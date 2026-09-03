Das Wichtigste auf einen Blick Slack und LINE WORKS sind Kommunikationstools für die Arbeit, die die Zusammenarbeit und das Aufgabenmanagement verbessern.

Slack eignet sich besser für größere Organisationen, die eine größere Auswahl an Funktionen und mehr Integrationsoptionen benötigen.

LINE WORKS ist ideal für Teams, die mobile Lösungen bevorzugen und eine schlanke, All-in-one-Kommunikationslösung benötigen.

Slack und LINE WORKS sind beide darauf ausgelegt, die Kommunikation bei der Arbeit zu verbessern und Benutzer:innen zu helfen, Projekte zu verwalten, Ressourcen zu teilen und eine Vielzahl weiterer Aufgaben zu erledigen. Allerdings eignen sich die beiden jeweils für unterschiedliche Arten von Ökosystemen und Unternehmen.

Slack konzentriert sich vor allem darauf, Unternehmen vollständig zu vernetzen. Mit KI, Automatisierung und einen umfangreichen Marketplace mit Integrationen erweitert Slack seine Kommunikationsfunktionen und verbessert die Zusammenarbeit über Apps und Abteilungen hinweg.

LINE WORKS eignet sich am besten für eine überwiegend mobile Arbeitsumgebung. Es integriert Kollaborationstools auf Unternehmensebene in das breitere Line-Ökosystem – eine große Messaging- und Social-Plattform, die in Japan und anderen ostasiatischen Märkten weit verbreitet ist.

Welche Lösung für deine Organisation die beste ist, hängt davon ab, wie dein Team arbeitet, welche Kommunikationsziele du verfolgst und wie dein Projektablauf gestaltet ist.

Slack vs. LINE WORKS auf einen Blick

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das Benutzer:innen hilft, alle Aspekte ihrer Arbeit zu vernetzen, um die Produktivität zu maximieren und Missverständnisse zu minimieren. Es bietet eine intuitive Messaging-Architektur, Wissensmanagement, Workflow-Automatisierung sowie Aufgabenmanagement und verfügt über eine Vielzahl von Integrationen und KI-Tools zur Steigerung der Produktivität.

Als Teil des Line-Ökosystems ist LINE WORKS ein echter Produktivitätsbooster für jedes Team, das Wert darauf legt, auch unterwegs vernetzt zu bleiben – dank flexibler mobiler Funktionen. Benutzer:innen, die Line bereits aus ihrem Privatleben kennen, werden die vertraute Oberfläche und den nahtlosen Wechsel zwischen Business- und privaten Apps zu schätzen wissen. Die Messaging- und Produktivitätsfunktionen sind umfassend und bleiben dabei dennoch schlank und intuitiv.

Slack LINE WORKS Ideal für Vernetzte, KI-gestützte Zusammenarbeit über mehrere Unternehmensbereiche hinweg Eigenständige, überwiegend mobile Kommunikation auf einer vertrauten und intuitiven Plattform Team-Kommunikation Strukturierte Channel- und Thread-Architektur für eine übersichtliche Kommunikation An Verbraucher-Apps angelehnte Chaträume und Bulletin Boards für eine schnelle, effiziente Kommunikation KI-Funktionen Vielfältige KI-Funktionen, die auf umfangreichem Kontext aus deinem Wissens-Ökosystem basieren – allen voran Slackbot, ein kontextbewusster KI-Agent KI-Assistenten, die verschiedene administrative Aufgaben unterstützen, wie z. B. das Protokollieren von Meetings und Chatbot-Hilfe Integrationen Integrationen für über 2.600 Apps verfügbar Integriert sich in verschiedene Business-Apps und nativ in das weitreichende Line-Ökosystem Workflow-Automatisierung Bietet einen No-Code-Workflow-Automation-Builder, der mehrstufige Prozesse ermöglicht Bietet Benutzer:innen Funktionen zur Aufgabenzuweisung, geplante Erinnerungen und weitere grundlegende Workflow-Tools Sicherheit Setzt branchenübliche bewährte Sicherheitsmethoden für ein striktes Identitäts- und Gerätemanagement, Datenschutz und Information Governance ein Folgt verschiedenen branchenüblichen bewährte Sicherheitsmethoden, darunter striktes Identitäts- und Gerätemanagement sowie robuste physische Sicherheit in einem eigenen Rechenzentrum Preise Die grundlegenden Funktionen sind kostenlos verfügbar, und Professional-Pläne beginnen bei 7,25 $ pro Person und Monat Die grundlegenden Funktionen sind kostenlos verfügbar, und Professional-Pläne beginnen bei 400 ¥ (ca. 2,50 $) pro Person und Monat

W as Slack besonders gut kann

Slack führt Unterhaltungen, Tools und Updates im gesamten Unternehmen zusammen und sorgt so dafür, dass Teams bei ihrer täglichen Arbeit aufeinander abgestimmt bleiben – sowohl innerhalb einzelner Teams als auch teamübergreifend.

