Das Wichtigste auf einen Blick Slack führt Unterhaltungen am Arbeitsplatz, Business-Tools, KI und Unternehmenswissen an einem zentralen Ort zusammen. Chatwork konzentriert sich stärker auf Kommunikation und die Koordination von Aufgaben.

Mit Channels, Unterhaltungen in Threads und der Enterprise-Suche von Slack können Teams Informationen auch bei wachsender Komplexität übersichtlich organisieren und schnell wiederfinden. Bei Chatwork erfolgt die Zuweisung und Verwaltung von Aufgaben direkt in den Team-Chats.

Beide Plattformen bieten KI, Integrationen, Videokommunikation und Tools für die Zusammenarbeit. Welche Lösung besser zu deinem Team passt, hängt von der Komplexität der Workflows, den Kommunikationsanforderungen und davon ab, wie stark dein Team auf vernetzte Business-Anwendungen angewiesen ist.

Slack und Chatwork lösen ähnliche Herausforderungen bei der Zusammenarbeit, basieren jedoch auf zwei unterschiedlichen Ansätzen für die Kommunikation in Teams. Die Plattform von Chatwork konzentriert sich auf Messaging, eine unkomplizierte Aufgabenverwaltung und die Freigabe von Dateien. Slack bietet eine umfassendere Kommunikationsplattform mit eigenen Channels für den Nachrichtenaustausch, Aufgabenverfolgung, KI-Funktionen, Integrationen mit externen Tools und automatisierten Workflows.

Die Wahl der richtigen Plattform für dein Team hängt von Faktoren wie der Workflow-Komplexität, der Teamgröße sowie den Kollaborations- und Integrationsanforderungen ab.

Slack vs. Chatwork auf einen Blick

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das Unterhaltungen, Tools, Informationen und Workflows in einer zentralen, kollaborativen Anlaufstelle zusammenführt. Team-Unterhaltungen lassen sich in Channels organisieren, und Kolleg:innen können außerdem per Direktnachrichten oder Video-Chat kommunizieren, plattformübergreifend suchen, Projekt-Tools von Drittanbietern integrieren und automatisierte Workflows erstellen, um Prozesse zu optimieren. Mit seinem weitreichenden Ökosystem ist Slack ideal für Organisationen, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Teams und Prozessen an einen zentralen Ort bringen möchten.

Chatwork bietet strukturiertes Messaging am Arbeitsplatz sowie Tools für Aufgabenmanagement, Videokonferenzen und Dateifreigabe. Die Plattform ermöglicht Direktnachrichten und Gruppen-Chats – sowie Einzel- und Gruppen-Videomeetings, ohne Chatwork verlassen zu müssen. Unterhaltungen sind durchsuchbar, und Manager:innen können Teammitgliedern direkt aus dem Chat-Fenster Aufgaben zuweisen. Chatworks fokussierter Ansatz für die Team-Zusammenarbeit kann es zu einer guten Wahl für Organisationen machen, die ein unkompliziertes Tool für Kommunikation und Aufgabenmanagement suchen.

Slack Chatwork Ideal für Organisationen, die Unternehmenskommunikation mit Business-Tools, KI und Workflows verknüpfen möchten Organisationen, die eine fokussierte Plattform für die Kommunikation am Arbeitsplatz und die Aufgabenkoordination bevorzugen Kommunikation Channels, Direktnachrichten, Threads, Huddles sowie Audio-/Videokommunikation Direktnachrichten, Gruppenchats, Einzel- und Gruppen-Videomeetings Aufgabenmanagement Slack Listen, aufgabenbezogene Workflows und Integrationen mit Projektmanagement-Tools Integrierte Aufgabenzuweisung und -verwaltung direkt im Chat KI-Funktionen KI-gestützte Suche, Zusammenfassungen und Agenten KI-gestützte Funktionen für Transkription, Zusammenfassung sowie Entwurf und Überprüfung Integrationen Lässt sich in eine breite Auswahl von über 2.600 Drittanbieter-Apps und Business-Tools integrieren Lässt sich in ausgewählte Business-Tools und -Diensten integrieren Workflow-Automatisierung Workflow-Builder und Automatisierung vernetzen Unterhaltungen mit Geschäftsprozessen und Tools Integrierte Aufgaben- und Benachrichtigungsfunktionen zur Prozesskoordination Sicherheit Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung; Identitäts- und Geräteverwaltung; Enterprise Key Management; Audit-Protokolle; Schutz vor Datenverlust; Aufbewahrungsrichtlinien, Legal Holds und eDiscovery; SOC-2- und mehrere ISO-Zertifizierungen; Unterstützung für HIPAA-, FINRA- und FedRAMP-Anforderungen Verschlüsselung, Benutzer:innen- und Dateiverwaltung sowie ISO-27001-, ISO-27017- und ISO-27701-Zertifizierungen Preise Kostenloser Plan verfügbar; abgestufte Preisgestaltung ab 8,75 $ pro Benutzer:in und Monat Kostenloser Plan; abgestufte Preisgestaltung mit dem Business-Plan ab 7 $ pro Benutzer:in/Monat bei jährlicher Abrechnung

