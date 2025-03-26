Pendant trop longtemps il a été essentiel d’enregistrer les informations de l’entreprise, sans même envisager comment elles pourraient être utilisées. La gestion des connaissances consistait à extraire celles-ci et à les enregistrer dans une bibliothèque. Ainsi, les savoirs n’étaient pas appréhendés comme un système vivant et dynamique capable de collaborer de manière proactive avec les salariés. Cette approche rigide a transformé des outils autrefois utiles en goulots d’étranglement qui ils retardent les décisions, réduisent la productivité et piègent des connaissances utiles dans des silos.

Réfléchissez-y : vos équipes sont bombardées de flux de données. Elles jonglent entre des outils redondants et luttent contre la désorganisation de leurs flux de travail. Elles doivent gérer des bases de données internes rigides, des e-mails et des documents désorganisés, des analyses de données en temps réel, la relation client, des analyses de marché et des insights générés automatiquement. C'est une charge écrasante qui tue le dynamisme.

Une chose est claire : les salariés ont besoin de structure. Nos clients internationaux nous l’ont confirmé directement. Au lieu de forcer les personnes à quitter leur espace de travail pour chercher des informations, Slack a construit un système incroyablement puissant où l'IA leur apporte les bons insights au bon moment, là où les équipes collaborent déjà ensemble.

Pourquoi est-il si difficile de faire son travail ?

Pour comprendre pourquoi les connaissances restent difficiles d'accès, examinons de près les barrières structurelles au sein de la plupart des entreprises. Ces obstacles diminuent la productivité, ce qui se répercute sur l'ensemble des entreprises.

Connaissances fragmentées : les informations sont dispersées entre les services, les outils et les systèmes, ce qui limite l’efficacité et empêche une collaboration fluide.

Surcharge cognitive : la grande quantité de données non structurées oblige les salariés à changer constamment d’environnement, ce qui entraîne un épuisement mental et fait baisser la clairvoyance.

Exécution lente : la lenteur de la récupération des connaissances retarde la prise de décision, perturbe les flux de travail et réduit la capacité d'une entreprise à répondre aux besoins urgents. Une technologie transformatrice doit pouvoir s'effacer pour que les utilisateurs fassent leur travail.

J'ai passé en revue toutes les recherches, et les résultats sont très révélateurs. Les salariés d’entreprise passent un tiers de leur temps sur des tâches à faible valeur ajoutée comme la recherche d'informations, la réponse à des e-mails répétitifs et le travail administratif. C'est un énorme gâchis de matière grise, que je constate dans les entreprises du monde entier.

Mais voici la bonne nouvelle. Les recherches de l'Université de Stanford ont montré que l'IA générative peut réduire jusqu’à 60 % le temps de récupération des connaissances et d'automatisation des flux de travail. Bien que nos savoirs augmentent quotidiennement, notre recherche au Workforce Lab a identifié que seulement 15 % des salariés estimaient avoir la formation nécessaire pour utiliser efficacement l'IA. Mes échanges avec les clients suggèrent que ce manque de formation persiste aujourd'hui, et nous devons régler ensemble ce problème pour pouvoir faire face au travail de demain.

Ce qui me frappe vraiment, c'est que les salariés des entreprises ayant des politiques claires en matière d'IA sont six fois plus susceptibles d'expérimenter l'IA. C'est une opportunité incroyable pour les dirigeants de prendre les devants et de guider leurs entreprises. En mettant le produit d'IA le plus basique entre les mains de leurs collaborateurs, il les encourage à expérimenter et à découvrir de nouvelles solutions à des problèmes récurrents.

Pour que l'adoption se concrétise réellement, l'IA doit naturellement compléter la façon dont les collaborateurs travaillent. Elle doit s'intégrer dans les flux de travail et agir comme un membre d’équipe au lieu d'obliger les personnes à changer d’environnement pour accomplir leurs tâches.

Je le constate tous les jours dans mes échanges avec les clients : les salariés d’entreprise passent encore d'un outil à l'autre et rassemblent manuellement les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. C'est contre-productif, et cela nous empêche tous d'atteindre notre véritable potentiel.

