Punti chiave Slack riunisce conversazioni di lavoro, strumenti aziendali, IA e conoscenze organizzative in un unico posto. Chatwork è più focalizzato sulla comunicazione e sul coordinamento delle attività.

I canali di Slack, le conversazioni e la ricerca aziendale aiutano i team a organizzare e trovare le informazioni man mano che il lavoro cresce. Chatwork mantiene l’assegnazione e la gestione delle attività direttamente all’interno delle chat di team.

Entrambe le piattaforme offrono IA, integrazioni, comunicazione video e strumenti di collaborazione. La scelta migliore per il tuo team dipende dalla complessità dei flussi di lavoro, dalle esigenze di comunicazione e dal livello di integrazione con le applicazioni aziendali connesse.

Slack e Chatwork risolvono sfide di collaborazione simili, ma si basano su due filosofie distinte su come i team comunicano. La piattaforma di Chatwork è incentrata sulla messaggistica, sulla gestione pratica delle attività e sulla condivisione di file. Slack offre una piattaforma di comunicazione più ampia, che include canali di messaggistica dedicati, monitoraggio delle attività, funzionalità IA, integrazioni con strumenti esterni e workflow automatizzati.

La scelta della piattaforma giusta per il tuo team dipende da fattori come la complessità dei flussi di lavoro, le dimensioni dei team e le esigenze di collaborazione e integrazione.

Slack e Chatwork in breve

Slack è un sistema operativo per il lavoro che riunisce conversazioni, strumenti, informazioni e workflow in un unico hub collaborativo. Le conversazioni del team possono essere organizzate in canali, e i colleghi possono comunicare anche tramite messaggi diretti o videochiamate, effettuare ricerche sull’intera piattaforma, integrare strumenti di progetto di terze parti e creare workflow automatizzati per semplificare i processi. Grazie al suo ampio ecosistema, Slack è la soluzione ideale per le organizzazioni che vogliono unificare la comunicazione tra team e processi diversi.

Chatwork offre messaggistica aziendale organizzata insieme a strumenti di gestione delle attività, videoconferenze e condivisione di file. La piattaforma consente messaggi diretti e chat di gruppo, oltre a riunioni video individuali e di gruppo, senza mai uscire da Chatwork. Le conversazioni sono ricercabili e i manager possono assegnare attività ai membri del team direttamente dalla finestra di chat. L’approccio mirato di Chatwork alla collaborazione di team può renderlo una buona soluzione per le organizzazioni che cercano uno strumento semplice per la comunicazione e la gestione delle attività.

Slack Chatwork Ideale per Organizzazioni che hanno bisogno di collegare la comunicazione interna con strumenti aziendali, IA e flussi di lavoro Organizzazioni che preferiscono una piattaforma focalizzata sulla comunicazione aziendale e sul coordinamento delle attività Comunicazione Canali, messaggi diretti, conversazioni, incontri e comunicazione audio/video Messaggi diretti, chat di gruppo, riunioni video individuali e di gruppo Gestione delle attività Elenchi di Slack, workflow relativi alle attività e integrazioni con strumenti di gestione dei progetti Assegnazione e gestione delle attività integrate nelle chat Funzionalità IA Ricerca, riepiloghi e agenti basati sull’IA Funzioni basate sull’IA per trascrizione, riepilogo e redazione/revisione Integrazioni Si integra con un’ampia gamma di oltre 2.600 app di terze parti e strumenti aziendali Si integra con una selezione di strumenti e servizi aziendali Automazione dei workflow Workflow Builder e l’automazione connettono le conversazioni con i processi aziendali e gli strumenti Funzioni integrate di attività e notifiche per il coordinamento dei processi Sicurezza Crittografia dei dati a riposo e in transito; gestione delle identità e dei dispositivi; Enterprise Key Management; registri di controllo; prevenzione della perdita dei dati; criteri di conservazione, blocchi a fini legali ed eDiscovery; certificazioni SOC 2 e varie ISO; supporto per i requisiti HIPAA, FINRA e FedRAMP Crittografia, gestione di utenti e file e certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701 Prezzi Piano gratuito disponibile; prezzi a livelli a partire da 8,75 $ per utente al mese Piano gratuito; prezzi a livelli con il piano Business a partire da 7 $ per utente/mese con fatturazione annuale

I punti di forza di Slack

Slack offre ai team un hub centrale in cui comunicazioni aziendali, strumenti e workflow si riuniscono in un unico posto. I canali mantengono le discussioni organizzate per argomento, team o progetto, mentre migliaia di integrazioni portano dati e attività direttamente in Slack, evitando di dover passare continuamente da un’app all’altra.

L’IA di Slack aggiunge un ulteriore livello di efficienza grazie a note automatiche delle riunioni, riepiloghi istantanei delle conversazioni e ricerca aziendale. E con Slackbot che gestisce attività quotidiane e promemoria, i team ottengono un’area di lavoro più intelligente e facile da navigare. Nel complesso, Slack crea un ambiente unificato in cui le organizzazioni possono gestire comunicazione e collaborazione senza disperdere il lavoro su più piattaforme.

