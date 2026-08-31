Punti chiave Slack riunisce conversazioni, app e conoscenze aziendali in un unico hub ricercabile, mentre ClickUp organizza il lavoro in progetti strutturati, task e timeline.

Le aziende che mettono la comunicazione al primo posto tendono a ottenere il massimo da Slack, mentre i team orientati ai progetti spesso preferiscono la pianificazione, le dipendenze e la gestione del carico di lavoro di ClickUp.

Slack e ClickUp si integrano tra loro, quindi i team non devono scegliere. Una configurazione comune abbina Slack per la comunicazione a ClickUp per l’esecuzione, con aggiornamenti che fluiscono da una piattaforma all’altra.

Slack e ClickUp promettono entrambi una collaborazione più produttiva, e ciascuno la realizza a modo suo. Slack è un sistema operativo per il lavoro costruito attorno alla conversazione: canali, conversazioni e incontri rapidi in cui le decisioni prendono davvero forma. Se il lavoro del tuo team avanza alla velocità della discussione, Slack è il posto giusto per te.

ClickUp è una piattaforma di gestione dei progetti pensata per la struttura, in cui diagrammi di Gantt, dashboard e gerarchie di task sono al servizio dei team che guidano il lavoro attraverso la pianificazione. Slack e ClickUp risolvono sfide lavorative diverse, eppure finiscono spesso nelle stesse liste perché entrambi aiutano a rendere il lavoro più efficiente, semplicemente lo fanno in modi differenti.

Ecco quello che devi sapere sulle loro differenze e su come scegliere la soluzione giusta per il tuo team.

Slack e ClickUp in breve

Slack e ClickUp affrontano il lavoro di squadra da punti di partenza opposti. Slack parte dalla conversazione e aggancia il lavoro. ClickUp parte dal lavoro e integra la conversazione.

Slack offre un canale dedicato a ogni progetto, team e argomento, così le discussioni restano organizzate e visibili anziché perdersi tra le e-mail. Le app connesse inviano gli aggiornamenti direttamente dove le persone già comunicano, e tutto ciò che viene condiviso diventa parte di un archivio aziendale ricercabile. Tra gli strumenti di collaborazione per team, il suo approccio è semplice: cattura bene la conversazione e il coordinamento viene da sé.

ClickUp è pensato come un’app all-in-one, che combina task, documenti, lavagne digitali, chat e IA in un’unica piattaforma. Questa ampiezza è il principale punto di forza per i team che vogliono un unico strumento per gestire l’intero ciclo di vita dei progetti.

Funzione Slack ClickUp Caso d’uso ideale Strumento che mette la comunicazione al primo posto e si connette alle altre app già in uso Pianificazione strutturata dei progetti e monitoraggio dei task Comunicazione e messaggistica Canali, conversazioni, incontri e clip ClickUp Chat e commenti collegati ai task Gestione dei progetti Elenchi, canvas e workflow automatizzati nei canali Diagrammi di Gantt, dipendenze, carichi di lavoro e oltre 15 viste Ricerca Ricerca IA su conversazioni, file e app connesse Ricerca connessa su task, documenti e strumenti collegati Funzionalità IA Incluse nei piani a pagamento, dai riepiloghi a Slackbot ClickUp Brain, acquistabile come componente aggiuntivo Integrazioni Oltre 2.600 app in Slack Marketplace Oltre 1.000 integrazioni, più monitoraggio del tempo e documenti integrati Sicurezza Certificazioni di conformità, crittografia predefinita, gestione delle chiavi e prevenzione della perdita dei dati Certificazioni SOC 2 e ISO con autorizzazioni granulari Prezzi Piano gratuito e piani a pagamento a livelli per utente Piano Free Forever con prezzi separati per l’IA

I punti di forza di Slack

I punti di forza di Slack sono incentrati sulle persone e sulle informazioni che condividono. Ogni funzione amplia ciò che una conversazione può realizzare.

Comunicazione del team. Canali, conversazioni e messaggi diretti offrono a ogni progetto e argomento una sede naturale.

