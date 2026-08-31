Conclusiones clave Slack unifica conversaciones, aplicaciones y el conocimiento de la empresa en un único centro de búsqueda, mientras que ClickUp organiza el trabajo en proyectos, tareas y cronologías estructuradas.

Las empresas que priorizan la comunicación suelen sacar mayor partido a Slack, y los equipos centrados en proyectos suelen preferir la programación, las dependencias y la planificación de carga de trabajo de ClickUp.

Slack y ClickUp se conectan entre sí, así que los equipos no tienen que elegir. Una configuración habitual combina Slack para la comunicación con ClickUp para la entrega, con actualizaciones que fluyen entre ambos.

Tanto Slack como ClickUp prometen un trabajo en equipo más productivo, y cada uno lo consigue a su manera. Slack es un sistema operativo de trabajo construido en torno a la conversación: los canales, los hilos de la conversación y las juntas rápidas donde se toman las decisiones de verdad. Si el trabajo de tu equipo avanza al ritmo de la conversación, Slack es tu lugar.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos diseñada para la estructura, donde los diagramas de Gantt, los paneles y las jerarquías de tareas sirven a los equipos que dirigen el trabajo según el plan. Slack y ClickUp resuelven retos laborales distintos, aunque aparecen en las mismas listas porque ambos ayudan a hacer el trabajo más eficiente; simplemente lo hacen de formas diferentes.

Esto es lo que tienes que saber sobre sus diferencias y cómo elegir la opción más adecuada para tu equipo.

Slack y ClickUp de un vistazo

Slack y ClickUp abordan el trabajo en equipo desde puntos de partida opuestos. Slack comienza con la conversación y le añade el trabajo. ClickUp parte del trabajo e integra la conversación en él.

Slack da a cada proyecto, equipo y tema su propio canal, para que los debates se mantengan organizados y visibles en lugar de perderse en el correo electrónico. Las aplicaciones conectadas envían actualizaciones allí donde la gente ya conversa, y todo lo que se comparte pasa a formar parte de un registro de empresa con búsqueda. Entre las herramientas de colaboración en equipo, su enfoque es sencillo: gestiona bien la conversación y la coordinación llega sola.

ClickUp está concebido como una aplicación todo en uno que combina tareas, documentos, pizarras, chat e IA en una sola plataforma. Esa amplitud es su principal atractivo para los equipos que quieren una única herramienta que abarque todo el ciclo de vida del proyecto.

Función Slack ClickUp Caso de uso ideal Herramienta centrada en la comunicación que se conecta con las demás aplicaciones que ya utilizas Planificación estructurada de proyectos y seguimiento de tareas Comunicación y mensajería Canales, hilos de conversaciones, juntas y clips ClickUp Chat y comentarios vinculados a las tareas Gestión de proyectos Listas, canvas y flujos de trabajo automatizados en canales Diagramas de Gantt, dependencias, cargas de trabajo y más de 15 vistas Búsquedas Búsqueda con IA en conversaciones, archivos y aplicaciones conectadas Búsqueda conectada en tareas, documentos y herramientas vinculadas Funciones de IA Incluidas en los planes de pago, desde resúmenes hasta Slackbot ClickUp Brain, disponible como complemento Integraciones Más de 2600 aplicaciones en el Slack Marketplace Más de 1000 integraciones, además de documentos y seguimiento de tiempo integrados Seguridad Certificaciones de cumplimiento, cifrado predeterminado, gestión de claves y prevención de pérdida de datos Certificaciones SOC 2 e ISO con permisos detallados Precios Plan gratuito y planes de pago por niveles y por usuario Plan gratuito permanente con precios de IA independientes

Aspectos destacados de Slack

Los puntos fuertes de Slack se centran en las personas y la información que comparten. Cada función amplía lo que una conversación puede lograr.

Comunicación en equipo. Los canales, los hilos de conversaciones y los mensajes directos ofrecen un lugar claro para cada proyecto y tema del canal.

