Points clés Slack associe la communication à l’IA, à une base de connaissances d’entreprise consultable, à l’automatisation des flux de travail et à des milliers d’intégrations d’applications, ce qui en fait une option flexible adaptée à de nombreux types d’équipes.

Stackfield combine la messagerie avec des fonctionnalités structurées de gestion de projet, telles que des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des dépendances, des jalons et un suivi du temps, avec une forte priorité accordée à la protection des données.

Le bon choix dépend de la façon dont votre équipe travaille : Slack met l’accent sur une communication connectée et des flux de travail extensibles, tandis que Stackfield regroupe les fonctions de communication et de gestion de projet au sein d’une seule et même plateforme.

Slack et Stackfield aident tous deux les équipes à communiquer et à coordonner leur travail, mais leur organisation diffère. Slack donne la priorité à la collaboration et au travail connecté, en réunissant les conversations, les personnes, les applications et connaissances d’entreprise dans un espace centralisé. Stackfield propose une messagerie d’équipe intégrée et des outils de gestion de projet au sein d’un écosystème autonome.

Cette différence est importante lorsque vous décidez de la façon dont votre équipe travaillera le plus efficacement au quotidien. Slack joue le rôle de hub capable d’exploiter les données et de créer des flux de travail à partir des différents outils métier utilisés par votre entreprise, tandis que Stackfield fonctionne comme une plateforme tout-en-un. Slack incorpore l’IA, les intégrations d’applications et la recherche d’entreprise dans le flux de travail, offrant aux équipes davantage de moyens de trouver les informations utiles et de faire avancer les projets.

Voici ce qu’il faut savoir sur les différences entre Slack et Stackfield, et comment déterminer lequel des deux correspond le mieux à vos besoins.

Slack vs Stackfield : vue d’ensemble

Slack est un système d’exploitation professionnel qui connecte conversations, projets, connaissances d’entreprise, applications professionnelles, flux de travail et IA.

Stackfield est une plateforme tout-en-un de gestion de projet qui associe la communication à des outils intégrés pour les tâches, les projets, le suivi du temps, les documents, les tableaux blancs et le reporting. Stackfield accorde également une grande importance à la protection des données, notamment grâce au chiffrement de bout en bout et à un hébergement en Allemagne.

Voici une vue comparative de chaque plateforme :

Slack Stackfield Idéal pour Les équipes qui souhaitent un espace unique pour la communication, le partage de connaissances, l’IA et les applications métier qu’elles utilisent déjà Les équipes qui souhaitent réunir communication et gestion de projet structurée au sein d’une plateforme axée sur la confidentialité Communication d’équipe Canaux, fils de discussion, messagerie, appels d’équipe, clips et Slack Connect pour collaborer avec des entreprises externes Chat d’équipe, discussions en fils de discussion, commentaires, sondages, et conférences audio et vidéo Gestion de projet Les listes et les canevas aident les équipes à suivre les tâches, documenter l’organisation de projet et gérer les tâches en parallèle des conversations Gestion des tâches et des projets intégrée, avec vues Kanban et liste, diagrammes de Gantt, jalons, dépendances, portfolios, rapports et suivi du temps Fonctionnalités d’IA Slack AI, Slackbot, recherche par IA, résumés, récaps, notes d’appels d’équipe, génération de flux de travail et Agentforce Module complémentaire IA optionnel pour la réécriture de texte, la vérification grammaticale et les traductions Intégrations Plus de 2 600 intégrations d’applications, avec des outils et des données connectés directement à Slack L’accès API est disponible, mais Stackfield met davantage l’accent sur la mise à disposition des fonctions essentielles de collaboration et de gestion de projet Automatisation des flux de travail Le Générateur de flux de travail prend en charge les automatisations sans code, les formulaires et les flux de travail pouvant connecter plusieurs applications Flux de travail intégrés, modèles de projets, tâches récurrentes et automatisation de la gestion des tâches Sécurité Les fonctionnalités de sécurité et d’administration pour les entreprises comprennent l’authentification unique (SSO), la Prévention de la perte des données (DLP), la Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), les contrôles de conformité et Slack Connect Chiffrement de bout en bout côté client, hébergement des données en Allemagne, autorisations granulaires, authentification à deux facteurs, restrictions IP, SSO et certification ISO 27001 Tarifs Forfait gratuit disponible ; formules tarifaires par paliers à partir de moins de 10 $ par utilisateur et par mois en cas de facturation mensuelle ; Enterprise+ sur devis Tarification par paliers à partir de moins de 10 € par utilisateur et par mois en cas de facturation annuelle ; module IA complémentaire disponible moyennant des frais supplémentaires par utilisateur et par mois, facturés annuellement

