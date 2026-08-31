Punti chiave Slack unisce la comunicazione con l’IA, una knowledge base aziendale consultabile, l’automazione dei workflow e migliaia di integrazioni con app di terze parti, rendendola un’opzione flessibile adatta a molti tipi di team.

Stackfield combina la messaggistica con funzioni strutturate per la gestione dei progetti come bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, dipendenze, attività cardine e monitoraggio del tempo, facendo particolarmente attenzione alla protezione dei dati.

La scelta giusta dipende da come lavora il tuo team: Slack punta sulla comunicazione connessa e sui workflow estensibili, mentre Stackfield riunisce comunicazione e funzioni di gestione dei progetti in un’unica piattaforma.

Sia Slack che Stackfield aiutano i team a comunicare e coordinare il lavoro, ma lo organizzano in modo diverso. Slack dà la priorità alla collaborazione e al lavoro connesso, riunendo conversazioni, persone, app e conoscenze organizzative in un unico spazio centralizzato. Stackfield offre messaggistica di team integrata e strumenti di gestione dei progetti all’interno di un ecosistema autonomo.

Questa differenza è importante quando si decide come far lavorare il proprio team nel modo più efficace ogni giorno. Slack funziona come un hub in grado di aggregare dati e creare workflow utilizzando i vari strumenti aziendali dell’organizzazione, mentre Stackfield si propone come piattaforma all-in-one. Slack incorpora IA, integrazioni e ricerca aziendale nel flusso di lavoro, offrendo ai team più modi per trovare informazioni e portare avanti i progetti.

Ecco tutto quello che devi sapere su come Slack e Stackfield si differenziano e come capire qual è la soluzione più adatta a te.

Slack e Stackfield in breve

Slack è un sistema operativo per il lavoro che connette conversazioni, progetti, conoscenze organizzative, app aziendali, workflow e IA.

Stackfield è una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti che unisce la comunicazione a strumenti integrati per attività, progetti, monitoraggio del tempo, documenti, lavagne e reportistica. Stackfield pone inoltre grande enfasi sulla protezione dei dati, inclusa la crittografia end-to-end e l’hosting in Germania.

Ecco un confronto affiancato tra le due piattaforme:

Slack Stackfield Ideale per Team che desiderano un unico hub per la comunicazione, la condivisione delle conoscenze, l’IA e le app aziendali già in uso Team che desiderano la comunicazione e la gestione strutturata dei progetti in un’unica piattaforma attenta alla privacy Comunicazione di team Canali, conversazioni, messaggistica, incontri, clip e Slack Connect per collaborare con organizzazioni esterne Chat di team, discussioni nelle conversazioni, commenti, sondaggi e conferenze audio e video Gestione dei progetti Elenchi e canvas aiutano i team a monitorare le attività, documentare i piani e gestire il lavoro insieme alle conversazioni Gestione integrata di attività e progetti con visualizzazioni Kanban e a elenco, diagrammi di Gantt, attività cardine, dipendenze, portfolio, reportistica e monitoraggio del tempo Funzionalità IA IA di Slack, Slackbot, ricerca con IA, riepiloghi, sintesi, note degli incontri, generazione di workflow e Agentforce Componente aggiuntivo IA opzionale per la riscrittura del testo, i controlli grammaticali e le traduzioni Integrazioni Più di 2.600 integrazioni di app, con strumenti e dati connessi direttamente a Slack L’accesso API è disponibile, ma Stackfield si concentra maggiormente sul fornire le funzioni principali di collaborazione e gestione dei progetti in maniera nativa Automazione dei workflow Workflow Builder supporta automazioni, moduli e workflow senza codice, in grado di connettere più app Workflow integrati, modelli di progetto, attività ricorrenti e automazione della gestione delle attività Sicurezza Le funzioni di sicurezza e amministrazione aziendale includono Single Sign-On (SSO), prevenzione della perdita dei dati (DLP), Enterprise Key Management, controlli di conformità e Slack Connect Crittografia end-to-end lato client, hosting dei dati in Germania, autorizzazioni granulari, autenticazione a due fattori, restrizioni IP, SSO e certificazione ISO 27001 Prezzi Piano gratuito disponibile; i piani tariffari a livelli partono da meno di 10 $ per utente al mese con fatturazione mensile; Enterprise+ utilizza prezzi personalizzati Piani tariffari a livelli a partire da meno di 10 € per utente al mese con fatturazione annuale; componente aggiuntivo IA a una tariffa supplementare per utente al mese con fatturazione annuale

