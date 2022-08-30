일하면서 여름휴가도 즐기는 현명한 방법, 워케이션

어느새 원격 근무는 중요한 근무 방식 중 하나로 자리를 잡았습니다. 점점 원격 근무를 하는 사람들이 늘어나면서 새로운 근무 방식도 등장했습니다. 바로 일(work)과 휴식(vacation)의 합성어인 ‘워케이션(workation)’입니다. 여행지에서 휴식을 취하면서 원격으로 일도 함께하는 업무 형태를 말합니다. 오랜 재택근무로 지쳐 휴식이 필요하거나 새로운 환경에서 창조적 영감을 북돋을 수 있어 워케이션을 떠나는 이들이 점점 많아지고 있습니다.

워케이션, 생산성에 도움이 될까?

에어비앤비에서 지난 2020년 10월 한국인 1,010명을 대상으로 진행한 워케이션 관련 온라인 설문조사에서 응답자의 61%가 가능하다면 집이 아닌 다른 곳에서 여행을 즐기며 일도 함께하는 워케이션을 시도해 볼 의향이 있다고 답했습니다. 이는 국내뿐만 아니라 전 세계적인 트렌드입니다. 글로벌 마켓 리서치 기업인 The Harris Poll에 따르면, 재택근무를 하는 미국인들의 74%가 워케이션을 고려하고 있다고 답했습니다. 일본 인터넷 통신사 BIGLOBE에서 인터넷으로 원격근무가 가능한 기업 경영자(100명) 및 임직원(900명)을 대상으로 한 설문조사에서는 경영자의 68%가 ‘직원 간 커뮤니케이션 활성화를 위해 팀 워케이션을 실시하고 싶다.’라고 답변했으며, 직원들의 68.3%도 이에 대해 긍정적으로 반응하여 워케이션에 대한 공감대가 형성되었음을 확인할 수 있습니다.

일과 휴가라는 조합은 언뜻 보기에 생산성만 떨어뜨릴 것 같아 보입니다. 하지만 코로나19의 경험을 통해 우리는 워케이션의 가능성을 알게 되었습니다. 팬데믹 기간 재택근무를 하며 일과 개인의 삶이 공존하는 공간에서 이 두 가지를 분리하여 수행하는 연습을 각자 해왔기 때문입니다. 그 결과 이런 상황에 적응력이 높아져 여행을 떠나 휴식을 취하면서도 충분히 업무에 집중할 수 있게 되었습니다. 심지어 워케이션은 생산성 향상에 도움이 되기도 합니다. 특히나 올해 여름에는 워케이션을 경험해본 사람들의 블로그 글이나 유튜브 콘텐츠 등을 쉽게 접하고 있습니다. 그들은 여행을 통해 생산성과 창의성이 향상됐으며 업무 스트레스는 줄었다고 합니다. 워케이션의 목적이 분명하다면 정신적, 정서적 배터리 충전을 온전히 하고 업무 생산성에 더 기여할 수 있으리라 생각됩니다. 🏖

워케이션의 도입, 기업들은 어떤 고민이 필요할까?

기업의 입장에서는 워케이션을 도입하기 위해 어떤 고민을 해야 할까요? 워케이션은 기업 복지의 하나라는 인식이 강합니다. 즉, 워케이션이 이뤄지기 위한 다양한 고려 사항, 지원 사항들이 회사 차원에서도 지원이 필요하다는 의미입니다. 나아가 팀 구성원의 평가 방법도 달라져야 합니다. 팀 단위로 함께 워케이션을 떠나는 경우 관리자는 업무 평가 기준을 근무 시간이 아니라 온전히 결과에 두어야 합니다. 여행지에서 업무 시간을 9 to 6처럼 일방적으로 정하게 되면 오히려 생산성에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있어 근무 시간에 대한 고민도 필요합니다. 또한 팀 단위로 함께 온 워케이션이지만 개인 업무에 집중할 충분한 시간을 할애하는 것도 중요합니다.

무엇보다 기본적으로 워케이션을 떠나온 직원과 회사에 남아있는 직원 간 원격 근무를 위한 적절한 협업 툴이 필요합니다. 워케이션을 통해 원격 업무가 가능하게 만들어 주는 핵심적인 인프라이기 때문입니다. 그럼 여행지에서도 효율적으로 업무를 할 수 있도록 도와주는 Slack의 몇 가지 기능을 소개합니다.

