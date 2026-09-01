핵심 요점 Slack은 업무 대화, 비즈니스 도구, AI, 조직의 지식을 한곳에 모아줍니다. Chatwork는 커뮤니케이션과 작업 조율에 더 집중된 서비스죠.

Slack의 채널, 스레드형 대화, 엔터프라이즈 검색은 업무가 확장되어도 팀이 정보를 체계적으로 관리하고 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다. Chatwork는 팀 채팅 내에서 바로 작업을 할당하고 관리할 수 있습니다.

두 플랫폼 모두 AI, 통합, 화상 커뮤니케이션, 협업 도구를 제공합니다. 어떤 플랫폼이 더 적합한지는 워크플로의 복잡성, 커뮤니케이션 요구 사항, 비즈니스 애플리케이션 연동에 대한 의존도에 따라 달라집니다.

Slack과 Chatwork는 비슷한 협업 과제를 해결하지만, 팀 커뮤니케이션 방식에 대한 철학은 서로 다릅니다. Chatwork는 메시징, 편리한 작업 관리, 파일 공유를 중심으로 구축된 플랫폼입니다. Slack은 전용 메시징 채널, 작업 추적, AI 기능, 외부 도구와의 통합, 자동화된 워크플로를 포함한 더 폭넓은 커뮤니케이션 플랫폼을 제공하죠.

팀에 맞는 플랫폼을 선택할 때는 워크플로의 복잡성, 팀 규모, 협업 및 통합 요구 사항 등을 고려해야 합니다.

Slack vs. Chatwork 한눈에 비교하기

Slack은 대화, 도구, 정보, 워크플로를 하나의 협업 허브로 통합하는 업무용 운영 시스템입니다. 팀 대화는 채널별로 정리할 수 있고, 다이렉트 메시지나 화상 채팅으로도 소통할 수 있습니다. 또한 플랫폼 전체를 검색하고, 서드파티 프로젝트 도구를 통합하며, 자동화된 워크플로를 만들어 업무 프로세스를 간소화할 수 있죠. 폭넓은 에코시스템을 갖춘 Slack은 다양한 팀과 프로세스 간의 커뮤니케이션을 하나로 연결하고 싶은 조직에 이상적입니다.

Chatwork는 체계적인 업무 메시징과 함께 작업 관리 도구, 화상 회의, 파일 공유 기능을 제공합니다. Chatwork를 벗어나지 않고도 다이렉트 메시지와 그룹 채팅은 물론 1:1 및 그룹 화상 회의도 이용할 수 있습니다. 대화 내용은 검색할 수 있고, 관리자는 채팅 창에서 바로 팀원에게 작업을 할당할 수 있죠. Chatwork의 집중된 팀 협업 방식은 커뮤니케이션과 작업 관리를 위한 간편한 도구가 필요한 조직에 잘 맞습니다.

Slack Chatwork 추천 대상 업무 커뮤니케이션을 비즈니스 도구, AI, 워크플로와 연결해야 하는 조직 직장 내 커뮤니케이션과 작업 조율에 특화된 플랫폼을 선호하는 조직 커뮤니케이션 채널, 다이렉트 메시지, 스레드, 허들, 음성/화상 커뮤니케이션 다이렉트 메시지, 그룹 채팅, 개인 및 그룹 화상 회의 작업 관리 Slack 리스트, 작업 관련 워크플로, 프로젝트 관리 도구와의 통합 채팅 내 내장형 작업 할당 및 관리 AI 기능 AI 기반 검색, 요약, 에이전트 전사, 요약, 초안 작성 및 검토를 위한 AI 기반 기능 통합 2,600개 이상의 다양한 서드파티 앱 및 비즈니스 도구와 통합 엄선된 비즈니스 도구 및 서비스와 통합 워크플로 자동화 워크플로 빌더와 자동화로 대화를 비즈니스 프로세스 및 도구와 연계 프로세스 조율을 위한 내장형 작업 및 알림 기능 보안 저장 및 전송 중 암호화, 사용자 및 기기 관리, Enterprise Key Management, 감사 로그, 데이터 손실 방지, 보존 정책, 법적 보존 및 eDiscovery, SOC 2 및 다수의 ISO 인증, HIPAA·FINRA·FedRAMP 요건 지원 암호화, 사용자 및 파일 관리, ISO 27001·ISO 27017·ISO 27701 인증 요금 무료 플랜 제공, 사용자당 월 $8.75부터 시작하는 단계별 요금제 무료 플랜 제공, 연간 결제 시 사용자당 월 $7부터 시작하는 Business 플랜을 포함한 단계별 요금제