I punti di forza di Slack

Slack è pensato per i team che vogliono che la comunicazione si colleghi facilmente al resto del loro lavoro. I canali offrono uno spazio condiviso per le conversazioni e la collaborazione del team, mentre le integrazioni, l’IA, la ricerca aziendale e l’automazione connettono quelle conversazioni alle informazioni e agli strumenti di tutta l’azienda.

Ecco in cosa eccelle Slack:

Comunicazione del team in tempo reale. I canali organizzano le conversazioni attorno a progetti, team e argomenti, mentre le conversazioni , i messaggi diretti e gli incontri offrono ai team diversi modi di comunicare durante il lavoro.

Integrazioni e workflow connessi. Slack si integra con migliaia di app , consentendo ai team di portare in Slack altri strumenti e informazioni aziendali e di creare workflow trasversali.

Conoscenza e assistenza basate sull’IA. L’IA in Slack può riassumere le conversazioni, fornire sintesi giornaliere, effettuare ricerche aziendali e prendere appunti durante gli incontri. Slackbot può inoltre trovare informazioni attraverso messaggi, canali, file e app connesse per cui si dispone dell’autorizzazione, analizzare documenti e aiutare a creare contenuti.

Collaborazione trasversale su scala aziendale. Slack connette conversazioni, app, dati e IA tra i team, offrendo al contempo sicurezza di livello aziendale , conformità, amministrazione e funzionalità di ricerca per le grandi organizzazioni.

I punti di forza di Stackfield

Stackfield è pensato per i team che vogliono la gestione dei progetti e le comunicazioni in un unico ambiente. Pone una forte attenzione alla protezione dei dati sensibili e mantiene tutto su un’unica piattaforma, così non devi perdere tempo a collegare diversi strumenti.

I principali punti di forza includono:

Collaborazione sicura. Stackfield utilizza la crittografia end-to-end lato client per i contenuti come messaggi, file e attività. I suoi server si trovano in Germania e l’azienda afferma che i dati rimangono all’interno dell’Unione europea.

Gestione integrata di progetti e attività. I team possono gestire il lavoro con attività, bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, dipendenze, attività cardine, workflow, portfolio di progetto, reportistica e monitoraggio dei tempi.

Distribuzione e governance incentrate sulla privacy. Stackfield offre autorizzazioni granulari, autenticazione a due fattori, SSO, restrizioni IP sui piani idonei e un’opzione locale per le organizzazioni che desiderano eseguire Stackfield sui propri server.

Comunicazione e monitoraggio dei progetti in un’unica piattaforma. Chat di team, discussioni, conferenze audio e video, file, attività, workflow e altri strumenti per i progetti sono integrati in Stackfield, riducendo la necessità di unire strumenti separati per queste funzioni.

Slack e Stackfield: la comunicazione nei team

Sia Slack che Stackfield offrono ai team diversi modi per comunicare, dalla messaggistica e le discussioni nelle conversazioni alle chiamate audio e video. La differenza sta in dove si svolgono queste conversazioni e in come si collegano al resto del lavoro.

In Slack, i canali creano spazi dedicati e condivisi per team, progetti e argomenti. I membri del team possono inviare messaggi, rispondere nelle conversazioni, condividere file e avviare un incontro per una conversazione audio o video informale senza uscire da Slack. I canali possono riunire persone di diversi reparti, offrendo ai team interfunzionali un luogo comune per tenersi aggiornati sul lavoro in corso.

