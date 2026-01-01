Slack 허들을 사용해 음성 대화로 문제 해결하기

브레인스토밍 아이디어, 시간이 중요한 문제 해결, 주말 이후 업무 복귀 등 여러 상황에서 직접 얘기를 하는 게 훨씬 쉬울 때가 많습니다. Slack 허들을 기존에 하고 있던 업무에서 바로 그럴 때 사용해보세요.

Slack 허들은 Slack 채널이나 다이렉트 메시지 내부 커뮤니케이션을 위한 가벼운 오디오 중심 방식의 도구로 외부 파트너와도 사용할 수 있습니다. 아마 실질적으로는 모든 사람이 사무실에서 일했던 때와 같은 방식의 빠르고 비공식적인 의사 소통을 흉내낸 디지털 중심 방식이라고 말할 수 있습니다. 질문을 하려고 동료의 책상으로 가고, 회의 이후에 몇 명이 따로 모이거나, 휴게실에서 우연히 마주친 동료와 근황 얘기를 하는 것처럼 말이죠.

허들이 열려 있으면 채널이나 DM의 모든 멤버는 원하는 대로 들어오고 나갈 수 있습니다. 들어와 있는 모든 사람은 화면을 공유할 수 있으며, 화면에 그림을 그릴 수도 있습니다. 실시간 자막 옵션도 있습니다.

허들을 사용해서 사건에 관해 얘기하고, 비디오를 켜는 부담 없이 일대일 대화를 할 수 있으며, 그룹으로 가상 커피 타임을 가질 수도 있습니다. 팀에서 이 새로운 도구를 활용하도록 돕기 위해 Slack에서 허들을 편리하게 사용할 수 있는 여섯 가지 시나리오를 소개하겠습니다. 가장 중요한 포인트: 타이핑 속도보다 말하는 것이 빠르다면 허들을 사용해보세요.

1. 모든 채널에서 ‘오픈 도어’ 시간 갖기

과거에 많은 매니저와 디렉터가 자신의 집무실 문을 열어두는 시간(오픈 도어)을 마련했습니다. 새로운 디지털 중심 세상에서는 캘린더에 특정 주제가 없는 시간대를 표시해서 관련 화상통화 링크가 있는 모든 사람이 로그인해서 생각나는 다양한 일들에 대해 얘기를 나눌 수 있도록 하는 방식으로 나타납니다. 허들은 보다 포용적인 대안입니다.

리더들이 팀 채널에 허들을 만들 땐 정규 근무 시간인 금요일 오후 2-3시 정도로 하고 채널의 누구나 참여할 수 있도록 하는 것이 보통입니다. 대화 가능 허들이 있는 채널은 사이드바에 표시되어 다른 사람들이 들어올 수 있음을 알립니다. 채널의 멤버는 허들 안에 누가 있는지 볼 수 있고 대화의 맥락이 자신에게 도움이 될지 들어볼 수 있습니다.

2. 미팅 후 브레인스토밍 세션

다음 분기의 향후 플랜에 초점을 맞춘 전원 참여 회사 미팅이 방금 끝났다고 해보죠. 팀의 실행 아이템 목록이 생겼을 것이고, 이때 빠르게 허들을 만들면 캐주얼한 방식으로 모든 사람이 속도를 내고 핵심 사항과 목표를 공유하는 결과를 얻을 수 있습니다. Slack 허들은 화면 공유를 지원하여 관리자가 스프레드시트나 문서를 사용해 아이디어를 기록하거나 캘린더로 일정을 의논할 수도 있습니다.

3. 빠르고 가벼운 페어 프로그래밍

페어 프로그래밍이란 둘 이상의 사람이 하나의 코드에 대해 함께 작업하는 것을 말합니다. 화면 공유는 이 작업을 가능하게 하는 핵심입니다. 누군가 기술적 문제에 부딪혔다고 해보죠. 팀에서 이전에 겪어본 적이 없는 문제여서 Slack에서 답을 검색하는 건 선택지가 아닙니다. 이때 엔지니어는 채널 내에 도움 요청을 게시한 다음 허들을 열 수 있습니다. 그러면 다른 사람들이 참여해서 도움을 줄 수 있죠. 얘기를 하면서 그리기 기능을 사용해 문제가 될 부분을 스크린에 표시할 수도 있습니다.

4. 마지막 피드백까지 처리하는 작전실

대규모 릴리스와 론칭을 사무실에서 관리했을 때는 회의 테이블에 둘러 앉아서 여기를 팀의 “작전실”로 선언할 수 있는 전용 공간이 있어서, 모든 사람이 여기서 프로젝트를 결승점까지 밀고 나가곤 했습니다. Slack 허들이 분산되어 일하는 팀을 위해 유사한 역할을 할 수 있습니다. 팀 채널에 론칭 데이 허들을 열고 모든 사람이 마지막까지 피드백을 처리하고 론칭 당일을 위한 체크리스트를 조정하는 데 사용할 수 있습니다.

5. 상황 정리를 위한 주간 정규 회의

Slack에서 많은 관리자가 매주 허들에 모여 Trello 보드, 제품 로드맵, Jira 큐를 업데이트합니다. 이러한 허들은 정기 미팅을 대체하고 그룹이 정체된 작업이나 버그에 관해 얘기를 나누는 전용 공간의 역할을 할 때가 많습니다. 이렇게 하면 프로젝트 관리 앱이 가장 정확한 프로젝트 상태를 반영하게 됩니다.

6. 사교적인 모임

Slack 허들은 오디오 사용하기 때문에 사람들이 얼굴 표정과 바디랭귀지를 읽느라 받는 스트레스를 줄여줍니다. 또한 항상 카메라 앞에 앉아 있어야 하는 피로감도 줄어듭니다. 허들은 통화를 끊지 않고 참여하고 나갈 수 있어서, 사교적인 모임, 팀 점심, 심지어 해피 아워에 사용하는 경우도 있습니다. 추가 보너스: 서로 얘기를 나누면서도 가끔씩 음식을 먹어도 동료가 씹는 모습을 볼 수 없다는 장점이 있습니다.

Slack 허들은 유료 플랜을 사용하는 모든 Slack 고객에게 점차적으로 제공될 것입니다. 다음 번에 그룹으로 문제 해결을 해야 하거나 비디오의 부담 없이 자유롭게 채팅하고 싶을 때 한 번 사용해보세요. 허들을 사용할 자신만의 이유를 찾으셨나요? 저희에게 들려주세요. @SlackHQ로 트위터에서 팔로우하세요.