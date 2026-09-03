Punti chiave Slack e LINE WORKS sono strumenti di comunicazione aziendale pensati per migliorare la collaborazione e la gestione delle attività.

Slack è la scelta migliore per le organizzazioni di grandi dimensioni che richiedono una maggiore varietà di funzioni e più opzioni di integrazione.

LINE WORKS è ideale per i team mobile‑first e hanno bisogno di una soluzione di comunicazione leggera e completa.

Slack e LINE WORKS sono entrambi progettati per migliorare la comunicazione aziendale e aiutare gli utenti a gestire progetti, condividere risorse e svolgere una vasta gamma di attività. Tuttavia, esistono alcune differenze nei tipi di ecosistemi e organizzazioni per cui ciascuno è più adatto.

L’obiettivo principale di Slack è favorire un’azienda completamente connessa. Sfrutta l’IA, l’automazione e un’ampia libreria di integrazioni per ampliare le proprie capacità di comunicazione e potenziare la collaborazione tra app e reparti.

LINE WORKS è la soluzione ideale per chi lavora principalmente da dispositivi mobili. Porta strumenti di collaborazione di livello enterprise nell’ecosistema più ampio di Line, una grande piattaforma di messaggistica e social molto diffusa in Giappone e in altri mercati dell’Asia orientale.

Capire quale dei due è più adatto alla tua organizzazione dipende da come lavora il tuo team, dai tuoi obiettivi di comunicazione e dal flusso dei progetti.

Slack e LINE WORKS in breve

Slack è un sistema operativo per il lavoro che aiuta gli utenti a connettere tutti gli aspetti del proprio lavoro per massimizzare la produttività e ridurre le incomprensioni. Supporta un’architettura di messaggistica intuitiva, la gestione della conoscenza, l’automazione dei workflow e la gestione delle attività, e offre una vasta gamma di integrazioni e strumenti IA per migliorare la produttività.

In quanto evoluzione dell’ecosistema Line, LINE WORKS è un acceleratore di efficienza per qualsiasi team che voglia dare priorità alla connessione, grazie a funzionalità mobili flessibili. Gli utenti abituati a usare Line nella vita quotidiana apprezzeranno l’interfaccia familiare e la possibilità di passare facilmente tra le app personali e professionali. Le funzioni di messaggistica e produttività sono complete, pur restando leggere e intuitive.

Slack LINE WORKS Ideale per Collaborazione connessa e supportata dall’IA in più aree dell’azienda Comunicazione autonoma e mobile-first su una piattaforma intuitiva e familiare Comunicazione di team Architettura strutturata di canali e conversazioni che mantiene la comunicazione organizzata Talk room e bacheche in stile consumer che favoriscono comunicazioni rapide ed efficienti Funzionalità IA Molteplici funzionalità IA alimentate da un contesto ricco tratto dal tuo ecosistema di conoscenze; la più importante è Slackbot, un agente di IA consapevole del contesto Assistenti IA che supportano diverse funzionalità amministrative, come la presa di appunti durante le riunioni e l’assistenza tramite chatbot Integrazioni Integrazioni disponibili per oltre 2.600 app Si integra con diverse app aziendali e si integra in modo nativo con l’ampio ecosistema Line Automazione dei workflow Offre un builder per l’automazione dei workflow senza codice che facilita i processi a più passaggi Fornisce agli utenti funzioni di assegnazione delle attività, promemoria programmati e altri strumenti di workflow di base Sicurezza Adotta le best practice di sicurezza standard del settore per una gestione rigorosa delle identità e dei dispositivi, la protezione dei dati e la governance delle informazioni Segue diverse best practice di sicurezza standard del settore, tra cui una gestione rigorosa delle identità e dei dispositivi e una solida sicurezza fisica in un data center proprietario Prezzi Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente e i piani professionali partono da 7,25 $ per persona al mese Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente e i piani professionali partono da 400 ¥ (circa 2,50 $) per persona al mese

I punti di forza di Slack

Slack eccelle nel riunire conversazioni, strumenti e aggiornamenti in tutta l’organizzazione, aiutando i team a restare allineati man mano che il lavoro avanza quotidianamente, sia all’interno dei singoli team sia tra team diversi.

Ecco alcune delle funzioni principali:

Un’architettura di comunicazione strutturata che semplifica la collaborazione di team tra più reparti o progetti

Funzioni di gestione della conoscenza che semplificano il salvataggio e la condivisione delle informazioni

Ricerca basata sull’IA, automazione e workflow connessi

Un’ampia libreria di integrazioni che riunisce le app sotto un unico tetto

Collaborazione basata sui canali tra team, reparti e sedi diverse

I punti di forza di LINE WORKS

LINE WORKS eccelle nel mantenere i team sempre connessi in mobilità grazie a funzionalità mobili di tipo consumer, tra cui:

Comunicazioni semplificate che rendono la collaborazione rapida e intuitiva

Strumenti leggeri per la condivisione della conoscenza con opzioni di pubblicazione flessibili

Assistenti IA che si occupano delle attività amministrative

Integrazioni con l’ecosistema Line, particolarmente comode nei paesi in cui Line è dominante, come Giappone e Taiwan

Strumenti semplificati per la gestione del calendario e delle attività che mantengono i progetti in carreggiata

Slack e LINE WORKS: comunicazione nei team

Slack offre comunicazioni strutturate organizzate attorno ai canali, che possono essere pubblici per l’intera organizzazione o disponibili solo per gruppi specifici (come team di progetto o reparti). Gli utenti possono anche inviare messaggi diretti e creare risposte in una conversazione all’interno di un canale.