I punti di forza di Chatwork

Chatwork offre ai team uno spazio dedicato per gestire messaggi, attività, condivisione di file e videochiamate, tutto in un’unica piattaforma. I dipendenti possono comunicare in modo individuale o tramite chat di gruppo, e ogni conversazione è ricercabile, rendendo semplice tenere traccia delle decisioni o recuperare discussioni passate. Le attività possono essere assegnate direttamente nella finestra di chat, mantenendo le azioni da intraprendere legate al contesto in cui sono state create. Gli strumenti IA offrono ulteriore supporto riassumendo le conversazioni, trascrivendo l’audio e aiutando a redigere o rivedere documenti. Per le organizzazioni che cercano uno strumento semplice e completo per la comunicazione e il coordinamento, Chatwork offre un ambiente strutturato e intuitivo che aiuta i team a procedere con continuità.

Slack e Chatwork: comunicazione nei team

Slack e Chatwork offrono entrambi strumenti per la comunicazione diretta e di gruppo, ma a seconda della piattaforma, queste conversazioni sono organizzate in modo diverso.

Grazie ai canali, puoi ordinare le conversazioni per argomento, progetto o team. Puoi organizzare ulteriormente le discussioni rispondendo a conversazioni specifiche o utilizzando argomenti secondari, così è più facile trovare quello che cerchi. Quando hai bisogno di parlare in tempo reale, puoi avviare un incontro a cui i colleghi possono partecipare con una chiamata audio o video direttamente nel canale o nel messaggio diretto. Slack supporta anche la collaborazione sicura con persone esterne all’organizzazione tramite Slack Connect.

Chatwork utilizza chat di gruppo, chiamate chat o room, per organizzare le conversazioni. I team possono discutere i progetti e assegnare attività all’interno di una conversazione di gruppo, oppure usare i messaggi diretti per comunicazioni individuali. Hai anche la flessibilità di passare a videochiamate individuali o di gruppo senza uscire dalla piattaforma.

Per i team che fanno affidamento sulla collaborazione trasversale o lavorano contemporaneamente su più progetti, la struttura multilivello di Slack può facilitare l’organizzazione delle conversazioni. Per chi preferisce un’interfaccia più tradizionale in stile chat con assegnazione delle attività integrata, Chatwork può essere la scelta giusta.

Slack e Chatwork: gestione delle attività e dei progetti

Chatwork mantiene la gestione delle attività strettamente legata alla conversazione. Gli utenti possono creare un’attività, assegnarla e impostare una scadenza direttamente nella finestra di chat, senza aprire schede o cambiare app. Questa connessione stretta tra messaggistica e azioni da intraprendere rende semplice per i team delegare responsabilità e monitorare i progressi man mano che le discussioni si sviluppano.

Slack adotta un approccio più ampio al coordinamento dei progetti. Gli elenchi di Slack offrono uno spazio dedicato per organizzare attività, scadenze e responsabili, mentre i canvas mettono a disposizione dei team un’area di lavoro condivisa per raccogliere i dettagli del progetto e incorporare file, immagini e video. Le integrazioni con strumenti come Asana, Trello e Jira fanno sì che gli aggiornamenti di progetto possano confluire direttamente in Slack, consentendo ai team di avere sempre il quadro completo. Per le organizzazioni che gestiscono progetti complessi o più sistemi interni, l’ecosistema di Slack aiuta a connettere le conversazioni quotidiane con i workflow più ampi che fanno avanzare il lavoro.

Slack e Chatwork: funzionalità IA

Sebbene sia Slack che Chatwork integrino l’IA nella comunicazione aziendale, Slack incorpora l’IA in modo più profondo nel modo in cui i team trovano informazioni e portano avanti il lavoro. L’IA di Slack consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale per effettuare ricerche tra canali, file, messaggi e persino app integrate. In pratica, questo trasforma intere cronologie di conversazioni e documentazione in un sistema di gestione della conoscenza ricercabile, mantenendo al contempo le autorizzazioni individuali e le restrizioni di accesso. L’IA di Slack può generare riepiloghi dei canali, sintesi delle riunioni e aggiornamenti quotidiani, mentre il tuo assistente IA personale Slackbot ti supporta in attività specifiche come l’analisi di documenti, la redazione di brief di progetto o la preparazione alle riunioni imminenti.

Le funzioni IA di Chatwork sono strettamente allineate al suo focus sulla messaggistica e sul coordinamento delle attività. Gli utenti possono redigere documenti, raccogliere informazioni e riassumere conversazioni senza mai uscire dalla piattaforma, mantenendo l’IA strettamente connessa alla comunicazione quotidiana.

Entrambi gli strumenti incorporano l’IA, ma l’implementazione di Slack si spinge più in profondità nella gestione della conoscenza e nell’automazione dei workflow. I team che necessitano di ricerche più approfondite o di supporto per attività complesse potrebbero trovare l’IA di Slack e Slackbot più adatti a queste esigenze. Gli strumenti IA di Chatwork possono essere una buona scelta per i team più piccoli che desiderano un’assistenza semplice e integrata nella piattaforma, senza la complessità di un’automazione enterprise più approfondita.