Slack만의 강점

Slack은 팀에게 비즈니스 커뮤니케이션, 도구, 워크플로를 한곳에서 관리할 수 있는 중심 허브를 제공합니다. 채널로 주제·팀·프로젝트별 대화를 체계적으로 구성하고, 수천 개의 앱 통합을 통해 핵심 데이터와 작업을 Slack으로 바로 가져올 수 있어 여러 앱을 오가는 번거로움이 없죠.

Slack AI는 자동화된 회의 노트, 즉각적인 대화 요약, 엔터프라이즈 검색으로 업무 효율을 한층 높여줍니다. Slackbot이 일상적인 작업과 리마인더를 처리해 주기 때문에, 더 스마트하고 편리한 워크스페이스를 경험할 수 있죠. 이처럼 Slack은 여러 플랫폼에 업무를 분산시키지 않고도 커뮤니케이션과 협업을 통합 관리할 수 있는 환경을 제공합니다.

Chatwork만의 강점

Chatwork는 팀이 메시징, 작업, 파일 공유, 화상 회의를 하나의 플랫폼에서 효율적으로 관리할 수 있는 공간을 제공합니다. 1:1 대화는 물론 그룹 채팅도 지원하며, 모든 대화를 검색할 수 있어 의사 결정 내용을 추적하거나 이전 논의를 다시 확인하기가 쉽습니다. 채팅 창에서 바로 작업을 할당할 수 있어 액션 아이템이 생성된 맥락과 연결된 상태로 유지됩니다. AI 도구는 대화 요약, 오디오 텍스트 변환, 문서 작성 및 검토 지원 등 추가적인 도움을 제공합니다. 커뮤니케이션과 업무 조율을 위한 간편한 올인원 도구를 원하는 조직이라면, Chatwork는 팀이 원활하게 움직일 수 있도록 돕는 단순하고 체계적인 환경을 제공합니다.

Slack vs. Chatwork: 팀 커뮤니케이션

Slack과 Chatwork는 모두 1:1 및 그룹 커뮤니케이션 도구를 제공합니다. 다만 플랫폼에 따라 대화를 구성하는 방식이 다릅니다.

채널을 사용하면 주제, 프로젝트, 팀별로 대화를 분류할 수 있습니다. 특정 메시지 스레드에 댓글을 달거나 하위 주제를 활용하면 원하는 내용을 더욱 쉽게 찾을 수 있어요. 실시간으로 대화가 필요할 때는 허들을 만들어 동료들이 채널이나 다이렉트 메시지에서 바로 음성 또는 화상 통화에 참여할 수 있습니다. Slack은 Slack Connect를 통해 조직 외부 사람들을 안전하게 대화에 참여시키는 것도 지원하죠.

Chatwork는 채팅 또는 룸이라고 불리는 그룹 채팅으로 대화를 분류합니다. 팀은 그룹 대화 안에서 프로젝트를 논의하고 작업을 할당하거나, 1:1 커뮤니케이션에는 다이렉트 메시지를 활용할 수 있습니다. 또한 플랫폼을 벗어나지 않고 개인 또는 그룹 화상 통화로 전환할 수 있는 유연성도 제공합니다.

여러 팀과 협업하거나 동시에 다양한 프로젝트 팀에서 활동하는 경우, Slack의 계층적 구조 덕분에 대화를 체계적으로 관리하기가 쉽습니다. 전통적인 채팅방 스타일의 인터페이스와 작업 할당 기능이 내장된 도구를 선호하는 분들께는 Chatwork가 좋은 선택이 될 수 있습니다.