Collaborazione connessa. Persone, conversazioni, file e app si riuniscono in un’unica area di lavoro, invece di disperdersi tra strumenti diversi.

Integrazioni e automazione. Gli strumenti aziendali si collegano ai canali, mentre Slackbot e Workflow Builder gestiscono automaticamente il lavoro di routine.

Condivisione delle conoscenze basata sull’IA. L’IA integrata riassume le discussioni, risponde alle domande e aiuta i team a rimanere allineati tra una riunione e l’altra.

I punti di forza di ClickUp

I punti di forza di ClickUp riguardano soprattutto la pianificazione, gli elenchi di attività e l’esecuzione. Eccelle ovunque il lavoro tragga vantaggio da una struttura formale.

Gestione di progetti e task. I team pianificano, assegnano e monitorano il lavoro dall’avvio alla consegna in un unico sistema.

Pianificazione dei progetti. Timeline, obiettivi, dashboard e carichi di lavoro offrono ai manager una visione completa.

Flussi di lavoro personalizzabili. Le viste, le automazioni e gli stati si adattano al modo in cui opera ogni team.

Gestione del lavoro. Task, documentazione ed esecuzione rimangono in un unico sistema, riducendo il numero di strumenti utilizzati ogni giorno.

Slack e ClickUp: la comunicazione nei team

In Slack, le conversazioni avvengono nei canali: spazi aperti dedicati a un singolo team o argomento. Le conversazioni tengono in ordine le discussioni parallele, gli incontri trasformano qualsiasi messaggio in una rapida sessione audio o video dal vivo e i clip consentono alle persone di registrare aggiornamenti veloci per i colleghi in altri fusi orari.

Questa versatilità si adatta sia alle discussioni spontanee tra team interfunzionali che agli annunci aziendali, rendendo Slack un software di collaborazione in tempo reale nel senso più completo del termine.

ClickUp ancora la comunicazione al lavoro stesso. ClickUp Chat collega i messaggi ai task e ai documenti correlati, i commenti sui task raccolgono feedback direttamente sull’elemento di lavoro e i post evidenziano gli aggiornamenti importanti separandoli dal flusso della chat. Le conversazioni rimangono associate a specifici deliverable, evitando così la dispersione del contesto.

In sintesi: ClickUp è pensato per i team le cui discussioni riguardano principalmente gli aggiornamenti sui task; Slack lascia più spazio alla conversazione libera, così ideazione, collaborazione e creatività possono fluire liberamente rimanendo comunque legate al lavoro quotidiano.

Slack e ClickUp: gestione dei progetti

La gestione dei progetti in Slack parte da dove il lavoro spesso avviene già: nella conversazione. Gli elenchi raccolgono le azioni da intraprendere, i responsabili e le scadenze nello stesso canale, mentre i canvas conservano brief e note operative accanto alla discussione. L’ automazione dei workflow tramite Workflow Builder instrada le richieste, pubblica gli aggiornamenti e assegna le attività di follow-up senza bisogno di codice. Molti team scoprono che questo copre perfettamente le funzioni dei loro precedenti strumenti di gestione dei progetti.

ClickUp offre funzionalità di pianificazione più avanzate. I diagrammi di Gantt mappano le dipendenze e i percorsi critici, gli stati personalizzati e i subtask trasformano un processo in fasi tracciabili, e le viste del carico di lavoro mostrano chi ha disponibilità prima che una scadenza venga mancata. Quando un progetto richiede una vera struttura di scomposizione del lavoro che unisca timeline, risorse e reportistica, la suite di ClickUp è l’opzione progettata appositamente per questo.

Slack e ClickUp: ricerca

La filosofia delle due piattaforme emerge con maggiore chiarezza nella ricerca. Slack cerca ciò che le persone hanno detto; ClickUp cerca ciò che le persone hanno creato.

