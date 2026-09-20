キーポイント Slack はコミュニケーションを AI、組織の検索可能なナレッジ、ワークフローの自動化、そして数千ものアプリインテグレーションと連携させた、多様なチームに対応できる柔軟な選択肢です。

Stackfield はメッセージングと、カンバンボード、ガントチャート、依存関係、マイルストーン、時間追跡といった構造化されたプロジェクト管理機能を組み合わせ、データ保護を重視しています。

どちらが適しているかは、チームの働き方によって異なります。Slack は接続されたコミュニケーションと拡張可能なワークフローを重視し、Stackfield はコミュニケーションとプロジェクト管理の機能を 1 つのプラットフォームにまとめます。

Slack と Stackfield はどちらもチームのコミュニケーションと業務の調整を支援しますが、その仕組みは異なります。Slack はコラボレーションや業務の連携を重視し、会話、メンバー、アプリ、組織のナレッジを 1 つの場所に集約します。Stackfield はチームのメッセージングとプロジェクト管理ツールを自己完結型のエコシステムに組み込んでいます。

日々の業務をいかに効果的に進めるかを考えるにあたって、この違いは重要です。Slack は組織が活用しているさまざまなビジネスツールのデータを取り込んでワークフローを作成できるハブとして機能し、Stackfield はオールインワンのプラットフォームとして動作します。Slack で AI、インテグレーション、エンタープライズ検索を業務の流れに組み込むことで、チームが情報を見つけ、仕事を前に進めるための手段が広がります。

今回は Slack と Stackfield の違い、そしてどちらがチームに最適かを判断するためのポイントをご紹介します。

Slack と Stackfield：違いをひと目で確認

Slack は、会話、プロジェクト、組織のナレッジ、仕事用アプリ、ワークフロー、AI をつなぐ Work OS（仕事の基本システム）です。

Stackfield はオールインワンのプロジェクト管理プラットフォームで、コミュニケーションと、タスク、プロジェクト、時間追跡、ドキュメント、ホワイトボード、レポーティングのための組み込みツールを統合しています。また、Stackfield はエンドツーエンドの暗号化やドイツ国内でのホスティングなど、データ保護を特に重視しています。

両プラットフォームの比較の概要は以下のとおりです。

Slack Stackfield おもな対象 コミュニケーション、ナレッジ共有、 AI 、既に使用しているビジネスアプリを 1 つのハブにまとめたいチーム コミュニケーションと構造化されたプロジェクト管理を、プライバシーを重視したプラットフォームで一元化したいチーム チームコミュニケーション チャンネル、スレッド、メッセージング、ハドルミーティング、クリップ、および外部組織との連携のための Slack コネクト チームチャット、スレッドベースのディスカッション、コメント、投票、および音声・ビデオ会議 プロジェクト管理 リストと canvas により、会話と並行してタスクの管理、計画の文書化、業務の追跡が可能 カンバンおよびリスト表示、ガントチャート、マイルストーン、依存関係、ポートフォリオ、レポート、タイムトラッキングを備えた組み込みのタスク・プロジェクト管理機能 AI 機能 Slack AI 、 Slackbot 、 AI 検索、要約、まとめ、ハドルミーティングのメモ、ワークフロー生成、Agentforce オプションの AI アドオンで、テキストの書き直し、文法チェック、翻訳に対応 インテグレーション 2,600 以上のアプリインテグレーションで、ツールとデータを Slack に直接接続 API アクセスを利用可能。ただ Stackfield はコアとなるコラボレーション機能とプロジェクト管理機能をネイティブ提供することを重視 ワークフロー自動化 ワークフロービルダーで、ノーコードの自動化、フォーム、複数アプリをつなぐワークフローの作成が可能 組み込みのワークフロー、プロジェクトテンプレート、繰り返しタスク、タスク管理の自動化 セキュリティ エンタープライズ向けのセキュリティおよび管理機能として、シングルサインオン（SSO）、データ損失防止（DLP）、Enterprise Key Management、コンプライアンス管理、Slack コネクトを提供 クライアントサイドのエンドツーエンド暗号化、ドイツでのデータホスティング、詳細な権限設定、2 要素認証、IP 制限、SSO、および ISO 27001 認証 料金プラン フリープランあり。 段階的な料金プラン ：月払いで 1 ユーザーあたり月額 $10 未満から。Enterprise+ はカスタム料金 年払いで 1 ユーザーあたり月額 €10 未満から始まる段階的な料金プラン。AI アドオンは年払いでの 1 ユーザーあたりの月額追加料金で利用可能