Colaboración conectada. Personas, conversaciones, archivos y aplicaciones se unen en un único espacio de trabajo en lugar de dispersarse entre herramientas.

Integraciones y automatización. Las herramientas empresariales se conectan a los canales, y Slackbot y el creador de flujos de trabajo se encargan automáticamente de las tareas rutinarias.

Intercambio de conocimiento potenciado por IA. La IA integrada resume debates, responde preguntas y ayuda a los equipos a mantenerse alineados entre reuniones.

En qué destaca ClickUp

Los puntos fuertes de ClickUp tienen más que ver con la planificación, las listas de tareas y el seguimiento. Brilla especialmente allí donde el trabajo se beneficia de una estructura formal.

Gestión de proyectos y tareas. Los equipos planifican, asignan y realizan el seguimiento del trabajo desde el inicio hasta la entrega en un único sistema.

Planificación de proyectos. Las cronologías, objetivos, paneles y cargas de trabajo se agrupan para los responsables que necesitan tener una visión global.

Flujos de trabajo personalizables. Las vistas, automatizaciones y estados se adaptan a la forma de trabajar de cada equipo.

Gestión del trabajo. Las tareas, la documentación y la ejecución se mantienen en un único sistema, lo que reduce el número de herramientas del día a día.

Slack y ClickUp: comunicación en equipo

En Slack, las conversaciones tienen lugar en canales, espacios abiertos dedicados a un equipo o tema concreto. Los hilos de conversaciones mantienen ordenadas las discusiones secundarias, las juntas convierten cualquier mensaje en una sesión de audio o vídeo en directo, y los clips permiten grabar actualizaciones rápidas para los compañeros que están en otros husos horarios.

Esta versatilidad se adapta tanto a debates espontáneos entre distintos equipos como a comunicados para toda la empresa, lo que convierte a Slack en un software de colaboración en tiempo real en el más amplio sentido del término.

ClickUp ancla la comunicación al propio trabajo. ClickUp Chat vincula los mensajes a las tareas y documentos relacionados; los comentarios de las tareas centralizan el feedback directamente en el elemento de trabajo, y las publicaciones destacan las actualizaciones importantes del flujo del chat. Las conversaciones permanecen ligadas a entregables concretos, lo que evita que el contexto se pierda.

En resumen: ClickUp es ideal para equipos cuyas conversaciones giran principalmente en torno a actualizaciones de tareas; Slack ofrece más libertad para la comunicación abierta, de modo que la ideación, la colaboración y la creatividad fluyen con naturalidad sin perder de vista el trabajo del día a día.

Slack y ClickUp: gestión de proyectos

La gestión de proyectos en Slack comienza donde el trabajo ya ocurre: en la conversación. Las listas recogen tareas a realizar, propietarios y fechas límite en ese mismo canal, y los canvas reúnen resúmenes y notas en curso junto al hilo de la discusión. La automatización de flujos de trabajo mediante el creador de flujos de trabajo gestiona solicitudes, publica actualizaciones y asigna seguimientos sin necesidad de escribir código. Para muchos equipos, esto cubre perfectamente lo que antes hacían sus herramientas de gestión de proyectos.

ClickUp ofrece mayores capacidades de planificación. Los diagramas de Gantt mapean dependencias y rutas críticas, los estados personalizados y las subtareas convierten un proceso en etapas rastreables, y las vistas de carga de trabajo muestran quién tiene disponibilidad antes de que se incumpla un plazo. Cuando un proyecto necesita una estructura de desglose del trabajo que integre cronologías, recursos e informes, la suite de ClickUp es la opción diseñada específicamente para ello.

Slack y ClickUp: búsqueda

La filosofía de cada plataforma se aprecia con mayor claridad en la búsqueda. Slack busca lo que la gente ha dicho; ClickUp busca lo que la gente ha creado.