Was Slack auszeichnet

Slack bietet Teams eine zentrale Anlaufstelle, die Geschäftskommunikation, Tools und Workflows zusammenbringt. Channels halten Diskussionen nach Thema, Team oder Projekt organisiert, während Tausende von App-Integrationen dabei helfen, wichtige Daten und Aufgaben direkt in Slack einzubinden. So musst du nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln.

Slack AI sorgt mit automatisierten Meeting-Notizen, sofortigen Unterhaltungszusammenfassungen und der Enterprise-Suche für noch mehr Effizienz. Und da Slackbot alltägliche Aufgaben und Erinnerungen übernimmt, erhalten Teams einen Workspace, der sich sowohl intelligenter als auch einfacher zu navigieren anfühlt. Insgesamt schafft Slack eine einheitliche Umgebung, in der Organisationen Kommunikation und Zusammenarbeit verwalten können, ohne die Arbeit auf mehrere Plattformen zu verteilen.

Was Chatwork auszeichnet

Chatwork bietet Teams einen fokussierten Bereich, um Nachrichten, Aufgaben, Dateifreigaben und Video-Anrufe auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Mitarbeitende können sich per Direktnachricht oder in Gruppenchats austauschen, und alle Unterhaltungen sind durchsuchbar. So lassen sich Entscheidungen leicht nachverfolgen oder vergangene Diskussionen wieder aufgreifen. Aufgaben können direkt im Chatfenster zugewiesen werden, sodass Aktionspunkte immer mit dem Kontext verknüpft bleiben, in dem sie entstanden sind. KI-Tools bieten zusätzliche Unterstützung, indem sie Unterhaltungen zusammenfassen, Audio transkribieren und beim Verfassen oder Überprüfen von Dokumenten helfen. Für Organisationen, die ein schlankes, All-in-one-Tool für Kommunikation und Koordination suchen, bietet Chatwork eine einfache, strukturierte Umgebung, die Teams voranbringt.

Slack vs. Chatwork: Team-Kommunikation

Slack und Chatwork bieten beide Tools für direkte Kommunikation und Gruppenkommunikation – je nach Plattform werden diese Unterhaltungen jedoch unterschiedlich organisiert.

Mit Channels kannst du Unterhaltungen nach Thema, Projekt oder Team sortieren. Du kannst Diskussionen noch weiter strukturieren, indem du auf bestimmte Nachrichten-Threads antwortest oder Unterthemen verwendest. So findest du schnell, was du suchst. Wenn du dich in Echtzeit austauschen möchtest, kannst du einen Huddle starten, damit Kolleg:innen direkt im Channel oder in einer Direktnachricht an einem Audio- oder Videoanruf teilnehmen können. Slack unterstützt außerdem die sichere Einbindung von Personen außerhalb deiner Organisation über Slack Connect.

Chatwork verwendet Gruppenchats – sogenannte Chats oder Räume – um Unterhaltungen zu sortieren. Teams können Projekte besprechen und Aufgaben innerhalb einer Gruppenunterhaltung zuweisen oder Direktnachrichten für die Eins-zu-eins-Kommunikation nutzen. Außerdem hast du die Möglichkeit, jederzeit zu einem Einzel- oder Gruppen-Videoanruf zu wechseln, ohne die Plattform zu verlassen.

FFür Teams, die auf teamübergreifende Zusammenarbeit angewiesen sind oder gleichzeitig an mehreren verschiedenen Projekten arbeiten, erleichtert die mehrstufige Struktur von Slack die übersichtliche Organisation von Unterhaltungen. Für Teams, die eine eher klassische Chatroom-Oberfläche mit integrierter Aufgabenzuweisung bevorzugen, kann Chatwork eine gute Wahl sein.