L es points forts de Slack

Slack est conçu pour les équipes qui souhaitent que la communication s’intègre facilement à l’ensemble de leur travail. Les canaux offrent un espace partagé pour les conversations et la collaboration en équipe, tandis que les intégrations, l’IA, la recherche d’entreprise et l’automatisation relient ces conversations aux informations et aux outils de l’ensemble de l’entreprise.

Voici les points forts de Slack :

Communication d’équipe en temps réel. Les canaux organisent les conversations autour de projets, d’équipes et de thèmes, tandis que les fils de discussion , la messagerie directe et les appels d’équipe offrent aux équipes différentes façons de communiquer au fil du travail.

Intégrations et flux de travail connectés. Slack intègre des milliers d’applications , permettant aux équipes d’importer d’autres outils et informations dans Slack et de créer des flux de travail les combinant.

Connaissances et assistance alimentés par l’IA. L’IA dans Slack peut résumer des conversations, générer des récaps quotidiens, effectuer des recherches d’entreprise et prendre des notes lors des appels d’équipe. Slackbot peut également retrouver des informations dans les messages, canaux, fichiers et applications connectées auxquels vous avez accès, analyser des documents et vous aider à créer du contenu.

Collaboration transversale à l’échelle de l’entreprise. Slack connecte les conversations, les applications, les données et l’IA entre les équipes, tout en offrant une sécurité de niveau entreprise , ainsi que des fonctionnalités de conformité, d’administration et de recherche adaptées aux grandes entreprises.

Les points forts de Stackfield

Stackfield est conçu pour les équipes qui souhaitent regrouper gestion de projet et communication dans un environnement unique. La plateforme met l’accent sur la protection des données sensibles et centralise tout au même endroit, vous évitant ainsi de perdre du temps à connecter plusieurs outils distincts.

Ses principaux atouts sont :

Collaboration sécurisée. Stackfield utilise le chiffrement de bout en bout côté client pour les contenus tels que les messages, les fichiers et les tâches. Ses serveurs sont hébergés en Allemagne et la société garantit que les données restent au sein de l’Union européenne.

Gestion de projets et de tâches intégrée. Les équipes peuvent gérer leur travail grâce à des tâches, des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des dépendances, des jalons, des flux de travail, des portefeuilles de projets, des rapports et un suivi du temps.

Déploiement et gouvernance axés sur la confidentialité. Stackfield propose des autorisations granulaires, l’authentification à deux facteurs, le SSO, des restrictions d’adresse IP sur les forfaits éligibles, ainsi qu’une option sur site pour les entreprises souhaitant héberger Stackfield sur leurs propres serveurs.

Communication et suivi de projet sur une seule plateforme. Stackfield intègre la messagerie d’équipe, les discussions, les conférences audio et vidéo, les fichiers, les tâches, les flux de travail et d’autres outils de gestion de projet, réduisant ainsi la nécessité de combiner plusieurs outils distincts pour ces fonctionnalités.

Slack vs Stackfield : communication d’équipe

Slack et Stackfield offrent aux équipes plusieurs moyens de communiquer, de la messagerie et des fils de discussion aux appels audio et vidéo. La différence entre les deux outils réside dans l’endroit où se déroulent ces échanges et dans la façon dont ces derniers s’articulent avec le reste du travail.

Dans Slack, les canaux créent des espaces dédiés et partagés pour les équipes, les projets et les thèmes. Les membres de l’équipe peuvent envoyer des messages, répondre dans des fils de discussion, partager des fichiers et lancer un appel d’équipe pour une conversation audio ou vidéo informelle sans quitter Slack. Les canaux peuvent réunir des personnes de différents services, offrant aux équipes transversales un espace commun pour suivre les tâches en cours.

