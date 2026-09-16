핵심 요약 중소기업을 위한 AI는 고객 서비스, 마케팅 및 영업, 운영 및 생산성, 재무 및 데이터 인사이트라는 네 가지 영역에서 가장 큰 가치를 발휘합니다.

Slack의 중소기업용 솔루션에 AI를 결합하면 복잡한 설정 없이도 즉각적인 생산성 증가가 가능합니다.

가장 빠르게 성과를 체감할 수 있는 방법은 고객 응대, 회의 요약, 반복적인 워크플로우 단계와 같이 반복되는 업무들을 내장형 AI 기능으로 자동화하는 것입니다.

중소 기업을 운영하다 보면 인력이 감당할 수 있는 수준보다 훨씬 많은 업무를 처리해야 하는 경우가 대부분입니다. 소수의 인원으로 구성된 팀은 고객의 문의 대응, 마케팅 캠페인, 재무 계획, 그리고 전반적인 비즈니스 운영까지 여러 역할을 동시에 소화해야 합니다.

다행히 이제 AI는 대규모 데이터 사이언스를 갖춘 대기업만의 도구가 아닙니다. 그 어느 때보다 접근하기 용이해졌으며, 작은 회사들도 업무 자동화를 통해 지능형 어시스턴트의 도움을 받아 업무를 처리할 수 있습니다.

이번 글에서는 중소기업이 AI를 효과적으로 활용할 수 있는 네 가지 핵심 방법을 소개하고, 현재 사용 중인 기술 스택과 관계없이 각 기능을 지원하는 도구들을 함께 살펴봅니다.

중소기업을 위한 AI란?

중소기업을 위한 AI란 지속적인 수작업 없이도 반복적인 업무 자동화, 콘텐츠 생성, 인사이트 제공이 가능한 도구를 의미합니다. 예를 들면 AI는 매일 업무 운영의 일과로 고객 문의에 응답하며 대화를 요약하고 비즈니스 데이터를 분석하는 작업을 처리합니다.

여기에는 크게 두 가지 접근 방식이 있습니다. 특정 기능을 위해 독립형 AI 솔루션을 도입하는 기업이 있는가 하면, 이미 사용 중인 운영 시스템에 내장된 AI를 활용하는 기업도 있습니다. 내장형 AI는 기존 워크플로 안에서 작동하기 때문에 설정 시간과 도입 과정의 어려움을 줄여줄 수 있습니다.

예를 들어 Slackbot 같은 도구는 업무 환경 안에서 바로 작동합니다. 팀이 여러 앱을 오가지 않아도 실시간 대화와 활동 내역을 알아서 끌어옵니다. 이 방식은 더 나아가 업무 환경을 이해하는 AI 에이전트와 비즈니스 전반에서 벌어지는 일을 바탕으로 작업을 지원하는 더 폭넓은 AI 에이전트로 확장됩니다.

중소기업을 위한 AI 활용법 네가지

중소기업은 매일 반복적으로 발생하며 가장 많은 시간을 차지하는 업무에 AI를 적용할 때 가장 빠른 투자 대비 효과를 얻을 수 있습니다. 다음 네 가지 활용 사례는 핵심적이면서도 시간이 많이 소요되는 비즈니스 기능과 연결된 ROI가 가장 높은 출발점입니다.

1. 고객 서비스 자동화와 AI 고객 응대봇

고객 서비스 AI는 요청을 알맞은 곳으로 분배하며 자주 들어오는 문의에는 담당자가 매번 나서지 않아도 대신 응답합니다. 중소 기업용 AI 응대봇은 여기서 한발 더 나아가, 영업 시간 외에도 즉시 응답하고 필요한 경우 더 복잡한 사안을 적합한 담당자에게 전달함으로써 대응 범위를 확장합니다.

이러한 24시간 지원 팀은 기업이 얼마나 많은 기회를 발견할 수 있는지에 대해 직접적인 영향을 미칩니다. 놓친 메시지, 지연된 답변, 응답하지 못한 문의는 종종 리드 이탈이나 고객 불만으로 이어집니다. AI는 시간대와 무관하게 일관되고 즉각적으로 응답할 수 있습니다.

실제로 중소기업은 대화형 AI 도구를 활용해 자주 묻는 질문에 답하고, 유입된 리드를 선별하며, 문의를 올바른 채널로 연결할 수 있습니다. 이러한 시스템은 고객과의 대화 내용을 요약해 다음 담당자가 이어받을 상황을 빠르게 파악하고 이어서 응대할 수 있도록 돕습니다. 이러한 업무는 고객 대화와 연결된 기존 시스템, 예를 들어 고객 서비스 소프트웨어나 대화형 AI를 기반 도구를 통해 이루어 지는 경우가 많습니다.

2. 마케팅, 콘텐츠 제작, 영업

마케팅과 영업 부문에서 AI는 콘텐츠를 만들고, 고객 접점을 관리하고, 전환 가능성이 가장 높은 잠재 고객을 가려내는 데 초점을 둡니다. 이를 활용하면 중소 기업은 캠페인 후속 관리와 지속적인 운영에 필요한 업무를 크게 줄일 수 있습니다.

일반적으로 문제가 되는 것은 처리 역량입니다. 한 두 명이 이메일 작성, 콘텐츠 게시, 리드 추적, 대화 관리까지 모두 담당하는 경우가 많습니다. 업무 부담이 커질수록 영업 활동의 추진력도 끊기기 쉽습니다. 이때 AI는 초안을 작성하고, 고객 반응을 추적하며, 적절한 시점에 후속 조치를 안내해 필요한 업무 속도를 안정적으로 유지할 수 있도록 돕습니다.