Dies sind einige der wichtigsten Funktionen:

Eine strukturierte Kommunikationsarchitektur, die die Zusammenarbeit im Team über mehrere Abteilungen oder Projekte hinweg optimiert

Wissensmanagement-Funktionen, die das Speichern und Teilen von Informationen erleichtern

KI-gestützte Suche, Automatisierung und vernetzte Workflows

Ein umfangreicher Marketplace mit Integrationen, der noch mehr deiner Apps unter einem Dach vereint

Channel-basierte Zusammenarbeit über Teams, Abteilungen und Standorte hinweg

Was LINE WORKS besonders gut kann

LINE WORKS punktet besonders dabei, Teams mit mobilen Funktionen im Consumer-Stil auch unterwegs in Verbindung zu halten – darunter:

Unkomplizierte Kommunikation, die schnelle und intuitive Zusammenarbeit ermöglicht

Schlanke Tools zum Teilen von Wissen mit flexiblen Optionen zum Posten

KI-Assistenten, die administrative Aufgaben übernehmen

Integrationen für das Line-Ökosystem, die besonders in Ländern sehr praktisch sein können, in denen Line weit verbreitet ist – etwa in Japan und Taiwan

Optimierte Kalender- und Aufgabenverwaltungstools, die Projekte auf Kurs halten

Slack vs. LINE WORKS: Team-Kommunikation

Slack bietet strukturierte Kommunikation, die rund um Channels organisiert ist. Diese können für die gesamte Organisation öffentlich oder nur für bestimmte Gruppen (z. B. Projektteams oder Abteilungen) zugänglich sein. Benutzer:innen können außerdem Direktnachrichten senden und in einem Channel Thread-Antworten erstellen.

Weitere Kommunikationsfunktionen in Slack umfassen Huddles für Audio- und Videoanrufe, Video- und Sprachnachrichten zum Aufnehmen und Teilen von Audio- oder Videobotschaften sowie Slack Connect für sichere externe Kommunikation.

Die Kommunikationstools von LINE WORKS funktionieren ähnlich wie viele Messaging-Apps für den Endverbraucherbereich und ermöglichen alles – von Direktnachrichten bis hin zu großen Gruppen-Chats. Außerdem stehen Teams Pinnwände zur Verfügung, auf denen sie multimediale Beiträge posten können – für alle in einem Unternehmen oder für bestimmte Benutzergruppen.

LINE WORKS ermöglicht Videoanrufe mit bis zu 200 Personen im Business-Plan (vier im kostenlosen Plan) und erlaubt Benutzer:innen, sicher mit externen Partner:innen zu kommunizieren, die ebenfalls ein Line-Konto besitzen.

Die übersichtliche Struktur der Channels und Threads in Slack hilft Benutzer:innen, unnötiges Nachrichtenaufkommen zu reduzieren und gleichzeitig die Kommunikation zwischen Teams, Abteilungen und anderen Projektbeteiligten zu skalieren. Die Kommunikationstools von LINE WORKS eignen sich dagegen für Unternehmen, die keine komplexen oder sehr spezifischen Kommunikationsanforderungen haben.

Slack vs. LINE WORKS: KI-Funktionen

Slack hat in den letzten Jahren erheblich in seine KI-Funktionen investiert. Neben KI-gestützter administrativer Unterstützung – wie Erinnerungen und Meeting-Zusammenfassungen – kann Slack AI die äußerst effektive Enterprise-Suche durchführen. Dabei greift es auf den gesamten Kontext deines Slack-Ökosystems zurück – von deiner Wissensdatenbank bis zu deinen Team-Chats –, um Benutzer:innen noch genauere Antworten auf ihre Fragen zu liefern.