Stackfield organise la communication au sein de ses salles de données chiffrées. Chaque salle peut contenir des espaces de messagerie d’équipe aux côtés des tâches, fichiers, discussions et autres informations de projet. La messagerie d’équipe favorise les échanges rapides, tandis que les conversations plus longues peuvent être déplacées dans des fils de discussion pour garder les décisions organisées et facilement accessibles. Stackfield propose également des conférences audio et vidéo intégrées, ainsi que le partage d’écran.

Slack privilégie une communication ouverte et flexible entre les équipes et les flux de travail. Stackfield, quant à lui, rattache plus étroitement la communication aux projets et aux salles où le travail correspondant est géré.

Slack vs Stackfield : gestion de projets et de tâches

En matière de fonctionnalités de planification de projet, Slack maintient la coordination de projet à proximité des conversations où le travail se déroule déjà, tandis que Stackfield fournit aux équipes des outils pour planifier leurs projets avec davantage de structure.

Les listes Slack permettent aux équipes de saisir, d’attribuer, de prioriser et de suivre des tâches, avec leurs responsables, dates d’échéance et statuts. Un message peut être directement converti en tâche, et les équipes peuvent discuter de chaque élément de la liste dans des fils de discussion dédiés. Les canevas viennent compléter les listes en offrant aux équipes un espace pour documenter l’organisation de projets, les plannings, les ressources, les comptes rendus de réunion et d’autres informations contextuelles. Les équipes peuvent même intégrer une liste dans un canevas, à la manière d’un tableau de suivi de projet inséré dans un brief de projet.

Dans Stackfield, les équipes peuvent organiser les tâches en vues liste et Kanban, ou utiliser des diagrammes de Gantt pour planifier le travail. Le module de planning prend en charge les jalons et les dépendances entre les tâches, tandis que les détails du projet permettent de suivre son avancement et d’optimiser la gestion du temps. Le suivi du temps intégré permet aux utilisateurs d’enregistrer le temps consacré aux projets, et les portfolios aident les équipes à superviser plusieurs projets simultanément.

La principale différence réside dans la manière dont les équipes préfèrent gérer leurs projets. Slack maintient le suivi des projets connecté aux conversations, au contexte et aux flux de travail qui entourent l’activité. Stackfield propose des outils de planification de projet plus traditionnels pour les équipes qui s’appuient sur les chronologies, les dépendances, les jalons et le suivi du temps.

Slack vs Stackfield : fonctionnalités d’IA

Slack et Stackfield proposent tous deux des fonctionnalités d’IA, mais leurs priorités diffèrent sensiblement. Slack AI vous aide à trouver et à synthétiser les connaissances de votre entreprise, à rattraper les conversations et à accomplir vos tâches quotidiennes. Slackbot est votre assistant personnel : il vous aide à évoluer facilement dans les connaissances et les tâches de votre entreprise. Le module complémentaire IA de Stackfield se concentre principalement sur le traitement de texte.

Dans Slack, l’IA peut résumer ce qui s’est passé dans les canaux et les fils de discussion, créer des récaps quotidiens des canaux sélectionnés, fournir un résumé du contenu des fichiers et prendre des notes pendant les appels d’équipe. La recherche alimentée par l’IA permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel et fournit des réponses avec des citations vers les messages et fichiers correspondants. Slackbot peut effectuer des recherches dans les messages, les canaux, les fichiers et les applications connectées auxquels un utilisateur a accès. Il peut également analyser des documents, compiler le contexte nécessaire aux réunions, identifier les actions à mener à partir d’une conversation et rédiger des synthèses pour vous.

Stackfield propose l’IA sous la forme d’un module complémentaire optionnel sur l’ensemble de ses forfaits. Les utilisateurs peuvent corriger l’orthographe et le style rédactionnel, raccourcir ou développer un texte, et traduire des messages de chat et des commentaires. Ces mêmes outils permettent d’améliorer, de corriger et de traduire les titres et descriptions des tâches et sous-tâches. Stackfield indique que son objectif est de simplifier les tâches répétitives tout en maintenant un niveau élevé de sécurité et de protection des données. L’entreprise prévoit d’étendre ses fonctionnalités d’IA pour inclure des agents IA.

