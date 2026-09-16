核心要点 Slack 和 LINE WORKS 都是职场沟通工具，旨在提升协作效率和任务管理能力。

Slack 更适合需要多样化功能和丰富集成选项的大型组织。

LINE WORKS 最适合以移动端为主、需要轻量级一体化沟通解决方案的团队。

Slack 和 LINE WORKS 都致力于改善职场沟通，帮助用户管理项目、共享资源及完成各种任务。但两者所适配的生态系统类型和组织形态存在一定差异。

Slack 的核心定位是打造高度互联的企业协作体验。它借助 AI、自动化以及丰富的集成库，持续拓展沟通能力，促进跨应用、跨部门的高效协作。

LINE WORKS 在移动优先的工作环境中表现出色。它将企业级协作工具引入更广泛的 Line 生态系统——Line 是一款在日本及其他东亚市场广受欢迎的大型即时通讯和社交平台。

要判断哪款产品更适合你的组织，关键在于了解团队的工作方式、沟通目标以及项目流程。

Slack 与 LINE WORKS 对比情况一览

Slack 是一款工作操作系统，帮助用户将工作的方方面面整合在一起，从而最大化提升工作效率、减少沟通误差。它支持直观的消息架构、知识管理、工作流程自动化和任务管理，并提供多种集成和 AI 工具以增强生产力。

作为 Line 生态系统的衍生产品，LINE WORKS 能有效提升那些注重随时随地保持联系的团队的工作效率，提供灵活的移动端使用体验。习惯在日常生活中使用 Line 的用户会对其熟悉的界面倍感亲切，并能轻松地在工作和个人应用之间自由切换。其消息和生产力功能全面丰富，同时保持轻量化与易用性。

Slack LINE WORKS 最适合场景 跨企业多领域的互联、AI 赋能协作 在熟悉且直观的平台上，以移动端优先的方式实现独立、完整的沟通体验 团队沟通 结构化的频道与消息列架构，让沟通井然有序 消费级聊天室与公告板，支持快速高效的沟通 AI 功能 多种 AI 能力，由来自你的知识生态系统的丰富上下文驱动；其中最具代表性的是 Slackbot——一个具备上下文感知能力的 AI 代理 AI 助理支持多种管理功能，例如会议记录和聊天机器人辅助 集成 可与 2,600 多款应用集成 可与多款商业应用集成，并与 Line 庞大生态系统原生集成 工作流程自动化 提供无代码工作流程自动化构建器，支持多步骤流程 为用户提供任务分配功能、定时提醒及其他基础工作流程工具 安全性 采用行业标准安全最佳实践，对身份与设备管理、数据保护及信息治理实施严格管控 遵循多项行业标准安全最佳实践，包括严格的身份与设备管理，以及自有数据中心的完善物理安全措施 定价 基础功能免费使用， 专业套餐 每人每月起价 $7.25 基础功能免费使用，专业套餐每人每月起价 ¥400（约 $2.50）

Slack 的优势所在

Slack 擅长将整个组织的对话、工具与动态融为一体，帮助团队在日常工作中保持协同，无论是团队内部还是跨团队协作都能高效推进。

以下是一些核心功能：

结构化的沟通架构，助力 团队协作 跨部门或跨项目高效开展

知识管理功能，让信息的保存与共享变得轻松便捷

AI 驱动的搜索、自动化与互联工作流程

丰富的集成库，将你更多的应用汇聚于同一平台

基于频道的协作，跨越团队、部门与地域

LINE WORKS 的核心优势

LINE WORKS 擅长通过消费级移动端体验，让团队随时随地保持顺畅沟通，主要包括：

简洁的沟通方式，让协作更快速、更直观

轻量级知识共享工具，支持灵活的发布方式

AI 助理接管日常行政事务

与 Line 生态系统集成，在 Line 占主导地位的国家和地区（如日本和台湾）尤为便利

简化的日历和任务管理工具，让项目始终按计划推进

Slack 与 LINE WORKS 对比：团队沟通

Slack 围绕频道提供结构化的沟通方式，频道可以对整个组织公开，也可以仅对特定群组（如项目团队或部门）开放。用户还可以发送私信，并在频道内的对话中创建消息列回复。

Slack 的其他沟通功能还包括抱团（用于音视频通话）、剪辑（用于录制和分享音频或视频消息），以及 Slack Connect（用于安全的对外沟通）。

LINE WORKS 的沟通工具使用体验与许多面向消费者的即时通讯应用类似，支持从私信到大规模群聊的各种沟通场景。它还为团队提供公告板功能，方便用户发布与全公司或特定用户群相关的多媒体内容。

LINE WORKS 的商业套餐支持最多 200 人参与视频通话（免费套餐最多支持 4 人），并允许用户与拥有 LINE 账号的外部合作伙伴安全沟通。

Slack 频道和消息列的有序结构有助于用户减少无效信息干扰，同时支持跨团队、跨部门及项目相关人员的大规模沟通协作。LINE WORKS 的沟通工具则更适合沟通需求不复杂、没有高度定制化需求的组织。

Slack 与 LINE WORKS 对比：AI 功能

近年来，Slack 在其 AI 功能上投入了大量资源。除了任务提醒和会议摘要等 AI 驱动的行政支持外，Slack AI 还能提供极为强大的企业搜索能力。它能够调取与你的 Slack 生态系统相连的所有上下文信息，从知识库到团队聊天，从而为用户的问题提供更精准的答案。

Slack 还提供 Slackbot——一款个人 AI 助理，帮助用户更高效地完成工作。你可以向 Slackbot 寻求帮助，例如准备会议材料、撰写简报和策略文档、快速找到与工作相关的关键信息等。它与连接到你的 Slack 生态系统的各类应用和代理协同运作，获取必要的上下文信息，从而提供准确的解答并执行相应任务。