Slack vs. Chatwork: 작업 및 프로젝트 관리

Chatwork는 작업 관리를 대화와 밀접하게 연결해요. 탭을 클릭하거나 앱을 전환하지 않고도 채팅 창에서 바로 작업을 생성하고, 담당자를 지정하고, 마감일을 설정할 수 있습니다. 메시지와 액션 아이템 간의 이러한 긴밀한 연결 덕분에 팀은 논의가 진행되는 동안 책임을 쉽게 위임하고 진행 상황을 추적할 수 있죠.

Slack은 프로젝트 업무 조율에 더 폭넓은 방식으로 접근합니다. Slack 리스트는 작업, 마감일, 담당자를 체계적으로 관리할 수 있는 전용 공간을 제공하고, 캔버스는 팀이 프로젝트 세부 정보를 모으고 파일, 이미지, 영상을 삽입할 수 있는 공유 워크스페이스입니다. Asana, Trello, Jira 등의 도구와의 통합을 통해 프로젝트 업데이트를 Slack으로 바로 받아볼 수 있어 팀 전체 현황 파악이 쉽습니다. 복잡한 프로젝트나 여러 내부 시스템을 운용하는 조직에게 Slack의 에코시스템은 일상적인 대화와 업무를 이끄는 더 큰 워크플로를 연결하는 데 도움을 줍니다.

Slack vs. Chatwork: AI 기능

Slack과 Chatwork 모두 AI를 업무 커뮤니케이션에 접목하고 있지만, Slack은 팀이 정보를 찾고 업무를 진행하는 방식 전반에 AI를 깊이 녹여냈습니다. Slack의 AI를 사용하면 채널, 파일, 메시지, 연동된 앱에 걸쳐 자연어로 질문할 수 있습니다. 이를 통해 개인별 권한 및 접근 제한을 유지하면서도 대화와 문서의 전체 히스토리를 검색 가능한 지식 관리 시스템으로 활용할 수 있습니다. Slack의 AI는 채널 요약, 회의 요약, 일일 업데이트를 생성할 수 있으며, 개인 AI 어시스턴트인 Slackbot은 문서 분석, 프로젝트 브리프 작성, 예정된 회의 준비 등 특정 업무도 지원해 줍니다.

Chatwork의 AI 기능은 메시징과 작업 조율이라는 핵심 기능과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 플랫폼을 벗어나지 않고도 문서 초안 작성, 정보 수집, 대화 요약이 가능해, AI가 일상적인 커뮤니케이션과 자연스럽게 연결됩니다.

두 도구 모두 AI를 탑재하고 있지만, Slack은 지식 관리와 워크플로 자동화 영역까지 더 넓게 활용할 수 있습니다. 심층적인 검색 인사이트나 복잡한 작업 지원이 필요한 팀이라면 Slack의 AI와 Slackbot이 더 적합할 수 있습니다. Chatwork의 AI 도구는 복잡한 엔터프라이즈 자동화 없이 플랫폼 내에서 간단한 지원을 원하는 소규모 팀에 잘 맞죠.

Slack vs. Chatwork: 통합 및 연결 도구

Chatwork는 Google Drive, Trello, GitHub, Dropbox 등 주요 서드파티 앱과 제한적으로 통합을 지원합니다. 이러한 통합 기능을 활용하면서 작업 관리와 대화 등 일반적인 업무 활동을 플랫폼 내에서 함께 처리할 수 있습니다.

Slack 통합은 프로젝트 관리, AI, 파일 공유 등 2,600개 이상의 서드파티 앱을 지원합니다. 탭을 이리저리 전환할 필요 없이, Slack을 업데이트, 기록 항목, 워크플로가 일상적인 대화와 함께 모이는 중앙 지식 허브로 만들 수 있죠. Slack은 앱 데이터를 채널 내 활동의 인터랙티브 미리보기 형태로 표시해, 대화를 벗어나지 않고도 기록 항목 수정, 완료된 작업 표시, 요청 승인이 가능합니다.

Chatwork와 Slack 모두 서드파티 앱과의 통합을 지원하지만, Slack은 다양한 비즈니스 애플리케이션에 걸쳐 더 넓은 생태계를 제공하는 반면, Chatwork는 커뮤니케이션과 작업 관리에 더 집중합니다.