S lack が得意とすること

Slack は、コミュニケーションを日々の業務とスムーズにつなげたいチームのために構築されています。チャンネルが会話やチームコラボレーションを行う共有の場所となり、インテグレーション、AI、エンタープライズ検索、自動化によって、それらの会話とビジネス全体の情報やツールが結びつきます。

Slack が優れている点：

リアルタイムのチームコミュニケーション。 チャンネル によってプロジェクト、チーム、トピックごとに会話を整理でき、 スレッド 、 ダイレクトメッセージ 、 ハドルミーティング により、チームは業務の進行に合わせて多様な方法でコミュニケーションを取れます。

インテグレーションと連携したワークフロー。 Slack は 数千ものアプリと連携 できるため、チームは他のツールや情報を Slack に取り込み、それらをまたいだワークフローを構築できます。

AI を活用したナレッジ管理とアシスタント機能。 Slack の AI により、会話の要約、毎日のまとめ、 エンタープライズ検索 、ハドルミーティングのメモ作成などが可能。 Slackbot は、ユーザーに閲覧権限があるメッセージ、チャンネル、ファイル、連携アプリ全体にわたって情報を見つけたり、ドキュメントを分析したり、コンテンツの作成を支援したりしてくれます。

エンタープライズ規模での部門横断的なコラボレーション。 Slack はチーム間の会話、アプリ、データ、AI をつなぎながら、大規模な組織にふさわしい エンタープライズグレードのセキュリティ 、コンプライアンス、管理機能、検索機能を提供します。

Stackfield が得意とすること

Stackfield は、プロジェクト管理とコミュニケーションをひとつの環境で実現したいチームのために設計されています。機密データの保護を重視しており、すべてをひとつのプラットフォームで管理できるため、複数のツールを連携させるのに時間をかける必要がありません。

おもな強み：

セキュアなコラボレーション。 Stackfield は、メッセージ、ファイル、タスクなどのコンテンツにクライアントサイドのエンドツーエンド暗号化を採用しています。サーバーはドイツに設置されており、データは欧州連合（EU）内に留まると説明されています。

組み込みのプロジェクト・タスク管理。 チームはタスク、カンバンボード、ガントチャート、依存関係、マイルストーン、ワークフロー、プロジェクトポートフォリオ、レポート、タイムトラッキングを使って業務を管理できます。

プライバシーを重視したデプロイとガバナンス。 Stackfield は、対象となるプランにおいて、詳細な権限設定、2 要素認証、SSO、IP 制限を提供するほか、自社サーバーでの運用を希望する組織向けにオンプレミスのオプションも用意しています。

コミュニケーションとプロジェクト管理をひとつのプラットフォームに。 チームのチャット、ディスカッション、音声・ビデオ会議、ファイル、タスク、ワークフロー、その他のプロジェクトツールが Stackfield に組み込まれているため、別々のツールを組み合わせる手間を減らせます。

Slack と Stackfield の比較：チームコミュニケーション

Slack と Stackfield はどちらも、メッセージングからスレッド形式のディスカッション、音声・ビデオ通話まで、チームがさまざまな方法でコミュニケーションを取れる環境を提供しています。両者の違いは、会話が行われる場所と、それを他の業務とどのようにつなげるかという点にあります。

Slack では、チャンネルがチーム・プロジェクト・トピックごとの専用の共有スペースになります。チームメンバーはそこでメッセージの送信、スレッドへの返信、ファイルの共有が可能。ハドルミーティングを利用すれば、Slack を離れることなく気軽に音声・ビデオ会話を始められます。チャンネルにより、異なる部門のメンバーを 1 か所にまとめることができ、部門横断型のチームが業務を把握するのに役立ちます。