Slack trasforma la cronologia dei messaggi in una base di conoscenza. Poni una domanda in linguaggio naturale e la ricerca aziendale basata sull’IA recupera le risposte da messaggi, file e app connesse: la decisione sepolta nel canale del trimestre scorso, la sintesi di una riunione che hai saltato o la presentazione condivisa da un collega in una conversazione. Poiché le discussioni passate rimangono facilmente rintracciabili, le conversazioni quotidiane diventano condivisione sicura della conoscenza anziché contesto perduto nello scorrimento.

ClickUp orienta la sua funzione di ricerca connessa ai prodotti del lavoro stessi. Indicizza task, documenti e file nell’area di lavoro e negli strumenti collegati, risultando ideale per individuare elementi strutturati come un brief di progetto, la cronologia di un task o una risorsa approvata. È proprio in questo tipo di ricerche specifiche che ClickUp dà il meglio di sé.

Slack e ClickUp: funzionalità IA

L’IA di Slack condensa ciò che hai perso e trova ciò di cui hai bisogno. Le sintesi dei canali e i riepiloghi delle conversazioni riducono lunghe discussioni ai punti chiave, la ricerca in linguaggio naturale restituisce risposte dirette dalla conoscenza dell’area di lavoro, gli incontri possono prendere appunti da soli e i team possono creare automazioni a partire da una descrizione in linguaggio comune.

Slackbot completa il quadro come agente di IA personale che conosce il contesto del team e si adatta al tuo stile. Può rispondere a domande nell’intera area di lavoro, prepararti per le riunioni, gestire il calendario, analizzare documenti e redigere brief.

ClickUp Brain orienta la sua IA alla delivery. Abbozza piani di progetto, li suddivide in task e subtask assegnati, genera automaticamente aggiornamenti di stato, registra le riunioni con AI Notetaker e redige contenuti nei documenti. I nuovi agenti di IA possono inoltre gestire il lavoro a più fasi in background.

Slack e ClickUp meritano entrambi un posto in qualsiasi elenco di strumenti di produttività basati sull’IA: Slack per tenere tutti informati, ClickUp per portare avanti i progetti.

Slack e ClickUp: integrazioni

Qualunque strumento il tuo team utilizzi già, dai CRM ai tracker di progetto fino allo storage cloud, con ogni probabilità si connette a Slack. Slack Marketplace elenca più di 2.600 app, e queste integrazioni di Slack inviano aggiornamenti e azioni nel canale in cui si svolge la discussione pertinente.

Workflow Builder collega questi strumenti di terze parti alla conversazione, così una trattativa conclusa può generare automaticamente un’attività, una notifica e un messaggio di avvio senza che nessuno debba cambiare scheda.

ClickUp punta al consolidamento. Integra molti strumenti direttamente nella piattaforma, documenti, lavagne e monitoraggio del tempo coesistono con i task, e aggiunge oltre 1.000 integrazioni per tutto il resto.

Slack e ClickUp si integrano anche tra loro. Digita /clickup in Slack per creare un’attività da un messaggio, e gli aggiornamenti dei task di ClickUp vengono postati in tempo reale nei canali di Slack, mantenendo entrambe le piattaforme sempre sincronizzate.

Slack e ClickUp: Sicurezza

Sia Slack che ClickUp dispongono di programmi di sicurezza consolidati, con certificazioni standard da entrambe le parti. Slack va oltre nei controlli di protezione dei dati per le grandi organizzazioni, mentre ClickUp affianca alle proprie certificazioni autorizzazioni granulari a livello di area di lavoro.

Slack crittografa i dati dei clienti a riposo e in transito per impostazione predefinita, aggiungendo poi i controlli richiesti dalle organizzazioni soggette a normative. Enterprise Key Management di Slack fornisce agli amministratori le proprie chiavi di crittografia per messaggi e file, con la possibilità di revocare l’accesso in modo estremamente granulare, e la prevenzione della perdita dei dati nativa contrassegna i contenuti sensibili.

Le funzioni di governance includono i criteri di conservazione, i blocchi a fini legali e l’eDiscovery. Slack Connect estende le stesse protezioni alla collaborazione con partner esterni, spostando quelle conversazioni fuori dalle e-mail e all’interno di canali condivisi sicuri.

