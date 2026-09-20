核心要点 Slack 将沟通与 AI、可搜索组织知识、工作流程自动化以及数千个应用集成整合在一起，自带灵活特性，适合各种类型的团队。

Stackfield 将消息传递与看板、甘特图、依赖关系、里程碑和时间跟踪等结构化项目管理功能整合在一起，注重数据保护。

合适的选择取决于团队的工作方式：Slack 侧重于无缝顺畅的沟通和可扩展的工作流程，而 Stackfield 则将沟通与项目管理功能汇集到一个平台上。

Slack 和 Stackfield 都能帮助团队高效沟通，协调工作，但这两个平台的组织方式有所不同。Slack 重视团队协作与互联工作，将对话、人员、应用及组织知识汇聚到一个集中式平台。Stackfield 则一心打造独立的生态系统，内置团队信息传递和项目管理工具。

了解这种差异后，才能为你的团队选择合适的平台，高效完成日常工作。Slack 是一个中心枢纽，可以整合数据并利用组织所使用的各种业务工具建立工作流程，而 Stackfield 则是一个一体化平台。Slack 将 AI、集成和企业搜索融入工作流程中，让团队能够通过更多方式查找信息，推动工作进展。

下面列出了 Slack 与 Stackfield 的主要区别，教你如何选择合适的平台。

Slack 与 Stackfield 对比一览

Slack 是工作操作系统，将对话、项目、组织知识、职场应用、工作流程与 AI 整合在一起。

Stackfield 则是一体化项目管理平台，将沟通与任务、项目、时间跟踪、文档、白板和报告等内置工具整合在一起。Stackfield 还非常注重数据保护，提供端到端加密，并在德国托管数据。

以下并排比较了两个平台：

Slack Stackfield 最适合场景 团队希望将沟通、知识共享、AI 及常用业务应用整合到一个统一平台 团队希望在一个注重隐私的平台上同时实现沟通与结构化项目管理 团队沟通 频道、消息列、消息传递、抱团、剪辑，以及用于与外部组织协作的 Slack Connect 团队聊天、基于消息列的讨论、评论、投票，以及音频和视频会议 项目管理 列表和画板帮助团队在对话中跟踪任务、记录计划及管理工作 内置任务与项目管理，提供看板和列表视图、甘特图、里程碑、依赖关系、项目组合、报告及时间跟踪 AI 功能 Slack AI、Slackbot、AI 搜索、摘要、要点回顾、抱团笔记、工作流程生成和 Agentforce 可选 AI 附加组件，涵盖文本润色、语法检查和翻译 集成 超过 2,600 个应用集成，工具和数据直接接入 Slack 支持 API 访问，但 Stackfield 更侧重于原生提供核心协作与项目管理功能 工作流程自动化 工作流程构建器支持无代码自动化、表单及可连接多个应用的工作流程 内置工作流程、项目模板、重复性任务及任务管理自动化 安全性 企业安全与管理功能包括单点登录 (SSO)、数据丢失防护系统 (DLP)、企业密钥管理、合规控制以及 Slack Connect 客户端端到端加密、德国数据托管、精细化权限、双重认证、IP 限制、SSO 以及 ISO 27001 认证 定价 提供免费套餐； 分级定价套餐 按月计费，每月每用户最低不到 $10；Enterprise+ 套餐采用定制定价模式 分级定价，按年计费，每月每用户最低不到 €10；AI 附加组件需每年额外支付费用，按每月每用户计费

Slack 的 核心优势

Slack 专为希望将沟通无缝融入日常工作的团队而打造。频道提供一个共享空间，团队可在其中即时对话，高效协作，而集成、AI、企业搜索和自动化功能则让团队能够在发起对话的同时，轻松调取企业各类信息及工具。

