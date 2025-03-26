숨겨진 지식의 위기

꽤 오랫동안 우리는 사용자가 아닌 문서를 경험의 중심에 두는 방식을 고수해 왔습니다. 지식 관리를 능동적인 협업 시스템이 아닌, 단순한 검색용 라이브러리로만 취급해 온 것이죠. 이러한 접근 방식은 한때 유용했던 도구들을 오히려 의사 결정을 지연시키고, 생산성을 떨어뜨리며, 귀중한 지식을 고립시키는 장애물로 만들어 버렸습니다.

생각해 보십시오. 여러분의 팀은 끝없이 쏟아지는 데이터 흐름에 압도되고 있습니다. 중복된 도구들을 오가고, 연결되지 않은 워크플로와 씨름하며, 정형화된 내부 데이터베이스, 비정형 이메일과 문서, 실시간 분석, 고객 상호 작용, 시장 정보, 자동 생성 인사이트 등 다양한 데이터를 헤집고 다녀야 하죠. 여기에는 너무 많은 에너지가 소모되고, 결국 팀의 추진력이 사라지고 맙니다.

한 가지 분명한 점은 직원이 질서 정연한 환경을 강력히 원한다는 사실입니다. 전 세계 고객에게서 직접 들은 의견입니다. Slack은 직원이 본인의 워크스페이스를 벗어나 답을 찾아야 하는 대신, 이미 협업하고 있는 바로 그 공간에서 AI가 적시에 적절한 인사이트를 제공하는 놀랍도록 강력한 환경을 구축했습니다.

업무를 완료하기가 그토록 어려운 이유

여전히 지식에 접근하기 어려운 이유를 이해하기 위해 대부분의 조직에 존재하는 근본적인 방해 요소를 살펴보겠습니다. 이러한 문제로 인해 기업 전체에 생산성 저하가 발생합니다.

파편화된 지식: 정보가 여러 부서, 도구, 시스템에 흩어져 있어 효율이 떨어지고 협업이 원활하게 이뤄지지 않습니다.

인지 과부하: 방대한 양의 비정형 데이터로 인해 작업자가 끊임없이 업무를 전환해야 하므로 정신적으로 피로해지고 명확성이 감소합니다.

실행 속도 저하: 지식 검색 속도가 느려지면 의사 결정이 지연되고, 업무의 흐름이 중단되며, 중요한 비즈니스 요구 사항에 대응하는 조직의 능력이 저하됩니다. 진정 혁신적인 기술이라면 사용자가 업무를 완수하는데 방해가 되지 않아야 합니다.

모든 연구를 검토했으며, 그 결과는 매우 놀랍습니다. 사무직 근무자는 정보 검색, 중복된 이메일에 대한 회신, 과도한 문서 정리처럼 가치가 낮은 업무에 근무 시간의 3분의 1을 사용합니다. 이는 전 세계 조직에서 관찰되는 엄청난 잠재력의 낭비입니다.

그러나 희소식도 있습니다. 스탠포드 대학교의 연구에 따르면, 생성형 AI로 지식 검색 및 워크플로 자동화 시간을 60%까지 단축할 수 있습니다. 인사이트는 매일 늘어납니다. 그러나 Slack의 Workforce Lab 조사에 따르면, 사무직 근로자 중 단 15%만이 AI를 효과적으로 사용하기 위한 교육을 받았다고 생각했습니다. 고객과의 대화로 미루어 볼 때, 이러한 교육 격차가 지금도 계속되고 있으며, 미래에 대비한 인력을 구축할 수 있도록 이 문제를 함께 해결해야 한다는 것을 알 수 있습니다.

눈에 띄는 점은, 명확한 AI 정책을 갖춘 기업의 직원들이 AI를 실험해 볼 가능성이 6배나 더 높다는 사실입니다. 이는 리더가 나서서 조직을 이끌 수 있는 엄청난 기회입니다. 최소 기능으로 구현되는 AI 제품을 직원에게 제공하고, 고질적인 문제에 대한 새로운 해결책을 실험하고 발견하도록 장려해 보세요.

AI가 진정으로 도입되려면 사람들의 업무 방식을 자연스럽게 보완해야 합니다. AI가 업무의 흐름 속에 자리하여, 사람들이 다른 곳으로 이동해 업무를 완수하는 대신 자연스럽게 팀원의 역할을 수행해야 합니다.

고객과 대화하며 매일 발견하게 되는 사실은, 근무자들이 여전히 여러 도구를 오가며 업무 수행에 필요한 정보를 직접 취합하고 있다는 것입니다. 이는 비효율적일 뿐더러 우리 모두가 진정한 잠재력을 발휘하지 못하도록 만듭니다.