Stackfield は、暗号化されたデータルーム内でコミュニケーションを整理します。各ルームにはチームチャットのほか、タスク、ファイル、ディスカッション、その他のプロジェクト情報を含めることができます。チームチャットはすばやいやり取りに便利で、長い会話はスレッド形式のディスカッションに移行することで、意思決定の内容が整理され見つけやすくなります。音声・ビデオ会議や画面共有の機能も搭載されています。

Slack はチームやワークフローをまたいだオープンで柔軟なコミュニケーションを重視しています。一方、Stackfield はコミュニケーションをプロジェクトやルームに密接に結びつけ、そこで関連作業を管理できるようになっています。

Slack と Stackfield の比較：プロジェクト・タスク管理

Slack はすでに業務を行っている会話の流れの中にプロジェクト管理を組み込めるのに対し、Stackfield はより構造化された形でプロジェクトを計画するためのツールをチームに提供しています。

Slack のリストを使うことで、チームは担当者・期日・ステータスの情報を含めながら、タスクの記録、割り当て、優先度の設定、進捗の追跡を行えます。メッセージを直接タスクに変換したり、リストの項目ごとに専用のスレッドでディスカッションしたりすることも可能です。canvas はリストを補完する機能として、プロジェクト計画、タイムライン、リソース、ミーティングメモ、その他の背景情報をドキュメント化する場所をチームに提供します。プロジェクト概要書の中にプロジェクト進捗管理表を埋め込むような感覚で、canvas の中にリストを埋め込むことも可能です。

Stackfield では、チームはタスクをリストやカンバンビューで整理したり、ガントチャートを使って作業をタイムライン上にマッピングしたりできます。タイムラインモジュールはマイルストーンやタスク間の依存関係をサポートし、プロジェクトの詳細で進捗状況や時間予算を追跡できます。組み込みの時間追跡機能により、ユーザーはプロジェクト作業に費やした時間を記録でき、ポートフォリオ機能によってチームは複数のプロジェクトを一元管理できます。

主な違いは、チームがどのようにプロジェクトを管理したいかという点にあります。Slack はプロジェクトの追跡を、業務を取り巻く会話・コンテキスト・ワークフローと連携させます。一方 Stackfield は、タイムライン・依存関係・マイルストーン・時間追跡を活用するチーム向けに、より従来型のプロジェクト計画ツールを提供しています。

Slack と Stackfield の比較：AI 機能

Slack と Stackfield はどちらも AI 機能を提供していますが、どのような作業に対応するのかという点で異なる特徴を持っています。Slack AI は、職場のナレッジを見つけて整理し、会話のキャッチアップや日常タスクの処理をサポートします。Slackbot はパーソナルアシスタントとして機能し、組織内のナレッジやタスクをスムーズにナビゲートするのに役立ちます。一方、Stackfield の AI アドオンは主にテキスト操作に特化しています。

Slack では、AI がチャンネルやスレッドの内容の要約、選択したチャンネルの毎日のまとめ、ファイル内容の抽出、ハドルミーティングの議事録作成などをサポートしてくれます。AI 検索では、ユーザーが自然言語で質問すると、参照元のメッセージやファイルへの引用とともに回答が表示されます。Slackbot は、ユーザーがアクセス権を持つメッセージ・チャンネル・ファイル・連携アプリを横断して検索を行います。また、ドキュメントの分析、ミーティングのコンテキスト整理、会話からのアクション項目の抽出、ブリーフの下書き作成なども可能です。

Stackfield は、すべてのプランでオプションのアドオンとして AI を提供しています。ユーザーはスペルや文章スタイルの修正、テキストの短縮・拡張、チャットメッセージやコメントの翻訳などを行えます。同じツールを使って、タスクやサブタスクのタイトルや説明の改善・修正・翻訳も可能です。Stackfield は、セキュリティとデータ保護を重視しながら、日常業務を簡素化することを目標としています。同社は今後、AI エージェントを含む AI 機能を拡充することを計画しています。