LINE WORKS 的机器人主要通过行政任务将 AI 融入日常工作，例如记录会议纪要和分配任务。它提供了用于开发自定义机器人的工具，并附有模板以便快速部署。这些自定义机器人可帮助用户检索信息、安排日程等。

两款产品都融入了 AI，但相比之下，Slack 更专注于 AI，支持多种 AI 助理和代理的使用场景。如果你只需要行政任务方面的支持，LINE WORKS 则是更好的选择。

Slack 与 LINE WORKS：集成与关联工具

Slack 的集成库包含超过 2,600 款应用，使其成为一款灵活的工具，几乎可以融入任何现有的技术环境。常用集成示例包括 Google、Salesforce、Workspace 和 Jira。

LINE WORKS 的集成库规模较小，但提供了若干企业级集成，包括 Box 和 Salesforce。（值得一提的是，LINE WORKS 是一款面向亚洲市场开发的应用，其集成的许多应用也主要面向亚洲市场。）

LINE WORKS 并不侧重于集成，而是致力于打造一体化应用。它内置了电子邮件平台、日历、邮件及留言板功能。成长中的小型企业可以仅靠 LINE WORKS 满足所有协作与沟通需求，从零起步。

LINE WORKS 还与 LINE 原生集成，LINE 是台湾和日本的主流社交平台。这让用户能够轻松将现有联系人、日历和聊天记录导入 LINE WORKS 账号。

对于特定使用场景，例如规模较小的企业或位于东亚地区的公司，LINE WORKS 能够有效整合多种沟通与协作方式。然而，Slack 可连接的应用种类繁多，对于已在使用多款应用并希望保持一致性的大型组织或团队来说，Slack 是更理想的选择。

Slack 与 LINE WORKS：工作流程自动化

Slack 内置了工作流程工具，可用于任务路由、发送提醒、分类处理事故等。对于拥有复杂工作流程的组织来说，能够将现有的工作流程管理应用与 Slack 集成是一大优势。对于标准工作流程，用户可使用无需编码、由 AI 驱动的工作流程构建器。

Slack 的工作流程构建器让你能够用自然语言告诉 AI 工具你的工作流程需要包含哪些内容，并由 AI 自动构建。你也可以手动安排具体操作、指定触发器，以及连接知识来源，从而确保工作流程完全按照你的预期运行。

LINE WORKS 提供基础的工作流程自动化工具，例如定时提醒和任务分配功能。内置的任务管理工具支持用户分配任务、追踪截止日期、添加文件及查看任务历史记录。该应用以移动端为核心，即使在外出途中也能轻松管理这些工作流程。

Slack 的工作流程管理工具让你可以直接在 Slack 中管理和自定义几乎任何工作流程。LINE WORKS 则提供许多企业所需的基础任务管理支持，尤其适合流程较为简单的团队。

Slack 与 LINE WORKS 对比：安全性、管理与可扩展性

两款产品都高度重视安全性。Slack 已获得安全与合规多家权威机构的认证，包括 ISO/IEC 和 SOC。这一安全标准同样覆盖其 AI 工具——这些工具仅在 Slack 的基础架构内运行，因此与整体解决方案遵循相同的合规标准。

管理员可通过企业密钥管理及其他身份管理工具来控制访问权限并加密信息。更多管理员工具可在 Slack Atlas 中找到，管理员可在其中对个人档案进行精细化管理。

LINE WORKS 遵循行业标准的安全与合规规范，同样通过了 ISO/IEC 和 SOC 认证。所有通信均经过加密，数据存储在自有服务器上，并依照严格的安全规程进行管理。

LINE WORKS 管理员可使用审计与监控工具来确保合规，同时还可使用工具管理组织架构和个人档案。移动设备管理功能为这一以移动端为核心的平台提供了额外的安全保障。

对于这两款产品，管理员在管理部署和安全方面都不会遇到太大困难。不过，各自提供的安全与管理工具可能更适合不同的应用场景。LINE WORKS 的安全体系专为移动办公员工及中小企业的典型需求而设计，而 Slack 的安全体系则能满足从个人用户到大型复杂企业的各类需求。

Slack 与 LINE WORKS 对比：哪款更适合你的团队？

两款产品都提供全面的功能套件、直观的用户体验以及强大的生产力支持。你的选择将取决于你所在组织的独特情况，包括规模、复杂程度和所在地区。

在以下情况下选择 Slack：

你的团队依赖多种其他商业应用、办公工具和集成服务。

AI 驱动的知识获取、协作与自动化对团队工作流程至关重要——尤其是借助 Slack AI 即时获取摘要、搜索内容和洞察信息。

你的团队需要与其他团队、部门和地区展开协作。

你希望使用 Slackbot 内置的 AI 助手来处理日常任务，例如查找和整理信息、总结对话以及以你的风格起草文字。

你的团队需要支持复杂工作流程的自动化。

你的团队希望以更有条理的方式管理沟通内容。

在以下情况下选择 LINE WORKS：

你的组织注重移动端优先的沟通方式。

你的员工主要在日本及东亚地区，并且已经在使用或倾向于使用 Line 生态系统。

你是一家规模较小的组织，希望通过使用一体化解决方案来提升效率。

你认为你的组织目前还没有准备好迎接过多的 AI 功能。

你需要的是一套自成体系、轻量化的内置沟通工具，而非一个可扩展的工作平台。

想了解 Slack 与其他云端协作和沟通工具的对比？可查看我们的其他对比页面：

Slack 与 LINE WORKS 对比之常见问题