Altre funzioni di comunicazione di Slack includono gli incontri per chiamate audio e video, i clip per registrare e condividere messaggi audio o video e Slack Connect per comunicazioni esterne sicure.

Gli strumenti di comunicazione di LINE WORKS funzionano in modo simile a molte app di messaggistica consumer, facilitando tutto, dai messaggi diretti alle chat di gruppo su larga scala. Offre inoltre ai team bacheche dove possono creare post multimediali rilevanti per tutti i membri dell’azienda o per gruppi specifici di utenti.

LINE WORKS consente videochiamate con un massimo di 200 persone con un piano a pagamento (quattro con il piano gratuito) e permette agli utenti di inviare messaggi in modo sicuro a qualsiasi partner esterno che disponga di un account Line.

La natura organizzata dei canali e delle conversazioni di Slack aiuta gli utenti a evitare il rumore eccessivo nelle chat, ottimizzando al contempo le comunicazioni tra team, reparti e altri soggetti coinvolti nei progetti. Gli strumenti di comunicazione di LINE WORKS sono adatti alle organizzazioni senza esigenze comunicative complesse o particolarmente specifiche.

Slack e LINE WORKS: funzionalità IA

Negli ultimi anni Slack ha investito in modo significativo nelle sue funzioni IA. Oltre al supporto amministrativo basato sull’IA, come i promemoria delle attività e i riepiloghi delle riunioni, l’IA di Slack è in grado di eseguire una ricerca aziendale altamente avanzata. Attinge da tutte le informazioni contestuali connesse al tuo ecosistema Slack, dalla knowledge base alle chat dei team, per fornire risposte più accurate alle domande degli utenti.

Slack offre anche Slackbot, un assistente IA personale che aiuta gli utenti a lavorare in modo più efficiente. Puoi chiedere a Slackbot di aiutarti a preparare riunioni, creare brief e strategie, individuare informazioni chiave sul tuo lavoro e molto altro ancora. Collabora con le app e gli agenti connessi al tuo ecosistema Slack per acquisire il contesto necessario a fornire risposte ed eseguire attività.

Il bot di LINE WORKS integra principalmente l’IA nel lavoro quotidiano attraverso attività amministrative, come prendere appunti durante le riunioni e assegnare attività. Offre strumenti per programmare bot personalizzati, completi di modelli per una distribuzione rapida. Questi bot personalizzati aiutano gli utenti a recuperare informazioni, organizzare calendari e molto altro.

Sebbene entrambe le soluzioni integrino l’IA, Slack è uno strumento più orientato all’IA, con casi d’uso diversificati per diversi tipi di agenti e assistenti IA. LINE WORKS è la scelta migliore se hai bisogno principalmente di supporto per le attività amministrative.

Slack e LINE WORKS: integrazioni e strumenti connessi

La libreria di integrazioni di Slack include più di 2.600 app, rendendolo uno strumento flessibile che può essere inserito praticamente in qualsiasi ambiente tecnologico esistente. Alcuni esempi di integrazioni popolari includono Google, Salesforce, Workspace e Jira.

LINE WORKS dispone di una libreria di integrazioni molto più ridotta, ma offre diverse integrazioni aziendali, tra cui Box e Salesforce. Vale la pena notare che, essendo un’app sviluppata per i mercati asiatici, molte delle app con cui si integra potrebbero essere disponibili principalmente in quei mercati.

Invece di puntare sulle integrazioni, LINE WORKS privilegia un approccio all-in-one. Include una piattaforma e-mail integrata, un calendario, la posta e una bacheca messaggi. Una piccola impresa in fase di avvio potrebbe operare utilizzando esclusivamente LINE WORKS per tutte le esigenze di collaborazione e comunicazione.

LINE WORKS si integra inoltre nativamente con Line, una piattaforma social predominante a Taiwan e in Giappone. Questo consente agli utenti di importare facilmente contatti, calendari e conversazioni esistenti nel proprio account LINE WORKS.

Per casi d’uso specifici, come aziende di piccole dimensioni o con sede in Asia orientale, LINE WORKS semplifica la connettività tra diverse forme di comunicazione e collaborazione. Tuttavia, Slack dispone di un’ampia gamma di app a cui può connettersi, rendendolo la scelta migliore per organizzazioni più grandi o team che già lavorano con molte altre app e desiderano mantenere quella continuità.