Slack と Stackfield の比較：インテグレーションと連携ツール

Slack と Stackfield は、それぞれのプラットフォームを取り巻くツールに対して、異なるアプローチを取っています。Slack が既存のテクノロジースタックと接続することを想定して設計されているのに対し、Stackfield は多くの一般的なコラボレーション機能やプロジェクト管理機能をプラットフォームに直接組み込んでいます。

Slack は、プロジェクト管理・CRM・ファイル管理・カスタマーサービス・開発者ツールなど、2,600 以上のアプリに対応しています。これらのアプリを Slack に直接インテグレーションして Slack 上から操作できることで、すべてのツールと情報を 1 つの作業スペースに集約できます。

たとえば、マーケティングチームが Asana・HubSpot・Google ドライブ・Zendesk などのツールを Slack に直接つないだとします。これによりチームは、一日を通してタブを切り替える必要なく、Slack のメッセージから Asana のタスクを作成したり、スレッド内で HubSpot の連絡先レコードを確認したり、Google ドライブのキャンペーンファイルをプレビューしたり、Zendesk のチケットに返信したりと、すべて Slack を離れることなく対応できます。アプリが会話のそばにあることで、業務の動きが途切れません。Slack が、更新情報・意思決定・フォローアップが実際に行われる中心的な場所になるのです。

Stackfield はオールインワンのアプローチを採用しています。ドキュメント、ホワイトボード、ファイル管理、時間追跡、タスク・プロジェクト管理、音声・ビデオ会議を Stackfield 内で利用可能です。また、外部システムから Stackfield にデータを送信するための API と Webhook も提供しています。

ベストオブブリードのソフトウェアスタックを持つチームには、Slack が会話やワークフローを中心に、それらのツールをつなぐ手段を提供します。一方、Stackfield は、プロジェクト業務を 1 つのプラットフォームに集約し、使用する外部ツールやデータ共有の数を最小限に抑えたいチームに適しています。

Slack と Stackfield の比較：ワークフロー自動化

Slack と Stackfield はどちらも繰り返しの作業を自動化できますが、その規模は異なります。Slack のワークフロービルダーがチームやサードパーティ製アプリをまたいでプロセスを連携できるのに対し、Stackfield の自動化機能はプロジェクトやタスクの定型ルーティンに特化しています。

ワークフロービルダーを使うことで、Slack のユーザーはコードを書くことなく自動化ワークフローを作成できます。そこには複数のステップ、カスタマイズ可能なフォーム、条件分岐、スケジュールまたはアクションベースのトリガー、サードパーティツールでアクションを実行するコネクターを含めることができます。チームはこれらの機能を活用して、リクエストのルーティング、承認の収集、サポートチケットの発行、新しいメンバーのオンボーディングなどのプロセスを自動化できます。

Stackfield ではテンプレート、繰り返しタスク、設定可能なワークフローを活用して、プロジェクトのプロセスを標準化できます。ルームテンプレートを使うと、新しいルームに事前定義されたタスクや資料を自動的に追加できます。また、前のタスクが完了すると次のタスクを自動生成する繰り返しタスクも作成可能です。Stackfield のワークフローでは、ユーザーグループごとに、タスクのステータス変更の許可範囲や承認プロセスを定義できます。

Slack はチームやビジネスシステムをまたいだ自動化に適しており、Stackfield はプロジェクト管理環境内の定型プロセスに自動化機能を特化させています。

Slack と Stackfield の比較：セキュリティ、コンプライアンス、管理

Slack はデフォルトで、保存中および転送中の顧客データを暗号化します。エンタープライズ向けのセキュリティ機能としては、組織が独自の暗号化キーを使用・管理できる Enterprise Key Management（EKM）、ネイティブのデータ損失防止（DLP）、監査ログ、保存ポリシー、訴訟ホールド、eDiscovery などをサポートしています。Slack は SOC 2 Type II および複数の ISO 認証を取得しており、HIPAA コンプライアンスに対応した設定も可能です。また、Slack コネクトを利用すると、自らの組織の Slack 環境の管理を維持しながら、共有チャンネルで外部パートナーと連携できます。