Slack vs. Chatwork: Aufgaben- und Projektmanagement

Bei Chatwork ist die Aufgabenverwaltung direkt in die Unterhaltungen integriert. Benutzer:innen können Aufgaben direkt im Chatfenster erstellen und zuweisen sowie eine Frist festlegen, ohne einen anderen Tab öffnen oder zwischen Apps wechseln zu müssen. Durch diese enge Verknüpfung von Nachrichten und Aufgaben können Teams Verantwortlichkeiten einfach zuweisen und den Fortschritt direkt im Verlauf der Unterhaltungen verfolgen.

Slack verfolgt einen umfassenderen Ansatz bei der Koordination von Projektarbeit. Slack-Listen bieten einen eigenen Bereich zum Organisieren von Aufgaben, Fristen und Verantwortlichen, während Canvas Teams einen gemeinsamen Workspace bietet, um Projektdetails zu sammeln und Dateien, Bilder und Videos einzubetten. Integrationen für Tools wie Asana, Trello und Jira sorgen dafür, dass Projekt-Updates direkt in Slack einfließen, sodass Teams stets das Gesamtbild im Blick haben. Für Organisationen, die komplexe Projekte oder mehrere interne Systeme managen, hilft Slacks Ökosystem dabei, alltägliche Unterhaltungen mit den übergeordneten Workflows zu verknüpfen, die die Arbeit vorantreiben.

Slack vs. Chatwork: KI-Funktionen

Während sowohl Slack als auch Chatwork KI mit der Kommunikation am Arbeitsplatz verbinden, ist KI bei Slack tief in die Art und Weise integriert, wie Teams Informationen finden und ihre Arbeit voranbringen. Slack AI ermöglicht es Benutzer:innen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und damit Channels, Dateien, Nachrichten und sogar integrierte Apps zu durchsuchen. So wird der gesamte Verlauf aus Unterhaltungen und Dokumentationen im Grunde zu einem durchsuchbaren Wissensmanagementsystem, wobei individuelle Berechtigungen und Zugriffsbeschränkungen erhalten bleiben. Slack AI kann Channel-Zusammenfassungen, Meeting-Zusammenfassungen und tägliche Updates erstellen, während dein persönlicher KI-Assistent Slackbot dich bei konkreten Aufgaben unterstützt, etwa bei der Analyse von Dokumenten, dem Erstellen von Projektbriefings oder der Vorbereitung auf anstehende Meetings.

Die KI-Funktionen von Chatwork sind eng auf den Fokus der Plattform auf Messaging und Aufgabenkoordination ausgerichtet. Benutzer:innen können Dokumente erstellen, Informationen zusammentragen und Unterhaltungen zusammenfassen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. So bleibt KI eng mit der alltäglichen Kommunikation verknüpft.

Beide Tools nutzen KI, doch bei Slack reichen die KI-Funktionen deutlich weiter in die Bereiche Wissensmanagement und Workflow-Automatisierung hinein. Für Teams, die umfassendere Suchfunktionen oder Unterstützung bei komplexeren Aufgaben benötigen, sind Slack AI und Slackbot möglicherweise besser geeignet. Die KI-Tools von Chatwork können dagegen eine gute Wahl für kleinere Teams sein, die sich eine unkomplizierte Unterstützung direkt innerhalb der Plattform wünschen, ohne die Komplexität einer umfassenderen Automatisierung auf Enterprise-Ebene.

Slack vs. Chatwork: Integrationen und vekrnüpfte Tools

Chatwork lässt sich in eine begrenzte Anzahl gängiger Drittanbieter-Apps integrieren, darunter Google Drive, Trello, GitHub und Dropbox. Benutzer:innen können den Funktionsumfang von Chatwork durch diese Integrationen erweitern und dabei alltägliche Arbeitsaktivitäten wie Aufgabenverwaltung und Unterhaltungen innerhalb der Plattform verwalten.

Slack-Integrationen umfassen mehr als 2.600 Drittanbieter-Apps, darunter Tools für Projektmanagement, KI, Dateifreigabe und vieles mehr. Anstatt ständig zwischen Tabs zu wechseln, können Organisationen Slack in eine zentrale Anlaufstelle für das Unternehmenswissen verwandeln, in der Updates, Einträge und Workflows direkt neben dem täglichen Austausch zu finden sind. Slack zeigt App-Daten als interaktive Vorschau innerhalb der Aktivität eines Channels an, sodass Benutzer:innen Einträge bearbeiten, abgeschlossene Aufgaben abhaken und Anfragen genehmigen können, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen.

