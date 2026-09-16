2026 최고의 AI 생산성 도구

핵심 요약 AI 생산성 도구는 팀의 수작업 업무를 줄이고, 일상 워크플로 전반에서 더 빠르게 일하도록 돕습니다.

올바른 AI 도구는 개선하고자 하는 워크플로우에 따라 달라집니다. 업무 정리에 강한 도구가 있는가 하면 고객 응대, 콘텐츠 제작, 데이터 분석, 사내 학습, 팀 커뮤니케이션에 강점을 지닌 도구도 있습니다.

AI는 기존 업무 흐름에 자연스럽게 녹아들 때 가장 유용합니다. 기존 시스템과 연동되고, 실제 업무 흐름을 지원하며, 정보를 곧바로 실행으로 옮길 수 있도록 돕는 도구를 선택하세요.

AI 생산성 도구는 우리가 일하는 방식을 더 빠르고, 더 쉽고, 더 효율적으로 변화시킵니다. Workforce Labs의 최근 연구에 따르면, AI를 매일 활용하는 근로자는 그렇지 않은 사람보다 생산성은 64%, 집중력은 58% 높았고, 업무 만족도는 81% 더 높다고 답했습니다.

하지만 수많은 AI 도구 가운데, 우리 팀의 생산성에 가장 큰 변화를 만들어 줄 도구는 무엇일까요? 지금부터 시장을 대표하는 AI 생산성 도구 몇 가지를 살펴보고, 이들이 실제 업무 자동화를 어떻게 지원하는지, 그리고 팀의 기존 업무 흐름에 어떻게 자연스럽게 녹아드는지 자세히 알아보겠습니다. Slack과 통합되는 도구도 많아, 팀이 매일 사용하는 도구와 함께 AI의 도움을 받을 수 있습니다.

한눈에 보는 AI 생산성 도구

인공지능은 오늘날 업무에서 발생하는 여러 문제점을 해결하는 데 기여하고 있습니다. 팀에 가장 적합한 AI 생산성 도구를 찾을 수 있도록, 주요 AI 생산성 도구들을 모아봤습니다.

최고의 작업 도구: Trello, ClickUp, Motion

최고의 고객 서비스 챗봇: Intercom, Ada, Zendesk AI, Channel Talk

최고의 마케팅 자동화 도구: HubSpot Marketing Hub, Marketo, Mailchimp, Stibee

스마트 회의록 작성 도구: Slackbot, Otter.ai, Fireflies.ai, Clova Note

AI 기반 검색 어시스턴트: Slackbot, Afforai, Elephas

스마트 메시징 도구: Slack, Front, Missive

효율적인 일정 관리 소프트웨어: Clockwise, Calendly, Reclaim AI

AI 콘텐츠 및 큐레이션 도구: Jasper, Feedly AI, Copy.ai

지능형 프로젝트 관리 앱: Asana, ClickUp, monday.com

AI 노트 작성 도구 : Slackbot, Notion AI, Evernote Teams

교육 및 학습 강화용 AI 도구: Docebo, LinkedIn Learning, Sana Learn

AI 기반 크리에이티브 도구: Adobe Firefly, Canva AI, Midjourney, Miri Canvas

AI 영상﹒편집 소프트웨어: Adobe Premiere Pro, Loom, Descript

강화된 데이터 분석﹒리포팅 도구: Power BI, Zoho Analytics, Tableau AI

AI 기반 고객 참여 도구: Agentforce, Zendesk Support Suite, Drift

G2, Capterra, Gartner 등 신뢰할 수 있는 플랫폼의 리뷰를 기준으로 이 솔루션들을 선정했습니다. 품질을 보장하기 위해 5점 만점에 4점 이상(또는 이에 준하는 평점)을 받은 솔루션만 포함했습니다. 이 플랫폼들은 검증된 사용자들의 피드백을 수집해 각 도구의 강점과 한계를 균형 있게 보여주므로, 더 정확한 판단을 내리는 데 도움이 됩니다.

최고의 AI 작업 도구

여러 우선순위와 업무 인계, 팀 일정이 얽힌 프로젝트를 관리하다 보면, 그 자체가 하나의 전담 업무가 되기 쉽습니다. AI 작업 관리 도구는 이 모든 과정을 한곳에서 정리해 주어, 팀이 다음 단계를 빠르게 파악하고 프로젝트를 효율적으로 진행할 수 있습니다.

