キーポイント Slack と LINE WORKS は、どちらもコラボレーションとタスク管理を強化するビジネスコミュニケーションツールです。

Slack は、より多様な機能とインテグレーションの選択肢を求める大規模な組織に適しています。

LINE WORKS は、軽量なオールインワンのコミュニケーションソリューションを求めるモバイル中心のチームに最適です。

Slack と LINE WORKS はどちらも、職場のコミュニケーションを向上させ、プロジェクト管理やリソースの共有といった作業をサポートするよう設計されています。ただ、それぞれのソリューションが最も適しているエコシステムや組織の種類には違いがあります。

Slack がおもに目指しているのは、完全に接続されたエンタープライズ環境の実現です。AI、自動化、充実したインテグレーションライブラリを活用し、コミュニケーション機能を拡張することで、アプリや部署をまたいだコラボレーションを強化します。

LINE WORKS は、モバイル中心の職場環境に最適です。日本をはじめ東アジア地域で広く利用されている大規模なメッセージング / ソーシャルプラットフォームである LINE のエコシステムに、エンタープライズレベルのコラボレーションツールを提供します。

どちらが自社に最適かは、チームの働き方や、コミュニケーションの目標、プロジェクトの進め方によって異なります。

Slack と LINE WORKS：違いをひと目で確認

Slack は、Work OS（仕事の基本システム）として、あらゆる業務をつなぎ、生産性を最大化し、ミスコミュニケーションを減らします。直感的なメッセージングアーキテクチャ、ナレッジ管理、ワークフローの自動化、タスク管理をサポートし、生産性をさらに高める多彩なインテグレーションや AI ツールも備えています。

LINE WORKS は LINE のエコシステムから派生したサービスとして、柔軟なモバイル機能により、どこにいてもつながれることを重視するチームの効率を高めます。日常的に LINE を使い慣れているユーザーには、親しみのあるインターフェースと、ビジネス用・個人用アプリ間のスムーズな切り替えが評価されています。充実したメッセージングと生産性向上の機能を備えながら、軽量で直感的に使えます。

Slack LINE WORKS おもな対象 企業の複数の領域にわたる、AI 支援を導入した、接続されたコラボレーション 使い慣れた直感的なプラットフォーム上での独立したモバイルファーストのコミュニケーション チームコミュニケーション 構造化されたチャンネルとスレッドのアーキテクチャで、コミュニケーションを整理 コンシューマー向けスタイルのトークルームと掲示板で、すばやく効率的なコミュニケーションをサポート AI 機能 ナレッジエコシステムから収集された豊富なコンテキストを活用した複数の AI 機能。とくにコンテキストを理解する AI エージェントの Slackbot ミーティングの議事録作成やチャットボットによるサポートなど、複数の管理業務をサポートする AI アシスタント インテグレーション 2,600 以上のアプリとのインテグレーションに対応 複数のビジネスアプリとのインテグレーションが可能。広範な LINE のエコシステムとネイティブにインテグレーション ワークフロー自動化 マルチステップのプロセスに対応したノーコードのワークフロー自動化ビルダーを提供 タスク割り当て機能、スケジュール設定できるリマインダーなど、基本的なワークフローツールを提供 セキュリティ 厳格な ID およびデバイス管理、データ保護、情報ガバナンスに対応した、業界標準のセキュリティベストプラクティスを採用 厳格な ID およびデバイス管理、自社所有データセンターでの堅牢な物理的セキュリティなど、業界標準の複数のセキュリティベストプラクティスに準拠 料金プラン 基本機能は無料で利用可能。 プロフェッショナルプラン は 1 人あたり月額 $7.25 から 基本機能は無料で利用可能。プロフェッショナルプランは 1 人あたり月額 ¥400（約 $2.50）から

Slack が得意とすること

Slack は、組織全体で会話、ツール、最新情報を一元化することに優れており、チームが日々の業務をチーム内やチーム間でスムーズに進めるのに役立ちます。

おもな機能は次のとおりです。

複数の部門やプロジェクトをまたいだ チームコラボレーション を効率化する、構造化されたコミュニケーション基盤

情報の保存や共有を容易にするナレッジ管理機能

AI を活用した検索、自動化、ワークフロー連携

多数のアプリを一元管理できる、充実したインテグレーションライブラリ

チーム・部署・拠点を横断して協働できる、チャンネルベースのコラボレーション

LINE WORKS が得意とすること

LINE WORKS は、コンシューマー向けスタイルのモバイル機能により、外出先でもチームのコミュニケーションを円滑に保つことを得意としています。おもな機能は以下のとおりです。