Slack vs Stackfield : intégrations et outils connectés

Slack et Stackfield adoptent des approches sensiblement différentes vis-à-vis des outils qui entourent leurs plateformes. Slack est conçu pour connecter une pile technologique existante, tandis que Stackfield intègre directement dans sa plateforme de nombreuses fonctions courantes de collaboration et de gestion de projet.

Slack prend en charge plus de 2 600 applications, couvrant la gestion de projet, la gestion de la relation client (CRM), la gestion de fichiers, le service client, les outils pour développeurs et d’autres logiciels d’entreprise. Les utilisateurs peuvent intégrer ces applications directement dans Slack, puis travailler avec elles depuis Slack, créant ainsi un espace de travail centralisé pour tous vos outils et informations.

Par exemple, une équipe marketing peut connecter des outils comme Asana, HubSpot, Google Drive et Zendesk directement dans Slack. Au lieu de jongler entre les onglets toute la journée, elle peut créer des tâches Asana à partir d’un message Slack, consulter une fiche contact HubSpot dans un fil de discussion, voir un aperçu des fichiers de campagne depuis Google Drive, ou répondre à un ticket Zendesk – le tout sans quitter Slack. Le travail avance en continu, car les applications rejoignent la conversation, faisant de Slack le lieu central où les mises à jour, les décisions et les suivis se concrétisent vraiment.

Stackfield adopte une approche tout-en-un. Documents, tableaux blancs, gestion de fichiers, suivi du temps, gestion des tâches et des projets, ainsi que conférences audio et vidéo : tout est disponible directement dans Stackfield. La plateforme propose également une API et des webhooks pour envoyer des données depuis des systèmes externes vers Stackfield.

Pour les équipes disposant d’une pile technologique best-of-breed, Slack offre un moyen de connecter ces outils autour de conversations et de flux de travail. Stackfield peut séduire davantage les équipes qui souhaitent centraliser la gestion de leurs projets sur une seule plateforme et réduire le nombre d’outils externes à utiliser et avec lesquels partager des données.

Slack vs Stackfield : automatisation des flux de travail

Slack et Stackfield automatisent les tâches répétitives à des échelles différentes. Le Générateur de flux de travail de Slack permet de connecter des processus entre équipes et applications tierces, tandis que les fonctionnalités d’automatisation de Stackfield sont orientées vers les projets récurrents et les tâches répétitives.

Le Générateur de flux de travail permet aux utilisateurs de Slack de créer des flux de travail automatisés sans écrire de code. Ceux-ci peuvent inclure plusieurs étapes, des formulaires personnalisés, des branches conditionnelles, des déclencheurs planifiés ou basés sur des actions, ainsi que des connecteurs permettant d’effectuer des actions dans des outils tiers. Les équipes peuvent utiliser ces fonctionnalités pour des processus tels que l’acheminement de demandes, la collecte d’approbations, la soumission de tickets d’assistance ou l’intégration de nouveaux collaborateurs.

Stackfield utilise des modèles, des tâches récurrentes et des flux de travail configurables pour standardiser les processus de projet. Les modèles de salles peuvent alimenter automatiquement les nouvelles salles avec des tâches et des ressources prédéfinies. Les équipes peuvent également créer des tâches récurrentes qui génèrent automatiquement la tâche suivante à la fin de la précédente. Les flux de travail Stackfield permettent de définir les modifications autorisées concernant le statut des tâches et les processus de validation pour différents groupes d’utilisateurs.

Slack est mieux adapté aux automatisations qui doivent couvrir plusieurs équipes et systèmes métier connectés, tandis que Stackfield concentre ses fonctionnalités d’automatisation sur les processus répétitifs au sein de son environnement de gestion de projets.

Slack vs Stackfield : sécurité, conformité et administration

Slack chiffre les données client au repos et en transit par défaut. Les fonctionnalités de sécurité pour les entreprises incluent la Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permet aux entreprises d’utiliser et de contrôler leurs propres clés de chiffrement, ainsi que la Prévention de la perte des données (DLP) native, les journaux d’audit, les règles de conservation, les conservations légales et la prise en charge de l’eDiscovery. Slack détient les certifications SOC 2 Type II et plusieurs certifications ISO, et peut être configuré pour la conformité HIPAA. Slack Connect permet également aux entreprises de collaborer avec des partenaires externes dans des canaux partagés, tout en conservant le contrôle de leur propre environnement Slack.

