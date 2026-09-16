핵심 요약 에이전틱 AI는 단계별 지시를 기다리지 않고 스스로 실행합니다.

조직은 에이전틱 AI를 도입해 복잡하고 반복적인 워크플로를 간편하게 관리할 수 있습니다. 에이전틱 AI는 스스로 추론하여 여러 단계에 걸친 작업을 실행하며, 결과로부터 재학습합니다.

현재 많은 기업들이 다양한 업무 영역에 에이전틱 AI를 적극적으로 활용하고 있습니다. 일상적인 업무 흐름에 에이전트형 AI가 기본으로 탑재된 플랫폼을 활용하면 더욱 쉽게 도입할 수 있습니다.

에이전틱 AI는 문제를 스스로 추론하고 직접 실행하도록 설계된 인공지능입니다. 목표와 콘텍스트만 제공하면 에이전트가 나머지를 처리합니다. 결과적으로 에이전트와 사람이 함께 더 많은 일을 해낼 수 있습니다.

에이전틱 AI에 대한 관심은 빠르게 높아지고 있으며, 실제 도입 사례에서도 생산성 증가 효과가 확인되고 있습니다. Slack Workforce Index에 따르면 이미 52%의 기업이 업무용 AI 에이전트를 사용하고 있고, 38%는 연말까지 단계적으로 도입할 계획으로 밝혔습니다. 이미 도입을 했든, 막 시작하는 단계든 에이전틱 AI가 무엇인지, 다른 AI 도구와 어떻게 다른지, 그리고 어떤 유형의 업무 흐름에 가장 적합한지 이해하는 것이 중요합니다.

에이전틱 AI란 무엇일까요?

에이전틱 AI는 능동적으로 움직이는 인공지능입니다. 상황을 모니터링하고, 다음에 무엇이 필요한지 판단하고, 여러 시스템에 걸쳐 업무를 실행하고, 학습한 내용을 바탕으로 접근 방식을 조정합니다. ‘에이전틱’은 목표 달성을 위해 스스로 행동하는 능력, 즉 ‘주체성’을 갖췄다는 뜻입니다. 상사에게 일일이 보고하지 않아도 스스로 결정을 내릴 권한을 부여받은 직원과 같은 개념입니다.

또한 직원처럼 에이전트도 조직이 설정한 구체적인 목표를 향해 일합니다. 주어진 범위 안에서 보유한 정보를 활용해 최선의 결과를 도출합니다. 목표 설정이 중요한 이유는, 어떤 워크플로에 AI 에이전트가 가장 적합한지 판단하는 기준이 되기 때문입니다. 예를 들어 최우선 영업 리드 선별, 가장 민감한 고객 지원 문제 파악, 일반적인 IT 업무의 효율적 처리처럼 반복적이지만 중요한 목표가 여기에 해당합니다.

규칙 기반 챗봇이나 아무리 뛰어난 생성형 AI 도구라도, 초기 AI는 여전히 반응형입니다. 프롬프트가 있어야 실행으로 옮기고, 응답 방식도 설계된 대로만 작동합니다. 에이전틱 AI는 다릅니다. 한번 설정되면 잠재적인 문제를 스스로 감지하고, 누군가 문제를 보고하기 전에 이를 먼저 해결합니다.

에이전틱 AI는 어떻게 작동할까요?

에이전틱 AI는 네 가지 핵심 기능이 끊임없이 순환하는 구조로 작동합니다. 바로 인식, 추론, 워크 결정, 실행입니다.

인식. 에이전트는 메시지, 데이터, 파일, 시스템 상태, 실시간 신호 등 주변 환경의 정보들을 수집합니다. 사용 가능한 모든 데이터들을 읽고, 관련 콘텍스트나 변화를 지속적으로 모니터링합니다

추론. 에이전트는 수집한 콘텍스트를 바탕으로 현재 상태, 목표, 그 목표를 달성하기 위한 선택지를 종합해 상황을 평가합니다. 정해진 규칙이나 지시를 따르는 것이 아니라 사람처럼 문제를 사고하는 과정으로, 바로 이 지점에서 지능이 발휘됩니다.