Slack convierte tu historial de mensajes en una base de conocimiento. Haz una pregunta en lenguaje natural y la búsqueda empresarial con IA extrae respuestas de mensajes, archivos y aplicaciones conectadas: la decisión que quedó enterrada en el canal del trimestre pasado, la síntesis de una reunión a la que no pudiste asistir o el documento que un compañero compartió en un hilo. Gracias a que las conversaciones pasadas siguen siendo localizables, el chat cotidiano se convierte en un intercambio de conocimiento seguro en lugar de contexto perdido entre el scroll.

ClickUp enfoca su búsqueda conectada en los propios productos del trabajo. indexa tareas, documentos y archivos del espacio de trabajo y las herramientas vinculadas, lo que lo hace ideal para localizar entregables estructurados como un resumen de proyecto, el historial de una tarea o un recurso aprobado. Estas búsquedas específicas de elementos son donde ClickUp destaca.

Slack y ClickUp: capacidades de IA

La IA de Slack condensa lo que te has perdido y encuentra lo que necesitas. Las síntesis de canales y los resúmenes de hilos reducen las conversaciones extensas a sus puntos clave; la búsqueda en lenguaje natural ofrece respuestas directas a partir del conocimiento del espacio de trabajo; las juntas pueden tomar sus propias notas y los equipos pueden crear automatizaciones a partir de una descripción en lenguaje natural.

Slackbot completa la propuesta como un agente de IA personal que conoce el contexto de tu equipo y se adapta a tu estilo. Puede responder preguntas en todo el espacio de trabajo, prepararte para las reuniones, gestionar tu calendario, analizar documentos y redactar resúmenes.

ClickUp Brain orienta su IA hacia la ejecución. Esboza planes de proyecto, los divide en tareas y subtareas asignadas, genera actualizaciones de estado automáticamente, captura reuniones con AI Notetaker y redacta contenido en documentos. Los nuevos agentes de IA también pueden encargarse de trabajos de varios pasos en segundo plano.

Slack y ClickUp merecen un lugar en cualquier lista de herramientas de productividad con IA: Slack para mantener a todo el mundo informado, ClickUp para impulsar los proyectos hacia adelante.

Slack y ClickUp: integraciones

Todo lo que tu equipo ya utiliza, desde CRMs hasta gestores de proyectos o almacenamiento en la nube, probablemente se puede conectar con Slack. El Slack Marketplace cuenta con más de 2600 aplicaciones, y esas integraciones de Slack envían actualizaciones y acciones al canal donde tiene lugar la conversación relevante.

El creador de flujos de trabajo integra esas herramientas de terceros en la conversación, de modo que una negociación cerrada puede activar una tarea, una notificación y un mensaje de inicio sin que nadie tenga que cambiar de pestaña.

ClickUp apuesta por la consolidación. Incorpora muchas herramientas directamente en la plataforma: documentos, pizarras y seguimiento del tiempo conviven junto a las tareas — y añade más de 1000 integraciones para todo lo demás.

Slack y ClickUp también se integran entre sí. Escribe /clickup en Slack para crear una tarea a partir de un mensaje, y las actualizaciones de las tareas de ClickUp se publican en los canales de Slack en tiempo real, manteniendo ambas herramientas siempre sincronizadas.

Slack y ClickUp: seguridad

Tanto Slack como ClickUp cuentan con programas de seguridad consolidados y las certificaciones estándar en ambos casos. Slack va más allá en los controles de protección de datos para grandes organizaciones, mientras que ClickUp combina sus certificaciones con permisos de espacio de trabajo muy detallados.

Slack cifra los datos de los clientes en reposo y en tránsito de forma predeterminada, y añade controles que las organizaciones reguladas necesitan. La administración de claves de cifrado de Slack otorga a los administradores sus propias claves de cifrado para mensajes y archivos, con la posibilidad de revocar el acceso de forma detallada, y la prevención de pérdida de datos nativa marca el contenido sensible.