Slack e LINE WORKS: automazione dei workflow

Slack include strumenti di workflow nativi per instradare attività, inviare promemoria, effettuare il triage degli incidenti e molto altro. Le organizzazioni con workflow complessi apprezzano la possibilità di integrare le proprie app di gestione dei workflow esistenti con Slack. Per i workflow standard, gli utenti possono utilizzare Workflow Builder, uno strumento senza codice potenziato dall’IA.

Workflow Builder di Slack consente di usare il linguaggio naturale per indicare a uno strumento IA cosa deve far parte del workflow e lasciare che l’IA lo costruisca. È anche possibile programmare manualmente azioni specifiche, definire trigger delle attività e connettere fonti di conoscenza per garantire che il workflow funzioni esattamente come desiderato.

LINE WORKS include strumenti di automazione dei workflow di base, come promemoria programmati e funzioni di assegnazione delle attività. Uno strumento di gestione delle attività integrato consente agli utenti di assegnare attività, monitorare scadenze, aggiungere file e visualizzare la cronologia delle attività. La natura mobile-first dell’app rende semplice monitorare questi workflow anche in movimento.

Gli strumenti di gestione dei workflow di Slack consentono di gestire e personalizzare praticamente qualsiasi workflow direttamente in Slack. LINE WORKS offre tutto il supporto di base per la gestione delle attività di cui molte aziende hanno bisogno, soprattutto quando i workflow sono poco complessi.

Slack e LINE WORKS: sicurezza, amministrazione e scalabilità

Entrambe le soluzioni prendono la sicurezza molto seriamente. Slack ha ottenuto certificazioni di sicurezza e conformità da numerose fonti autorevoli, tra cui ISO/IEC e SOC. Questa sicurezza si estende ai suoi strumenti IA, che rimangono confinati nell’infrastruttura di Slack e soddisfano quindi gli stessi standard di conformità del resto della soluzione.

Gli amministratori possono gestire gli accessi e crittografare le informazioni tramite Enterprise Key Management e altri strumenti di gestione delle identità. Ulteriori strumenti amministrativi sono disponibili in Atlas di Slack, dove gli amministratori possono gestire i profili a un livello granulare.

LINE WORKS rispetta le pratiche standard del settore in materia di sicurezza e conformità e ha anch’esso ottenuto certificazioni ISO/IEC e SOC. Tutte le comunicazioni sono ugualmente crittografate e i dati sono archiviati su server proprietari gestiti secondo rigorosi protocolli di sicurezza.

Gli amministratori di LINE WORKS hanno accesso a strumenti di controllo e monitoraggio che garantiscono la conformità, nonché a strumenti per la gestione della struttura organizzativa e dei profili individuali. La gestione dei dispositivi mobili aggiunge un ulteriore livello di sicurezza a questa piattaforma mobile-first.

Per entrambe le soluzioni, gli amministratori non dovrebbero avere difficoltà a gestire distribuzione e sicurezza. Tuttavia, gli strumenti di sicurezza e amministrazione disponibili potrebbero adattarsi meglio a contesti diversi. La sicurezza di LINE WORKS è pensata per i dipendenti in mobilità con esigenze tipiche delle piccole e medie imprese, mentre quella di Slack è progettata per rispondere a tutto, dai singoli utenti alle imprese più complesse.

Slack e LINE WORKS: qual è la scelta migliore per il tuo team?

Entrambe le soluzioni offrono una suite completa di funzioni, un’esperienza utente intuitiva e un solido supporto alla produttività. La scelta dipende dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione, tra cui dimensioni, complessità e sede.

Scegli Slack se:

Il tuo team si affida a molte altre app aziendali, strumenti di lavoro e integrazioni.

L’accesso alla conoscenza, la collaborazione e l’automazione basate sull’IA sono fondamentali per i workflow del tuo team, soprattutto grazie all’ IA di Slack che fornisce riepiloghi istantanei, ricerca e informazioni approfondite.

Il tuo team collabora con altri team, reparti e aree geografiche.

Vuoi l’assistenza IA integrata di Slackbot per le attività quotidiane, come trovare e organizzare le informazioni, riassumere le conversazioni e redigere testi con il tuo stile.

Il tuo team ha bisogno di supporto per automatizzare workflow complessi.

Il tuo team trarrebbe vantaggio da un approccio più strutturato all’organizzazione delle comunicazioni.

Scegli LINE WORKS se:

La tua organizzazione punta sulla comunicazione mobile-first.

La tua forza lavoro si trova in Giappone o nell’Asia orientale e già utilizza o preferisce l’ecosistema Line.

Sei un’organizzazione di piccole dimensioni che desidera migliorare l’efficienza utilizzando una soluzione all-in-one.

Non ritieni che la tua organizzazione sia pronta per un numero elevato di funzioni IA.

Hai bisogno di un pacchetto autonomo e leggero di strumenti di comunicazione integrati, piuttosto che di una piattaforma di lavoro estensibile.

Vuoi sapere come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un’occhiata alle nostre altre pagine di confronto:

Domande frequenti su Slack e LINE WORKS