すばやく直感的なコラボレーションを実現する、シンプルなコミュニケーション機能

柔軟な投稿オプションを備えた、軽量なナレッジ共有ツール

管理作業を代行する AI アシスタント

日本や台湾など LINE が普及している地域でとくに便利な、LINE エコシステムとのインテグレーション

プロジェクトを円滑に進める、合理化されたカレンダーとタスク管理ツール

Slack と LINE WORKS の比較：チームコミュニケーション

Slack はチャンネルを中心に整理された、構造的なコミュニケーションを提供します。チャンネルは組織全体に公開することも、特定のグループ（プロジェクトチームや部門など）だけに限定することも可能です。ダイレクトメッセージのやり取りや、チャンネル内の会話へのスレッド形式での返信も行えます。

Slack のその他のコミュニケーション機能としては、ハドルミーティング（音声・ビデオ通話）、クリップ（音声・動画メッセージの録音・録画と共有）、Slack コネクト（安全な社外コミュニケーション）などがあります。

LINE WORKS のコミュニケーションツールは、多くのコンシューマー向けメッセージアプリと同様の操作感で、ダイレクトメッセージから大規模なグループチャットまで幅広く対応しています。また、会社全体または特定のユーザーグループ向けにマルチメディアコンテンツを投稿できる掲示板機能も提供しています。

LINE WORKS では、ビジネスプランで最大 200 人（フリープランでは 4 人）とのビデオ通話が可能で、LINE アカウントを持つ社外のパートナーと安全にメッセージのやり取りができます。

Slack ではチャンネルとスレッドによる整理された構造により、チームや部門、プロジェクト関係者間でのコミュニケーションを拡大しながら、不要なノイズを抑えられます。LINE WORKS のコミュニケーションツールは、複雑な要件や高度に特化したコミュニケーションニーズを持たない組織に適しています。

Slack と LINE WORKS の比較：AI 機能

Slack は近年、AI 機能に大きな投資を行っています。タスクのリマインダーやミーティングの要約といった AI を活用した管理サポートに加え、Slack AI は高度なエンタープライズ検索も実行。ナレッジベースからチームチャットまで、Slack のエコシステムに接続されたあらゆるコンテキスト情報を活用し、ユーザーの質問により正確な回答を返します。

さらに Slack では、パーソナル AI アシスタントの Slackbot がユーザーの業務効率化をサポートします。ミーティングの準備、ブリーフや戦略の作成、業務に関する重要情報の抽出など、ユーザーはさまざまな仕事を Slackbot に依頼できます。Slackbot は Slack のエコシステムに接続されたアプリやエージェントと連携し、回答やタスクの実行に必要なコンテキストを取得します。

LINE WORKS のボットは、おもにミーティングの議事録作成やタスク割り当てなどの管理業務で、 AI を日々の業務に取り入れます。カスタムボットのコーディングには、迅速な導入を可能にするテンプレートを備えたツールが用意されています。これらのカスタムボットは、情報の取得やスケジュール調整などでユーザーを支援します。

どちらのソリューションも AI を取り入れていますが、Slack はより AI に特化したツールであり、さまざまな種類の AI アシスタントやエージェントと連携した多様なユースケースに対応します。管理業務の支援のみを必要とする場合は、LINE WORKS が有力な選択肢になるでしょう。

Slack と LINE WORKS の比較：インテグレーションと連携ツール

Slack のインテグレーションライブラリには 2,600 以上のアプリが揃うため、Slack は既存のあらゆる技術環境に柔軟に組み込めるツールになっています。代表的なインテグレーションの例としては、Google、Salesforce、Workspace、Jira などが挙げられます。

LINE WORKS のインテグレーションライブラリは規模は小さいながら、Box や Salesforce などのエンタープライズ向けインテグレーションを複数提供しています（LINE WORKS はアジア市場向けに開発されたアプリのため、連携可能なアプリもアジア市場を中心に展開しているものが多い点に留意する必要があります）。

LINE WORKS はインテグレーションよりもオールインワンアプリであることを重視しており、メールプラットフォーム、カレンダー、メール、メッセージボードが搭載されています。新興の小規模企業は、コラボレーションやコミュニケーションに必要なものを LINE WORKS だけで賄ってビジネスをスタートさせることも可能です。

LINE WORKS は、日本や台湾で大きなシェアを持つソーシャルプラットフォーム「LINE」とネイティブ連携しています。これにより、既存の連絡先、カレンダー、トークを LINE WORKS アカウントへ簡単に引き継ぐことができます。

中小企業や東アジア地域の企業など特定のユースケースにおいては、LINE WORKS がさまざまなコミュニケーションやコラボレーション手段をシームレスにつなぐ役割を果たします。一方、Slack は膨大な数のアプリと連携できるため、すでに多くのアプリを活用し、その一貫性を維持したい大規模な組織やチームに、より適した選択肢になります。