Slack vs. Chatwork: 보안

Chatwork와 Slack 모두 암호화, 사용자 및 파일 관리 등 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공하며, 정보 보안 관련 ISO 인증을 여러 개 보유하고 있습니다.

Slack은 저장 데이터와 전송 중인 데이터를 모두 암호화하며, 기기 관리 및 접근 제어 기능도 제공합니다. 감사 로그, 보존 정책, 데이터 손실 방지, 법적 보존 조치, eDiscovery 옵션도 갖추고 있죠. Slack의 엔터프라이즈 고객은 조직이 자체 암호화 키를 사용할 수 있는 데이터 제어 기능인 Enterprise Key Management (EKM)도 사용할 수 있습니다.

Chatwork는 소통과 파일을 암호화하며, 사용자 기반의 접근 권한 및 파일 관리 옵션도 제공합니다. 이 플랫폼은 여러 ISO 인증을 보유하고 있으며, 보안 문제를 탐지하고 수정하기 위해 주기적인 보안 감사를 실시합니다.

Chatwork와 Slack 모두 안전하게 비즈니스를 지원할 수 있습니다. 어떤 플랫폼이 더 적합한지는 조직의 보안 및 데이터 거버넌스 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다. Chatwork가 안전한 비즈니스 커뮤니케이션에 필요한 핵심 기능을 제공하는 반면, Slack은 IT 관리자에게 데이터 관리 및 보안 컴플라이언스를 위한 더 폭넓은 도구를 제공합니다.

Slack vs. Chatwork: 우리 팀에는 어떤 플랫폼이 더 좋을까요?

어떤 플랫폼이 적합한지는 팀이 중요하게 여기는 가치와 선호하는 업무 방식에 따라 달라집니다. Slack과 Chatwork는 모두 메시징, 파일 공유, 작업 조율, 협업 기능을 하나의 공간에서 제공하지만, 조직의 업무와 연결되는 방식은 매우 다릅니다. 여러분의 팀 니즈에 가장 잘 맞는 플랫폼을 선택하는 방법을 알아보세요.

Slack을 선택하면 좋은 경우:

다양한 앱과 연결된 워크플로에 의존하여 업무를 진행하는 경우. Slack은 훨씬 폭넓은 앱 통합 에코시스템을 갖추고 있어, 다른 도구의 데이터와 워크플로를 플랫폼으로 가져오는 데 도움을 줍니다.

AI 기반의 지식 공유와 대규모 협업을 원하는 경우. Slack의 AI 와 Slackbot 을 사용하면 대화와 메시지를 검색하고, 문서와 토론 내용을 요약하며, 전체 메시지 스레드를 읽지 않아도 빠르게 콘텍스트를 파악할 수 있습니다.

회사가 커지면서 채팅이 복잡해지지 않도록 스레드형 토론과 체계적으로 구성된 채널이 필요한 경우. Slack 채널을 사용하면 팀, 프로젝트, 주제별로 커뮤니케이션을 정리할 수 있습니다. 스레드는 채널 내 대화를 깔끔하게 분류하는 데 도움을 주죠. 이처럼 계층적인 구성 방식을 통해 대화의 흐름을 유지하고 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

Chatwork를 선택하면 좋은 경우:

조직에서 누구나 쉽게 도입할 수 있는 집중적인 커뮤니케이션 플랫폼을 원하는 경우. Chatwork는 1:1 및 그룹 메시지, 파일 공유, 화상 회의, 주요 앱 통합을 하나의 플랫폼에서 제공합니다.

팀에 대화와 함께 기본 제공되는 작업 할당 기능이 필요한가요? Chatwork 채팅방에서 바로 작업 리스트를 만들고 관리할 수 있습니다. 이 기능은 별도의 프로젝트 관리 시스템 없이 작업을 관리해야 하는 팀에 특히 유용하죠.

더 폭넓은 소프트웨어 스택 전반에 걸쳐 팀 커뮤니케이션을 연계하고 싶은 조직이라면 Slack이 더 강력한 선택지입니다. 내장형 작업 조율 기능을 갖춘 간편한 커뮤니케이션 플랫폼이 필요한 팀에는 Chatwork가 잘 맞을 수 있고요.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Slack vs. Chatwork 자주 묻는 질문