1) 상태 창을 통한 근무 상태 확인 및 일정 공유 🙋‍♀️

워케이션 중 휴식을 취하고 있는데 별로 급하지 않은 일로 업무 연락이 자주 온다면 워케이션의 의미가 무색해집니다. 또한 워케이션 중의 업무 집중시간은 그 무엇보다 중요합니다. 그러므로 그러한 집중 시간, 휴식의 시간 등등에 대한 투명한 공유가 요구됩니다. 원격 근무 중에는 상대방이 내가 무엇을 하고 있는지 연락을 취해도 되는지 등의 상태를 직접 물어보지 않는 한 알 수 없습니다.

Slack에서는 바로 이러한 지점을 해결하기 위해 나의 근무 상태를 알려주는 강력한 기능을 가지고 있습니다. 현재 내가 업무에 집중해야 할 때나 휴식을 취하고 있을 때는 방해금지 설정을 할 수도 있고, 나아가 Google 캘린더와 Outlook 캘린더를 비롯한 앱을 통해 나의 시간을 관리하고, 팀원에게 나의 일정을 공유할 수 있어 워케이션을 온전히 즐길 수 있습니다. Slack을 통해 나의 근무 상태와 일정을 알리고 유연하게 일정을 조정할 수 있는 기능을 사용해 보시길 바랍니다.

Slack으로 더 유연한 업무 일정 지원하기

2) 허들을 통한 쉬운 커뮤니케이션 🎧

워케이션을 떠났을 때 가장 불편한 점 중 하나는 동료 조직원들과 가볍게 나누는 대화가 사라진다는 것입니다. 이는 원격 근무에 가장 대표적으로 꼽는 단점입니다. 사무실에서 질문을 위해 근처 동료의 책상으로 가고, 회의가 끝나고 몇 명이 따로 모이거나, 휴게실에서 우연히 마주친 동료와 근황 얘기, 가벼운 업무 보고 등이 이에 해당합니다. 그렇다고 가벼운 대화를 위해 다른 비대면 플랫폼을 활용해서 미팅을 잡기에는 부담스럽습니다. 바로 이럴 때 사용할 수 있는 기능이 ‘허들’입니다.

Slack 허들은 Slack 채널이나 다이렉트 메시지(DM)와 함께 내부 커뮤니케이션을 위한 가벼운 오디오 형태의 도구입니다. 허들이 열려 있으면 채널이나 DM의 모든 멤버가 원하는 대로 들어오고 나갈 수 있습니다. 허들에 들어와 있는 모든 사람은 화면을 공유할 수 있고 화면에 그림을 그릴 수도 있습니다. 실시간 자막 옵션도 있으며 허들을 통해 가상 커피 타임을 가질 수도 있습니다. Slack에서 소개하는 여섯 가지 시나리오를 통해 허들을 더욱 편리하게 사용할 수 있는 방법을 확인해 보세요.

Slack 허들을 사용해 음성 대화로 문제 해결하기

3) 미래 시간 또는 날짜에 대한 메시지 예약 ⏰

예약된 보내기는 워케이션동안 혹시나 시차가 발생한다면 활용할 수 있는 매우 좋은 기능입니다. 내가 잃어버리기 전에 Slack으로 메시지를 작성하고 상대방이 업무를 시작할 때쯤 시간을 맞춰서 메시지를 예약해볼 수 있습니다. 업데이트, 작업 항목, 오디오 또는 비디오 클립까지 다른 사람들에게 가장 편리한 시간에 메시지가 알림이 갈 수 있도록 예약해서 모두의 근무 시간 외의 방해를 줄여볼 수 있습니다.

Slack으로 예약된 메시지 보내기

적지 않은 팬데믹 기간 많은 사람이 지쳐있습니다. 여행을 떠나 제대로 된 휴식을 취하지도 못했기에 새로운 공간과 환경에 대한 니즈가 그 어느 때보다 많고, 이는 워케이션이 트렌드로 떠오른 이유입니다. 이제 원격 근무를 통해서도 생산성을 충분히 끌어올릴 수 있는 만큼 워케이션은 금방 식을 트렌드가 아닐 것으로 보입니다. Slack은 워케이션을 가장 잘 보낼 수 있도록 도와주는 핵심적인 도구가 될 수 있습니다.