Slack と LINE WORKS の比較：ワークフロー自動化

Slack にはタスクのルーティング、リマインダーの送信、インシデントのトリアージなどを行えるネイティブのワークフローツールが備わっています。複雑な業務フローを持つ組織では、既存のワークフロー管理アプリを Slack と連携できる点が高く評価されています。スタンダードなワークフローには、ノーコードかつ AI を活用したワークフロービルダーを利用できます。

Slack のワークフロービルダーでは、自然言語で必要な内容を伝えるだけで、 AI にワークフローを構築してもらえます。さらに、特定のアクションを手動でスケジュール設定したり、タスクのトリガーを指定したり、ナレッジソースをつないだりして、ワークフローを思いどおりに調整することも可能です。

LINE WORKS には、スケジュール設定したリマインダーやタスク割り当て機能など、基本的なワークフロー自動化ツールが備わっています。組み込みのタスク管理ツールにより、タスクの割り当て、期限の追跡、ファイルの追加、タスク履歴の確認が可能です。モバイルファーストのアプリらしく、外出先でもワークフローを簡単に管理できます。

Slack のワークフロー管理ツールを使えば、ほぼすべてのワークフローを Slack 内で管理・カスタマイズできます。LINE WORKS は、多くの企業が必要とする基本的なタスク管理機能をひととおり備えており、とくに業務フローがシンプルな場合に適しています。

Slack と LINE WORKS の比較：セキュリティ、管理、スケーラビリティ

どちらのソリューションも、セキュリティを非常に重視しています。Slack は ISO/IEC や SOC をはじめとする信頼できる機関からセキュリティとコンプライアンスの認証を取得しています。このセキュリティは AI ツールにも適用され、AI ツールは Slack のインフラ内にとどまるため、Slack 本体のソリューションと同じコンプライアンス基準に対応します。

管理者は Enterprise Key Management やその他の ID 管理ツールを通じて、アクセス権の管理や情報の暗号化を行えます。Slack Atlas ではさらに詳細な管理者向けツールを利用でき、管理者はプロフィールをきめ細かく管理することが可能です。

LINE WORKS は業界標準のセキュリティおよびコンプライアンス慣行に準拠し、ISO/IEC および SOC の認証も取得しています。すべての通信は同様に暗号化されており、データは、厳格なセキュリティプロトコルのもとで運用される自社サーバーに保存されます。

LINE WORKS の管理者は、コンプライアンスを確保するための監査・モニタリングツールのほか、組織構造や個人プロフィールを管理するためのツールも利用できます。また、モバイルデバイス管理機能により、このモバイルファーストのプラットフォームにさらなるセキュリティ層が追加されています。

どちらのソリューションでも、管理者は導入とセキュリティの管理をスムーズに行えます。ただ、利用できるセキュリティ・管理ツールが適している環境は、それぞれ異なる場合があります。LINE WORKS のセキュリティは、一般的な中小規模ビジネスのニーズを持つモバイルワーカーを想定して設計されている一方、Slack のセキュリティは個人ユーザーから複雑なエンタープライズ環境まで、あらゆる規模に対応しています。

Slack と LINE WORKS：あなたのチームに合っているのはどっち？

どちらのソリューションも、充実した機能、直感的なユーザー体験、強力な生産性サポートを提供しています。どちらを選ぶべきかは、組織の規模、複雑さ、所在地といった特性によって異なってきます。

Slack を選ぶべき場合：

チームが複数のビジネスアプリやワークプレイスツール、インテグレーションを利用している場合。

AI を活用したナレッジへのアクセス、コラボレーション、自動化がチームの業務フローに欠かせない場合。 Slack AI が即時の要約、検索、インサイトを提供します。

チーム、部門、地域をまたいでコラボレーションしている場合。

情報の検索や整理、会話の要約、自分のトーンでの文章作成といった日常的なタスクに、組み込みの AI アシスタント Slackbot を活用したい場合。

チームが複雑なワークフロー自動化へのサポートを必要としている場合。

チームがコミュニケーションをより体系的に整理するアプローチを必要としている場合。

LINE WORKS を選ぶべき場合：

組織がモバイルファーストのコミュニケーションを重視している場合。

メンバーが日本など東アジア地域を拠点としており、すでに LINE のエコシステムを利用しているか、利用を希望している場合。

オールインワンのソリューションで業務効率を向上させたい中小規模の組織の場合。

自社の組織は多くの AI 機能を導入する準備ができていないと感じる場合。

拡張可能なワークプラットフォームではなく、コミュニケーションツールが一体化したシンプルで軽量なパッケージを必要としている場合。

Slack とほかのクラウドベースのコラボレーション / コミュニケーションツールとの違いも気になりませんか？以下の比較ページもご覧ください。

Slack と LINE WORKS：よくある質問