ClickUp protegge la propria piattaforma con le certificazioni SOC 2 e ISO 27001, la crittografia AES-256 dei dati a riposo e la copertura ISO 42001 per le pratiche IA. Gli amministratori gestiscono gli accessi ordinari tramite autorizzazioni basate sui ruoli, controlli per gli ospiti e impostazioni di privacy su task e cartelle. I clienti enterprise possono inoltre scegliere la regione in cui vengono ospitati i propri dati.

Slack e ClickUp: prezzi

Sia Slack che ClickUp offrono un piano gratuito, livelli a pagamento per utente e opzioni enterprise personalizzate.

Il piano Free di Slack copre le funzioni base di messaggistica con una cronologia limitata. I livelli a pagamento aggiungono cronologia e app illimitate, collaborazione esterna per i gruppi e un’IA sempre più avanzata, inclusa e non venduta separatamente.

Il piano Free Forever di ClickUp parte con una dotazione generosa, con task e membri illimitati, mentre i livelli a pagamento sbloccano spazio di archiviazione, viste e volumi di automazione. L’IA è disponibile come componente aggiuntivo separato per utente, con livelli propri.

Piuttosto che confrontare i prezzi di listino voce per voce, valuta il tuo stack. Alcuni team hanno bisogno di una piattaforma, altri dell’altra, e molti le usano entrambe insieme grazie alla loro integrazione nativa.

Slack e ClickUp: qual è la scelta migliore per i diversi team?

Nessuna delle due piattaforme prevale in assoluto: la soluzione più adatta dipende da come si articola la settimana tipo del tuo team. Se la tua giornata è scandita dalla collaborazione basata sulla conversazione, Slack le offre una sede permanente come sistema operativo per il lavoro. Se è il piano di progetto a dettare il ritmo, ClickUp mette a disposizione di quel piano un centro di controllo più ricco e articolato.

Scegli Slack se…

Le decisioni arrivano nei canali e negli incontri nel momento in cui emergono, non alla prossima riunione di aggiornamento.

Il tuo lavoro si svolge su più app.

I team hanno bisogno di conversazioni consultabili e conoscenza condivisa.

La collaborazione avviene trasversalmente tra vari reparti.

Scegli ClickUp se…

La pianificazione dei progetti è la priorità principale.

Il tuo team gestisce task strutturati e timeline.

La maggior parte del lavoro ruota attorno ai progetti piuttosto che alle conversazioni.

Vuoi sapere come Slack si confronta con altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un’occhiata alle nostre altre pagine di confronto:

Domande frequenti su Slack e ClickUp

Slack può sostituire ClickUp? Per i team che lavorano principalmente attraverso conversazioni, spesso sì. Gli elenchi, i canvas e i workflow in Slack coprono il monitoraggio delle attività quotidiane e la documentazione. I team che gestiscono lavori complessi con molte dipendenze potrebbero comunque preferire uno strumento di pianificazione dedicato, motivo per cui alcune organizzazioni utilizzano entrambe le piattaforme anziché sceglierne una sola. Slack e ClickUp possono funzionare insieme? Sì. Un’integrazione nativa consente di creare task ClickUp dai messaggi Slack tramite un comando slash, inviare notifiche sullo stato di avanzamento ai canali Slack e mostrare anteprime dei dettagli dei task ogni volta che qualcuno condivide un link. Molti team tengono le discussioni su una piattaforma e la gestione delle consegne sull’altra, collegate in entrambe le direzioni. Slack offre funzioni di gestione dei progetti? Slack include elenchi per monitorare attività e responsabili, canvas per brief e note condivise, modelli per processi ripetibili e Workflow Builder per l’automazione senza codice. Questi strumenti coprono il coordinamento quotidiano all’interno dei canali, e i team con portfolio complessi spesso integrano ClickUp o uno strumento di pianificazione simile.

Questo articolo ha finalità puramente informative e presenta prodotti di Slack, che è di nostra proprietà. Pur avendo un interesse economico nel loro successo, tutte le raccomandazioni riflettono la nostra sincera convinzione del loro valore.