Trello. 작업 및 프로젝트 관리 도구로, AI 기능을 통해 생산성을 높이고 업무 과정을 단순하게 만듭니다. 자동화 도구인 AI Butler는 프로젝트 카드 배정, 체크리스트 업데이트, 반복 일정 예약 같은 가치가 낮은 작업을 자동화합니다. 또한 Trello는 라벨, 우선순위, 템플릿에 대한 예측 제안 기능도 제공합니다. Slack 사용자는 Trello를 통합 해 워크스페이스에서 바로 작업를 만들고 업데이트하고 추적할 수 있습니다.

ClickUp. 작업 관리 방식을 원하는대로 설정하고, 초기 설정에 어느 정도 시간을 투자할 의향이 있는 팀이라면 ClickUp이 적합한 선택입니다. 흩어져 있는 정보를 체계적인 작업으로 정리해 주며, AI 기능을 통해 작업의 우선순위를 정하고, 유형별로 분류하고, 관련된 팀원에게 할당할 수 있도록 돕습니다.

Motion. Motion은 캘린더 중심의 플랫폼입니다. 팀의 마감일과 근무 가능 시간, 우선순위를 살펴 어떤 작업을 언제 현실적으로 끝낼 수 있는지 판단하도록 돕습니다. AI 캘린더는 작업 우선순위 설정, 마감 위험 알림, 회의 일정 조율, 계획 변경 시 일정 조정까지 도와줍니다.

고객 서비스 챗봇 추천

지난 몇 년간 고객 지원 팀은 동일한 인력으로 더 많은 일을 처리해야 하는 상황에 놓여왔습니다. 처리해야 할 티켓은 늘고, 채널은 다양해졌으며, 빠른 응답에 대한 기대치는 점점 높아지고 있습니다. 상담원들은 반복적인 문의를 처리하거나, 불만이 쌓인 고객을 적절한 담당자에게 연결하거나, 분산된 시스템 곳곳에서 정보를 찾아낼 시간과 여력이 충분하지 않은 경우가 많습니다. AI 챗봇은 이러한 상황에서 첫 번째 응답 창구 역할을 하며, 고객 지원팀이 AI로 업무 효율을 높이는 동시에 더 가치 있는 대화에 집중할 수 있도록 돕습니다.

Intercom . 실시간 라이브 채팅챗, 이메일, 인앱 메시지를 결합한 AI 중심의 기반 고객 서비스 플랫폼입니다. 개인화된 고객 지원을 제공하고 상호 작용을 한층 간소화합니다. AI 어시스턴트, 이메일 캠페인, 응답 속도를 높이고 반복 업무 자동화 등의 AI 기반 고객 지원 등의 기능을 갖추고 있습니다.

Ada . Ada는 여러 채널에 걸친 고객 서비스 통합을 자동화하고, 도구를 통해 개인화된 지원을 제공하여, 효율적이고 일관된 고객 경험을 제공합니다.

Zendesk AI. AI 에이전트가 내장된 완전한 고객 서비스 운영 시스템입니다. 채널 전반에 걸쳐 대량의 요청이 들어와도, 고객의 의도를 파악해 채널 전반에서 대량의 요청도 처음부터 끝까지 자동으로 해결할 수 있습니다.

Channel Talk. 생성형 AI 에이전트인 ALF를 통해 고객 상담을 지원하는 국내 메시징 플랫폼입니다. ALF 는 엑셀, PDF, 웹사이트 등 다양한 데이터를 참조해 자연스러운 언어로 문의를 이해하고, 기업이 Rules 기능을 통해 응답 방식과 말투를 설정할 수 있게 해주며, Task 기능을 통해 주문 조회 및 변경 같은 능동적인 고객 지원 업무도 처리할 수 있습니다. 또한 채팅과 전화 상담을 모두 지원합니다.

마케팅 자동화 도구

마케팅은 단순한 창의성을 넘어, 조율, 개인화, 그리고 여러 요소가 동시에 움직이는 캠페인을 관리하는 업무를 담당합니다. AI 워크플로 자동화가 이 조율 작업을 도와줌으로써, 아이디어를 반복 가능하고 즉각적으로 대응할 수 있는 캠페인으로 만들어 줍니다.

HubSpot Marketing Hub . 오랜 기간 디지털 마케팅을 선도해 온 HubSpot은 이메일 마케팅, 소셜 미디어 관리, 리드 육성을 위한 AI 기능을 제공합니다. 오랜 기간 디지털 마케팅을 선도해 온 HubSpot은 이메일 마케팅, 소셜 미디어 관리, 리드 육성을 위한 AI 기능을 제공합니다. Slack과 HubSpot을 통합 하면 고객과의 상호 작용 알림과 실시간 티켓 업데이트를 팀에서 받아볼 수 있습니다.