의사 결정. 에이전트는 추론한 내용을 토대로 어떤 작업을 착수할지 선택합니다. 무엇을, 어떤 순서로, 어떤 도구나 시스템으로 진행할지 결정합니다

실행. 그런 다음 에이전트가 실제로 움직입니다. 메시지를 보내거나, 레코드를 업데이트하거나, 워크플로를 실행하거나, API를 호출하거나, 필요하다면 사람에게 요청하는 방식으로 직접 움직입니다. 지속적인 업무라면 이 과정이 반복되고, 에이전트는 스스로의 실행 결과를 지켜보며 필요에 따라 방식을 조정합니다.

이 주기는 몇 초에서 며칠까지 걸릴 수 있으며 에이전트 하나가 처리할 수도, 또는 여러 에이전트가 여러 도구와 시스템을 넘나들며 함께 진행 할 수도 있습니다. 복잡한 작업이든 단순한 작업이든, 에이전틱형 AI의 핵심은 사람의 승인 없이도 다음 작업을 이어서 수행할 수 있다는 점입니다.

에이전틱 AI와 생성형 AI는 어떻게 다를까요?

두 기술 모두 획기적인 기술이지만 해결하고자 하는 문제는 완전히 다릅니다.

생성형 AI 는 팀이 주는 프롬프트를 바탕으로 콘텐츠를 만드는 데 뛰어납니다. 마케팅 이메일이 필요하다면 이메일을 작성해주고, 데이터 분석을 원하면 인사이트를 제시합니다. 다만 이후엔 작업을 중지하고, 팀의 다음 요청을 기다립니다.

는 팀이 주는 프롬프트를 바탕으로 콘텐츠를 만드는 데 뛰어납니다. 마케팅 이메일이 필요하다면 이메일을 작성해주고, 데이터 분석을 원하면 인사이트를 제시합니다. 다만 이후엔 작업을 중지하고, 팀의 다음 요청을 기다립니다. 에이전틱 AI 는 문제를 발견하면 알아서 해결하는, 믿음직한 동료처럼 작동합니다. 예를 들어 팀원이 기술적인 문제로 어려움을 겪으면, 적절한 해결 방법을 찾아 직접 수행하고 결과까지 확인합니다. 즉 담당자가 별도로 손쓰지 않아도 됩니다 .

이 구분이 중요한 이유는, 반복적인 의사 결정이 필요한 운영 업무에 생성형 AI를 쓰거나 에이전틱 AI에게 즉각적인 콘텐츠 생성을 기대하면 낭패를 볼 수 있기 때문입니다. 뛰어난 작가에게 창고 관리를 맡기거나, 프로젝트 매니저에게 블로그를 써달라고 하는 것과 같습니다.

생성형 AI 에이전트는 지속적으로 사용자의 지시가 필요합니다. 사용자가 요청하면 답변하고, 다시 요쳥해야 다음 작업을 이어갑니다. 에이전틱 AI는 팀이 회의 중이든, 휴가 중이든, 잠든 사이에도 계속 작동합니다. 즉, 요청에 응답하는 도구와 스스로 주도적으로 움직이는 시스템의 차이입니다.

에이전틱 AI가 주는 이점은 무엇인가요?

인력, 팀, 시스템, 데이터, 고객이 많아질수록 직면하는 과제도 많아집니다. 에이전틱 AI는 바로 이때 도움이 됩니다. 여러 정보 출처를 동시에 모니터링해, 그 순간 가장 충분한 근거와 최신 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있기 때문입니다.

Salesforce의 Workforce Index 보고서에 따르면, 에이전틱 여부와 관계 없이 AI를 매일 쓰는 팀원은 그렇지 않은 동료보다 생산성이 “매우 좋다”고 답할 가능성이 64% 더 높았습니다. 이 생산성 증가를 개인과 팀 전반에 걸쳐 축적시키면, 업무 생산성 도구에 대한 투자가 실질적인 결실로 돌아옵니다.

효율성과 자동화 증가

많은 기업이 비슷한 병목에 부딪힙니다. 보험 청구 처리, 영업 리드 검증, 신규 고객 온보딩처럼 반복적이지만 기본적인 업무 자동화로 처리하기엔 미묘한 업무들입니다. 이러한 지속적인 업무는 팀을 바쁘게 만들고, 기한이 정해진 다른 급박한 프로젝트에 집중하지 못하게 합니다. 에이전틱 AI는 대량의 반복 업무를 백그라운드에서 쉬지 않고 작동하며 처리하고, 표준화된 요청 건을 수행하며 사람이 신경써야 할 작업은 따로 표시해 줍니다.