Slack e Chatwork: integrazioni e strumenti connessi

Chatwork si integra con un numero limitato di app di terze parti popolari, tra cui Google Drive, Trello, GitHub e Dropbox. Gli utenti possono estendere le funzionalità di Chatwork con queste integrazioni, continuando a gestire attività lavorative comuni, come la gestione delle attività e le conversazioni, all’interno della piattaforma.

Le integrazioni di Slack coprono più di 2.600 app di terze parti, inclusi strumenti per la gestione dei progetti, l’IA, la condivisione di file e molto altro. Invece di passare continuamente da una scheda all’altra, le organizzazioni possono trasformare Slack in un hub centrale della conoscenza dove aggiornamenti, record e workflow convivono accanto alle conversazioni quotidiane. Slack mostra i dati delle app come anteprime interattive all’interno dell’attività di un canale, consentendo agli utenti di modificare record, contrassegnare attività come completate e approvare richieste senza uscire dalla conversazione.

Sebbene sia Chatwork che Slack si integrino con app di terze parti, Slack offre un ecosistema più ampio che abbraccia numerose applicazioni aziendali, mentre Chatwork si concentra in modo più specifico sulle comunicazioni e sulla gestione delle attività.

Slack e Chatwork: sicurezza

Sia Chatwork che Slack offrono funzioni di sicurezza di livello enterprise come crittografia e gestione di utenti e file, ed entrambi possiedono diverse certificazioni ISO per la sicurezza delle informazioni.

Slack crittografa i dati sia a riposo che in transito e include controlli per la gestione dei dispositivi e il controllo degli accessi. La piattaforma offre opzioni per registri di controllo, criteri di conservazione, prevenzione della perdita dei dati, blocco a fini legali ed eDiscovery. I clienti enterprise di Slack hanno inoltre accesso a Enterprise Key Management (EKM), una funzione di controllo dei dati che consente alle organizzazioni di utilizzare le proprie chiavi di crittografia.

Chatwork crittografa anche le comunicazioni e i file e offre opzioni di gestione degli accessi e dei file basate sugli utenti. La piattaforma mantiene diverse certificazioni ISO ed esegue audit di sicurezza periodici per rilevare e correggere eventuali problemi.

Sia Chatwork che Slack possono supportare le aziende in modo sicuro. La scelta giusta dipende dai requisiti della tua organizzazione in materia di sicurezza e governance dei dati. Mentre Chatwork offre i controlli essenziali per una comunicazione aziendale sicura, Slack mette a disposizione degli amministratori IT una gamma più ampia di strumenti per la gestione dei dati e la conformità alla sicurezza.

Slack e Chatwork: qual è la scelta migliore per il tuo team?

La scelta della piattaforma giusta dipende da ciò che il tuo team valorizza e da come preferisce lavorare. Slack e Chatwork combinano entrambi messaggistica, condivisione di file, coordinamento delle attività e collaborazione in un unico posto, ma si connettono al resto del lavoro della tua organizzazione in modi molto diversi. Ecco come capire quale si adatta meglio alle esigenze del tuo team.

Scegli Slack se:

Il tuo lavoro dipende da più app e workflow connessi. Slack dispone di un ecosistema molto più ampio di integrazioni con app, che ti aiuta a portare dati e workflow da altri strumenti direttamente nella piattaforma.

Vuoi la condivisione delle conoscenze e la collaborazione potenziate dall’IA su larga scala. L’ IA di Slack e Slackbot consentono agli utenti di cercare tra conversazioni e messaggi, riassumere documenti e discussioni e acquisire rapidamente il contesto senza dover leggere interi scambi di messaggi.

L’ Il tuo team ha bisogno di discussioni organizzate in conversazioni e canali strutturati per ridurre il rumore nelle chat man mano che l’azienda cresce. I canali di Slack ti permettono di ordinare le comunicazioni per team, progetto o argomento. Le conversazioni offrono utili spazi in cui raggruppare gli scambi all’interno di un canale. Questo approccio organizzativo a più livelli aiuta a mantenere le discussioni focalizzate e a trovare le informazioni più facilmente.

Scegli Chatwork se:

La tua organizzazione desidera una piattaforma di comunicazione focalizzata e facile da adottare. Chatwork include messaggistica diretta e di gruppo, condivisione di file, riunioni video e le principali integrazioni con app in un’unica piattaforma.

Il tuo team ha bisogno di un’assegnazione delle attività integrata nelle conversazioni. Crea e gestisci elenchi di attività direttamente dalle chat room di Chatwork. Questa funzione è particolarmente utile se il tuo team ha bisogno di gestire le attività senza ricorrere a un sistema di gestione dei progetti separato.

In definitiva, Slack è la scelta più forte se la tua organizzazione vuole collegare la comunicazione del team all’intero ecosistema software. Per i team che cercano una piattaforma di comunicazione semplice con un coordinamento delle attività integrato, Chatwork può essere la soluzione ideale.

Vuoi sapere come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un’occhiata alle nostre altre pagine di confronto:

Domande frequenti su Slack e Chatwork