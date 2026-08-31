Principais destaques O Slack une conversas, apps e o conhecimento da empresa em um único espaço pesquisável, enquanto o ClickUp organiza o trabalho em projetos estruturados, tarefas e cronogramas.

Empresas que priorizam a comunicação costumam aproveitar mais o Slack, enquanto equipes orientadas a projetos geralmente preferem o agendamento, as dependências e o planejamento de carga de trabalho do ClickUp.

O Slack e o ClickUp se conectam um ao outro, então as equipes não precisam escolher entre eles. Uma configuração comum é usar o Slack para comunicação e o ClickUp para execução, com atualizações fluindo entre as duas ferramentas.

O Slack e o ClickUp prometem tornar o trabalho em equipe mais produtivo, e cada um cumpre essa promessa à sua maneira. O Slack é um sistema operacional de trabalho construído em torno da conversa — os canais, as conversas e os círculos rápidos onde as decisões realmente acontecem. Se o trabalho da sua equipe avança na velocidade das discussões, o Slack é a opção ideal.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos voltada para a estrutura, com gráficos de Gantt, painéis e hierarquias de tarefas que atendem a equipes que conduzem o trabalho com base no plano. O Slack e o ClickUp resolvem desafios diferentes no ambiente de trabalho, mas acabam aparecendo nas mesmas listas de preferências porque os dois ajudam a tornar o trabalho mais eficiente — só que de formas distintas.

Veja o que você precisa saber sobre as diferenças entre eles e como escolher a opção certa para a sua equipe.

Slack vs. ClickUp: uma visão geral

O Slack e o ClickUp abordam o trabalho em equipe por pontos de partida opostos. O Slack começa pela conversa e agrega o trabalho a ela. O ClickUp parte do trabalho e incorpora a conversa a ele.

O Slack oferece um canal para cada projeto, equipe e assunto, mantendo as discussões organizadas e visíveis em vez de perdidas no e-mail. Apps conectados fornecem atualizações onde as pessoas já conversam, e tudo o que é compartilhado passa a fazer parte de um registro pesquisável da empresa. Entre ferramentas de colaboração em equipe, sua abordagem é simples: capture bem a conversa, e a coordenação vem em seguida.

O ClickUp foi criado como um app completo, reunindo tarefas, documentos, quadros brancos, chat e IA em uma única plataforma. Essa amplitude é o grande atrativo para equipes que querem uma única ferramenta para gerenciar todo o ciclo de vida do projeto.

Recurso Slack ClickUp Melhor caso de uso Ferramenta com foco em comunicação que se conecta aos outros apps que você já usa Planejamento estruturado de projetos e acompanhamento de tarefas Comunicação e mensagens Canais, conversas, círculos e clipes ClickUp Chat e comentários vinculados a tarefas Gerenciamento de projetos Listas, canvas e fluxos de trabalho automatizados em canais Gráficos de Gantt, dependências, cargas de trabalho e mais de 15 visualizações Pesquisa Pesquisa com IA em conversas, arquivos e apps conectados Pesquisa conectada em tarefas, documentos e ferramentas vinculadas Recursos de IA Incluídos nos planos pagos, de resumos ao Slackbot ClickUp Brain, adquirido como um complemento Integrações Mais de 2.600 apps no Slack Marketplace Mais de 1.000 integrações, além de documentos e controle de tempo integrados Segurança Certificações de conformidade, criptografia padrão, gerenciamento de chaves e prevenção contra perda de dados Certificações SOC 2 e ISO com permissões granulares Preços Plano gratuito e planos pagos por usuário em níveis Plano Free Forever com preços de IA separados

No que o Slack se destaca

Os pontos fortes do Slack são voltados para as pessoas e as informações que elas compartilham. Cada recurso amplia o que uma conversa pode realizar.

Comunicação em equipe. Canais, conversas e mensagens diretas oferecem um lugar claro para cada projeto e assunto.