Stackfield organizza la comunicazione all’interno delle sue stanze dati crittografate. Ogni stanza può contenere chat di team insieme ad attività, file, discussioni e altre informazioni di progetto. La chat di team supporta scambi rapidi, mentre le conversazioni più lunghe possono spostarsi in discussioni basate su conversazioni per mantenere le decisioni organizzate e più facili da trovare. Stackfield offre inoltre e conferenze audio e video integrate, nonché la condivisione dello schermo.

Slack punta su una comunicazione aperta e flessibile tra team e workflow. Stackfield invece collega più strettamente la comunicazione ai progetti e alle stanze in cui viene gestito il lavoro correlato.

Slack e Stackfield: gestione dei progetti e delle attività

Per quanto riguarda le funzioni di pianificazione dei progetti, Slack mantiene il coordinamento vicino alle conversazioni in cui il lavoro è già in corso, mentre Stackfield fornisce ai team gli strumenti per pianificare i progetti con una struttura più definita.

Gli elenchi di Slack consentono ai team di acquisire, assegnare, stabilire le priorità e monitorare le attività, inclusi responsabili, scadenze e stato. Un messaggio può essere trasformato direttamente in un’attività e i team possono discutere i singoli elementi dell’elenco in conversazioni dedicate. I canvas completano gli elenchi offrendo ai team uno spazio in cui documentare piani di progetto, cronologie, risorse, note delle riunioni e altro contesto. I team possono persino incorporare un elenco in un canvas, così come si inserisce un tracker dei progetti all’interno di un brief di progetto.

In Stackfield, i team possono organizzare le attività in visualizzazioni a elenco e Kanban oppure utilizzare i diagrammi di Gantt per pianificare il lavoro nel tempo. Il modulo della cronologia supporta le attività cardine e le dipendenze tra le attività, mentre i dettagli del progetto tengono traccia dei progressi e dei budget di tempo. Il monitoraggio del tempo integrato consente agli utenti di registrare il tempo dedicato alle attività di progetto, mentre i portfolio aiutano i team a supervisionare più progetti contemporaneamente.

La differenza principale sta nel modo in cui i team preferiscono gestire i progetti. Slack mantiene il monitoraggio dei progetti collegato alle conversazioni, al contesto e ai workflow che ruotano intorno al lavoro. Stackfield offre strumenti di pianificazione dei progetti più tradizionali per i team che si affidano a cronologie, dipendenze, attività cardine e monitoraggio del tempo.

Slack e Stackfield: funzionalità IA

Slack e Stackfield offrono entrambi funzioni IA, ma hanno priorità lavorative molto diverse. L’IA di Slack ti aiuta a trovare e sintetizzare le conoscenze aziendali, a tenerti aggiornato sulle conversazioni e a portare a termine le attività quotidiane. Slackbot funziona come un assistente personale, aiutandoti a orientarti tra le informazioni e le attività dell’organizzazione con facilità. Il componente aggiuntivo IA di Stackfield si concentra principalmente sull’elaborazione del testo.

In Slack, l’IA può riassumere quanto accaduto nei canali e nelle conversazioni, creare sintesi giornaliere dei canali selezionati, fornire un abstract dei contenuti dei file e prendere appunti durante gli incontri. La ricerca con IA consente agli utenti di porre domande in un linguaggio naturale e fornisce risposte con riferimenti ai messaggi e ai file su cui si basano. Slackbot può effettuare ricerche tra messaggi, canali, file e app connesse a cui l’utente ha il permesso di accedere. Può inoltre analizzare documenti, raccogliere il contesto per le riunioni, identificare le azioni da intraprendere da una conversazione e redigere documenti di sintesi per te.

Stackfield offre l’IA come componente aggiuntivo opzionale nei suoi piani. Gli utenti possono correggere l’ortografia e lo stile di scrittura, abbreviare o allungare il testo e tradurre messaggi e commenti in chat. Gli stessi strumenti possono migliorare, correggere e tradurre titoli e descrizioni di attività principali e secondarie. Stackfield afferma che il suo obiettivo è semplificare il lavoro di routine mantenendo al tempo stesso l’attenzione sulla sicurezza e la protezione dei dati. L’azienda ha in programma di espandere le funzionalità IA per includere agenti di IA.

