiscovery；SOC 2 及多项 ISO 认证；支持 HIPAA、FINRA 和 FedRAMP 合规要求 加密、用户与文件管理，以及 ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27701 认证 定价 提供免费套餐；阶梯式 定价 ，起价为每用户每月 $8.75 免费套餐；阶梯式定价，Business 套餐按年计费起价为每用户每月 $7

Slack 的 独特之处

Slack 为团队提供一个核心枢纽，让业务沟通、工具和工作流程汇聚于同一平台。频道按主题、团队或项目组织讨论，数以千计的应用集成将关键数据和任务直接带入 Slack，让你无需频繁切换应用。

Slack AI 通过自动生成会议记录、即时对话摘要和企业搜索进一步提升工作效率。Slackbot 负责处理日常任务和提醒，让工作区更智能、更易上手。总体而言，Slack 打造了一个统一的环境，让组织能够集中管理沟通与协作，无需将工作分散在多个平台上。

Chatwork 的独特之处

Chatwork 为团队提供一个专注的空间，将消息、任务、文件共享和视频会议整合在同一平台上。员工可以进行一对一沟通或群聊，所有对话均可搜索，方便追溯决策或回顾历史讨论。任务可以直接在聊天窗口中分配，让行动项与对话情境紧密相连。其 AI 工具还提供额外支持，包括对话摘要、音频转录以及辅助起草或审阅文档。对于希望使用简洁一体化工具来统筹沟通与协作的组织而言，Chatwork 提供了一个简单、有条理的环境，帮助团队保持高效运转。

Slack 与 Chatwork 对比：团队沟通

Slack 和 Chatwork 都提供私信和群聊工具——但两个平台对这些对话的组织方式有所不同。

通过频道，你可以按话题、项目或团队整理对话。你还可以通过回复特定消息列或使用子话题，进一步细化讨论，方便快速定位所需内容。需要实时交流时，可以发起一个抱团，让同事直接在频道或私信中加入语音或视频通话。Slack 还支持通过 Slack Connect 安全地将组织外部人员纳入协作。

Chatwork 使用群聊（称为聊天或房间）来整理对话。团队可以在群聊中讨论项目并分配任务，也可以使用私信进行一对一沟通。你还可以灵活切换至个人或群组视频通话，无需离开平台。

对于需要跨团队协作或同时参与多个项目团队的团队来说，Slack 的多层级结构能让对话管理更加井然有序。对于偏好传统聊天室风格界面且需要内置任务分配功能的用户，Chatwork 可能是一个不错的选择。

Slack 与 Chatwork 对比：任务与项目管理

Chatwork 将任务管理与对话紧密结合。用户可以直接在聊天窗口中创建任务、指定负责人并设置截止日期，无需切换标签页或跳转到其他应用。消息与行动项之间的紧密连接，让团队在讨论进行的同时，轻松完成职责分配和进度跟踪。

Slack 在项目协作方面提供了更全面的方式。Slack 列表 提供专属空间，用于整理任务、截止日期和负责人，而画板则为团队提供共享工作区，可汇总项目详情并嵌入文件、图片和视频。与 Asana、Trello、Jira 等工具的集成，让项目动态能够直接同步至 Slack，帮助团队轻松掌握全局。对于需要应对复杂项目或多套内部系统的组织，Slack 的生态系统有助于将日常沟通与驱动业务前进的大型工作流程无缝衔接。

Slack 与 Chatwork 对比：AI 功能

虽然 Slack 和 Chatwork 都将 AI 与职场沟通相结合，但 Slack 将 AI 更深度地融入团队查找信息、推进工作的方式之中。Slack AI 允许用户以自然语言提问，跨频道、文件、消息乃至集成应用进行搜索，从而将整个对话历史和文档资料转变为一套可搜索的知识管理系统，同时保留各自的权限和访问限制。Slack AI 可以生成频道摘要、会议要点回顾和每日更新，而你的个人 AI 助理 Slackbot 则可协助你完成特定任务，例如分析文件、起草项目简报或为即将召开的会议做准备。

Chatwork 的 AI 功能与其专注于消息传递和任务协调的定位高度契合。用户无需离开平台，即可起草文档、收集信息并汇总对话内容，让 AI 与日常沟通紧密相连。