Colaboração conectada. Pessoas, conversas, arquivos e apps se reúnem em um único workspace, em vez de ficarem espalhados por diversas ferramentas.

Integrações e automação. Ferramentas de negócios se conectam aos canais, e o Slackbot e o Criador de fluxo de trabalho assumem automaticamente as tarefas rotineiras.

Compartilhamento de conhecimento com IA. A IA integrada resume discussões, responde a perguntas e ajuda as equipes a manter o alinhamento entre as reuniões.

No que o ClickUp se destaca

Os pontos fortes do ClickUp estão mais relacionados a planejamento, listas de tarefas e acompanhamento. Ele se destaca onde o trabalho se beneficia de uma estrutura mais formal.

Gerenciamento de projetos e tarefas. As equipes planejam, atribuem e acompanham o trabalho do início à entrega em um único sistema.

Planejamento de projetos. Cronogramas, metas, painéis e cargas de trabalho são consolidados para gestores que precisam ter uma visão completa.

Fluxos de trabalho personalizáveis. Visualizações, automações e status se adaptam à forma como cada equipe atua.

Gestão do trabalho. Tarefas, documentação e execução ficam em um único sistema, o que reduz a quantidade de ferramentas usadas no dia a dia.

Slack vs. ClickUp: comunicação em equipe

No Slack, as conversas acontecem em canais — espaços abertos dedicados a uma única equipe ou assunto. As conversas mantêm as discussões paralelas organizadas, os círculos transformam qualquer mensagem em uma sessão rápida de áudio ou vídeo ao vivo, e os clipes permitem que as pessoas gravem atualizações rápidas para colegas em outros fusos horários.

Essa variedade atende tanto a discussões espontâneas entre diferentes áreas quanto a comunicados para toda a empresa, tornando o Slack um software de colaboração em tempo real no sentido mais completo.

O ClickUp conecta a comunicação diretamente ao trabalho em si. O ClickUp Chat vincula mensagens a tarefas e documentos relacionados, os comentários de tarefas mantêm o feedback no próprio item de trabalho, e os Posts destacam atualizações importantes do fluxo do chat. As conversas ficam associadas a entregas específicas, evitando que o contexto se perca.

Em resumo: o ClickUp favorece equipes cujas discussões giram principalmente em torno de atualizações de tarefas; o Slack dá mais espaço para conversas livres, permitindo que ideias, colaboração e criatividade fluam com liberdade sem perder a conexão com o trabalho do dia a dia.

Slack vs. ClickUp: gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos no Slack começa onde o trabalho geralmente já acontece: na conversa. As listas capturam itens de ação, responsáveis e prazos nesse mesmo canal, e os canvas reúnem briefings e anotações rápidas ao lado da discussão. A automação dos fluxos de trabalho por meio do Criador de fluxo de trabalho encaminha solicitações, posta atualizações e atribui tarefas de acompanhamento sem precisar de código. Muitas equipes descobrem que isso cobre perfeitamente o que suas antigas ferramentas de gerenciamento de projetos faziam.

O ClickUp oferece mais recursos de planejamento. Os gráficos de Gantt mapeiam dependências e caminhos críticos, os status personalizados e as subtarefas transformam um processo em etapas rastreáveis, e as visualizações de carga de trabalho mostram quem tem disponibilidade antes que um prazo seja perdido. Quando um projeto precisa de uma estrutura analítica real que una cronogramas, alocação de recursos e relatórios, o conjunto de ferramentas do ClickUp é a opção desenvolvida especificamente para isso.

Slack vs. ClickUp: pesquisa

A filosofia das duas plataformas fica mais evidente na pesquisa. O Slack pesquisa o que as pessoas disseram; o ClickUp pesquisa o que as pessoas criaram.