Während sowohl Chatwork als auch Slack Integrationen von Drittanbieter-Apps bieten, verfügt Slack über ein breiteres Ökosystem für viele Geschäftsanwendungen, während Chatwork seinen Fokus stärker auf Kommunikation und Aufgabenverwaltung legt.

Slack vs. Chatwork: Sicherheit

Sowohl Chatwork als auch Slack bieten Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Ebene wie Verschlüsselung sowie Benutzer:innen- und Dateiverwaltung, und beide Plattformen verfügen über mehrere ISO-Zertifizierungen für Informationssicherheit.

Slack verschlüsselt Daten sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung und bietet Funktionen zur Geräteverwaltung und Zugriffskontrolle. Die Plattform stellt Optionen für Audit-Logs, Aufbewahrungsrichtlinien, Schutz vor Datenverlust, rechtliche Aufbewahrungspflichten und eDiscovery bereit. Enterprise-Kund:innen von Slack erhalten zudem Zugang zu Enterprise Key Management (EKM), einer Datenkontrollfunktion, mit der Organisationen ihre eigenen Verschlüsselungsschlüssel verwenden können.

Chatwork verschlüsselt außerdem Kommunikation und Dateien und bietet benutzerbasierte Zugriffs- und Dateiverwaltungsoptionen. Die Plattform verfügt über mehrere ISO-Zertifizierungen und führt regelmäßige Sicherheitsaudits durch, um Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben.

Sowohl Chatwork als auch Slack bieten Unternehmen eine sichere Umgebung. Die richtige Wahl hängt von den Anforderungen deiner Organisation an Sicherheit und Data Governance ab. Während Chatwork die grundlegenden Kontrollen für eine sichere Geschäftskommunikation bereitstellt, bietet Slack IT-Admins ein umfangreicheres Spektrum an Tools für die Datenverwaltung und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Slack vs. Chatwork: Was ist besser für dein Team?

Die Wahl der richtigen Plattform hängt davon ab, worauf dein Team Wert legt und wie ihr am liebsten arbeitet. Sowohl Slack als auch Chatwork vereinen Messaging, Dateifreigabe, Aufgabenkoordination und Zusammenarbeit an einem zentralen Ort – unterscheiden sich jedoch deutlich darin, wie sie sich mit den übrigen Arbeitsabläufen in deinem Unternehmen verknüpfen. Hier erfährst du, wie du entscheidest, welche Lösung am besten zu den Anforderungen deines Teams passt.

Wähle Slack, wenn:

Deine Arbeit von mehreren Apps und vernetzten Workflows abhängt. Slack verfügt über ein wesentlich breiteres Ökosystem an App-Integrationen und hilft dir, Daten und Workflows aus anderen Tools in die Plattform zu integrieren.

Du KI-gestütztes Wissensmanagement und Zusammenarbeit in großem Maßstab möchtest. Slack AI und Slackbot ermöglichen es Benutzer:innen, Unterhaltungen und Nachrichten zu suchen, Dokumente und Diskussionen zusammenzufassen und sich schnell einen Überblick zu verschaffen, ohne ganze Nachrichtenthreads lesen zu müssen.

Dein Team strukturierte Diskussionen und organisierte Channels braucht, um das Chat-Chaos zu reduzieren, wenn dein Unternehmen wächst. Mit Slack Channels kannst du die Kommunikation nach Team, Projekt oder Thema organisieren. Threads bieten praktische Bereiche, um Unterhaltungen innerhalb eines Channels zu bündeln. Dieser mehrschichtige Organisationsansatz hält Gespräche fokussiert und macht es leichter, Informationen zu finden.

Wähle Chatwork, wenn:

Deine Organisation eine fokussierte, leicht einzuführende Kommunikationsplattform sucht. Chatwork vereint Direkt- und Gruppen-Messaging, Dateifreigabe, Video-Meetings und wichtige App-Integrationen in einer einzigen Plattform.

Dein Team eine integrierte Aufgabenzuweisung direkt neben den Unterhaltungen braucht. Erstelle und verwalte Aufgabenlisten direkt aus Chatwork-Chaträumen heraus. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn dein Team Aufgaben verwalten möchte, ohne ein separates Projektmanagement -System zu nutzen.

Letztendlich ist Slack die bessere Wahl, wenn deine Organisation die Team-Kommunikation über den gesamten Software-Stack hinweg vernetzen möchte. Für Teams, die eine unkomplizierte Kommunikationsplattform mit integrierter Aufgabenkoordination benötigen, könnte Chatwork die richtige Lösung sein.

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Slack vs. Chatwork – Häufig gestellte Fragen