Slack bietet außerdem Slackbot – einen persönlichen KI-Assistenten, der Benutzer:innen dabei hilft, effizienter zu arbeiten. Du kannst Slackbot um Hilfe bei der Meetingvorbereitung bitten, Briefings und Strategien erstellen lassen, wichtige Informationen zu deiner Arbeit abrufen und vieles mehr. Er arbeitet Hand in Hand mit den Apps und Agenten, die mit deinem Slack-Ökosystem veknüpft sind, um den nötigen Kontext zu erhalten, Antworten zu liefern und Aufgaben auszuführen.

Der Bot von LINE WORKS integriert KI vor allem über administrative Aufgaben in den Arbeitsalltag, beispielsweise indem er Besprechungsnotizen erstellt und Aufgaben zuweist. Darüber hinaus bietet LINE WORKS Tools zur Programmierung benutzerdefinierter Bots, einschließlich Vorlagen für eine schnelle Bereitstellung. Mit diesen Bots können Benutzer:innen unter anderem Informationen abrufen und Termine koordinieren.

Obwohl beide Lösungen KI integrieren, ist Slack im Vergleich stärker auf KI ausgerichtet und bietet vielfältige Anwendungsfälle für verschiedene Arten von KI-Assistenten und Agenten. LINE WORKS ist die bessere Wahl, wenn du lediglich Unterstützung bei administrativen Aufgaben benötigst.

Slack vs. LINE WORKS: Integrationen und verknüpfte Tools

Slacks Marketplace umfasst mehr als 2.600 Apps und macht es zu einem flexiblen Tool, das sich in nahezu jede bestehende technische Umgebung einfügen lässt. Zu den beliebtesten Integrationen zählen unter anderem Google, Salesforce, Workspace und Jira.

LINE WORKS verfügt über eine deutlich kleinere Auswahl an Integrationen, bietet jedoch mehrere Enterprise-Integrationen, darunter Box und Salesforce. (Es sei darauf hingewiesen, dass viele der integrierten Apps, ebenfalls hauptsächlich in asiatischen Märkten zu finden sind, da LINE WORKS für asiatische Märkte entwickelt wurde.)

Statt den Schwerpunkt auf Integrationen zu legen, setzt LINE WORKS auf eine All-in-One-Lösung. Die App umfasst unter anderem eine integrierte E-Mail-Plattform, einen Kalender, Mail und ein Message Board. Ein junges Kleinunternehmen könnte LINE WORKS in der Anfangsphase als zentrale Lösung für seine gesamte Zusammenarbeit und Kommunikation nutzen.

LINE WORKS lässt sich außerdem nativ in Line integrieren, einer Social-Plattform, die in Taiwan und Japan weit verbreitet ist. So können Benutzer:innen bestehende Kontakte, Kalender und Unterhaltungen ganz einfach in ihren LINE WORKS-Account übernehmen.

Für spezifische Anwendungsfälle – etwa kleinere Unternehmen oder Unternehmen in der ostasiatischen Region – vereinfacht LINE WORKS die Vernetzung verschiedener Kommunikations- und Kollaborationsformen. Slack hingegen kann mit einer Vielzahl von Apps verknüpft werden und ist damit die bessere Wahl für größere Organisationen oder Teams, die bereits mit vielen anderen Apps arbeiten und diese Konsistenz beibehalten möchten.

Slack vs. LINE WORKS: Workflow-Automatisierung

Slack bietet native Workflow-Tools, die Aufgaben weiterleiten, Erinnerungen versenden, Vorfälle per Triage priorisieren und vieles mehr. Organisationen mit komplexen Workflows schätzen die Möglichkeit, ihre bestehenden Workflow-Management-Apps in Slack zu integrieren. Für Standard-Workflows können Benutzer:innen einen codefreien, KI-gestützten Workflow Builder verwenden.

Mit dem Workflow-Builder von Slack kannst du natürliche Sprache verwenden, um einem KI-Tool mitzuteilen, was Teil deines Workflows sein soll – und die KI übernimmt die Erstellung. Du kannst außerdem manuell bestimmte Aktionen planen, Trigger festlegen und Wissensquellen vernetzen, um sicherzustellen, dass der Workflow genau so funktioniert, wie du es dir vorstellst.

LINE WORKS bietet grundlegende Tools zur Workflow-Automatisierung, darunter geplante Erinnerungen und Funktionen zur Aufgabenzuweisung. Ein integriertes Aufgabenmanagement-Tool ermöglicht es Benutzer:innen, Aufgaben zuzuweisen, Fristen zu verfolgen, Dateien hinzuzufügen und den Aufgabenverlauf anzusehen. Dank des Mobile-first-Ansatzes der App lassen sich diese Workflows auch unterwegs problemlos verfolgen.