Stackfield met l’accent sur le chiffrement de bout en bout côté client : les messages, fichiers et tâches sont chiffrés sur l’appareil de l’utilisateur avant d’être stockés sur ses serveurs. Stackfield héberge ses données en Allemagne et déclare que son service est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD). La plateforme est également certifiée ISO 27001 et dispose d’une attestation BSI C5 délivrée par l’agence fédérale allemande pour la sécurité de l’information. Les options d’administration comprennent des autorisations granulaires, l’authentification à deux facteurs, l’authentification unique (SSO), la mise sur liste blanche d’adresses IP et des règles de mot de passe, selon le forfait souscrit.

Slack vs Stackfield : lequel est le mieux adapté à votre équipe ?

Pour choisir entre Slack et Stackfield, tout dépend de la façon dont votre équipe communique, gère ses projets et utilise la technologie au quotidien.

Choisissez Slack si :

La communication est au cœur du fonctionnement de votre équipe. Les canaux, les fils de discussion, les appels d’équipe et Slack Connect offrent plusieurs façons de communiquer en interne et avec des entreprises externes.

Vos équipes s’appuient sur plusieurs applications métier. Slack se connecte à plus de 2 600 applications, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises qui souhaitent intégrer leur pile technologique existante à leurs flux de travail.

L’IA, la gestion des connaissances et l’automatisation sont des priorités. Slack associe la recherche et les résumés optimisés par l’IA à Slackbot, à la recherche d’entreprise et au générateur de flux de travail.

Le travail implique régulièrement plusieurs équipes et plusieurs sites. Les canaux offrent aux collaborateurs de différents services et sites des espaces partagés pour communiquer, accéder aux informations et coordonner leur travail.

Choisissez Stackfield si :

Vous souhaitez centraliser davantage de travail sur une seule plateforme. Stackfield intègre la messagerie, la gestion des tâches, la planification de projets, les documents, les tableaux blancs, le suivi du temps et la visioconférence.

La gestion de projet structurée est une priorité. Les tableaux Kanban natifs, les diagrammes de Gantt, les dépendances, les jalons, les portfolios et le suivi du temps prennent en charge les projets nécessitant une planification et un suivi détaillés.

La protection des données est une priorité absolue. Stackfield met l’accent sur le chiffrement de bout en bout côté client, l’hébergement des données en Allemagne, la conformité au RGPD et les contrôles de sécurité administratifs.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres pages de comparaison :

FAQ : Slack vs Stackfield

Slack et Stackfield peuvent-ils fonctionner ensemble ? Slack et Stackfield ne proposent pas actuellement d’intégration native entre eux. Cependant, les deux plateformes offrent des API pour des intégrations personnalisées, et Stackfield prend également en charge les webhooks. Les entreprises qui ont besoin de faire circuler des informations entre les deux plateformes peuvent créer une connexion adaptée à leurs flux de travail spécifiques. Pourquoi les développeurs préfèrent-ils Slack ? Slack s’intègre naturellement à de nombreux flux de travail de développement, car les équipes peuvent connecter les outils qu’elles utilisent déjà pour le codage, le déploiement, la gestion des incidents et le suivi de projets. Les développeurs peuvent également utiliser les API et les outils pour développeurs de Slack afin de créer des applications personnalisées, d’automatiser des processus et d’intégrer des mises à jour et des actions dans les canaux. Pourquoi les entreprises migrent-elles vers Slack ? Les entreprises peuvent choisir Slack lorsque le travail est réparti entre plusieurs services, sites et applications métier. Plutôt que de contraindre les équipes à évoluer sur différents systèmes pour communiquer et trouver des informations, Slack peut relier les conversations aux applications, aux flux de travail, à l’IA et aux connaissances de l’entreprise au sein d’un système d’exploitation professionnel partagé.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et présente des produits de Slack, dont nous sommes propriétaires. Nous avons un intérêt financier dans leur succès, mais toutes nos recommandations reposent sur notre conviction sincère en leur valeur.