Marketo . 리드 평가, 캠페인 관리, 고객 세분화를 위한 고급 AI 기능을 제공해, 개인화된 경험을 대규모로 전달할 수 있게 해줍니다.

Mailchimp . Intuit Assist를 기반으로 한 도구로, 소규모 마케팅 팀이 이메일과 SMS 캠페인을 자동화하고 최적화하는 데 있어 보다 쉽게 접근할 수 있는 AI 진입 솔루션입니다. 이메일 문구 초안 작성과 캠페인 콘텐츠 생성부터 고객 세분화, 캠페인 적합도 개선까지 폭넓게 지원합니다.

Intuit Assist를 기반으로 한 도구로, 소규모 마케팅 팀이 이메일과 SMS 캠페인을 자동화하고 최적화하는 데 있어 보다 쉽게 접근할 수 있는 AI 진입 솔루션입니다. 이메일 문구 초안 작성과 캠페인 콘텐츠 생성부터 고객 세분화, 캠페인 적합도 개선까지 폭넓게 지원합니다. Stibee. 국내 대표적인 이메일 마케팅 도구로, AI 기반 글쓰기 강화 및 제목 추천 기능을 제공합니다. 사용자가 본문 텍스트를 선택하면 AI가 카피를 다듬어 주고, 작성한 내용을 바탕으로 제목을 추천받을 수 있습니다. 뉴스레터 제작부터 발송 자동화, 성과 분석까지 한국어 환경에 최적화된 모든 업무 과정을 지원합니다.

스마트 회의록 작성 도구

회의마다 회의록을 도맡아 작성해야 하는 건 그 누구도 원하지 않는 일입니다. 이제 AI가 있다면 그럴 필요가 없습니다. 똑똑한 회의 녹취 도구는 명확한 회의록을 작성하고, 핵심 내용을 요약하며, 대화 내용을 실행 항목으로 정리해 줍니다.

Slack’s Slackbot. Slack의 AI는 허들 중에 대신 노트를 작성해, 팀이 대화에 집중할 수 있게 해주지만, 이는 업무 흐름에서 제공하는 기능의 일부일 뿐입니다. 회의가 끝나면 Slack은 논의된 주제, 실행 항목, 공유된 파일을 정리한 노트를 생성합니다. 또한 채널, DM, 스레드까지 요약해 팀이 빠르게 흐름을 따라잡고, 콘텍스트를 더하고, 곧바로 업무를 이어갈 수 있게 해줍니다.

Otter.ai . 실시간 회의록 및 노트 작성 서비스로, 미팅 내용을 기록하고 공유하도록 돕습니다. Zoom, Microsoft Teams 같은 주요 플랫폼과 통합되며, 화자 구분과 검색 가능한 회의록 기능을 제공합니다.

Fireflies.ai. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 등 다양한 도구에서 유연하게 활용할 수 있는 회의 내용 전사 서비스입니다. 캘린더에 등록된 회의에 자동으로 참여해 녹음, 녹취록 작성, 요약까지 처리합니다. 이전 대화에서 논의된 내용을 빠르게 찾아야 할 때는, 검색 가능한 회의 기록 기능을 통해 특정 문장과 타임스탬프를 추적할 수 있습니다. 궁금한 점이 있다면, Fireflies의 AskFred 기능이 회의 내용에 대한 질문에 답해줍니다.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 등 다양한 도구에서 유연하게 활용할 수 있는 회의 내용 전사 서비스입니다. 캘린더에 등록된 회의에 자동으로 참여해 녹음, 녹취록 작성, 요약까지 처리합니다. 이전 대화에서 논의된 내용을 빠르게 찾아야 할 때는, 검색 가능한 회의 기록 기능을 통해 특정 문장과 타임스탬프를 추적할 수 있습니다. 궁금한 점이 있다면, Fireflies의 AskFred 기능이 회의 내용에 대한 질문에 답해줍니다. CLOVA Note. 네이버의 AI 음성 기록 앱으로, 미팅·강의·인터뷰 음성을 텍스트로 변환하고 핵심을 자동 요약합니다. 한국어 인식률이 높고 화자 구분이 정확하며, 대화의 주요 주제와 실행 항목을 체계적으로 정리해 줍니다. Naver Works 버전은 여기에 비즈니스 환경에 맞춘 관리, 보안, 협업 기능까지 추가로 제공합니다.

AI 기반 검색 어시스턴트

정보는 오늘날 조직 곳곳에 흩어져 있습니다. Slack 스레드, Notion 페이지, 고객 지원 문서, CRM 메모, 프로젝트 관리 도구 등 곳곳에 분산되어 있습니다. 필요한 지식을 곧바로 찾아야 할 때, AI 기반 검색 어시스턴트는 원하는 답을 더 빠르게 찾아줍니다.