O Slack transforma seu histórico de mensagens em uma base de conhecimento. Faça uma pergunta em linguagem natural, e a pesquisa empresarial com IA traz respostas de mensagens, arquivos e apps conectados — desde a decisão que ficou enterrada no canal do trimestre passado até o resumo de uma reunião que você perdeu ou a apresentação que um colega compartilhou em uma conversa. Como as discussões anteriores continuam sendo pesquisáveis, as conversas do dia a dia se tornam um compartilhamento seguro de conhecimento, em vez de um contexto que fica para trás.

O ClickUp direciona sua Pesquisa Conectada para os próprios produtos de trabalho. Ele indexa tarefas, documentos e arquivos em todo o espaço de trabalho e nas ferramentas vinculadas, o que o torna ideal para localizar entregas estruturadas, como um briefing de projeto, um histórico de tarefas ou um ativo aprovado — e é nessa pesquisa de itens específicos que o ClickUp mais se destaca.

Slack vs. ClickUp: recursos de IA

A IA do Slack resume o que você perdeu e encontra o que você precisa. Os destaques de canais e os resumos de conversas condensam discussões longas nos pontos principais, a pesquisa em linguagem natural traz respostas diretas do conhecimento do workspace, os círculos podem fazer suas próprias anotações, e as equipes podem criar automações usando uma descrição em linguagem simples.

O Slackbot completa o conjunto como um agente de IA pessoal que conhece o contexto da sua equipe e se adapta ao seu estilo. Ele pode responder a perguntas em todo o workspace, preparar você para reuniões, organizar sua agenda, analisar documentos e redigir briefings.

O ClickUp Brain direciona sua IA para a execução. Ele esboça planos de projeto, divide-os em tarefas e subtarefas atribuídas, gera atualizações de status automaticamente, registra reuniões com o AI Notetaker e redige conteúdo em documentos. Os agentes de IA mais recentes também podem assumir trabalhos com várias etapas em segundo plano.

O Slack e o ClickUp merecem lugar em qualquer lista de ferramentas de produtividade com IA: o Slack por manter as pessoas informadas, e o ClickUp por fazer os projetos avançarem.

Slack vs. ClickUp: integrações

O que quer que sua equipe já utilize — de CRMs a rastreadores de projetos e armazenamento em nuvem — provavelmente se conecta ao Slack. O Slack Marketplace inclui mais de 2.600 apps, e essas integrações do Slack enviam atualizações e ações para o canal onde a discussão relevante acontece.

O Criador de fluxo de trabalho conecta essas ferramentas de terceiros à conversa, para que um negócio fechado possa acionar uma tarefa, uma notificação e uma mensagem inicial sem que ninguém precise trocar de guia.

O ClickUp aposta na consolidação. Ele incorpora diversas ferramentas à própria plataforma — documentos, quadros brancos e controle de tempo ficam ao lado das tarefas — e oferece mais de 1.000 integrações para todos os outros recursos.

O Slack e o ClickUp também se integram um ao outro. Digite /clickup no Slack para criar uma tarefa usando uma mensagem, e as atualizações de tarefas do ClickUp são postadas de volta nos canais do Slack em tempo real, mantendo os dois lados da configuração sempre sincronizados.

Slack vs. ClickUp: segurança

O Slack e o ClickUp mantêm programas de segurança maduros, com as certificações padrão em ambos os lados. O Slack vai além nos controles de proteção de dados para grandes organizações, enquanto o ClickUp combina suas certificações com permissões de espaço de trabalho altamente granulares.

O Slack criptografa os dados dos clientes em repouso e em trânsito por padrão, acrescentando controles exigidos por organizações regulamentadas. O gerenciamento de chaves corporativas do Slack oferece aos administradores suas próprias chaves de criptografia para mensagens e arquivos, com a capacidade de revogar o acesso em nível granular, e a prevenção nativa contra perda de dados sinaliza conteúdos sensíveis.

Os recursos de governança abrangem políticas de retenção, retenções legais e eDiscovery. O Slack Connect estende as mesmas proteções ao trabalho com parceiros externos, transferindo essas conversas do e-mail para canais compartilhados seguros.