이미 업무 자동화 도구를 쓰는 팀이라면 여기에 추론과 적응력이 더해지며 한 단계 더 나아가게 됩니다. 늘 작동되므로 작업 중단 요소가 줄어드는데, AI를 매일 쓰는 직원은 집중력이 “매우 좋다”고 답할 가능성이 58% 더 높았습니다.

선제적 문제 해결

에이전틱 AI는 데이터의 이상 징후 감지, 고객 감정 분석, 점검이 필요한 도구 알림 등으로 문제가 커지기 전에 미리 파악합니다. 덕분에 팀이 모든 일을 멈추고 급히 대응해야 하는 상황이 오기 전에 문제 를 잡아낼 수 있습니다. 이렇게 문제 해결에 드는 다운타임이 줄면 직원 생산성도 높아집니다. 에이전틱 AI는 대체로 스스로 문제를 파악하고 해결하려 하지만, 중간에 안전 장치나 사람의 검토 단계를 설정할 수 있습니다.

시간이 지날수록 개선되는 정확성과 일관성

사람이 로직을 직접 수정하기 전까지 같은 단계를 같은 방식으로만 반복하는 기존의 업무 자동화와 달리, 에이전틱 AI는 결과물에서 학습합니다. 실행이 의도한 결과를 내지 못하면, 그 피드백을 다음 작업 결정에 반영합니다. 그래서 안정적이고 잘 정의된 환경에서 운영되는 에이전트는 시간이 지날수록 더 원활하게 실행되는 경향이 있습니다.

즉, 패턴을 체득하고 접근 방식을 다듬어 가는 숙련된 동료와 같으며 팀원들이 에이전트의 실행을 신뢰할수록, 본인은 더 난이도 있는 업무에 집중할 수 있습니다. AI를 사용하는 직원의 81%가 직무 만족도가 “매우 좋다”고 답했습니다.

반복적이고 복잡한 업무의 확장 실행

가장 손이 많이 가는 일이 꼭 복잡한 것은 아닙니다. 단지 양이 많을 뿐입니다. 예를 들어, 2주마다 신규 직원 온보딩을 준비하거나 분기 보고서를 작성하는 일은 시간이 많이 듭니다. 이런 업무에 필요한 것은 창의성이 아니라 일관성과 꼼꼼함입니다. 혹은 영업 팀을 떠올려 보세요. 전화를 걸 때마다 CRM 시스템을 업데이트하는 업무보다 실제 고객과 대화하는 쪽을 더 반길 것입니다. 에이전틱 AI는 바로 이런 업무를 대규모로 처리할 수 있습니다.

Slack CEO인 Denise Dresser는 다음과 같이 언급했습니다. “AI가 약속했던 것들이 현실이 되고 있습니다. AI를 매일 활용하는 사람들은 이미 가시적인 업무 향상성을 보여주고 있으며, 그들은 더 생산적이며, 덜 스트레스를 받고, 더 많은 성과를 내고 있습니다. 이는 단순한 효율의 문제가 아닙니다. 일하는 방식과 일을 대하는 마음가짐 자체가 바뀌는 변화입니다.”

에이전틱 AI의 핵심 기능

에이전틱 AI는 단지 더 똑똑한 업무 자동화가 아닙니다. AI가 할 수 있는 일을 완전히 새롭게 바라보는 방식입니다. 명령을 기다리는 도구가 아니라 믿음직한 동료처럼 일하게 해주는 몇 가지 핵심 기능이 결합되어 있습니다.

자율성과 의사결정. 에이전틱 AI는 상황을 가늠하고, 선택지를 따져보고, 누가 시키지 않아도 스스로 결정합니다. 전형적인 조건에 따라 반응하는 방식의 자동화가 아닙니다. 예를 들어, 재고를 관리하는 AI 에이전트는 재고 부족 알림만 보내지 않습니다. 영업 추이를 분석하고, 공급업체 성과를 확인하고, 모든 것이 원활히 운영될 수 있도록 자동으로 주문까지 넣습니다.