两款工具都融入了 AI，但 Slack 的应用延伸得更远，涵盖知识管理和工作流程自动化。需要更深入的搜索洞察或更复杂任务支持的团队，或许会发现 Slack AI 和 Slackbot 更能满足这些需求。Chatwork 的 AI 工具则更适合规模较小、只需简单平台内辅助而无需复杂企业自动化的团队。

Slack 与 Chatwork 对比：集成与连接工具

Chatwork 可与数量有限的主流第三方应用集成，包括 Google 云端硬盘、Trello、GitHub 和 Dropbox。用户可借助这些集成扩展 Chatwork 的功能，同时在平台内管理任务和对话等常见工作事项。

Slack 集成涵盖超过 2,600 款第三方应用，包括项目管理、AI、文件共享等各类工具。组织无需在不同标签页之间来回切换，即可将 Slack 打造为集更新、记录和工作流程于日常对话之中的核心知识枢纽。Slack 在频道的活动中以交互式预览的形式展示应用数据，用户无需离开对话，即可编辑记录、标记已完成任务并审批请求。

虽然 Chatwork 和 Slack 都支持与第三方应用集成，但 Slack 在众多业务应用方面拥有更广泛的生态系统，而 Chatwork 则更专注于沟通和任务管理。

Slack 与 Chatwork 对比：安全性

Chatwork 和 Slack 均提供企业级安全功能，例如加密以及用户和文件管理，两者均通过了多项信息安全 ISO 认证。

Slack 对静态数据和传输中的数据均进行加密，并提供设备管理和访问控制。该平台还支持审计日志、数据留存政策、数据丢失防护系统、法律保全和 eDiscovery。Slack 的企业客户还可使用企业密钥管理 (EKM) 功能，这是一项数据管控功能，允许组织使用自己的加密密钥。

Chatwork 还会对通信和文件进行加密，并提供基于用户的访问权限和文件管理选项。该平台持有多项 ISO 认证，并定期开展安全审计，以发现和修复安全问题。

Chatwork 和 Slack 都能为企业提供安全保障。最终选择哪款产品，可能取决于你的组织在安全性和数据治理方面的具体需求。Chatwork 提供了安全业务通信所需的核心管控能力，而 Slack 则为 IT 管理员提供了更丰富的数据管理和安全合规工具。

Slack 与 Chatwork：哪款更适合你的团队？

选择哪个平台，取决于你的团队最看重什么，以及你们偏好的工作方式。Slack 和 Chatwork 都将即时通讯、文件共享、任务协调与团队协作集于一体，但它们与组织其他工作的融合方式却大相径庭。以下几点可以帮助你判断哪款产品更契合团队的需求。

选择 Slack，如果：

你的工作依赖多款应用和互联的工作流程。 Slack 拥有更广泛的应用集成生态，帮助你将其他工具的数据和工作流程接入平台。

你希望借助 AI 实现大规模知识共享与协作。 Slack AI 和 Slackbot 让用户能够搜索对话和消息、对文档与讨论进行摘要，无需逐条阅读消息列即可快速了解上下文。

随着公司规模扩大，你的团队需要通过消息列讨论和有序的频道来减少信息干扰。 Slack 频道让你可以按团队、项目或主题对沟通内容进行分类。消息列则在频道内提供便捷的分组方式，帮助你整理各类对话。这种分层的组织方式有助于让对话保持聚焦，也让信息更易于查找。

选择 Chatwork，如果：

你的组织希望使用一款专注、易于上手的沟通平台。 Chatwork 将私信与群组消息、文件共享、视频会议及主流应用集成整合在单一平台中。

你的团队需要在对话中内置任务分配功能。 直接在 Chatwork 聊天室中创建和管理任务列表。如果你的团队需要在不使用单独的 项目管理 系统的情况下管理任务，这项功能尤为实用。

总体而言，如果你的组织希望将团队沟通与更广泛的软件生态系统打通，Slack 更具优势。对于需要简单易用的沟通平台并内置任务协调功能的团队来说，Chatwork 或许是个不错的选择。

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