Slack e Stackfield: integrazioni e strumenti connessi

Slack e Stackfield adottano approcci notevolmente diversi rispetto agli strumenti che circondano le loro piattaforme. Slack è progettato per connettersi a uno stack tecnologico esistente, mentre Stackfield integra direttamente nella sua piattaforma molte delle funzioni comuni di collaborazione e di gestione dei progetti.

Slack supporta più di 2.600 app, che includono la gestione dei progetti, il CRM (Customer Relationship Management), la gestione dei file, il servizio clienti, gli strumenti per gli sviluppatori e altri software aziendali. Gli utenti possono integrare queste app direttamente in Slack e lavorarci dall’interno, creando un unico spazio operativo per tutti i tuoi strumenti e le tue informazioni.

Ad esempio, un team di marketing potrebbe connettere strumenti come Asana, HubSpot, Google Drive e Zendesk direttamente in Slack. Invece di passare da una scheda all’altra per tutto il giorno, può creare attività su Asana da un messaggio di Slack, aprire un record di contatto di HubSpot in una conversazione, visualizzare in anteprima i file delle campagne da Drive o rispondere a un ticket Zendesk, tutto senza mai uscire da Slack. Il lavoro procede senza interruzioni perché sono le app a entrare nella conversazione, trasformando Slack nel luogo centrale in cui si concretizzano aggiornamenti, decisioni e follow-up.

Stackfield adotta un approccio all-in-one. Documenti, lavagne, gestione dei file, monitoraggio del tempo, gestione di attività e progetti, nonché conferenze audio e video sono tutti disponibili direttamente in Stackfield. Inoltre, offre un’API e dei webhook per inviare dati da sistemi esterni a Stackfield.

Per i team che utilizzano uno stack software best-of-breed, Slack offre un modo per connettere questi strumenti a conversazioni e workflow. Stackfield può risultare più adatto ai team che desiderano consolidare il lavoro sui progetti in un’unica piattaforma e ridurre il numero di strumenti esterni da utilizzare e con cui condividere dati.

Slack e Stackfield: automazione dei workflow

Slack e Stackfield automatizzano il lavoro ripetitivo su scale diverse. Workflow Builder di Slack consente di connettere processi tra team e app di terze parti, mentre le funzioni di automazione di Stackfield sono orientate alle routine ricorrenti di progetto e attività.

Workflow Builder aiuta gli utenti di Slack a creare workflow automatizzati senza bisogno di codice. Questi possono includere più passaggi, moduli personalizzati, rami condizionali, trigger programmati o basati su azioni, nonché connettori che eseguono operazioni in strumenti di terze parti. I team possono utilizzare queste funzionalità per processi come l’instradamento delle richieste, la raccolta di approvazioni, la gestione dei ticket di supporto o l’onboarding di nuovi colleghi.

Stackfield utilizza modelli, attività ricorrenti e workflow configurabili per standardizzare i processi dei progetti. I modelli di stanze possono popolare automaticamente le nuove stanze con attività e materiali predefiniti. I team possono anche creare attività ricorrenti che generano automaticamente l’attività successiva al completamento di quella precedente. I workflow di Stackfield possono definire le modifiche consentite allo stato delle attività e i processi di approvazione per i diversi gruppi di utenti.

Slack è più adatto alle automazioni che devono attraversare team e sistemi aziendali connessi, mentre Stackfield concentra le sue funzionalità di automazione sui processi ripetibili all’interno del suo ambiente di gestione dei progetti.

Slack e Stackfield: sicurezza, conformità e amministrazione

Slack cripta i dati dei clienti a riposo e in transito per impostazione predefinita. Le funzioni di sicurezza aziendale includono l’Enterprise Key Management (EKM), che consente alle organizzazioni di utilizzare e gestire le proprie chiavi di crittografia, nonché la prevenzione della perdita dei dati (DLP) nativa, i log di audit, i criteri di conservazione, i blocchi legali e il supporto per l’eDiscovery. Slack ha ottenuto le certificazioni SOC 2 Tipo II e diverse certificazioni ISO, ed è configurabile per la conformità HIPAA. Slack Connect consente inoltre alle organizzazioni di collaborare con partner esterni in canali condivisi, mentre ciascuna organizzazione mantiene il controllo sul proprio ambiente di Slack.