인식·추론·실행·학습 능력. 에이전틱 AI는 놀랍도록 사람에 가까운 방식으로 주기에 따라 작업합니다. 먼저 이메일, 데이터베이스, 센서, 팀과의 대화 등 곳곳에서 정보를 받아들입니다. 그런 다음 정보를 연결해 무슨 일이 벌어지는지 파악하고, 다음에 무엇을 할지 결정합니다. 시스템과 워크플로를 통해 실행한 뒤에는 무엇이 효과가 있었고 없었는지 살피며 매번 더 스마트해집니다. 이렇게 스스로 강화되는 에이전틱 워크플로 가 만들어지게 되죠.

콘텍스트 인식과 적응력. 이러한 지능형 시스템들은 상황을 읽습니다. 현재의 방식이 통하지 않을 때를 알아채고 즉시 조정합니다. 고객을 응대하는 에이전틱 AI 시스템은는 메시지에서 불만을 감지하고, 필요 시 사람에게 에스컬레이션하며, 과거의 상호 작용 내용을 기억해 상황에 맞춰 도움을 제공합니다.

워크플로 파악. 에이전트형 AI 어시스턴트 는 일회성으로 업무를 처리하는 데 그치지 않고 전체 프로세스를 처음부터 끝까지 처리합니다. Slack의 업무용 운영 시스템안에서 에이전틱 AI는 프로젝트 채널을 모니터링하고, 응대 가능한 사람에 따라 업무를 배분하고, 모든 구성원에게 자동으로 업데이트를 전달하며, 마감 일정이 틀어지기 전에 문제를 미리 알립니다.

이러한 기능들이 결합되어, 요청에 응답만 하는 것이 아니라 필요를 미리 예측하고 문제가 커지기 전에 주도적으로 해결하는 AI가 만들어집니다. AI가 오늘날의 업무를 어떻게 바꾸고 있는지 더 넓게 살펴보고 싶다면, 오늘날 여러 팀이 사용하는 주요 AI 생산성 도구들을 살펴 보세요.

에이전틱 AI 활용 예시

부서마다 에이전틱 AI를 쓰는 방식은 다르지만, 패턴은 일관됩니다. 에이전트가 워크플로 하나를 맡아 처음부터 끝까지 처리하고, 팀은 더 가치 있는 일에 집중할 수 있게 됩니다. 실제 현장에서 이것이 어떤 모습인지, 네 가지 예시를 살펴보겠습니다.

고객 지원 에이전트의 티켓 해결. 지원 에이전트가 들어온 티켓을 받아 고객 이력을 확인하고, 지식 베이스를 조회하고, 답변 초안을 작성한 뒤, 문제를 직접 해결하거나 팀원에게 해결을 요청합니다. 정말 필요한 순간에 사람이 개입하기 전까지 전 과정이 자동으로 진행됩니다. Gartner는 2029년까지 에이전틱 AI가 일반적인 고객 서비스 문제의 80%를 사람 개입 없이 자율적으로 해결 하고, 운영 비용을 30% 절감할 것으로 전망합니다.

지원 에이전트가 들어온 티켓을 받아 고객 이력을 확인하고, 지식 베이스를 조회하고, 답변 초안을 작성한 뒤, 문제를 직접 해결하거나 팀원에게 해결을 요청합니다. 정말 필요한 순간에 사람이 개입하기 전까지 전 과정이 자동으로 진행됩니다. Gartner는 2029년까지 에이전틱 AI가 일반적인 고객 서비스 문제의 80%를 사람 개입 없이 자율적으로 해결 IT 에이전트의 접근 권한 부여와 요청 라우팅. 직원이 소프트웨어 접근 권한, 비밀번호 재설정, VPN 설정 같은 IT 요청을 제출하면, 에이전틱 시스템이 자격을 확인하고, 해당 시스템에서 권한을 부여하고, 작업 완료를 확인한 뒤, 티켓까지 기록합니다. 이 모든 과정을 IT 팀원이 개입하지 않아도 처리할 수 있으며, 이미 현장에서 실제로 일어나고 있는 일입니다. Slack에 에이전트를 도입한 한 기업은 “사람들이 일에 집중할 수 있도록 지원 업무의 소음을 걷어내고 싶었다 “고 전했습니다. 전자 필기 태블릿을 만드는 이 기업은 ‘Saga’라는 사내 IT 에이전트를 만들어, 일상적인 문의를 Slack에서 바로 처리하거나 필요할 때 Jira 티켓을 생성하도록 했습니다 .