Slack’s Slackbot. 지식 검색 어시스턴트로서 Slack 내 대화, 파일, 스레드, 통합된 시스템 전반을 검색해, 원하는 질문을 자신의 언어로 그대로 던지고 작업 공간에 있는 콘텐츠에서 정확한 답을 얻을 수 있게 해줍니다. 단순히 지식을 찾는 것을 넘어, Slack을 벗어나지 않고도 바로 접근하고 실행할 수 있습니다.

Logically . Afforai로 알려져 있던 도구로, 참고 문헌을 관리하고, 리뷰를 진행하고, 파일에 주석을 달고, 노트를 작성하고, 프로젝트 협업까지 지원합니다. 폴더와 태그로 연구 논문을 업로드하고 정리할 수 있으며, 내장형 AI 검색 어시스턴트가 요약, 스마트 검색, 논문 비교 같은 기능을 제공합니다.

Elephas . 다양한 업무 흐름에 자연스럽게 녹아드는 다재다능한 AI 어시스턴트로, 이메일 작성, 콘텐츠 생성, 검색 요약 작업을 지원합니다. AI 기능을 통해 글쓰기와 검색 과정을 한층 간소화해 생산성을 높여줍니다.

스마트 메시징 도구

팀원들이 수많은 커뮤니케이션에 둘러싸여 있다 보면, 중요한 메시지를 놓치기 쉽습니다. AI 기반 협업 도구는 필요한 정보를 실제로 도움이 되는 방식으로 알맞은 사람에게 정확히 전달할 수 있도록 돕습니다.

Slack . Slack은 팀 커뮤니케이션, 도구, 업무 흐름을 하나의 중앙 허브로 모아줍니다. Slackbot을 활용하면 Slack의 AI가 채널과 DM을 요약해 줘, 모든 메시지를 일일이 읽지 않고도 흐름을 따라잡을 수 있습니다. 또한 궁금한 점을 자신의 언어로 질문하면, 관련 Slack 메시지와 파일에서 답을 찾아줍니다.

Front . 사용자의 메시지, 이메일, 앱 알림을 하나의 수신함으로 통합하는 AI 기반 커뮤니케이션 허브입니다. 메시지 우선순위 지정과 지능형 답변 제안 등의 AI 기능으로 더 빠르게 답변할 수 있도록 돕습니다. 사용자의 메시지, 이메일, 앱 알림을 하나의 수신함으로 통합하는 AI 기반 커뮤니케이션 허브입니다. 메시지 우선순위 지정과 지능형 답변 제안 등의 AI 기능으로 더 빠르게 답변할 수 있도록 돕습니다. Slack과 통합 하면 고객 대화를 함께 처리하고 메시지를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

Missive . Missive를 사용하면 팀원들은 공유 대기열을 통해 함께 업무를 처리하고, 대화를 담당자에게 배정하면서도 다른 팀원들은 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다. Missive의 AI는 이메일 어시스턴트 역할을 수행해, 스레드를 읽고 캘린더를 확인한 뒤 콘텍스트를 반영한 답장 초안을 작성해 줍니다.

효율적인 일정 관리 소프트웨어

일정 조율은 사소해 보일 수 있지만, 회의 하나를 캘린더에 등록하기 위해 메시지를 다섯 번 주고받고, 두 번이나 일정을 변경하며 온 신경을 쏟아야 한다면 상당한 시간 낭비가 됩니다. AI 도구솔루션은는 최적의 시간을 찾고, 일정 충돌을 관리하며, 불필요한 소통메시지 왕복을 줄여줌으로써 이러한 부담을 덜어줍니다.

Clockwise . 미팅 일정을 최적화하고 집중 업무 시간을 확보할 수 있습니다. Clockwise는 AI로 충돌하는 일정을 자동으로 재조정하고, 모든 구성원이 참석 가능한 시간에 회의를 예약합니다.

미팅 일정을 최적화하고 집중 업무 시간을 확보할 수 있습니다. Clockwise는 AI로 충돌하는 일정을 자동으로 재조정하고, 모든 구성원이 참석 가능한 시간에 회의를 예약합니다. Calendly . 사용자의 캘린더와 통합해 참석 가능한 시간을 파악하는 AI 기반 일정 관리 도구입니다. 복잡한 수동 일정 조율 과정을 없애주고, 사용자가 자신의 선호와 가용 시간에 맞춰 미팅 시간을 선택할 수 있게 해줍니다. 사용자의 캘린더와 통합해 참석 가능한 시간을 파악하는 AI 기반 일정 관리 도구입니다. 복잡한 수동 일정 조율 과정을 없애주고, 사용자가 자신의 선호와 가용 시간에 맞춰 미팅 시간을 선택할 수 있게 해줍니다. Slack 사용자는 Calendly를 워크스페이스에 통합 해 일정 관리 및 미팅 알림을 간소화할 수 있습니다.