Stackfield はクライアントサイドのエンドツーエンド暗号化を重視しており、メッセージ、ファイル、タスクはサーバーに保存される前にユーザーのデバイス上で暗号化されます。Stackfield はドイツ国内でデータをホストしており、一般データ保護規則（GDPR）に準拠したサービスを提供しています。また、ISO 27001 認証を取得しているほか、ドイツ連邦情報セキュリティ局による BSI C5 認定も受けています。管理オプションとしては、プランに応じて、きめ細かい権限設定、2 要素認証、シングルサインオン（SSO）、IP ホワイトリスト、パスワードポリシーなどが利用可能です。

Slack と Stackfield：チームに適しているのはどっち？

Slack と Stackfield のどちらが適しているかは、チームのコミュニケーション方法、プロジェクトの管理方法、そして業務でのテクノロジーの活用方法によって異なります。

Slack が適しているケース：

コミュニケーションがチームの働き方の中心にある。 チャンネル、スレッド、ハドルミーティング、Slack コネクトにより、社内外の組織との多様なコミュニケーション手段を提供します。

チームが複数のビジネスアプリを活用している。 Slack は 2,600 以上のアプリと連携でき、既存のソフトウェアスタックをワークフローに取り込みたい組織に最適です。

AI、検索可能なナレッジ、自動化を重視している。 Slack は AI を活用した検索や要約の機能を、Slackbot、エンタープライズ検索、ワークフロービルダーと組み合わせて提供します。

チームや拠点をまたいで業務が行われることが多い。 チャンネルにより、部署や拠点を超えてメンバーが共有スペースでコミュニケーションを取り、情報にアクセスし、業務を連携させることができます。

Stackfield が適しているケース：

より多くの業務を 1 つのプラットフォームに集約したい。 Stackfield は、メッセージング、タスク管理、プロジェクト計画、ドキュメント、ホワイトボード、時間追跡、会議の機能を備えています。

体系的なプロジェクト管理を重視している。 ネイティブのカンバンボード、ガントチャート、依存関係、マイルストーン、ポートフォリオ、時間追跡により、詳細な計画と管理が求められるプロジェクトをサポートします。

データ保護が最優先事項である。 Stackfield は、クライアントサイドのエンドツーエンド暗号化、ドイツ国内でのデータホスティング、 GDPR 準拠、および管理セキュリティ制御を重視しています。

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Slack と Stackfield の比較：よくある質問

Slack と Stackfield は連携できますか？ Slack と Stackfield は現在、互いにネイティブインテグレーションを提供していません。ただし、両プラットフォームともカスタムインテグレーション用の API を提供しており、Stackfield は Webhook もサポートしています。2 つのプラットフォーム間で情報を連携させる必要がある組織は、特定のワークフローに合わせた接続を構築できます。 開発者が Slack を好む理由は？ Slack は、多くの開発ワークフローに自然に溶け込みます。チームはコーディング、デプロイ、インシデント管理、プロジェクト追跡など、すでに使用しているツールを接続できます。また、開発者は Slack の API や開発者向けツールを活用して、カスタムアプリの構築、プロセスの自動化、チャンネルへの更新情報やアクションの取り込みを行うこともできます。 企業が Slack に乗り換える理由は？ 部門や拠点、ビジネスアプリをまたいで業務が広がった際に、Slack が選択される場合があります。Slack により、コミュニケーションや情報収集のために複数のシステムを行き来する必要がなくなり、会話とアプリ、ワークフロー、AI、組織のナレッジを 1 つの共有の Work OS（仕事の基本システム） で結びつけることができます。

この記事は情報提供のみを目的として、当社が所有する Slack のプロダクトに言及しています。当社はその成功に経済的な利害関係を有していますが、すべての推奨内容はその価値に対する当社の真摯な確信に基づくものです。