영업 에이전트의 계정 브리핑 준비. 이는 엔터프라이즈 AI 자동화 가 처리하도록 설계된 대표적인 업무입니다. 고객 미팅 전, 에이전트가 CRM 데이터, 최근 대화 내역, 진행 중인 영업 기회, 관련 뉴스를 간결한 브리핑으로 정리해, 담당자가 준비된 상태로 대화에 임하도록 돕습니다. Salesforce에서는 AE들이 이미 이러한 방식으로 에이전트를 활용하고 있습니다. 한 직원은 이렇게 전했습니다. “고객의 업종이 하는 일, 당면 과제, 수익 구조, 직면한 역풍까지 데이터를 모아줍니다. 영업 에이전트 이 내용을 한 문단으로 짚어주니, 첫날부터 제대로 된 질문을 던질 수 있습니다.”

Slackbot의 리마인더 발송·답변 제공·후속 조치 자동화. Slack의 내장형 퍼스널 AI 에이전트인 Slackbot은 에이전틱 AI가 일상적인 업무 흐름 속에서 어떻게 작동하는지 잘 보여줍니다. 채널과 연결된 도구 전반의 정보를 종합하고, 미팅 전 필요한 내용을 미리 준비하며, 지식 검색 을 즉시 제공하고, 후속 조치 업무를 자동으로 처리합니다. 가장 큰 장점은 앱을 전환하거나 콘텍스트를 일일이 찾아다닐 필요가 없다는 점입니다. 이미 사용 중인 Slack 통합 앱 전반에서 작동하며 걸쳐, 지금 일하고 있는 공간에서 바로 필요한 콘텍스트를 제공합니다.

산업별 에이전틱 AI 활용 사례

에이전틱 AI는 이미 여러 산업에서 실제 문제를 해결하고 있습니다. 24시간 고객 지원부터 복잡한 금융 리스크 관리까지 두루 다룹니다. 산업별로 에이전틱 AI가 어떻게 활용되는지 살펴보겠습니다.

고객 서비스. 에이전틱 AI는 고객 서비스의 세 가지 핵심 요소를 모두 충족합니다. 언제나 대응 가능하고, 즉각적으로 응답하며, 실질적인 도움을 지원합니다. 이 시스템은 단순 챗봇을 훨씬 뛰어넘습니다. 고객 이력을 깊이 분석해 실제 문제가 무엇인지 파악하여 고객을 여러 팀으로 넘기지 않고 복잡한 문제 해결에 집중합니다.

헬스 케어. 에이전틱 AI는 대상 환자들을 24시간 모니터링하며 응급 상황이 되기 전에 문제를 잡아냅니다. 업데이트 된 검사 결과에 따라 알맞는 치료 변경 사항을 안내합니다. 또한 예약, 보험 확인, 처방 재발급 같은 번거로운 업무도 알아서 처리합니다.

워크플로 관리. 대규모 프로젝트는 복잡하기 마련입니다. 다양한 관계가 얽혀 있고, 사람들은 여러 우선순위를 병행하며, 마감은 계속 변동됩니다. 에이전틱 AI는 이 혼란을 조율로 바꿉니다. 늘 그렇듯 일정이 지연되면 자동으로 일정을 조정하고 필요한 자원을 배분합니다. AI 기반 협업 도구 와 함께 사용하면 업무가 실제로 이뤄지는 시스템 전반에서 일을 조율할 수 있습니다. 덕분에 프로젝트 관리는 끝없는 조율 회의에서 벗어나, 실제로 일이 완료되게 하는 방식으로 바뀝니다 .

금융·리스크 관리. 에이전틱 AI는 수백만 건의 거래를 실시간으로 지켜보며 사람이 놓칠 수 있는 이상 패턴을 잡아냅니다. 의심스러운 계좌 활동이 있으면 즉시 정지시키고 조사를 시작합니다. 투자 포트폴리오를 재조정해야 하면, 규정 준수 범위 안에서 시장 상황에 따라 매매를 수행합니다.