Slack 的亮点包括：

实时团队沟通。 频道 按项目、团队和主题分类整理对话，而 消息列 、 私信 和 抱团 则让团队通过不同的方式，随时随地沟通，有序推进工作。

集成与互联工作流程。 Slack 与数千个应用集成 ，团队可将其他组织工具和信息引入 Slack，跨这些工具和信息构建工作流程。

AI 驱动的知识获取与智能助手。 Slack 中的 AI 可以生成对话摘要、提供每日要点回顾、执行 企业搜索 ，以及记录抱团笔记。 Slackbot 还可以在有权访问的消息、频道、文件和已连接应用中查找信息、分析文档，并协助创作内容。

企业级跨职能协作。 Slack 将团队间的对话、应用、数据与 AI 全面打通，同时为大型组织提供 企业级安全 、合规、管理及搜索功能。

Stackfield 的核心优势

Stackfield 专为希望在一个平台上做到项目管理与沟通协作双管齐下的团队而设计。它高度重视敏感数据的保护，致力于打造一站式平台，省去连接多个不同工具的繁琐步骤。

Stackfield 的亮点包括：

安全协作。 Stackfield 针对消息、文件和任务等内容实施客户端端到端加密。其服务器位于德国，该公司表示，数据始终存储在欧盟境内。

内置项目与任务管理。 团队可通过任务、看板、甘特图、依赖关系、里程碑、工作流程、项目组合、报告及时间跟踪等功能高效管理工作。

注重隐私的部署与治理。 Stackfield 提供精细化权限、双重认证、SSO、IP 限制（仅限符合条件的套餐），以及本地部署选项（适用于希望在自有服务器上运行 Stackfield 的组织）。

一站式沟通与项目跟踪。 Stackfield 内置团队聊天、讨论、音频和视频会议、文件、任务、工作流程及其他项目工具，无需来回切换各种工具，即可完成任务。

Slack 与 Stackfield 对比：团队沟通

Slack 和 Stackfield 都为团队提供多种沟通方式，从消息传递和消息列讨论，到音频和视频通话，应有尽有。区别在于对话发生的地方，以及对话融入工作流程的方式。

在 Slack 中，频道为团队、项目和主题打造了专属的共享空间。团队成员无需离开 Slack，即可发送消息、在消息列中回复、共享文件，并发起抱团，进行非正式的音频和视频对话。频道可以将不同部门的人员聚集在一起，让跨职能团队能够集中协作，同步掌握工作全貌。

在 Stackfield 中，所有沟通都发生在加密数据室内。每个数据室不仅支持团队聊天，还可集中管理任务、文件、讨论及其他项目信息。团队聊天适合快速交流，如果需要漫长对话，则可发起基于消息列的讨论，这种沟通方式可确保决策有迹可循、有处可查。Stackfield 还提供内置的音频和视频会议及屏幕共享功能。

Slack 专注于跨团队和工作流程的开放式灵活沟通。Stackfield 则侧重于打造专属工作室，围绕项目开展沟通。

Slack 与 Stackfield 对比：项目和任务管理

在项目规划功能方面，Slack 在对话中完成项目协调，沟通执行两不误，而 Stackfield 则为团队提供更具结构化的项目规划工具。

Slack 列表让团队能够对任务进行记录、分配、优先级排序和跟踪，责任到人，时限明确，状态可见。消息即任务，团队可以建立专属消息列，讨论各个列表项目。画板与列表相辅相成，团队可在其中记录项目计划、时间线、资源、会议记录及其他背景信息，甚至可在画板中嵌入列表，就像在项目简报中内置项目跟踪器一样。

在 Stackfield 中，团队可以使用列表和看板视图组织任务，也可以使用甘特图规划工作安排。时间线模块帮助标出里程碑及任务间的依赖关系，项目详情则实时显示进度和时间预算。内置的时间跟踪功能让用户能够记录在项目上所花费的时间，项目组合则帮助团队统筹管理多个项目。