콘텐츠 측면에서는 많은 중소기업이 AI로 순차 발송 이메일, 소셜 미디어 포스트, 랜딩 페이지 문구의 초안을 작성한 뒤 담당자가 다듬는 방식으로 작업합니다. 영업 측면에서는 AI가 행동 데이터를 바탕으로 어떤 고객의 활동이 활발한지 짚어주기 때문에 더 적합한 대상에게 집중할 수 있도록 돕습니다. 또한 회의 내용을 자동으로 기록하고 다음에 해야 할 일을 제안해, 기억에 의존하거나 수동으로 추적하지 않아도 영업 기회를 지속적으로 이어갈 수 있습니다.

이러한 기능은 일반적으로 기존에 사용 중인 시스템과 연계해 활용됩니다. 마케팅 자동화 소프트웨어, 영업 관리 소프트웨어, 그리고 Slack의 CRM이 지원하는 것과 같은 CRM 워크플로우가와 같이 고객 접점 및 파이프라인 활동을 관리하는 시스템과 연동됩여기에 해당합니다.

3. 운영, 생산성, 워크플로 자동화

모든 기업은 어떻게 하면 더 생산적으로 일할 수 있을지 고민합니다. 중소기업의 경우 운영 영역에서의 AI는 비즈니스가 성장하면서 늘어나는 조율 업무들을 줄이는 데 집중합니다. 이러한 업무는 생산성을 저해하는 요인이 되기 쉽습니다. 여기에는 회의 요약, 작업 목록 관리, 요청 분배, 그리고 매번 판단이 필요하지 않은 반복적인 내부 절차 처리 등이 포함됩니다.

이러한 시간 소모는 겉보기에 큰 부담처럼 보이지 않아도 지속적으로 발생합니다. 승인, 상태 업데이트, 후속 조치, 사내 문의 대응만으로도 하루의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 이 모든 작업을 수작업으로 처리하면 다른 중요한 업무에 쏟아야 할 주의력이 분산됩니다. 비즈니스 워크플로 자동화는 이러한 작업을 반복 처리해 더 중요한 일에 쓸 시간을 확보합니다.

중소기업은 워크플로우 자동화 도구를 활용해 회의 요약과 실행 항목을 만들어 해당 요청을 적임자에게 배분하고 여러 도구에서 프로젝트 작업을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. AI는 정보를 기록하고 정리하는 데도 중요한 역할을 합니다. AI 회의록 작성 소프트웨어 같은 도구는 대화를 검색 가능한 기록으로 바꿔주고, 작업 리스트로 공유되는 작업 추적은 매번 수동으로 업데이트하지 않아도 진행 상황을 한눈에 보이게 해줍니다.

4. 재무, 회계, 비즈니스 데이터 인사이트

재무 분야에서 AI는 수작업으로 분류하거나 분석하지 않고도 금융 거래 데이터를 바로 활용할 수 있는 정보로 전환하는 데 활용됩니다. 예를 들어 거래 내역을 분류하고, 요약 보고서를 작성하며, 주의가 필요한 현금 흐름의 변화를 찾아 알려줍니다.

관건은 타이밍입니다. 재무 데이터는 대개 사후에 검토되는 경우가 많아, 채용, 재고, 지출과 관련된 의사 결정이 지연되곤 합니다. AI는 데이터가 유입되는 즉시 정리하고 패턴을 더 빨리 파악할 수 있도록 도와줍니다.

회계 도구를 통합하면 모든 활동이 하나의 중심 워크스페이스로 흘러들어 옵니다. 그러면 AI가 지출을 자동으로 분류하고, 월간 요약을 만들고, 자세히 살펴볼 필요가 있는 이상 거래를 짚어줍니다. 보고서를 일일이 들여다 볼 필요 없이 신호가 나타나는 즉시 대응할 수 있게 됩니다.

이런 흐름은 대개 서로 연결된 시스템에서 이뤄지며, 금융 서비스 앱과 앱 연동 기능으로 재무 데이터를 일상 업무와 같은 공간으로 통합합니다. 이러한 데이터가 더 폭넓은 업무용 운영 시스템에서 접근 가능해지면, 강력한 데이터 개인정보 보호 관행을 유지하면서도 더 빠르게 대응할 수 있게 됩니다.

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Slack은 이미 업무가 오가는 대화와 워크플로 안안에 AI를 직접 통합하여, 업데이트, 후속 조치팔로우업, 다음 작업액션을 다른 곳에서 다시 만들어 낼 필요가 없도록 합니다.

Slackbot은 콘텍스트를 이해하는 어시스턴트입니다. 채널과 메시지 전반에서 일어나는 일을 바탕으로 논의 내용을 요약하고, 실행 항목을 추출하며, 실제 업무 상황을 반영한 답변 초안을 작성합니다. 이를 통해 정보는 항상 최신 상태로 유지되며, 나중에 따로 내용을 업데이트해야 하는 번거로움도 줄어듭니다.

이 방식은 2명으로 이뤄진 팀이든 200명으로 이뤄진 팀이든 똑같이 작동합니다. 요약이나 리마인더 같은 간단한 업무 자동화부터 시작해서, 비즈니스가 성장함에 따라 더 고도화된 워크플로로 확장해 나갈 수 있습니다.

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중소기업을 위한 AI에 대해 자주 묻는 질문