Las funciones de gobernanza incluyen políticas de retención, retenciones legales y eDiscovery. Slack Connect extiende las mismas protecciones al trabajo con socios externos, trasladando esas conversaciones fuera del correo electrónico y llevándolas a canales compartidos seguros.

ClickUp respalda su plataforma con las certificaciones SOC 2 e ISO 27001, cifrado en reposo AES-256 y cobertura ISO 42001 para sus prácticas de IA. Los administradores gestionan el acceso habitual mediante permisos basados en roles, controles de invitados y ajustes de privacidad en tareas y carpetas. Los clientes Enterprise también pueden elegir la región donde se alojan sus datos.

Slack y ClickUp: precios

Tanto Slack como ClickUp ofrecen un plan gratuito, niveles de pago por usuario y opciones Enterprise personalizadas.

El plan gratuito de Slack cubre las funciones básicas de mensajería con historial limitado. Los niveles de pago añaden historial y aplicaciones ilimitadas, colaboración externa para grupos y capacidades de IA progresivamente más avanzadas, incluidas sin coste adicional.

El plan gratuito permanente de ClickUp es muy generoso desde el principio, con tareas y miembros ilimitados; los niveles de pago desbloquean almacenamiento, vistas y mayor volumen de automatización. Su IA se ofrece como complemento independiente de pago por usuario, con sus propios niveles.

En lugar de comparar precios de lista línea por línea, evalúa tus necesidades. Algunos equipos necesitan una plataforma, otros necesitan la otra, y muchos utilizan ambas a la vez gracias a su integración nativa.

Slack y ClickUp: ¿cuál es mejor para cada equipo?

Ninguna plataforma gana de forma rotunda: la que mejor se adapta depende de cómo sea la semana típica de tu equipo. Si la colaboración en el trabajo basada en la conversación marca tu día a día, Slack le da un hogar permanente como sistema operativo de trabajo. Si es el plan de proyecto el que marca tu ritmo, ClickUp ofrece a ese plan un centro de mando más completo.

Elige Slack si…

Las decisiones se toman en los canales y las juntas en el momento en que surgen, no en la próxima reunión de seguimiento.

Tu trabajo se desarrolla en varias aplicaciones.

Los equipos necesitan conversaciones con búsqueda y conocimiento compartido.

La colaboración se produce entre distintos departamentos.

Elige ClickUp si…

La planificación de proyectos es tu máxima prioridad.

Tu equipo gestiona tareas estructuradas y cronologías.

La mayor parte del trabajo gira en torno a proyectos, no a conversaciones.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre Slack y ClickUp

¿Puede Slack reemplazar a ClickUp? Para los equipos que trabajan principalmente con conversaciones, a menudo sí. Las listas, los canvas y los flujos de trabajo de Slack cubren el seguimiento de tareas y la documentación del día a día. Los equipos que gestionan trabajos complejos con muchas dependencias puede que sigan queriendo una herramienta de planificación dedicada, por eso algunas organizaciones utilizan las dos en paralelo en lugar de elegir una sola. ¿Pueden Slack y ClickUp funcionar juntos? Sí. Una integración nativa permite crear tareas de ClickUp a partir de mensajes de Slack con un comando de barra diagonal, enviar notificaciones de progreso a canales de Slack y mostrar una vista previa de los detalles de la tarea cuando alguien comparte un enlace. Muchos equipos mantienen las conversaciones en una plataforma y la ejecución en la otra, conectadas en ambas direcciones. ¿Ofrece Slack funciones de gestión de proyectos? Slack incluye listas para hacer seguimiento de tareas y responsables, canvas para resúmenes y notas compartidas, plantillas para procesos repetibles y el creador de flujos de trabajo para la automatización sin programar. Estas herramientas cubren la coordinación diaria dentro de los canales, y los equipos con portfolios complejos suelen añadir además ClickUp o una herramienta de planificación similar.

Este artículo tiene una finalidad exclusivamente informativa y presenta productos de Slack, que es de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en su éxito, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra convicción genuina de su valor.