这两个平台的主要区别在于团队偏好的项目管理方式。Slack 将项目跟踪嵌入与工作相关的对话、上下文和工作流程中。Stackfield 则提供更传统的项目规划工具，适用于离不开时间线、依赖关系、里程碑和时间跟踪的团队。

Slack 与 Stackfield 对比：AI 功能

Slack 和 Stackfield 都提供 AI 功能，但在工作优先事项上的侧重点截然不同。Slack AI 帮你查找和整合职场知识、快速跟进对话，并完成日常任务。Slackbot 充当你的私人助手，有它在，组织知识触手可及，任务不在话下。Stackfield 的 AI 附加组件则主要专注于文本处理。

在 Slack 中，AI 可以汇总频道和消息列中的内容、针对所选频道创建每日要点回顾、提供文件内容摘要，以及在抱团期间记录笔记。AI 搜索功能让用户能够以自然语言提问，然后提供相应答案，同时附上消息和文件来源引用，确保有据可查。Slackbot 可以一键搜索所有用户有权访问的消息、频道、文件和已连接应用，还能分析文档、收集会议背景信息、找出对话中的行动项，并为你起草简报。

Stackfield 将 AI 作为可选附加组件包含在各个套餐中。借助这些工具，用户可以纠正拼写和写作风格、缩减或扩充文本，以及翻译聊天消息和评论，还能优化、更正和翻译任务及子任务的标题和描述。Stackfield 表示，他们的目标是简化日常工作，同时确保安全并保护数据。该公司计划扩展 AI 功能，增加 AI 代理。

Slack 与 Stackfield 对比：集成和已连接工具

在平台的工具生态方面，Slack 和 Stackfield 走向了完全不同的道路。Slack 主要连接现有的技术栈，而 Stackfield 则将许多常见的协作与项目管理功能直接内置于平台之中。

Slack 支持超过 2,600 个应用，涵盖项目管理、客户关系管理 (CRM)、文件管理、客户服务、开发者工具及其他业务软件。用户可以将这些应用直接集成到 Slack 中，然后在 Slack 中使用这些应用，从而将所有工具和信息整合到一个统一的操作空间。

例如，市场营销团队可以将 Asana、HubSpot、Google 云端硬盘和 Zendesk 等工具直接接入 Slack。这样一来，他们无需离开 Slack，就能基于 Slack 消息创建 Asana 任务、在消息列中调取 HubSpot 联系人记录、预览 Google 云端硬盘中的营销活动文件，或回复 Zendesk 工单，免去一整天都在不同标签页之间来回切换的麻烦。沟通期间即可打开各种应用，高效推进工作，发布更新、拍板决策、落地跟进，所有这些全在 Slack 中集中搞定。

Stackfield 走的是一体化路线。文档、白板、文件管理、时间跟踪、任务与项目管理，以及音频和视频会议，全部内置于平台之中。它还提供 API 和 webhook，用于将外部系统的数据发送至 Stackfield。

对于拥有最优组合软件栈的团队来说，Slack 让他们能够围绕对话和工作流程将这些工具整合起来。而对于希望将项目工作集中在一个平台上、减少需要使用和共享数据的外部工具数量的团队来说，Stackfield 可能更具吸引力。

Slack 与 Stackfield 对比：工作流程自动化

Slack 和 Stackfield 都能实现重复性工作的自动化，只是规模各异。Slack 的工作流程构建器可以将不同团队和第三方应用的流程无缝打通，而 Stackfield 的自动化功能则专攻项目和任务的例行事务。

工作流程构建器让 Slack 用户无需编写代码即可建立自动化工作流程。这些工作流程可以包含多个步骤、自定义表单、条件分支、定时或基于操作的触发器，以及在第三方工具中执行操作的连接器。团队可以借助这些功能处理各种流程，例如分派请求、收集审批、提交支持工单或新成员入职。

Stackfield 通过模板、定期性任务和可配置的工作流程来规范项目流程。数据室模板可以自动为新的数据室填充预定义的任务和资料。团队还可以创建周期性任务，在上一个任务完成后，自动生成下一个任务。Stackfield 的工作流程可以为不同用户组定义允许的任务状态变更及审批流程。