Le passage à la diffusion des connaissances

Nous devons dépasser la recherche fragmentée et intégrer directement les connaissances alimentées par l'IA dans notre travail, en fournissant des informations au bon endroit et au moment opportun. Les entreprises qui adoptent ce changement auront un avantage concurrentiel, tandis que celles qui s'accrochent aux modèles de recherche obsolètes seront dépassées.

Examinons les données :

86 % des employeurs s'attendent à ce que l'IA et les technologies de traitement de l'information transforment leur entreprise d'ici 2030 , selon le Forum économique mondial.

Les salariés utilisant l'IA ont accompli leurs tâches 25 % plus rapidement et ont produit des résultats d’une qualité supérieure à 40 % dans une récente étude de la Harvard Business School.

92 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA au cours des trois prochaines années. Pourtant, seul 1 % des dirigeants considèrent leur déploiement de l'IA comme mature aujourd'hui, selon McKinsey.

Les personnes qui adoptent Slack ne reviennent pas en arrière parce que l’outil est facile à utiliser : c'est une application grand public si puissante qu'elle peut faire fonctionner des entreprises. Il est crucial de pouvoir rendre l’avenir attractif pour les salariés grâce au design – et sans passer par une gestion du changement difficile– car l'essor de l'IA outrepasse la simple évolution technologique. Il s’agit d’une véritable transformation culturelle dans la façon dont les entreprises accèdent et appliquent les connaissances. Le monde du travail a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis ravi d’affirmer que Slack ouvre la voie.

Slack vous apporte la sagesse de l'entreprise

Je suis ravi de vous annoncer que Slack a lancé la Recherche d’entreprise pour combattre la crise des savoirs. C'est une solution incroyablement puissante qui rassemble toutes vos conversations, fichiers et applications tierces intégrées pour vous fournir ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et là où vos équipes travaillent déjà, dans Slack, afin qu'elles n'aient pas à constamment changer d'application.

Ce qui rend Slack vraiment exceptionnel, c'est qu'il transforme les données brutes en informations exploitables par les collaborateurs. C'est ce que j'appelle la « sagesse d'entreprise » : les connaissances dont vous avez besoin pour votre travail vous sont fournies d'une manière qui vous permet de comprendre sans effort exactement quoi en faire.

Notre Recherche d’entreprise alimentée par l'IA comprend quels sont vos tâches, vos objectifs et votre contexte. Cela lui permet de personnaliser et de vous présenter les informations pertinentes en fonction de votre rôle et de vos projets. Plus les collaborateurs communiquent et échangent entre eux, plus votre entreprise dans son ensemble devient intelligente.

Toutes vos sources de données sont interconnectées, vous trouverez donc exactement ce que vous cherchez. Il vous suffit de poser une question dans un langage conversationnel dans la barre de recherche de Slack. Pas d'indexation, pas de stockage – uniquement les informations les plus récentes.

Il ne s'agit pas seulement d'une recherche alimentée par l'IA, on passe de la récupération des connaissances à la livraison des connaissances. C'est une nouvelle ère du travail d’équipe, intelligent, où les personnes et l'IA collaborent en temps réel pour faire plus vite, de façon plus intelligente, et avec plus d’envergure.

En connectant tous vos systèmes, de Google Drive à GitHub, d'Asana à Salesforce, Slack devient une passerelle unique et intelligente vers les connaissances collectives de votre entreprise. Slack vous apporte tout, personnalisé selon votre rôle, vos projets et vos objectifs spécifiques. Le collaborateur est au centre, et tout le reste s'articule autour de ses besoins et de ses flux de travail.

Avec la Recherche d’entreprise de Slack, vous débloquerez :

Un hub central alimenté par l'IA pour la collecte des connaissances de votre entreprise.

Une intégration transparente avec vos applications et sources de données les plus utilisées.

Des réponses en temps réel qui respectent vos autorisations existantes.

Une base pour le travail des agents, où l'IA ne se contente pas d'aider mais agit.

Voici mon défi : n'attendez pas les réponses, laissez la Recherche d’entreprise de Slack vous les fournir directement.

Les clients disposant de licences Slack AI avec le forfait Enterprise Grid peuvent demander à essayer la Recherche d’enterprise avant son déploiement officiel. Essayez-la dès aujourd'hui, vous constaterez comment elle transforme la productivité de votre équipe.