Reclaim AI . Reclaim의 AI 도구는 일상과 우선순위에 맞춰 조정되는 캘린더를 만들어 줍니다. 작업, 습관, 휴식, 집중 업무 시간을 자동으로 배치해 생산적인 시간을 확보하고 지켜낼 수 있도록 돕습니다. 회의에 우선순위를 설정하면 그에 맞춰 일정이 조정되도록 할 수 있습니다.

AI 콘텐츠 제작 및 큐레이션 도구

콘텐츠에 대한 수요는 끝이 없지만, 이제는 AI의 도움을 받을 수 있습니다. AI 도구는 아이디어와 인사이트를 바로 활용할 수 있는 초안으로 더 빠르게 바꿔주어, 채널 전반에서 메시지를 일관되게 유지하도록 돕습니다.

Jasper . AI 기반 글쓰기 어시스턴트로, 플랫폼 전반에서 일관된 대량의 콘텐츠가 필요한 사람들을 위해 블로그, 소셜 미디어, 마케팅 자료를 생성합니다. 광고, 제품 설명 등을 위한 템플릿을 갖춘 마케팅 특화 콘텐츠 제작 도구입니다.

Feedly AI . AI로 수천 개 소스에서 기사, 소셜 게시물, 보도 자료를 모아 분석하고 우선순위를 매깁니다. Feedly의 AI 어시스턴트는 사용자 선호를 학습해 관련성 높은 콘텐츠를 만들어 냅니다.

AI로 수천 개 소스에서 기사, 소셜 게시물, 보도 자료를 모아 분석하고 우선순위를 매깁니다. Feedly의 AI 어시스턴트는 사용자 선호를 학습해 관련성 높은 콘텐츠를 만들어 냅니다. Copy.ai . 반복 가능한 콘텐츠를 확장 가능한 업무 흐름으로 바꿔줍니다. 캠페인 문구와 아웃바운드 메세지부터 제품 소개 문구과 영업 지원 자료까지, 영업·마케팅·운영 전반에서 시장 진출 콘텐츠를 구축하고 확장하도록 돕습니다.

지능형 프로젝트 관리 앱

프로젝트 관리는 업무가 계속 진행되도록 하면서도 모든 업데이트를 일일이 관리하지 않는 균형을 잡는 일이기도 합니다. 팀 워크플로를 간소화하는 도구는 프로젝트의 가시성을 확보하고, 잠재적 문제를 미리 알려주며, 끝없는 회의나 상황 확인 작업 없이도 팀 커뮤니케이션을 지원합니다.

Asana . Asana는 팀이 프로젝트를 정리하고, 작업을 배정하며, 업무량을 모니터링하도록 돕는 업무 관리 플랫폼입니다. AI Studio라는 AI 기능을 활용하면 코딩 없이 업무 흐름을 구축하고, 진행 상황 업데이트를 생성하고, 문제 요소를 살펴보고, 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

ClickUp . 플랫폼의 AI 도구 인 ClickUp Brain은 문서, 작업 스레드, 업데이트, 수신함 댓글을 요약해, 모든 업데이트를 일일이 읽지 않고도 진행 상황, 병목, 위험, 우선순위를 파악할 수 있게 해줍니다. 작업, 프로젝트, 팀 정보를 한곳에서 정리해 강력하고 맞춤 설정 가능한 프로젝트 관리 공간을 만들어 줍니다.

플랫폼의 Monday.com . 대규모로 프로젝트 가시성을 제공하는 시각형 업무 플랫폼입니다. AI 기반 계획 수립, 실행, 포트폴리오 위험 감지, 예측 분석, 스마트한 예측 기능을 갖추고 있습니다. 또한 Monday.com의 AI 기능을 활용하면 반복 작업을 자동화하는 맞춤형 업무 흐름을 만들고, 프로젝트 계획을 지원하는 AI 에이전트도 사용할 수 있습니다.

AI 회의록 작성 도구

AI는 흩어져 있는 정보를 체계적이고 실행 가능한 인사이트로 전환하도록 도와줍니다. 적절한 도구를 활용하면 회의 녹취록을 주요 테마, 핵심 요약, 후속 조치, 다음 작업 단계로 정리할 수 있습니다.