Slack 更适合需要跨团队和已连接业务系统的自动化场景，而 Stackfield 的自动化功能则聚焦于项目管理环境中的可重复流程。

Slack 与 Stackfield 对比：安全性、合规性和管理

Slack 默认对静态和传输中的客户数据进行加密。企业安全功能包括企业密钥管理 (EKM)，允许组织使用并管控自己的加密密钥，还有原生数据丢失防护系统 (DLP)、审计日志、数据留存政策、法定保留和 eDiscovery 支持。Slack 持有 SOC 2 Type II 认证及多项 ISO 认证，也可经过配置，从而符合 HIPAA 要求。Slack Connect 还让组织能够通过共享频道与外部合作伙伴协作，同时独立管控各自的 Slack 环境。

Stackfield 重点实施客户端端到端加密：消息、文件和任务在存储到服务器之前，会先在用户设备上完成加密。Stackfield 将数据托管在德国，并声明其服务符合《通用数据保护条例》(GDPR)。该平台还通过了 ISO 27001 认证，并获得了德国联邦信息安全局的 BSI C5 认证。管理选项包括精细化权限、双重认证、单点登录 (SSO)、IP 白名单和密码策略，具体视套餐而定。

Slack 与 Stackfield 对比：不同的团队如何做出选择？

在比较 Slack 和 Stackfield 时，可以根据团队在日常工作中的沟通、项目管理以及技术使用方式，选择合适的平台。

在以下情况下选择 Slack：

沟通是团队工作的核心。 频道、消息列、抱团和 Slack Connect 为团队提供多种方式，在内部顺利沟通，并与外部组织高效协作。

团队依赖多个业务应用。 Slack 接入超过 2,600 个应用，非常适合希望将现有软件栈融入工作流程的组织。

AI、可搜索知识和自动化是当务之急。 Slack 将 AI 驱动的搜索和摘要功能与 Slackbot、企业搜索和工作流程构建器融为一体。

经常跨团队和地域开展工作。 频道为不同部门和地点的员工提供共享空间，方便大家沟通交流、获取信息、协调工作。

在以下情况下选择 Stackfield：

你希望在一个平台上集中处理更多工作。 Stackfield 涵盖消息传递、任务、项目规划、文档、白板、时间跟踪和会议等功能。

结构化项目管理是工作重点。 原生看板、甘特图、依赖关系、里程碑、项目组合以及时间跟踪，全力支持项目，确保精细规划，全程紧盯。

数据保护是首要考虑因素。 Stackfield 注重客户端端到端加密、德国数据托管、GDPR 合规性以及管理安全控制。

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Slack 与 Stackfield 对比常见问题

Slack 和 Stackfield 能否集成？ 目前，Slack 和 Stackfield 无法原生集成。不过，这两个平台都提供用于自定义集成的 API，Stackfield 还支持 webhook。需要在两个平台之间传递信息的组织，可以围绕自身的具体工作流程搭建连接。 为什么开发者更青睐 Slack？ Slack 能够自然地融入多个开发工作流程，团队可以接入日常使用的编程、部署、事故管理和项目跟踪工具。开发者还可以使用 Slack 的 API 和开发者工具，构建自定义应用、实现流程自动化，并将更新和操作汇聚到频道中。 为什么越来越多的企业转向 Slack？ 如果工作分散在不同的部门、地域和业务应用之间，企业可能会选择 Slack。Slack 将对话与应用、工作流程、AI 以及组织知识汇聚到一个共享的工作操作系统中，团队不用在不同的系统之间来回切换，即可实时沟通，查找信息。

本文仅供参考，文中介绍的产品来自 Slack，而 Slack 是我们旗下的公司。我们与 Slack 的成功存在经济利益关系，但所有推荐均基于我们对其价值的真诚认可。