Stackfield pone l’accento sulla crittografia end-to-end lato client: messaggi, file e attività vengono crittografati sul dispositivo dell’utente prima di essere archiviati sui server. Stackfield ospita i dati in Germania e dichiara che il proprio servizio è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). È inoltre certificato ISO 27001 e ha ottenuto l’attestazione BSI C5 dall’agenzia federale tedesca per la sicurezza informatica. Le opzioni amministrative includono autorizzazioni granulari, autenticazione a due fattori, Single Sign-On (SSO), IP whitelisting e criteri per le password, a seconda del piano scelto.

Slack e Stackfield: qual è la scelta migliore per i diversi team?

Nel confronto tra Slack e Stackfield, la scelta giusta dipende da come il tuo team comunica, gestisce i progetti e utilizza la tecnologia durante la giornata lavorativa.

Scegli Slack se:

La comunicazione è fondamentale per il modo in cui lavora il tuo team. Canali, conversazioni, incontri e Slack Connect offrono ai team diversi modi per comunicare internamente e con organizzazioni esterne.

I tuoi team si affidano a più app aziendali. Slack si integra con oltre 2.600 app, risultando la soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano incorporare uno stack software esistente nei propri workflow.

IA, knowledge base ricercabile e automazione sono priorità. Slack combina la ricerca e i riepiloghi basati sull’IA con Slackbot, la ricerca aziendale e Workflow Builder.

Il lavoro coinvolge regolarmente team e sedi diverse. I canali offrono a persone di reparti e sedi diversi spazi condivisi per comunicare, accedere alle informazioni e coordinare il lavoro.

Scegli Stackfield se:

Vuoi centralizzare più attività in un’unica piattaforma. Stackfield include messaggistica, attività, pianificazione dei progetti, documenti, lavagne, monitoraggio del tempo e conferenze.

La gestione strutturata dei progetti è una priorità. Bacheche Kanban native, diagrammi di Gantt, dipendenze, attività cardine, portfolio e monitoraggio del tempo supportano i progetti che richiedono una pianificazione dettagliata e supervisione.

La protezione dei dati è una priorità assoluta. Stackfield punta sulla crittografia end-to-end lato client, sull’hosting dei dati in Germania, sulla conformità al GDPR e sui controlli di sicurezza amministrativi.

Vuoi scoprire come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un’occhiata alle nostre altre pagine di confronto:

Domande frequenti su Slack e Stackfield

Slack e Stackfield possono funzionare insieme? Al momento, Slack e Stackfield non offrono un’integrazione nativa tra loro. Tuttavia, entrambi mettono a disposizione API per integrazioni personalizzate e Stackfield supporta anche i webhook. Le organizzazioni che hanno bisogno di trasferire informazioni tra le due piattaforme possono creare una connessione per i propri workflow specifici. Perché gli sviluppatori preferiscono Slack? Slack si adatta naturalmente a molti workflow di sviluppo, perché i team possono connettere gli strumenti che già utilizzano per la scrittura del codice, la distribuzione, la gestione degli incidenti e il monitoraggio dei progetti. Gli sviluppatori possono inoltre usare le API e gli strumenti per sviluppatori di Slack per creare app personalizzate, automatizzare i processi e portare aggiornamenti e azioni all’interno dei canali. Perché le aziende stanno passando a Slack? Le aziende possono scegliere Slack quando il lavoro è distribuito tra reparti, sedi e applicazioni aziendali diverse. Invece di costringere i team a passare da un sistema all’altro per comunicare e trovare informazioni, Slack può connettere le conversazioni con app, workflow, IA e conoscenze dell’organizzazione in un unico sistema operativo per il lavoro condiviso.

Questo articolo ha finalità puramente informative e presenta prodotti di Slack, che è di nostra proprietà. Pur avendo un interesse economico nel loro successo, tutte le raccomandazioni riflettono la nostra sincera convinzione del loro valore.