Slack’s Slackbot. Slack의 AI 도구는 팀의 실시간 대화 및 허들 스레드 메시지를 활용해 허들 노트를 작성합니다. 이후 허들 스레드의 캔버스에 핵심 요점, 실행 항목, 논의된 주제, 그리고 전사 기록까지 함께 담아 공유합니다. 또한 Slackbot은 파일을 분석하고 요약, 생성 및 편집하여 가공되지 않은 정보를 정돈된 작업 문서로 바꿔줍니다.

Notion AI. 하나의 작업 공간 안에서 노트 작성, 프로젝트 관리, 협업을 제공하는 도구입니다. AI 어시스턴트를 통합해 노트를 요약하고, 콘텐츠 아이디어를 생성하며, 정보를 효율적으로 정리하고, 미팅의 핵심 개념을 짚어줍니다. Notion은 Slack과 통합 되어, 사용자가 Slack 채널 안에서 바로 업데이트를 받고 페이지를 공유하며 노트를 함께 작성할 수 있습니다.

Evernote Teams . 오랫동안 생산성 도구의 대표주자였던 Evernote는 Evernote Teams로 거듭나며 AI 기반 내용 포착, 검색, 전사, 지식 공유 기능을 갖추었습니다. AI를 활용해 공유된 정보를 작성하고, 검색하고, 정리할 수 있게 도와줍니다.

교육·학습 강화를 위한 AI 도구

비즈니스는 끊임없이 진화합니다. 새로운 도구, 제품, 정책, 워크플로우가 생기면 교육도 함께 진화해야 합니다. AI 솔루션은 내부 지식을 누구나 접근 가능하고 개인화된 지원으로 전환해, 팀이 업무 흐름을 끊지 않고도 필요한 도움을 받을 수 있게 해줍니다.

Docebo . AI 기반 학습 관리 시스템으로, 학습 경로를 개인화하고, 사용자 요구에 맞춰 콘텐츠를 추천하며, 학습자의 진행 상황을 추적합니다. 다른 비즈니스 도구와 통합해 기업 교육을 확장할 수도 있습니다.

AI 기반 학습 관리 시스템으로, 학습 경로를 개인화하고, 사용자 요구에 맞춰 콘텐츠를 추천하며, 학습자의 진행 상황을 추적합니다. 다른 비즈니스 도구와 통합해 기업 교육을 확장할 수도 있습니다. LinkedIn Learning . AI로 구성원의 역할, 역량, 커리어 목표에 맞는 맞춤형 강의를 추천하는 도구입니다. 기술 역량부터 리더십 개발까지 다양한 비즈니스 주제를 학습할 수 있는 강의 콘텐츠를 제공합니다.

Sana Learn . Sana Learn은 AI 내장형 사내 학습 플랫폼으로, LMS, LXP, 화상 강의실 기능을 하나로 통합했습니다. 여기에 개인화된 AI 튜터링, 통합 검색, 자동화 기능까지 제공해 하나의 플랫폼에서 교육 콘텐츠를 만들고, 개인화하고, 성과를 측정할 수 있습니다.

AI 기반 크리에이티브 도구

마케팅에서는 속도가 중요합니다. AI 크리에이티브 도구로 아이디어에서 실제 사용 가능한 결과물까지의 과정을 단축하면, 팀이 트렌드, 출시, 이벤트, 플랫폼별 업데이트에 더 빠르게 대응할 수 있습니다

Adobe Firefly . Adobe Creative Cloud에 포함된 생성형 AI 도구으로, 생성형 채우기, 텍스트-이미지 생성, 텍스트 효과 같은 기능을 제공합니다. 디자이너는 텍스트 프롬프트만으로 이미지를 만들고, 특정 단어나 문구에 질감과 스타일을 적용할 수 있습니다.

Adobe Creative Cloud에 포함된 생성형 AI 도구으로, 생성형 채우기, 텍스트-이미지 생성, 텍스트 효과 같은 기능을 제공합니다. 디자이너는 텍스트 프롬프트만으로 이미지를 만들고, 특정 단어나 문구에 질감과 스타일을 적용할 수 있습니다. Canva AI . 텍스트 설명으로 다양한 스타일의 이미지를 만드는 텍스트-이미지 생성기 Dream Lab 같은 AI 기능을 갖춘 크리에이티브 도구입니다. 텍스트 설명으로 다양한 스타일의 이미지를 만드는 텍스트-이미지 생성기 Dream Lab 같은 AI 기능을 갖춘 크리에이티브 도구입니다. Canva의 Slack 통합 기능 으로 Slack을 벗어나지 않고 디자인 작업과 협업을 할 수 있습니다.