Die Workflow-Management-Tools von Slack ermöglichen es dir, nahezu jeden Workflow direkt in Slack zu verwalten und anzupassen. LINE WORKS bietet die grundlegende Aufgabenmanagement-Unterstützung, die viele Unternehmen benötigen – insbesondere wenn diese Workflows unkompliziert sind.

Slack vs. LINE WORKS: Sicherheit, Administration und Skalierbarkeit

Beide Lösungen nehmen Sicherheit sehr ernst. Slack hat Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen von einer Reihe anerkannter Stellen erhalten, darunter ISO/IEC und SOC. Diese Sicherheit erstreckt sich auch auf die KI-Tools, die ausschließlich innerhalb der Slack-Infrastruktur bleiben und daher dieselben Compliance-Standards wie der Rest der Lösung erfüllen.

Admins können den Zugriff verwalten und Informationen über Enterprise Key Management und weitere Identity-Management-Tools verschlüsseln. Weitere Admin-Tools sind in Slack Atlas zu finden, wo Admins Profile auf detaillierter Ebene verwalten können.

LINE WORKS hält sich an branchenübliche Sicherheits- und Compliance-Praktiken und hat ebenfalls ISO/IEC- und SOC-Zertifizierungen erhalten. Die gesamte Kommunikation ist gleichermaßen verschlüsselt, und die Daten werden auf eigenen Servern gespeichert, die nach strengen Sicherheitsprotokollen betrieben werden.

LINE WORKS-Admins haben Zugang zu Audit- und Monitoring-Tools, die Compliance sicherstellen, sowie zu Tools für die Verwaltung der Organisationsstruktur und einzelner Profile. Die Verwaltung mobiler Endgeräte bietet dieser Mobile-first-Plattform eine zusätzliche Sicherheitsebene.

Für beide Lösungen sollte die Verwaltung von Bereitstellung und Sicherheit für Admins problemlos möglich sein. Allerdings passen die verfügbaren Sicherheits- und Admin-Tools je nach Kontext unterschiedlich gut. Die Sicherheitsfunktionen von LINE WORKS sind für mobile Mitarbeitende mit typischen Anforderungen kleiner bis mittelgroßer Unternehmen ausgelegt, während die Sicherheitslösung von Slack von Einzelbenutzer:innen bis hin zu komplexen Großunternehmen alles abdeckt.

Slack vs. LINE WORKS: Was ist die bessere Wahl für dein Team?

Beide Lösungen bieten eine umfassende Palette an Funktionen, eine intuitive Benutzererfahrung und starke Produktivitätsunterstützung. Welche du wählst, hängt von den individuellen Merkmalen deiner Organisation ab, einschließlich Größe, Komplexität und Standort.

Wähle Slack, wenn:

Dein Team auf mehrere andere Business-Apps, Arbeitstools und Integrationen angewiesen ist

KI-gestützter Wissenszugang, Zusammenarbeit und Automatisierung sind entscheidend für die Workflows deines Teams – insbesondere mit Slack AI , das sofortige Zusammenfassungen, Suche und Einblicke liefert.

Dein Team mit anderen Teams, Abteilungen und Regionen zusammenarbeitet

Du die integrierte KI-Unterstützung von Slackbot für alltägliche Aufgaben nutzen möchtest, z. B. zum Finden und Organisieren von Informationen, zum Zusammenfassen von Unterhaltungen und zum Verfassen von Texten in deinem eigenen Stil

Dein Team Unterstützung bei der Automatisierung komplexer Workflows benötigt

Dein Team von einem strukturierteren Ansatz zur Organisation der Kommunikation profitieren würde

Wähle LINE WORKS, wenn:

Deine Organisation auf Mobile-First-Kommunikation setzt

Deine Belegschaft in Japan und der ostasiatischen Region ansässig ist und bereits das Line-Ökosystem nutzt oder es bevorzugt

Du eine kleinere Organisation bist und durch den Einsatz einer All-in-one-Lösung effizienter arbeiten möchtest

Du der Meinung bist, dass deine Organisation noch nicht bereit für zu viele KI-Funktionen ist

Du ein eigenständiges, schlankes Paket integrierter Kommunikationstools und keine erweiterbare Arbeitsplattform benötigst

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Slack vs. LINE WORKS – Häufig gestellte Fragen