엔지니어링·개발. 소프트웨어 개발은 사람 혼자서 완벽히 추적하기엔 움직이는 요소가 너무 많습니다. 에이전틱 AI가 나서서 시스템이 원활히 돌아가도록 하는, 반복적이지만 중요한 업무를 처리합니다. 종합 테스트를 자동으로 실행하고, 버그를 운영 환경에 배포되기 전에 잡아내며, 실제 사용 패턴에 맞춰 코드 성능을 최적화합니다.

이러한 실제 사례는 에이전틱 AI가 일상적인 비즈니스 과제를 자동화된 해결책으로 바꾸는 방식을 보여줍니다. 반복 업무 자동화부터 시작하고 싶다면, 에이전틱 AI는 그 기반 위에서 더 복잡한 여러 단계의 업무까지 확장해 줍니다.

에이전틱 AI 도입 전 고려 사항과 과제

에이전틱 AI를 본격적으로 도입하기 전에 짚어야 할 중요한 고려 사항이 몇 가지 있습니다. 이를 처음부터 제대로 준비해야 업무에 도움이 되는 AI를 구축할 수 있으며, 새로운 문제를 만드는 AI를 가려낼 수 있습니다.

보안과 거버넌스

AI에 스스로 실행할 권한을 주는 순간, 보안은 무엇보다 중요해집니다. AI가 접근해선 안 되는 데이터를 확인하거나 작업 한도 밖의 일은 하지 못하도록 해야 하죠. 명확한 규칙을 설정하고, 무슨 업무를 했는지 상세히 기록하여 필요할 때 개입할 수 있는 장치를 마련해야 합니다.

윤리적 고려

특히 새로운 규제 앞에서는 투명성이 중요합니다. EU AI 법은 AI가 어떻게 결정을 내리는지 기업이 명확히 밝히도록 요구하고 있습니다. 특히 그 결정이 채용, 신용 평가, 법적 문제에 영향을 미칠 때는 더욱 그렇습니다. 에이전틱 AI가 어떻게 사고하는지 문서화하고, AI와 상호 작용하고 있다는 사실을 사람들에게 알리며 자동화된 결정을 팀이 직접 검토하고 필요하면 복구할 수 있도록 해야 합니다.

안정성과 신뢰

하루아침에 가장 중요한 업무를 AI에 맡길 수는 없습니다. 실수해도 타격이 적은 저위험 업무 과정부터 시작해야 합니다. 시스템이 믿을 만하다는 것을 입증해 가며 업무 위임 범위를 넓혀보세요. 명확한 성공 지표를 세운 후 시스템이 무엇을 할 수 있고 무엇을 할 수 없는지 파악하는 것이 중요합니다.

Slack에서 에이전틱 AI는 어떻게 작동할까요?

Slack은 에이전틱 AI를 위한 ‘실행 레이어’를 제공합니다. 에이전트, 인력, 데이터, 도구가 사람들이 이미 일하고 있는 한 공간에 모입니다. 대화가 오가고, 의사 결정이 이루어지고, 조직의 지식이 축적되는 이 공간은 에이전틱 AI가 가장 충분한 근거로 최선의 판단을 내리는 데 필요한 콘텍스트와 도구 통합 기능을 제공합니다.

지금 바로 에이전틱 AI를 사용하기 좋은 시점입니다. Gartner는 2026년 말까지 엔터프라이즈 애플리케이션의 40%가 특정 업무에 특화된 AI 에이전트와 통합될 것으로 전망합니다. 2025년 5% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 지금 시작하면 조직 전반에 걸쳐 에이전틱 워크플로를 설계하고, 테스트하고, 운영하는 역량을 남보다 앞서 갖출 수 있습니다.

Slack 안에서 Slackbot은 팀이 이미 쌓아온 콘텍스트를 활용해 업무를 한눈에 보이게 하고 일을 앞으로 진전시킵니다. 도구를 오갈 필요도 없습니다. 또한 이미 설정된 권한과 거버넌스 체계 안에서 작동합니다. 내장형 에이전틱 AI로서, Slackbot은 여러분의 팀과 함께 협업할 준비가 되어 있습니다.

Slackbot을 활용한 업무 자동화와 그것이 여러분의 워크플로를 어떻게 개선시킬 수 있는지 상세히 확인해 보세요.

Agentic AI에 대해 자주 묻는 질문