지식 전달로의 전환

단편적인 검색을 넘어 AI에 기반한 지식을 업무 가운데 직접 도입하여 필요할 때, 필요한 곳에 인사이트를 제공해야 합니다. 이같은 변화를 받아들이는 조직은 경쟁 우위를 확보하는 반면, 구식 검색 모델에만 매여있는 조직은 뒤처지게 될 것입니다.

아래의 데이터를 살펴보겠습니다.

세계 경제 포럼에 따르면, 고용주의 86%는 AI 및 정보 처리 기술이 2030년까지 비즈니스에 혁신을 가져올 것 이라 예상하고 있습니다.

하버드 경영대학원의 최근 연구에 따르면, AI를 사용하는 근로자는 작업 완료 속도가 25% 더 빨랐고 결과물의 품질도 40% 더 우수했습니다.

기업의 92%가 향후 3년간 AI에 대한 투자 금액을 늘릴 계획입니다. 하지만 McKinsey에 따르면, 현재 AI 배포가 완성 단계라고 생각하는 리더는 단 1% 에 불과합니다.

사람들이 Slack을 선택한 후 계속 이용하는 이유는 사용하기가 쉽기 때문입니다. 소비자급 애플리케이션이지만 기업 경영에 사용할 수 있을 만큼 강력하죠. 변화를 힘들게 관리할 필요 없이 디자인을 통해 직원을 미래로 이끌어 갈 수 있어야만 합니다. AI가 급부상하는 현상은 단순한 기술적 변화가 아니기 때문입니다. 이는 조직이 지식에 접근하고 지식을 적용하는 방식의 문화적 혁신입니다. 업무에 사용하기에는 아직 갈 길이 멀지만, Slack이 그 길을 선도하고 있다는 사실을 매우 기쁘게 생각합니다.

Slack이 제공하는 기업의 지혜

지식 위기를 타파하기 위해 Slack에서 엔터프라이즈 검색을 출시했다는 소식을 전하게 되어 대단히 기쁩니다. 이는 모든 대화와 파일, 통합된 타사 앱을 하나로 묶어 팀이 이미 작업 중인 Slack에서 필요한 정보를 필요한 때 제공하기 때문에 애플리케이션을 계속 전환할 필요가 없는 아주 강력한 솔루션입니다.

Slack의 정말 특별한 점은 원시 데이터를 직원이 사용할 수 있는 인사이트로 전환한다는 것입니다. 저는 이를 ‘기업의 지혜’라고 부르죠. 즉, 정확히 어떤 일을 해야 하는지 쉽게 이해할 수 있도록 업무에 필요한 지식을 전달합니다.

Slack의 AI 기반 엔터프라이즈 검색은 사용자의 업무, 목표, 배경 정보를 파악합니다. 이를 통해 사용자의 역할과 프로젝트에 맞춰 관련 정보를 맞춤화해서 표시할 수 있습니다. 직원이 서로 더 많이 대화하고 공유할수록 회사 전체가 더 스마트해집니다.

모든 데이터 소스가 서로 연결되어 있어서 원하는 정보를 정확하게 찾을 수 있습니다. Slack 검색창에서 대화하듯이 질문만 하세요. 인덱싱하거나 저장하지 않고 언제나 최신 정보만 제공합니다.

단순한 AI 기반 검색 그 이상의 기능입니다. 지식 검색에서 지식 전달로의 전환인 셈이죠. 사람과 AI가 실시간으로 협업해서 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 큰 영향력을 발휘하는 새로운 지능형 팀워크의 시대에 도달한 것입니다.

Slack은 Google Drive부터 GitHub, Asana, Salesforce까지 모든 시스템을 연계하여 조직의 집단 지식을 위한 단 하나의 지능형 게이트웨이가 됩니다. Slack은 사용자의 역할과 프로젝트, 특정 목표에 따라 맞춤화된 모든 정보를 제공합니다. 작업자가 중심에 있고, 그 외의 모든 사항은 사용자의 요구와 진행 중인 업무 흐름 위주로 전개됩니다.

Slack의 엔터프라이즈 검색을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

수집된 조직의 지식에 필요한 AI 기반의 중앙 허브

가장 많이 사용하는 앱 및 데이터 소스와 원활하게 통합

기존 권한을 존중하는 실시간 답변

단순히 돕는 AI가 아니라 조치까지 취하는 에이전트 업무의 토대

저는 답변받을 때까지 기다리지 않는 것을 도전 과제로 삼았습니다. Slack의 엔터프라이즈 검색으로 즉시 답을 얻어보십시오.

Enterprise Grid 플랜의 Slack AI 라이선스를 보유한 고객은 정식 출시 전에 엔터프라이즈 검색 기능의 사용을 요청할 수 있습니다. 지금 바로 사용해 본 후 팀의 생산성을 어떻게 혁신하는지 확인하세요.