Midjourney . Midjourney로 독창적인 이미지를 만들고, 콘셉트 아트를 제작하거나, 디자인 방향을 확정하기 전에 캠페인 분위기를 미리 확인할 수 있습니다. 텍스트-이미지 도구로 새 이미지를 원하는 방향으로 유도하고, 프롬프트로 스타일이 살아 있는 시각 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

미리캔버스. 한국을 대표하는 디자인 도구로, AI 디자인 파트너 Miricle 을 비롯한 다양한 AI 기능을 갖추고 있습니다. 텍스트만 입력하면 FLUX·DALL·E 3·Stable Diffusion 등으로 이미지를 생성하고, AI 글자 꾸미기, AI 글쓰기, AI 사진 편집, AI 프레젠테이션 제작까지 한국어 환경에 최적화된 형태로 지원합니다.

AI 영상·편집 소프트웨어

영상은 일관되게 만들기 까다로운 콘텐츠지만, AI 소프트웨어는 편집의 번거로움을 덜어줍니다. 컷 편집과 자막 작업부터 플랫폼별로 영상의 크기를 조정하는 일까지, 이런 도구들은 더 짧은 시간 안에 완성도 높은 영상을 만들 수 있게 해줍니다.

Adobe Premiere Pro . 피사체를 지능적으로 추적해 화면 중앙에 맞추는 자동 리프레이밍, 그리고 편집된 영상에서 컷을 식별하는 장면 편집 감지 기능을 갖춰, 영상 편집 시간을 단축하고, 작업 과정에서 지능형 추천을 받을 수 있습니다.

Loom . Loom을 사용하면 화면, 웹캠, 마이크를 동시에 녹화할 수 있습니다. AI 기능이 요약, 대본, 제목, 챕터, 편집본을 자동으로 생성해, 가공되지 않은 녹화본을 더 명확하고 유용한 영상으로 바꿔줍니다. Loom을 사용하면 화면, 웹캠, 마이크를 동시에 녹화할 수 있습니다. AI 기능이 요약, 대본, 제목, 챕터, 편집본을 자동으로 생성해, 가공되지 않은 녹화본을 더 명확하고 유용한 영상으로 바꿔줍니다. Loom의 Slack 통합 으로 영상 링크를 채널에 바로 공유해 협업을 더 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

Descript. Descript로 AI를 활용해 영상을 대본으로 변환할 수 있습니다. 이후 대본만 편집하면 오디오와 영상 트랙이 자동으로 손쉽게 편집됩니다. 이는 영상 편집을 간편하게 만들어 줘, 깔끔한 클립과 고품질 영상을 쉽게 공유할 수 있습니다.

강화된 데이터 분석·리포팅 도구

데이터가 너무 여러 곳에 흩어져 있으면, 유용한 답을 얻는 데 시간이 오래 걸립니다. AI 도구는 여러 플랫폼에 걸친 데이터에 접근해 패턴을 찾고, 성과를 요약하며, 발견한 인사이트를 통해 팀을 앞으로 나아가게 하는 실행으로 전환하도록 돕습니다.

Power BI . Microsoft의 AI 분석 솔루션으로, 데이터 인사이트를 빠르게 시각화하고 공유하도록 돕습니다. 다른 데이터 소스와 연동되며, AI로 패턴을 파악하고, 트렌드를 예측하고, 상세한 대화형 리포트를 생성합니다.

Zoho Analytics . Zoho에서 AI의 도움으로 대시보드와 데이터 시각화를 구축할 수 있습니다. AI 어시스턴트가 자연스러운 언어 처리를 활용해 예측 분석, 스마트 해석, 실시간 데이터 검토를 제공합니다.

Tableau . Tableau는 AI 기반 인사이트를 Salesforce로 가져와, 이미 Salesforce를 활용하는 팀에게 특히 적합합니다. AI 어시스턴트가 데이터 탐색, 비주얼 생성, 계산 필드 구축, 인사이트를발견하도록 돕고, 자연스러운 언어 기반 Q&A 기능으로 데이터에 대해 질문하면 이해하기 쉬운 응답을 받을 수 있습니다.

AI 기반 고객 참여 도구

고객은 관계의 각 단계마다 시의적절하고 개인화된 소통을 기대합니다. 언제, 어떻게, 어디서 연락해야 할지 판단하기란 쉽지 않지만, AI 도구는 이를 도울 수 있습니다. AI 기반 소프트웨어는 팀이 고객 행동을 이해하고, 적절한 시점에 알맞는 메시지로 대응할 수 있도록 지원합니다.