O ClickUp protege sua plataforma com as certificações SOC 2 e ISO 27001, criptografia AES-256 em repouso e cobertura ISO 42001 para suas práticas de IA. Os administradores gerenciam o acesso de rotina por meio de permissões baseadas em função, controles de convidados e configurações de privacidade em tarefas e pastas. Os clientes Enterprise também podem escolher a região que hospeda seus dados.

Slack vs. ClickUp: preços

O Slack e o ClickUp oferecem um plano gratuito, planos pagos por usuário e opções Enterprise personalizadas.

O plano gratuito do Slack cobre o básico de mensagens com histórico limitado. Os planos pagos adicionam histórico e apps ilimitados, colaboração externa para grupos e IA progressivamente mais avançada — incluída no plano, sem cobranças à parte.

O plano Free Forever do ClickUp começa de forma generosa, com tarefas e membros ilimitados, e os planos pagos desbloqueiam armazenamento, visualizações e volume de automações. Sua IA é oferecida como um complemento separado por usuário, com seus próprios níveis.

Em vez de comparar preços de tabela linha por linha, avalie seus recursos. Algumas equipes precisam de uma plataforma, outras precisam da outra, e muitas usam as duas juntas por meio da integração nativa delas.

Slack vs. ClickUp: qual funciona melhor para diferentes equipes?

Nenhuma plataforma vence de forma absoluta — a melhor opção depende do ritmo típico da sua equipe. Se a colaboração no trabalho baseada em conversas orienta seu dia, o Slack oferece um local permanente para isso como um sistema operacional de trabalho. Se o plano de projeto define seu ritmo, o ClickUp oferece a esse plano um centro de comando mais completo.

Escolha o Slack se…

As decisões chegam aos canais e aos círculos no momento em que surgem, e não na próxima reunião de status.

Seu trabalho acontece em vários apps.

As equipes precisam de conversas pesquisáveis e conhecimento compartilhado.

A colaboração acontece entre diferentes departamentos.

Escolha o ClickUp se…

O planejamento de projetos é sua maior prioridade.

Sua equipe gerencia tarefas e cronogramas estruturados.

A maior parte do trabalho gira em torno de projetos, e não de conversas.

Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação baseadas na nuvem? Confira nossas outras páginas de comparação:

Slack vs. ClickUp: perguntas frequentes

O Slack pode substituir o ClickUp? Para equipes que priorizam a comunicação, muitas vezes sim. As listas, os canvas e os fluxos de trabalho do Slack cobrem o acompanhamento de tarefas e a documentação do dia a dia. Equipes que gerenciam trabalhos complexos e com muitas dependências podem preferir uma ferramenta de planejamento dedicada, por isso algumas organizações usam as duas plataformas lado a lado em vez de escolher apenas uma. O Slack e o ClickUp funcionam juntos? Sim. Uma integração nativa permite criar tarefas do ClickUp por meio de mensagens do Slack usando um comando de barra, enviar notificações de progresso para os canais do Slack e visualizar os detalhes da tarefa sempre que alguém compartilha um link. Muitas equipes mantêm as discussões em uma plataforma e a execução na outra, com as duas conectadas entre si. O Slack oferece recursos de gerenciamento de projetos? O Slack inclui listas para acompanhar tarefas e responsáveis, canvas para briefings e anotações compartilhadas, modelos para processos replicáveis e o Criador de fluxo de trabalho para automação sem código. Essas ferramentas permitem a coordenação diária dentro dos canais, e equipes com portfólios mais complexos costumam complementar com o ClickUp ou um planejador semelhante.

Este artigo tem fins informativos e apresenta produtos do Slack, que é de nossa propriedade. Temos interesse financeiro no sucesso deles, mas todas as recomendações são baseadas em nossa genuína crença no valor desses produtos.