Agentforce . Agentforce를 사용하면 자율적으로 작동하는 AI 에이전트를 Slack 안으로 직접 들여와 , 동료처럼 AI와 상호 작용할 수 있습니다. 이 똑똑한 가상 팀원 은 CRM 데이터를 가져오고, 고객과의 상호 작용을 자동화하며, 영업·마케팅·고객 서비스 팀에 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. Agentforce는 Slack 안에서 작동하므로, 도구를 전환하지 않고도 고객 콘텍스트맥락에 접근해 바로 실행에 옮길 수 있습니다.

Agentforce를 사용하면 자율적으로 작동하는 AI 에이전트를 가상 팀원 Zendesk Support Suite . 커뮤니케이션 채널을 통합하고 실시간 제안과 추천 응답을 제공하는 AI 기반 고객 참여 플랫폼입니다. 커뮤니케이션 채널을 통합하고 실시간 제안과 추천 응답을 제공하는 AI 기반 고객 참여 플랫폼입니다. Slack과 통합 해 팀에 문의 업데이트를 알리고, 고객 문제에 대한 실시간 협업을 이끌어 냅니다.

Drift . Drift는 실시간 웹사이트 참여, 대화형 마케팅과 파이프라인 생성을 제공합니다. Drift의 AI 채팅은 고객의 자유 입력 질문에 24시간 답해, 구매 의향이 높은 웹사이트 방문자를 놓치지 않도록 해줍니다. 또한 Insights 기능이 대화 흐름을 포착해, 방문자가 무엇에 관심 있는지 파악하고 시장 진출 전략을 개선할 수 있도록 지원합니다.

AI 생산성 도구가 비즈니스에 주는 핵심 이점

비즈니스에서 업무 흐름 자동화는 새로운 개념이 아닙니다. 조직은 오랫동안 도구와 소프트웨어로 작업을 자동화해 왔습니다. 하지만 비즈니스를 위한 최고의 업무용 AI 도구는 이 개념을 한 단계 끌어올립니다. 전통적인 자동화가 적응성 및 유연성에 한계가 있었던 반면, AI는 쉽게 학습하고 적응하며 의사 결정까지 내려 비즈니스 운영에 큰 변화를 만듭니다.

핵심적인 비즈니스 이점은 다음과 같습니다.

정확도 향상. AI는 방대한 데이터를 분석하고 패턴을 식별하며, 이 인사이트로부터 학습해 더 정확한 예측과 의사 결정을 내립니다. 자동화는 사람의 실수를 줄이고 데이터 품질 및 일관성을 높여줍니다.

시간 및 비용 절감. AI 자동화가 일상적, 행정적 업무를 처리해 구성원이 더 가치 있는 일에 집중할 수 있습니다. 예를 들어 고객에게 실시간 업데이트를 보내거나 업무 시간 외 고객 문의에 답하는 자동 워크플로를 구성하면 , 큰 노력 없이도 고객 참여를 높일 수 있습니다.

확장성. 많은 AI 기반 도구가 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 유연하게 대응합니다. 덕분에 구성원에게 부담을 주거나 업무로 지치게 하지 않고도 더 많은 업무량을 소화할 수 있습니다.

데이터 기반 의사 결정. 대규모 데이터를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 AI 도구 로, 조직은 더 빠르게 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 영업 팀 은 영업 시간 을 단축하고, 서비스 팀은 공통된 고객 문제를 파악하며, 프로젝트 관리자는 잠재적 병목 지점을 미리 알 수 있습니다.

AI로 팀을 지원하고 더 많은 일을 해내세요

오늘날의 업무에는 다양한 요소가 복잡하게 얽혀 있지만, 이를 혼자서 관리할 필요는 없습니다. 오늘날의 AI 도구들은 업무 속도를 높여주며, 조직이 이미 일하는 방식에 자연스럽게 녹아들 때 가장 큰 가치를 발휘합니다. 그런 이유로 Slack은 사람, 대화, 도구, 업무 흐름이 한데 모이는 중앙 오케스트레이션 레이어 역할을 합니다. Slackbot을 활용하면 팀은 이제 워크스페이스 안에서 바로 검색하고, 요약하고, 초안을 작성하고, 정리할 수 있습니다. 여기에 Slack 통합과 Slack 워크플로 빌더는 업무용 AI 도구를 팀이 의존하는 일상적인 업무 과정과 연결해 줍니다. Slackbot과 Slack 통합을 살펴보고, Slack이 어떻게 AI 생산성을 팀의 업무 흐름 안에 가져오는 지 직접 확인해 보세요.

AI 생산성 도구에 대해 자주 묻는 질문